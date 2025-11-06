GiełdaDEX+
Aktualna cena Full Moon to 0.00929671 USD. Śledź aktualizacje cen FM do USD w czasie rzeczywistym, wykresy na żywo, kapitalizację rynkową, 24-godzinny wolumen i więcej. Sprawdź trendy cenowe FM łatwo w MEXC już teraz.

Cena Full Moon (FM)

Aktualna cena 1 FM do USD:

$0.00929765
$0.00929765$0.00929765
+6.60%1D
Dane tokenów pochodzą od stron trzecich. MEXC działa wyłącznie jako agregator informacji. Poznaj inne tokeny notowane na rynku spot MEXC!
Full Moon (FM) Wykres Ceny na Żywo
Informacje o cenie Full Moon (FM) (USD)

24-godzinny zakres zmian cen:
$ 0.00860953
$ 0.00860953$ 0.00860953
Minimum 24h
$ 0.00933813
$ 0.00933813$ 0.00933813
Maksimum 24h

$ 0.00860953
$ 0.00860953$ 0.00860953

$ 0.00933813
$ 0.00933813$ 0.00933813

$ 0.04230323
$ 0.04230323$ 0.04230323

$ 0.00630962
$ 0.00630962$ 0.00630962

+1.97%

+6.61%

-19.67%

-19.67%

Aktualna cena Full Moon (FM) wynosi $0.00929671. W ciągu ostatnich 24 godzin kurs FM wahał się między $ 0.00860953 a $ 0.00933813, co wskazuje na aktywną zmienność rynku. Najwyższy kurs FM w historii to $ 0.04230323, a najniższy to $ 0.00630962.

Pod względem krótkoterminowych wyniki FM zmieniły się o +1.97% w ciągu ostatniej godziny, o +6.61% w ciągu 24 godzin i o -19.67% w ciągu ostatnich 7 dni. Daje to szybki przegląd najnowszych trendów cenowych i dynamiki rynkowej na MEXC.

Informacje rynkowe o Full Moon (FM)

$ 5.01M
$ 5.01M$ 5.01M

--
----

$ 186.00M
$ 186.00M$ 186.00M

538.80M
538.80M 538.80M

20,000,000,000.0
20,000,000,000.0 20,000,000,000.0

Obecna kapitalizacja rynkowa Full Moon wynosi $ 5.01M, przy -- 24-godzinnego wolumenu obrotu. Podaż FM w obiegu wynosi 538.80M, przy całkowitej podaży 20000000000.0. Jego całkowicie rozwodniona wycena (FDV) wynosi $ 186.00M.

Historia ceny Full Moon (FM) – USD

W ciągu dzisiejszego dnia zmiana ceny Full Moon do USD wyniosła $ +0.00057663.
W ciągu ostatnich 30 dni zmiana ceny Full Moon do USD wyniosła $ -0.0041301814.
W ciągu ostatnich 60 dni zmiana ceny Full Moon do USD wyniosła $ -0.0050502127.
W ciągu ostatnich 90 dni zmiana ceny Full Moon do USD wyniosła $ -0.021175708027827932.

OkresZmień (USD)Zmień (%)
Dzisiaj$ +0.00057663+6.61%
30 Dni$ -0.0041301814-44.42%
60 dni$ -0.0050502127-54.32%
90 dni$ -0.021175708027827932-69.49%

Co to jest Full Moon (FM)

Oracle-based, perpetual exchange on Cronos EVM and zkEVM.

We are a decentralized perpetual trading platform on Cronos EVM and zkEVM chain that offers both a staking pool and on-chain perpetuals, primed to empower all Striders with galactic opportunities. Transactions on Moonlander are executed at higher speed and lower fees. This isn’t just trading, this is our financial mission to the moon.

Unleash User's Trading Potential

As a seasoned trader, we know you crave the thrill of the market, the exhilaration of calculated risks, and the satisfaction of astronomical gains. Moonlander is the way through.

Astro-Efficiency: Maximize your capital efficiency with our MLP pool, enabling you to secure larger positions and ride the market's currents with unparalleled power.

Galactic Leverage: Dare to dream big with up to 1000x leverage, propelling your trading endeavors to unprecedented heights.

Stellar Security: Navigate the market confidently, shielded by our robust price feeds from PYTH and Cronos Oracles, ensuring a stable and secure trading environment.

Chart a Course to Passive Income

Beyond the thrill of trading, Moonlander also offers a smooth sailing to passive income.

Stellar Rewards: Reap the rewards of the platform's success and benefit from market fluctuation through our fee distribution mechanism without the need for active trading

Stake and Prosper: Stake our utility token or provide liquidity to our MLP pool and earn real yield in CRO/zkCRO and $CM, fueling your galactic ambitions.

MEXC jest wiodącą giełdą kryptowalut, której ufa ponad 10 milionów użytkowników na całym świecie. Jest znana jako giełda z najszerszym wyborem tokenów, najszybszymi notowaniami i najniższymi opłatami handlowymi na rynku. Dołącz do MEXC już teraz, aby doświadczyć płynności na najwyższym poziomie i najbardziej konkurencyjnych opłat na rynku!

Prognoza ceny Full Moon (w USD)

Jaka będzie wartość Full Moon (FM) w USD jutro, za tydzień lub za miesiąc? Ile mogą być warte twoje aktywa w Full Moon (FM) w 2025, 2026, 2027, 2028 roku — a nawet za 10 czy 20 lat? Skorzystaj z naszego narzędzia do przewidywania cen, aby poznać prognozy krótko- i długoterminowe dla Full Moon.

Sprawdź teraz prognozę ceny Full Moon!

FM na lokalne waluty

Tokenomika Full Moon (FM)

Zrozumienie tokenomiki Full Moon (FM) może zapewnić głębszy wgląd w długoterminową wartość i potencjał wzrostu. Od sposobu dystrybucji tokenów po zarządzanie podażą – tokenomika odsłania podstawową strukturę ekonomii projektu. Poznaj szczegółową tokenomikę tokena FMjuż teraz!

Inne pytania: Inne pytania dotyczące Full Moon (FM)

Jaka jest dziś wartość Full Moon (FM)?
Aktualna cena FM w USD wynosi 0.00929671USD, jest aktualizowana w na bieżąco z najnowszymi danymi rynkowymi.
Jaka jest aktualna cena FM do USD?
Aktualna cena FM w USD wynosi $ 0.00929671. Sprawdź Konwerter MEXC, aby poznać dokładną konwersję tokenów.
Jaka jest kapitalizacja rynkowa Full Moon?
Kapitalizacja rynkowa dla FM wynosi $ 5.01M USD. Kapitalizacja rynkowa = aktualna cena × podaż w obiegu. Wskazuje całkowitą wartość rynkową tokena i jego pozycję w rankingu.
Jaka jest podaż FM w obiegu?
W obiegu FM znajduje się 538.80M USD.
Jaka była najwyższa cena w historii (ATH) FM?
FM osiąga ATH w wysokości 0.04230323 USD.
Jaka była najniższa cena w historii (ATL) dla FM?
FM zaliczył cenę ATL w wysokości 0.00630962 USD.
Jaki jest wolumen obrotu FM?
Aktualny wolumen obrotu w ciągu 24 godzin dla FM wynosi -- USD.
Czy w tym roku FM pójdzie wyżej?
FM może wzrosnąć w tym roku w zależności od warunków rynkowych i rozwoju projektów. Sprawdź prognozę ceny FM, aby uzyskać bardziej szczegółową analizę.
Ważne aktualizacje branżowe Full Moon (FM)

Czas (UTC+8)TypInformacja
11-05 17:18:00Aktualności branżowe
Ethereum rebounds breaking through $3,300, 24-hour decline narrows to 8.98%
11-05 10:42:00Dane on-chain
Over the past 24 hours, global liquidations exceeded $2 billion, with more than 470,000 traders liquidated
11-04 17:22:15Aktualności branżowe
Crypto Fear and Greed Index Falls to 21, Market Enters "Extreme Fear"
11-04 15:40:43Aktualności branżowe
Privacy sector tokens continue to rise, DASH up over 45% in 24h
11-04 13:21:37Aktualności branżowe
Over the past 24 hours, liquidations across the market exceeded $1.2 billion, with more than 320,000 traders liquidated
11-04 05:28:00Aktualności branżowe
Last week, digital asset investment products saw a net outflow of $360 million, with Bitcoin outflows reaching $946 million

Zastrzeżenie

Ceny kryptowalut podlegają wysokiemu ryzyku rynkowemu i zmienności cenowej. Inwestuj w projekty i produkty, które znasz i których ryzyko rozumiesz. Przed dokonaniem jakiejkolwiek inwestycji dokładnie rozważ swoje doświadczenie inwestycyjne, sytuację finansową, cele inwestycyjne i tolerancję na ryzyko oraz skonsultuj się z niezależnym doradcą finansowym. Tego materiału nie należy traktować jako porady finansowej. Wyniki osiągane w przeszłości nie stanowią wiarygodnego wskaźnika przyszłych wyników. Wartość Twojej inwestycji może zarówno spadać, jak i rosnąć, a odzyskanie zainwestowanej kwoty nie jest gwarantowane. Ponosisz wyłączną odpowiedzialność za swoje decyzje inwestycyjne. MEXC nie ponosi odpowiedzialności za jakiekolwiek straty, które możesz ponieść. Aby uzyskać więcej informacji, zapoznaj się z naszym Regulaminem i Ostrzeżeniem o ryzyku. Zwróć również uwagę, że dane dotyczące wspomnianej kryptowaluty prezentowane tutaj (takie jak jej aktualna cena na żywo) opierają się na źródłach zewnętrznych. Są one przedstawiane „tak jak są” i wyłącznie w celach informacyjnych, bez jakichkolwiek gwarancji czy zapewnień. Linki prowadzące do witryn zewnętrznych również nie podlegają kontroli MEXC. MEXC nie ponosi odpowiedzialności za wiarygodność i dokładność takich witryn stron trzecich oraz ich zawartości.

