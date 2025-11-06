Informacje o cenie Fork Chain (FORK) (USD)

24-godzinny zakres zmian cen: $ 0 $ 0 $ 0 Minimum 24h $ 0 $ 0 $ 0 Maksimum 24h Minimum 24h $ 0$ 0 $ 0 Maksimum 24h $ 0$ 0 $ 0 Historyczne maksimum $ 0.00497353$ 0.00497353 $ 0.00497353 Najniższa cena $ 0$ 0 $ 0 Zmiana ceny (1H) -0.13% Zmiana ceny (1D) +2.55% Zmiana ceny (7D) -29.05% Zmiana ceny (7D) -29.05%

Aktualna cena Fork Chain (FORK) wynosi --. W ciągu ostatnich 24 godzin kurs FORK wahał się między $ 0 a $ 0, co wskazuje na aktywną zmienność rynku. Najwyższy kurs FORK w historii to $ 0.00497353, a najniższy to $ 0.

Pod względem krótkoterminowych wyniki FORK zmieniły się o -0.13% w ciągu ostatniej godziny, o +2.55% w ciągu 24 godzin i o -29.05% w ciągu ostatnich 7 dni. Daje to szybki przegląd najnowszych trendów cenowych i dynamiki rynkowej na MEXC.

Informacje rynkowe o Fork Chain (FORK)

Kapitalizacja rynkowa $ 13.45K$ 13.45K $ 13.45K Wolumen (24H) ---- -- W pełni rozwodniona kapitalizacja rynkowa $ 13.45K$ 13.45K $ 13.45K Podaż w obiegu 999.41M 999.41M 999.41M Całkowita podaż 999,405,993.479692 999,405,993.479692 999,405,993.479692

Obecna kapitalizacja rynkowa Fork Chain wynosi $ 13.45K, przy -- 24-godzinnego wolumenu obrotu. Podaż FORK w obiegu wynosi 999.41M, przy całkowitej podaży 999405993.479692. Jego całkowicie rozwodniona wycena (FDV) wynosi $ 13.45K.