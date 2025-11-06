Informacje o cenie FVIX (FVIX) (USD)

24-godzinny zakres zmian cen: $ 25.71 $ 25.71 $ 25.71 Minimum 24h $ 27.74 $ 27.74 $ 27.74 Maksimum 24h Minimum 24h $ 25.71$ 25.71 $ 25.71 Maksimum 24h $ 27.74$ 27.74 $ 27.74 Historyczne maksimum $ 95.98$ 95.98 $ 95.98 Najniższa cena $ 18.95$ 18.95 $ 18.95 Zmiana ceny (1H) 0.00% Zmiana ceny (1D) -5.22% Zmiana ceny (7D) -37.95% Zmiana ceny (7D) -37.95%

Aktualna cena FVIX (FVIX) wynosi $26.28. W ciągu ostatnich 24 godzin kurs FVIX wahał się między $ 25.71 a $ 27.74, co wskazuje na aktywną zmienność rynku. Najwyższy kurs FVIX w historii to $ 95.98, a najniższy to $ 18.95.

Pod względem krótkoterminowych wyniki FVIX zmieniły się o 0.00% w ciągu ostatniej godziny, o -5.22% w ciągu 24 godzin i o -37.95% w ciągu ostatnich 7 dni. Daje to szybki przegląd najnowszych trendów cenowych i dynamiki rynkowej na MEXC.

Informacje rynkowe o FVIX (FVIX)

Kapitalizacja rynkowa $ 390.21K$ 390.21K $ 390.21K Wolumen (24H) ---- -- W pełni rozwodniona kapitalizacja rynkowa $ 390.21K$ 390.21K $ 390.21K Podaż w obiegu 14.85K 14.85K 14.85K Całkowita podaż 14,849.405307037938 14,849.405307037938 14,849.405307037938

Obecna kapitalizacja rynkowa FVIX wynosi $ 390.21K, przy -- 24-godzinnego wolumenu obrotu. Podaż FVIX w obiegu wynosi 14.85K, przy całkowitej podaży 14849.405307037938. Jego całkowicie rozwodniona wycena (FDV) wynosi $ 390.21K.