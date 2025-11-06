GiełdaDEX+
$0.00111006
Ostatnia aktualizacja strony: 2025-11-06 15:23:44 (UTC+8)

Informacje o cenie Froggi ($FROGGI) (USD)

$ 0.00108545
$ 0.00114434
$ 0.00108545
$ 0.00114434
$ 0.00854903
$ 0.00101418
Aktualna cena Froggi ($FROGGI) wynosi $0.00111174. W ciągu ostatnich 24 godzin kurs $FROGGI wahał się między $ 0.00108545 a $ 0.00114434, co wskazuje na aktywną zmienność rynku. Najwyższy kurs $FROGGI w historii to $ 0.00854903, a najniższy to $ 0.00101418.

Pod względem krótkoterminowych wyniki $FROGGI zmieniły się o -0.50% w ciągu ostatniej godziny, o -1.36% w ciągu 24 godzin i o -26.71% w ciągu ostatnich 7 dni. Daje to szybki przegląd najnowszych trendów cenowych i dynamiki rynkowej na MEXC.

Informacje rynkowe o Froggi ($FROGGI)

$ 85.54K
--
$ 85.54K
76.74M
76,740,000.0
Obecna kapitalizacja rynkowa Froggi wynosi $ 85.54K, przy -- 24-godzinnego wolumenu obrotu. Podaż $FROGGI w obiegu wynosi 76.74M, przy całkowitej podaży 76740000.0. Jego całkowicie rozwodniona wycena (FDV) wynosi $ 85.54K.

Historia ceny Froggi ($FROGGI) – USD

W ciągu dzisiejszego dnia zmiana ceny Froggi do USD wyniosła $ 0.
W ciągu ostatnich 30 dni zmiana ceny Froggi do USD wyniosła $ -0.0005364405.
W ciągu ostatnich 60 dni zmiana ceny Froggi do USD wyniosła $ -0.0007705568.
W ciągu ostatnich 90 dni zmiana ceny Froggi do USD wyniosła $ -0.002797489094034353.

Froggi is an on-chain inscription token on base that generates SVG metadata to inscribe art directly onto the tokens without any IPFS or third party. It is the next evolution of standard Token that can do more, all while staying completely verifiable on-chain without any third party database, image base, cloudflare, or image storage otherwise which is what makes it shine above others. Liquid NFTs are here

MEXC jest wiodącą giełdą kryptowalut, której ufa ponad 10 milionów użytkowników na całym świecie. Jest znana jako giełda z najszerszym wyborem tokenów, najszybszymi notowaniami i najniższymi opłatami handlowymi na rynku. Dołącz do MEXC już teraz, aby doświadczyć płynności na najwyższym poziomie i najbardziej konkurencyjnych opłat na rynku!

Jaka będzie wartość Froggi ($FROGGI) w USD jutro, za tydzień lub za miesiąc? Ile mogą być warte twoje aktywa w Froggi ($FROGGI) w 2025, 2026, 2027, 2028 roku — a nawet za 10 czy 20 lat? Skorzystaj z naszego narzędzia do przewidywania cen, aby poznać prognozy krótko- i długoterminowe dla Froggi.

Sprawdź teraz prognozę ceny Froggi!

Zrozumienie tokenomiki Froggi ($FROGGI) może zapewnić głębszy wgląd w długoterminową wartość i potencjał wzrostu. Od sposobu dystrybucji tokenów po zarządzanie podażą – tokenomika odsłania podstawową strukturę ekonomii projektu. Poznaj szczegółową tokenomikę tokena $FROGGIjuż teraz!

Jaka jest dziś wartość Froggi ($FROGGI)?
Aktualna cena $FROGGI w USD wynosi 0.00111174USD, jest aktualizowana w na bieżąco z najnowszymi danymi rynkowymi.
Jaka jest aktualna cena $FROGGI do USD?
Aktualna cena $FROGGI w USD wynosi $ 0.00111174. Sprawdź Konwerter MEXC, aby poznać dokładną konwersję tokenów.
Jaka jest kapitalizacja rynkowa Froggi?
Kapitalizacja rynkowa dla $FROGGI wynosi $ 85.54K USD. Kapitalizacja rynkowa = aktualna cena × podaż w obiegu. Wskazuje całkowitą wartość rynkową tokena i jego pozycję w rankingu.
Jaka jest podaż $FROGGI w obiegu?
W obiegu $FROGGI znajduje się 76.74M USD.
Jaka była najwyższa cena w historii (ATH) $FROGGI?
$FROGGI osiąga ATH w wysokości 0.00854903 USD.
Jaka była najniższa cena w historii (ATL) dla $FROGGI?
$FROGGI zaliczył cenę ATL w wysokości 0.00101418 USD.
Jaki jest wolumen obrotu $FROGGI?
Aktualny wolumen obrotu w ciągu 24 godzin dla $FROGGI wynosi -- USD.
Czy w tym roku $FROGGI pójdzie wyżej?
$FROGGI może wzrosnąć w tym roku w zależności od warunków rynkowych i rozwoju projektów. Sprawdź prognozę ceny $FROGGI, aby uzyskać bardziej szczegółową analizę.
Ostatnia aktualizacja strony: 2025-11-06 15:23:44 (UTC+8)

Zastrzeżenie

Ceny kryptowalut podlegają wysokiemu ryzyku rynkowemu i zmienności cenowej. Inwestuj w projekty i produkty, które znasz i których ryzyko rozumiesz. Przed dokonaniem jakiejkolwiek inwestycji dokładnie rozważ swoje doświadczenie inwestycyjne, sytuację finansową, cele inwestycyjne i tolerancję na ryzyko oraz skonsultuj się z niezależnym doradcą finansowym. Tego materiału nie należy traktować jako porady finansowej. Wyniki osiągane w przeszłości nie stanowią wiarygodnego wskaźnika przyszłych wyników. Wartość Twojej inwestycji może zarówno spadać, jak i rosnąć, a odzyskanie zainwestowanej kwoty nie jest gwarantowane. Ponosisz wyłączną odpowiedzialność za swoje decyzje inwestycyjne. MEXC nie ponosi odpowiedzialności za jakiekolwiek straty, które możesz ponieść. Aby uzyskać więcej informacji, zapoznaj się z naszym Regulaminem i Ostrzeżeniem o ryzyku. Zwróć również uwagę, że dane dotyczące wspomnianej kryptowaluty prezentowane tutaj (takie jak jej aktualna cena na żywo) opierają się na źródłach zewnętrznych. Są one przedstawiane „tak jak są” i wyłącznie w celach informacyjnych, bez jakichkolwiek gwarancji czy zapewnień. Linki prowadzące do witryn zewnętrznych również nie podlegają kontroli MEXC. MEXC nie ponosi odpowiedzialności za wiarygodność i dokładność takich witryn stron trzecich oraz ich zawartości.

