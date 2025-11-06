Informacje o cenie FUST Token (FUST) (USD)

24-godzinny zakres zmian cen: $ 0 $ 0 $ 0 Minimum 24h $ 0 $ 0 $ 0 Maksimum 24h Minimum 24h $ 0$ 0 $ 0 Maksimum 24h $ 0$ 0 $ 0 Historyczne maksimum $ 0$ 0 $ 0 Najniższa cena $ 0$ 0 $ 0 Zmiana ceny (1H) +1.29% Zmiana ceny (1D) +1.74% Zmiana ceny (7D) -17.17% Zmiana ceny (7D) -17.17%

Aktualna cena FUST Token (FUST) wynosi --. W ciągu ostatnich 24 godzin kurs FUST wahał się między $ 0 a $ 0, co wskazuje na aktywną zmienność rynku. Najwyższy kurs FUST w historii to $ 0, a najniższy to $ 0.

Pod względem krótkoterminowych wyniki FUST zmieniły się o +1.29% w ciągu ostatniej godziny, o +1.74% w ciągu 24 godzin i o -17.17% w ciągu ostatnich 7 dni. Daje to szybki przegląd najnowszych trendów cenowych i dynamiki rynkowej na MEXC.

Informacje rynkowe o FUST Token (FUST)

Kapitalizacja rynkowa $ 2.52M$ 2.52M $ 2.52M Wolumen (24H) ---- -- W pełni rozwodniona kapitalizacja rynkowa $ 2.52M$ 2.52M $ 2.52M Podaż w obiegu 33.00B 33.00B 33.00B Całkowita podaż 33,000,000,000.0 33,000,000,000.0 33,000,000,000.0

Obecna kapitalizacja rynkowa FUST Token wynosi $ 2.52M, przy -- 24-godzinnego wolumenu obrotu. Podaż FUST w obiegu wynosi 33.00B, przy całkowitej podaży 33000000000.0. Jego całkowicie rozwodniona wycena (FDV) wynosi $ 2.52M.