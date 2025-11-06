GiełdaDEX+
Kup KryptoRynkiSpotFutures500XEarnWydarzenia
Więcej
Aktualna cena FVIX to 26.28 USD. Śledź aktualizacje cen FVIX do USD w czasie rzeczywistym, wykresy na żywo, kapitalizację rynkową, 24-godzinny wolumen i więcej. Sprawdź trendy cenowe FVIX łatwo w MEXC już teraz.Aktualna cena FVIX to 26.28 USD. Śledź aktualizacje cen FVIX do USD w czasie rzeczywistym, wykresy na żywo, kapitalizację rynkową, 24-godzinny wolumen i więcej. Sprawdź trendy cenowe FVIX łatwo w MEXC już teraz.

Więcej informacji o FVIX

Informacje o cenie FVIX

Czym jest FVIX

Oficjalna strona internetowa FVIX

Tokenomika FVIX

Prognoza cen FVIX

Earn

Airdrop+

Aktualności

Blog

Learn

Logo FVIX

Cena FVIX (FVIX)

Nienotowany

Aktualna cena 1 FVIX do USD:

$26.28
$26.28$26.28
-5.20%1D
mexc
Dane tokenów pochodzą od stron trzecich. MEXC działa wyłącznie jako agregator informacji. Poznaj inne tokeny notowane na rynku spot MEXC!
USD
FVIX (FVIX) Wykres Ceny na Żywo
Ostatnia aktualizacja strony: 2025-11-06 11:28:25 (UTC+8)

Informacje o cenie FVIX (FVIX) (USD)

24-godzinny zakres zmian cen:
$ 25.71
$ 25.71$ 25.71
Minimum 24h
$ 27.74
$ 27.74$ 27.74
Maksimum 24h

$ 25.71
$ 25.71$ 25.71

$ 27.74
$ 27.74$ 27.74

$ 95.98
$ 95.98$ 95.98

$ 18.95
$ 18.95$ 18.95

0.00%

-5.22%

-37.95%

-37.95%

Aktualna cena FVIX (FVIX) wynosi $26.28. W ciągu ostatnich 24 godzin kurs FVIX wahał się między $ 25.71 a $ 27.74, co wskazuje na aktywną zmienność rynku. Najwyższy kurs FVIX w historii to $ 95.98, a najniższy to $ 18.95.

Pod względem krótkoterminowych wyniki FVIX zmieniły się o 0.00% w ciągu ostatniej godziny, o -5.22% w ciągu 24 godzin i o -37.95% w ciągu ostatnich 7 dni. Daje to szybki przegląd najnowszych trendów cenowych i dynamiki rynkowej na MEXC.

Informacje rynkowe o FVIX (FVIX)

$ 390.21K
$ 390.21K$ 390.21K

--
----

$ 390.21K
$ 390.21K$ 390.21K

14.85K
14.85K 14.85K

14,849.405307037938
14,849.405307037938 14,849.405307037938

Obecna kapitalizacja rynkowa FVIX wynosi $ 390.21K, przy -- 24-godzinnego wolumenu obrotu. Podaż FVIX w obiegu wynosi 14.85K, przy całkowitej podaży 14849.405307037938. Jego całkowicie rozwodniona wycena (FDV) wynosi $ 390.21K.

Historia ceny FVIX (FVIX) – USD

W ciągu dzisiejszego dnia zmiana ceny FVIX do USD wyniosła $ -1.44973102598945.
W ciągu ostatnich 30 dni zmiana ceny FVIX do USD wyniosła $ -17.4119900760.
W ciągu ostatnich 60 dni zmiana ceny FVIX do USD wyniosła $ +2.1883566240.
W ciągu ostatnich 90 dni zmiana ceny FVIX do USD wyniosła $ +2.57550567967589.

OkresZmień (USD)Zmień (%)
Dzisiaj$ -1.44973102598945-5.22%
30 Dni$ -17.4119900760-66.25%
60 dni$ +2.1883566240+8.33%
90 dni$ +2.57550567967589+10.87%

Co to jest FVIX (FVIX)

FVIX is the platform token for KittyPunch's onchain protocol suite. KittyPunch is the leading DeFi project on Flow, the blockchain known for its partnerships with Disney, NFL, and the NBA. KittyPunch's onchain protocol suite features products for trading, stablecoin swaps, yield aggregation, onchain volatility, and more.

The fees generated by KittyPunch's onchain protocol suite flow into the FVIX token economy through a combination of buyback-and-burns & a single sided stablecoin staking system. FVIX is a unique asset that accrues fees as a function of both DeFi volumes and volatility through PunchVIX.

FVIX features a unique dynamic supply system that is attached to FROTH, the premier memecoin on Flow. FVIX is only mintable at a ratio of 10,000 FROTH : 1 FVIX. This means that the max possible ever supply of FVIX is 100,000 - a number that is already decreased substantially due to ongoing burns.

MEXC jest wiodącą giełdą kryptowalut, której ufa ponad 10 milionów użytkowników na całym świecie. Jest znana jako giełda z najszerszym wyborem tokenów, najszybszymi notowaniami i najniższymi opłatami handlowymi na rynku. Dołącz do MEXC już teraz, aby doświadczyć płynności na najwyższym poziomie i najbardziej konkurencyjnych opłat na rynku!

Zasoby dla FVIX (FVIX)

Oficjalna strona internetowa

Prognoza ceny FVIX (w USD)

Jaka będzie wartość FVIX (FVIX) w USD jutro, za tydzień lub za miesiąc? Ile mogą być warte twoje aktywa w FVIX (FVIX) w 2025, 2026, 2027, 2028 roku — a nawet za 10 czy 20 lat? Skorzystaj z naszego narzędzia do przewidywania cen, aby poznać prognozy krótko- i długoterminowe dla FVIX.

Sprawdź teraz prognozę ceny FVIX!

FVIX na lokalne waluty

Tokenomika FVIX (FVIX)

Zrozumienie tokenomiki FVIX (FVIX) może zapewnić głębszy wgląd w długoterminową wartość i potencjał wzrostu. Od sposobu dystrybucji tokenów po zarządzanie podażą – tokenomika odsłania podstawową strukturę ekonomii projektu. Poznaj szczegółową tokenomikę tokena FVIXjuż teraz!

Inne pytania: Inne pytania dotyczące FVIX (FVIX)

Jaka jest dziś wartość FVIX (FVIX)?
Aktualna cena FVIX w USD wynosi 26.28USD, jest aktualizowana w na bieżąco z najnowszymi danymi rynkowymi.
Jaka jest aktualna cena FVIX do USD?
Aktualna cena FVIX w USD wynosi $ 26.28. Sprawdź Konwerter MEXC, aby poznać dokładną konwersję tokenów.
Jaka jest kapitalizacja rynkowa FVIX?
Kapitalizacja rynkowa dla FVIX wynosi $ 390.21K USD. Kapitalizacja rynkowa = aktualna cena × podaż w obiegu. Wskazuje całkowitą wartość rynkową tokena i jego pozycję w rankingu.
Jaka jest podaż FVIX w obiegu?
W obiegu FVIX znajduje się 14.85K USD.
Jaka była najwyższa cena w historii (ATH) FVIX?
FVIX osiąga ATH w wysokości 95.98 USD.
Jaka była najniższa cena w historii (ATL) dla FVIX?
FVIX zaliczył cenę ATL w wysokości 18.95 USD.
Jaki jest wolumen obrotu FVIX?
Aktualny wolumen obrotu w ciągu 24 godzin dla FVIX wynosi -- USD.
Czy w tym roku FVIX pójdzie wyżej?
FVIX może wzrosnąć w tym roku w zależności od warunków rynkowych i rozwoju projektów. Sprawdź prognozę ceny FVIX, aby uzyskać bardziej szczegółową analizę.
Ostatnia aktualizacja strony: 2025-11-06 11:28:25 (UTC+8)

Ważne aktualizacje branżowe FVIX (FVIX)

Czas (UTC+8)TypInformacja
11-05 17:18:00Aktualności branżowe
Ethereum rebounds breaking through $3,300, 24-hour decline narrows to 8.98%
11-05 10:42:00Dane on-chain
Over the past 24 hours, global liquidations exceeded $2 billion, with more than 470,000 traders liquidated
11-04 17:22:15Aktualności branżowe
Crypto Fear and Greed Index Falls to 21, Market Enters "Extreme Fear"
11-04 15:40:43Aktualności branżowe
Privacy sector tokens continue to rise, DASH up over 45% in 24h
11-04 13:21:37Aktualności branżowe
Over the past 24 hours, liquidations across the market exceeded $1.2 billion, with more than 320,000 traders liquidated
11-04 05:28:00Aktualności branżowe
Last week, digital asset investment products saw a net outflow of $360 million, with Bitcoin outflows reaching $946 million

Zastrzeżenie

Ceny kryptowalut podlegają wysokiemu ryzyku rynkowemu i zmienności cenowej. Inwestuj w projekty i produkty, które znasz i których ryzyko rozumiesz. Przed dokonaniem jakiejkolwiek inwestycji dokładnie rozważ swoje doświadczenie inwestycyjne, sytuację finansową, cele inwestycyjne i tolerancję na ryzyko oraz skonsultuj się z niezależnym doradcą finansowym. Tego materiału nie należy traktować jako porady finansowej. Wyniki osiągane w przeszłości nie stanowią wiarygodnego wskaźnika przyszłych wyników. Wartość Twojej inwestycji może zarówno spadać, jak i rosnąć, a odzyskanie zainwestowanej kwoty nie jest gwarantowane. Ponosisz wyłączną odpowiedzialność za swoje decyzje inwestycyjne. MEXC nie ponosi odpowiedzialności za jakiekolwiek straty, które możesz ponieść. Aby uzyskać więcej informacji, zapoznaj się z naszym Regulaminem i Ostrzeżeniem o ryzyku. Zwróć również uwagę, że dane dotyczące wspomnianej kryptowaluty prezentowane tutaj (takie jak jej aktualna cena na żywo) opierają się na źródłach zewnętrznych. Są one przedstawiane „tak jak są” i wyłącznie w celach informacyjnych, bez jakichkolwiek gwarancji czy zapewnień. Linki prowadzące do witryn zewnętrznych również nie podlegają kontroli MEXC. MEXC nie ponosi odpowiedzialności za wiarygodność i dokładność takich witryn stron trzecich oraz ich zawartości.

POPULARNE

Aktualnie popularne kryptowaluty, które zyskują znaczną uwagę na rynku

Logo Bitcoin

Bitcoin

BTC

$103,690.97
$103,690.97$103,690.97

-0.03%

Logo Ethereum

Ethereum

ETH

$3,440.35
$3,440.35$3,440.35

+1.23%

Logo Solana

Solana

SOL

$162.35
$162.35$162.35

+1.14%

Logo USDCoin

USDCoin

USDC

$1.0000
$1.0000$1.0000

0.00%

Logo UCN

UCN

UCN

$1,477.94
$1,477.94$1,477.94

+0.13%

Największe wolumeny

Kryptowaluty o najwyższym wolumenie obrotu

Logo Bitcoin

Bitcoin

BTC

$103,690.97
$103,690.97$103,690.97

-0.03%

Logo Ethereum

Ethereum

ETH

$3,440.35
$3,440.35$3,440.35

+1.23%

Logo XRP

XRP

XRP

$2.3626
$2.3626$2.3626

+3.78%

Logo Solana

Solana

SOL

$162.35
$162.35$162.35

+1.14%

Logo Aster

Aster

ASTER

$1.1358
$1.1358$1.1358

+4.66%

Nowo dodane

Ostatnio notowane kryptowaluty, które są dostępne do handlu

Logo UnifAI

UnifAI

UAI

$0.00000
$0.00000$0.00000

0.00%

Logo Folks Finance

Folks Finance

FOLKS

$0.00000
$0.00000$0.00000

0.00%

Logo SN64

SN64

SN64

$0.00000
$0.00000$0.00000

0.00%

Logo Sentism

Sentism

SENTIS

$0.03582
$0.03582$0.03582

+43.28%

Logo MemeMarket

MemeMarket

MFUN

$0.00403
$0.00403$0.00403

-46.26%

Największe wzrosty

Dzisiejsze największe wzrosty kryptowalut

Logo DramaBits

DramaBits

DRAMA

$0.000010814
$0.000010814$0.000010814

+472.77%

Logo Intuition

Intuition

TRUST

$0.2244
$0.2244$0.2244

+348.80%

Logo Jump Tom

Jump Tom

JUMP

$0.0000000617
$0.0000000617$0.0000000617

+308.60%

Logo SOON

SOON

SOON

$1.4611
$1.4611$1.4611

+80.11%

Logo PlayMindProtocol

PlayMindProtocol

PMIND

$0.01834
$0.01834$0.01834

+46.72%