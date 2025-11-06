Informacje o cenie Full Moon (FM) (USD)

24-godzinny zakres zmian cen: $ 0.00860953 $ 0.00860953 $ 0.00860953 Minimum 24h $ 0.00933813 $ 0.00933813 $ 0.00933813 Maksimum 24h Minimum 24h $ 0.00860953$ 0.00860953 $ 0.00860953 Maksimum 24h $ 0.00933813$ 0.00933813 $ 0.00933813 Historyczne maksimum $ 0.04230323$ 0.04230323 $ 0.04230323 Najniższa cena $ 0.00630962$ 0.00630962 $ 0.00630962 Zmiana ceny (1H) +1.97% Zmiana ceny (1D) +6.61% Zmiana ceny (7D) -19.67% Zmiana ceny (7D) -19.67%

Aktualna cena Full Moon (FM) wynosi $0.00929671. W ciągu ostatnich 24 godzin kurs FM wahał się między $ 0.00860953 a $ 0.00933813, co wskazuje na aktywną zmienność rynku. Najwyższy kurs FM w historii to $ 0.04230323, a najniższy to $ 0.00630962.

Pod względem krótkoterminowych wyniki FM zmieniły się o +1.97% w ciągu ostatniej godziny, o +6.61% w ciągu 24 godzin i o -19.67% w ciągu ostatnich 7 dni. Daje to szybki przegląd najnowszych trendów cenowych i dynamiki rynkowej na MEXC.

Informacje rynkowe o Full Moon (FM)

Kapitalizacja rynkowa $ 5.01M$ 5.01M $ 5.01M Wolumen (24H) ---- -- W pełni rozwodniona kapitalizacja rynkowa $ 186.00M$ 186.00M $ 186.00M Podaż w obiegu 538.80M 538.80M 538.80M Całkowita podaż 20,000,000,000.0 20,000,000,000.0 20,000,000,000.0

Obecna kapitalizacja rynkowa Full Moon wynosi $ 5.01M, przy -- 24-godzinnego wolumenu obrotu. Podaż FM w obiegu wynosi 538.80M, przy całkowitej podaży 20000000000.0. Jego całkowicie rozwodniona wycena (FDV) wynosi $ 186.00M.