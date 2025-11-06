Informacje o cenie fsjal (FSJAL) (USD)

24-godzinny zakres zmian cen: $ 0 $ 0 $ 0 Minimum 24h $ 0.0012272 $ 0.0012272 $ 0.0012272 Maksimum 24h Minimum 24h $ 0$ 0 $ 0 Maksimum 24h $ 0.0012272$ 0.0012272 $ 0.0012272 Historyczne maksimum $ 0.00172293$ 0.00172293 $ 0.00172293 Najniższa cena $ 0$ 0 $ 0 Zmiana ceny (1H) -2.33% Zmiana ceny (1D) +34.48% Zmiana ceny (7D) +95.81% Zmiana ceny (7D) +95.81%

Aktualna cena fsjal (FSJAL) wynosi $0.00101879. W ciągu ostatnich 24 godzin kurs FSJAL wahał się między $ 0 a $ 0.0012272, co wskazuje na aktywną zmienność rynku. Najwyższy kurs FSJAL w historii to $ 0.00172293, a najniższy to $ 0.

Pod względem krótkoterminowych wyniki FSJAL zmieniły się o -2.33% w ciągu ostatniej godziny, o +34.48% w ciągu 24 godzin i o +95.81% w ciągu ostatnich 7 dni. Daje to szybki przegląd najnowszych trendów cenowych i dynamiki rynkowej na MEXC.

Informacje rynkowe o fsjal (FSJAL)

Kapitalizacja rynkowa $ 1.01M$ 1.01M $ 1.01M Wolumen (24H) ---- -- W pełni rozwodniona kapitalizacja rynkowa $ 1.01M$ 1.01M $ 1.01M Podaż w obiegu 1.00B 1.00B 1.00B Całkowita podaż 1,000,000,000.0 1,000,000,000.0 1,000,000,000.0

Obecna kapitalizacja rynkowa fsjal wynosi $ 1.01M, przy -- 24-godzinnego wolumenu obrotu. Podaż FSJAL w obiegu wynosi 1.00B, przy całkowitej podaży 1000000000.0. Jego całkowicie rozwodniona wycena (FDV) wynosi $ 1.01M.