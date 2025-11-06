Informacje o cenie Funless (FUNLESS) (USD)

24-godzinny zakres zmian cen: $ 0 $ 0 $ 0 Minimum 24h $ 0 $ 0 $ 0 Maksimum 24h Minimum 24h $ 0$ 0 $ 0 Maksimum 24h $ 0$ 0 $ 0 Historyczne maksimum $ 0$ 0 $ 0 Najniższa cena $ 0$ 0 $ 0 Zmiana ceny (1H) +1.48% Zmiana ceny (1D) -1.34% Zmiana ceny (7D) -24.96% Zmiana ceny (7D) -24.96%

Aktualna cena Funless (FUNLESS) wynosi --. W ciągu ostatnich 24 godzin kurs FUNLESS wahał się między $ 0 a $ 0, co wskazuje na aktywną zmienność rynku. Najwyższy kurs FUNLESS w historii to $ 0, a najniższy to $ 0.

Pod względem krótkoterminowych wyniki FUNLESS zmieniły się o +1.48% w ciągu ostatniej godziny, o -1.34% w ciągu 24 godzin i o -24.96% w ciągu ostatnich 7 dni. Daje to szybki przegląd najnowszych trendów cenowych i dynamiki rynkowej na MEXC.

Informacje rynkowe o Funless (FUNLESS)

Kapitalizacja rynkowa $ 131.70K$ 131.70K $ 131.70K Wolumen (24H) ---- -- W pełni rozwodniona kapitalizacja rynkowa $ 131.70K$ 131.70K $ 131.70K Podaż w obiegu 500.00M 500.00M 500.00M Całkowita podaż 499,998,176.805226 499,998,176.805226 499,998,176.805226

Obecna kapitalizacja rynkowa Funless wynosi $ 131.70K, przy -- 24-godzinnego wolumenu obrotu. Podaż FUNLESS w obiegu wynosi 500.00M, przy całkowitej podaży 499998176.805226. Jego całkowicie rozwodniona wycena (FDV) wynosi $ 131.70K.