GiełdaDEX+
Kup KryptoRynkiSpotFutures500XEarnWydarzenia
Więcej
Aktualna cena FUST Token to 0 USD. Śledź aktualizacje cen FUST do USD w czasie rzeczywistym, wykresy na żywo, kapitalizację rynkową, 24-godzinny wolumen i więcej. Sprawdź trendy cenowe FUST łatwo w MEXC już teraz.Aktualna cena FUST Token to 0 USD. Śledź aktualizacje cen FUST do USD w czasie rzeczywistym, wykresy na żywo, kapitalizację rynkową, 24-godzinny wolumen i więcej. Sprawdź trendy cenowe FUST łatwo w MEXC już teraz.

Więcej informacji o FUST

Informacje o cenie FUST

Czym jest FUST

Biała księga FUST

Oficjalna strona internetowa FUST

Tokenomika FUST

Prognoza cen FUST

Earn

Airdrop+

Aktualności

Blog

Learn

Logo FUST Token

Cena FUST Token (FUST)

Nienotowany

Aktualna cena 1 FUST do USD:

--
----
+1.70%1D
mexc
Dane tokenów pochodzą od stron trzecich. MEXC działa wyłącznie jako agregator informacji. Poznaj inne tokeny notowane na rynku spot MEXC!
USD
FUST Token (FUST) Wykres Ceny na Żywo
Ostatnia aktualizacja strony: 2025-11-06 11:28:17 (UTC+8)

Informacje o cenie FUST Token (FUST) (USD)

24-godzinny zakres zmian cen:
$ 0
$ 0$ 0
Minimum 24h
$ 0
$ 0$ 0
Maksimum 24h

$ 0
$ 0$ 0

$ 0
$ 0$ 0

$ 0
$ 0$ 0

$ 0
$ 0$ 0

+1.29%

+1.74%

-17.17%

-17.17%

Aktualna cena FUST Token (FUST) wynosi --. W ciągu ostatnich 24 godzin kurs FUST wahał się między $ 0 a $ 0, co wskazuje na aktywną zmienność rynku. Najwyższy kurs FUST w historii to $ 0, a najniższy to $ 0.

Pod względem krótkoterminowych wyniki FUST zmieniły się o +1.29% w ciągu ostatniej godziny, o +1.74% w ciągu 24 godzin i o -17.17% w ciągu ostatnich 7 dni. Daje to szybki przegląd najnowszych trendów cenowych i dynamiki rynkowej na MEXC.

Informacje rynkowe o FUST Token (FUST)

$ 2.52M
$ 2.52M$ 2.52M

--
----

$ 2.52M
$ 2.52M$ 2.52M

33.00B
33.00B 33.00B

33,000,000,000.0
33,000,000,000.0 33,000,000,000.0

Obecna kapitalizacja rynkowa FUST Token wynosi $ 2.52M, przy -- 24-godzinnego wolumenu obrotu. Podaż FUST w obiegu wynosi 33.00B, przy całkowitej podaży 33000000000.0. Jego całkowicie rozwodniona wycena (FDV) wynosi $ 2.52M.

Historia ceny FUST Token (FUST) – USD

W ciągu dzisiejszego dnia zmiana ceny FUST Token do USD wyniosła $ 0.
W ciągu ostatnich 30 dni zmiana ceny FUST Token do USD wyniosła $ 0.
W ciągu ostatnich 60 dni zmiana ceny FUST Token do USD wyniosła $ 0.
W ciągu ostatnich 90 dni zmiana ceny FUST Token do USD wyniosła $ 0.

OkresZmień (USD)Zmień (%)
Dzisiaj$ 0+1.74%
30 Dni$ 0-32.48%
60 dni$ 0-43.11%
90 dni$ 0--

Co to jest FUST Token (FUST)

FUST (Fusion token) is the companion token of FUSD - with tokenomics which mirror those of a typical cryptocurrency. FUST can be placed in the FUST Fusion Miner and used to mine free FUSD. FUST has tokenomics which mirror those of a typical cryptocurrency, and allows those Degens who buy into the FUSD philosophy - but who also enjoy the thrill of chasing fast green candles - to make their play within the structure of the FUSD ecosystem and benefit from the best of both worlds; the possibility of a fast ride upwards whilst earning a passive income paid in our appreciating stable token courtesy of their FUST bag.

MEXC jest wiodącą giełdą kryptowalut, której ufa ponad 10 milionów użytkowników na całym świecie. Jest znana jako giełda z najszerszym wyborem tokenów, najszybszymi notowaniami i najniższymi opłatami handlowymi na rynku. Dołącz do MEXC już teraz, aby doświadczyć płynności na najwyższym poziomie i najbardziej konkurencyjnych opłat na rynku!

Zasoby dla FUST Token (FUST)

Biała księga
Oficjalna strona internetowa

Prognoza ceny FUST Token (w USD)

Jaka będzie wartość FUST Token (FUST) w USD jutro, za tydzień lub za miesiąc? Ile mogą być warte twoje aktywa w FUST Token (FUST) w 2025, 2026, 2027, 2028 roku — a nawet za 10 czy 20 lat? Skorzystaj z naszego narzędzia do przewidywania cen, aby poznać prognozy krótko- i długoterminowe dla FUST Token.

Sprawdź teraz prognozę ceny FUST Token!

FUST na lokalne waluty

Tokenomika FUST Token (FUST)

Zrozumienie tokenomiki FUST Token (FUST) może zapewnić głębszy wgląd w długoterminową wartość i potencjał wzrostu. Od sposobu dystrybucji tokenów po zarządzanie podażą – tokenomika odsłania podstawową strukturę ekonomii projektu. Poznaj szczegółową tokenomikę tokena FUSTjuż teraz!

Inne pytania: Inne pytania dotyczące FUST Token (FUST)

Jaka jest dziś wartość FUST Token (FUST)?
Aktualna cena FUST w USD wynosi 0USD, jest aktualizowana w na bieżąco z najnowszymi danymi rynkowymi.
Jaka jest aktualna cena FUST do USD?
Aktualna cena FUST w USD wynosi $ 0. Sprawdź Konwerter MEXC, aby poznać dokładną konwersję tokenów.
Jaka jest kapitalizacja rynkowa FUST Token?
Kapitalizacja rynkowa dla FUST wynosi $ 2.52M USD. Kapitalizacja rynkowa = aktualna cena × podaż w obiegu. Wskazuje całkowitą wartość rynkową tokena i jego pozycję w rankingu.
Jaka jest podaż FUST w obiegu?
W obiegu FUST znajduje się 33.00B USD.
Jaka była najwyższa cena w historii (ATH) FUST?
FUST osiąga ATH w wysokości 0 USD.
Jaka była najniższa cena w historii (ATL) dla FUST?
FUST zaliczył cenę ATL w wysokości 0 USD.
Jaki jest wolumen obrotu FUST?
Aktualny wolumen obrotu w ciągu 24 godzin dla FUST wynosi -- USD.
Czy w tym roku FUST pójdzie wyżej?
FUST może wzrosnąć w tym roku w zależności od warunków rynkowych i rozwoju projektów. Sprawdź prognozę ceny FUST, aby uzyskać bardziej szczegółową analizę.
Ostatnia aktualizacja strony: 2025-11-06 11:28:17 (UTC+8)

Ważne aktualizacje branżowe FUST Token (FUST)

Czas (UTC+8)TypInformacja
11-05 17:18:00Aktualności branżowe
Ethereum rebounds breaking through $3,300, 24-hour decline narrows to 8.98%
11-05 10:42:00Dane on-chain
Over the past 24 hours, global liquidations exceeded $2 billion, with more than 470,000 traders liquidated
11-04 17:22:15Aktualności branżowe
Crypto Fear and Greed Index Falls to 21, Market Enters "Extreme Fear"
11-04 15:40:43Aktualności branżowe
Privacy sector tokens continue to rise, DASH up over 45% in 24h
11-04 13:21:37Aktualności branżowe
Over the past 24 hours, liquidations across the market exceeded $1.2 billion, with more than 320,000 traders liquidated
11-04 05:28:00Aktualności branżowe
Last week, digital asset investment products saw a net outflow of $360 million, with Bitcoin outflows reaching $946 million

Zastrzeżenie

Ceny kryptowalut podlegają wysokiemu ryzyku rynkowemu i zmienności cenowej. Inwestuj w projekty i produkty, które znasz i których ryzyko rozumiesz. Przed dokonaniem jakiejkolwiek inwestycji dokładnie rozważ swoje doświadczenie inwestycyjne, sytuację finansową, cele inwestycyjne i tolerancję na ryzyko oraz skonsultuj się z niezależnym doradcą finansowym. Tego materiału nie należy traktować jako porady finansowej. Wyniki osiągane w przeszłości nie stanowią wiarygodnego wskaźnika przyszłych wyników. Wartość Twojej inwestycji może zarówno spadać, jak i rosnąć, a odzyskanie zainwestowanej kwoty nie jest gwarantowane. Ponosisz wyłączną odpowiedzialność za swoje decyzje inwestycyjne. MEXC nie ponosi odpowiedzialności za jakiekolwiek straty, które możesz ponieść. Aby uzyskać więcej informacji, zapoznaj się z naszym Regulaminem i Ostrzeżeniem o ryzyku. Zwróć również uwagę, że dane dotyczące wspomnianej kryptowaluty prezentowane tutaj (takie jak jej aktualna cena na żywo) opierają się na źródłach zewnętrznych. Są one przedstawiane „tak jak są” i wyłącznie w celach informacyjnych, bez jakichkolwiek gwarancji czy zapewnień. Linki prowadzące do witryn zewnętrznych również nie podlegają kontroli MEXC. MEXC nie ponosi odpowiedzialności za wiarygodność i dokładność takich witryn stron trzecich oraz ich zawartości.

POPULARNE

Aktualnie popularne kryptowaluty, które zyskują znaczną uwagę na rynku

Logo Bitcoin

Bitcoin

BTC

$103,691.90
$103,691.90$103,691.90

-0.03%

Logo Ethereum

Ethereum

ETH

$3,440.26
$3,440.26$3,440.26

+1.22%

Logo Solana

Solana

SOL

$162.35
$162.35$162.35

+1.14%

Logo USDCoin

USDCoin

USDC

$0.9999
$0.9999$0.9999

-0.01%

Logo UCN

UCN

UCN

$1,477.94
$1,477.94$1,477.94

+0.13%

Największe wolumeny

Kryptowaluty o najwyższym wolumenie obrotu

Logo Bitcoin

Bitcoin

BTC

$103,691.90
$103,691.90$103,691.90

-0.03%

Logo Ethereum

Ethereum

ETH

$3,440.26
$3,440.26$3,440.26

+1.22%

Logo XRP

XRP

XRP

$2.3621
$2.3621$2.3621

+3.76%

Logo Solana

Solana

SOL

$162.35
$162.35$162.35

+1.14%

Logo Aster

Aster

ASTER

$1.1362
$1.1362$1.1362

+4.69%

Nowo dodane

Ostatnio notowane kryptowaluty, które są dostępne do handlu

Logo UnifAI

UnifAI

UAI

$0.00000
$0.00000$0.00000

0.00%

Logo Folks Finance

Folks Finance

FOLKS

$0.00000
$0.00000$0.00000

0.00%

Logo SN64

SN64

SN64

$0.00000
$0.00000$0.00000

0.00%

Logo Sentism

Sentism

SENTIS

$0.03582
$0.03582$0.03582

+43.28%

Logo MemeMarket

MemeMarket

MFUN

$0.00403
$0.00403$0.00403

-46.26%

Największe wzrosty

Dzisiejsze największe wzrosty kryptowalut

Logo DramaBits

DramaBits

DRAMA

$0.000010870
$0.000010870$0.000010870

+475.74%

Logo Intuition

Intuition

TRUST

$0.2253
$0.2253$0.2253

+350.60%

Logo Jump Tom

Jump Tom

JUMP

$0.0000000617
$0.0000000617$0.0000000617

+308.60%

Logo SOON

SOON

SOON

$1.4578
$1.4578$1.4578

+79.70%

Logo PlayMindProtocol

PlayMindProtocol

PMIND

$0.01834
$0.01834$0.01834

+46.72%