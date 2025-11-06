GiełdaDEX+
Aktualna cena fsjal to 0.00101879 USD. Śledź aktualizacje cen FSJAL do USD w czasie rzeczywistym, wykresy na żywo, kapitalizację rynkową, 24-godzinny wolumen i więcej. Sprawdź trendy cenowe FSJAL łatwo w MEXC już teraz.Aktualna cena fsjal to 0.00101879 USD. Śledź aktualizacje cen FSJAL do USD w czasie rzeczywistym, wykresy na żywo, kapitalizację rynkową, 24-godzinny wolumen i więcej. Sprawdź trendy cenowe FSJAL łatwo w MEXC już teraz.

Więcej informacji o FSJAL

Informacje o cenie FSJAL

Czym jest FSJAL

Oficjalna strona internetowa FSJAL

Tokenomika FSJAL

Prognoza cen FSJAL

Aktualna cena 1 FSJAL do USD:

$0.00101879
$0.00101879$0.00101879
+34.40%1D
USD
fsjal (FSJAL) Wykres Ceny na Żywo
Ostatnia aktualizacja strony: 2025-11-06 15:24:06 (UTC+8)

Informacje o cenie fsjal (FSJAL) (USD)

24-godzinny zakres zmian cen:
$ 0
$ 0$ 0
Minimum 24h
$ 0.0012272
$ 0.0012272$ 0.0012272
Maksimum 24h

$ 0
$ 0$ 0

$ 0.0012272
$ 0.0012272$ 0.0012272

$ 0.00172293
$ 0.00172293$ 0.00172293

$ 0
$ 0$ 0

-2.33%

+34.48%

+95.81%

+95.81%

Aktualna cena fsjal (FSJAL) wynosi $0.00101879. W ciągu ostatnich 24 godzin kurs FSJAL wahał się między $ 0 a $ 0.0012272, co wskazuje na aktywną zmienność rynku. Najwyższy kurs FSJAL w historii to $ 0.00172293, a najniższy to $ 0.

Pod względem krótkoterminowych wyniki FSJAL zmieniły się o -2.33% w ciągu ostatniej godziny, o +34.48% w ciągu 24 godzin i o +95.81% w ciągu ostatnich 7 dni. Daje to szybki przegląd najnowszych trendów cenowych i dynamiki rynkowej na MEXC.

Informacje rynkowe o fsjal (FSJAL)

$ 1.01M
$ 1.01M$ 1.01M

--
----

$ 1.01M
$ 1.01M$ 1.01M

1.00B
1.00B 1.00B

1,000,000,000.0
1,000,000,000.0 1,000,000,000.0

Obecna kapitalizacja rynkowa fsjal wynosi $ 1.01M, przy -- 24-godzinnego wolumenu obrotu. Podaż FSJAL w obiegu wynosi 1.00B, przy całkowitej podaży 1000000000.0. Jego całkowicie rozwodniona wycena (FDV) wynosi $ 1.01M.

Historia ceny fsjal (FSJAL) – USD

W ciągu dzisiejszego dnia zmiana ceny fsjal do USD wyniosła $ +0.00026122.
W ciągu ostatnich 30 dni zmiana ceny fsjal do USD wyniosła $ +0.0022500578.
W ciągu ostatnich 60 dni zmiana ceny fsjal do USD wyniosła $ 0.
W ciągu ostatnich 90 dni zmiana ceny fsjal do USD wyniosła $ 0.

OkresZmień (USD)Zmień (%)
Dzisiaj$ +0.00026122+34.48%
30 Dni$ +0.0022500578+220.86%
60 dni$ 0--
90 dni$ 0--

Co to jest fsjal (FSJAL)

Fsjal, stylized as fsjal, is a meme art style that began on 4chan’s /v/ board in July 2009, originating from an MS Paint comic where a crudely drawn character with large, upward-pointing eyes and clenched fists expressed anticipation. The simple yet expressive design resonated with users, and the format quickly evolved into a drawing fad. People began redrawing countless characters—ranging from video game icons, anime figures, and internet personalities—into the fsjal template, giving them the signature wide-eyed, eager expression. The appeal came from its versatility and humor; fsjal could represent hype, impatience, or childlike excitement in almost any context. Over time, sprite sheets, fan art compilations, and edits flooded imageboards, forums, and later social media. Today, fsjal remains a recognizable meme style, symbolizing eagerness and joy, and it continues to be remixed as part of internet culture’s visual language.

MEXC jest wiodącą giełdą kryptowalut, której ufa ponad 10 milionów użytkowników na całym świecie. Jest znana jako giełda z najszerszym wyborem tokenów, najszybszymi notowaniami i najniższymi opłatami handlowymi na rynku. Dołącz do MEXC już teraz, aby doświadczyć płynności na najwyższym poziomie i najbardziej konkurencyjnych opłat na rynku!

Zasoby dla fsjal (FSJAL)

Oficjalna strona internetowa

Prognoza ceny fsjal (w USD)

Jaka będzie wartość fsjal (FSJAL) w USD jutro, za tydzień lub za miesiąc? Ile mogą być warte twoje aktywa w fsjal (FSJAL) w 2025, 2026, 2027, 2028 roku — a nawet za 10 czy 20 lat? Skorzystaj z naszego narzędzia do przewidywania cen, aby poznać prognozy krótko- i długoterminowe dla fsjal.

Sprawdź teraz prognozę ceny fsjal!

FSJAL na lokalne waluty

Tokenomika fsjal (FSJAL)

Zrozumienie tokenomiki fsjal (FSJAL) może zapewnić głębszy wgląd w długoterminową wartość i potencjał wzrostu. Od sposobu dystrybucji tokenów po zarządzanie podażą – tokenomika odsłania podstawową strukturę ekonomii projektu. Poznaj szczegółową tokenomikę tokena FSJALjuż teraz!

Inne pytania: Inne pytania dotyczące fsjal (FSJAL)

Jaka jest dziś wartość fsjal (FSJAL)?
Aktualna cena FSJAL w USD wynosi 0.00101879USD, jest aktualizowana w na bieżąco z najnowszymi danymi rynkowymi.
Jaka jest aktualna cena FSJAL do USD?
Aktualna cena FSJAL w USD wynosi $ 0.00101879. Sprawdź Konwerter MEXC, aby poznać dokładną konwersję tokenów.
Jaka jest kapitalizacja rynkowa fsjal?
Kapitalizacja rynkowa dla FSJAL wynosi $ 1.01M USD. Kapitalizacja rynkowa = aktualna cena × podaż w obiegu. Wskazuje całkowitą wartość rynkową tokena i jego pozycję w rankingu.
Jaka jest podaż FSJAL w obiegu?
W obiegu FSJAL znajduje się 1.00B USD.
Jaka była najwyższa cena w historii (ATH) FSJAL?
FSJAL osiąga ATH w wysokości 0.00172293 USD.
Jaka była najniższa cena w historii (ATL) dla FSJAL?
FSJAL zaliczył cenę ATL w wysokości 0 USD.
Jaki jest wolumen obrotu FSJAL?
Aktualny wolumen obrotu w ciągu 24 godzin dla FSJAL wynosi -- USD.
Czy w tym roku FSJAL pójdzie wyżej?
FSJAL może wzrosnąć w tym roku w zależności od warunków rynkowych i rozwoju projektów. Sprawdź prognozę ceny FSJAL, aby uzyskać bardziej szczegółową analizę.
Ostatnia aktualizacja strony: 2025-11-06 15:24:06 (UTC+8)

Zastrzeżenie

Ceny kryptowalut podlegają wysokiemu ryzyku rynkowemu i zmienności cenowej. Inwestuj w projekty i produkty, które znasz i których ryzyko rozumiesz. Przed dokonaniem jakiejkolwiek inwestycji dokładnie rozważ swoje doświadczenie inwestycyjne, sytuację finansową, cele inwestycyjne i tolerancję na ryzyko oraz skonsultuj się z niezależnym doradcą finansowym. Tego materiału nie należy traktować jako porady finansowej. Wyniki osiągane w przeszłości nie stanowią wiarygodnego wskaźnika przyszłych wyników. Wartość Twojej inwestycji może zarówno spadać, jak i rosnąć, a odzyskanie zainwestowanej kwoty nie jest gwarantowane. Ponosisz wyłączną odpowiedzialność za swoje decyzje inwestycyjne. MEXC nie ponosi odpowiedzialności za jakiekolwiek straty, które możesz ponieść. Aby uzyskać więcej informacji, zapoznaj się z naszym Regulaminem i Ostrzeżeniem o ryzyku. Zwróć również uwagę, że dane dotyczące wspomnianej kryptowaluty prezentowane tutaj (takie jak jej aktualna cena na żywo) opierają się na źródłach zewnętrznych. Są one przedstawiane „tak jak są” i wyłącznie w celach informacyjnych, bez jakichkolwiek gwarancji czy zapewnień. Linki prowadzące do witryn zewnętrznych również nie podlegają kontroli MEXC. MEXC nie ponosi odpowiedzialności za wiarygodność i dokładność takich witryn stron trzecich oraz ich zawartości.

