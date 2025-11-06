Informacje o cenie Froggi ($FROGGI) (USD)

24-godzinny zakres zmian cen: $ 0.00108545 $ 0.00108545 $ 0.00108545 Minimum 24h $ 0.00114434 $ 0.00114434 $ 0.00114434 Maksimum 24h Minimum 24h $ 0.00108545$ 0.00108545 $ 0.00108545 Maksimum 24h $ 0.00114434$ 0.00114434 $ 0.00114434 Historyczne maksimum $ 0.00854903$ 0.00854903 $ 0.00854903 Najniższa cena $ 0.00101418$ 0.00101418 $ 0.00101418 Zmiana ceny (1H) -0.50% Zmiana ceny (1D) -1.36% Zmiana ceny (7D) -26.71% Zmiana ceny (7D) -26.71%

Aktualna cena Froggi ($FROGGI) wynosi $0.00111174. W ciągu ostatnich 24 godzin kurs $FROGGI wahał się między $ 0.00108545 a $ 0.00114434, co wskazuje na aktywną zmienność rynku. Najwyższy kurs $FROGGI w historii to $ 0.00854903, a najniższy to $ 0.00101418.

Pod względem krótkoterminowych wyniki $FROGGI zmieniły się o -0.50% w ciągu ostatniej godziny, o -1.36% w ciągu 24 godzin i o -26.71% w ciągu ostatnich 7 dni. Daje to szybki przegląd najnowszych trendów cenowych i dynamiki rynkowej na MEXC.

Informacje rynkowe o Froggi ($FROGGI)

Kapitalizacja rynkowa $ 85.54K$ 85.54K $ 85.54K Wolumen (24H) ---- -- W pełni rozwodniona kapitalizacja rynkowa $ 85.54K$ 85.54K $ 85.54K Podaż w obiegu 76.74M 76.74M 76.74M Całkowita podaż 76,740,000.0 76,740,000.0 76,740,000.0

Obecna kapitalizacja rynkowa Froggi wynosi $ 85.54K, przy -- 24-godzinnego wolumenu obrotu. Podaż $FROGGI w obiegu wynosi 76.74M, przy całkowitej podaży 76740000.0. Jego całkowicie rozwodniona wycena (FDV) wynosi $ 85.54K.