Informacje o cenie FOUR (FOUR) (USD)

24-godzinny zakres zmian cen: $ 0.00000781 $ 0.00000781 $ 0.00000781 Minimum 24h $ 0.00000794 $ 0.00000794 $ 0.00000794 Maksimum 24h Minimum 24h $ 0.00000781$ 0.00000781 $ 0.00000781 Maksimum 24h $ 0.00000794$ 0.00000794 $ 0.00000794 Historyczne maksimum $ 0.0006579$ 0.0006579 $ 0.0006579 Najniższa cena $ 0.00000651$ 0.00000651 $ 0.00000651 Zmiana ceny (1H) -0.01% Zmiana ceny (1D) +0.05% Zmiana ceny (7D) -14.95% Zmiana ceny (7D) -14.95%

Aktualna cena FOUR (FOUR) wynosi $0.00000781. W ciągu ostatnich 24 godzin kurs FOUR wahał się między $ 0.00000781 a $ 0.00000794, co wskazuje na aktywną zmienność rynku. Najwyższy kurs FOUR w historii to $ 0.0006579, a najniższy to $ 0.00000651.

Pod względem krótkoterminowych wyniki FOUR zmieniły się o -0.01% w ciągu ostatniej godziny, o +0.05% w ciągu 24 godzin i o -14.95% w ciągu ostatnich 7 dni. Daje to szybki przegląd najnowszych trendów cenowych i dynamiki rynkowej na MEXC.

Informacje rynkowe o FOUR (FOUR)

Kapitalizacja rynkowa $ 7.81K$ 7.81K $ 7.81K Wolumen (24H) ---- -- W pełni rozwodniona kapitalizacja rynkowa $ 7.81K$ 7.81K $ 7.81K Podaż w obiegu 1.00B 1.00B 1.00B Całkowita podaż 1,000,000,000.0 1,000,000,000.0 1,000,000,000.0

Obecna kapitalizacja rynkowa FOUR wynosi $ 7.81K, przy -- 24-godzinnego wolumenu obrotu. Podaż FOUR w obiegu wynosi 1.00B, przy całkowitej podaży 1000000000.0. Jego całkowicie rozwodniona wycena (FDV) wynosi $ 7.81K.