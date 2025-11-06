GiełdaDEX+
Aktualna cena Fork Chain to 0 USD. Śledź aktualizacje cen FORK do USD w czasie rzeczywistym, wykresy na żywo, kapitalizację rynkową, 24-godzinny wolumen i więcej. Sprawdź trendy cenowe FORK łatwo w MEXC już teraz.

Więcej informacji o FORK

Informacje o cenie FORK

Czym jest FORK

Oficjalna strona internetowa FORK

Tokenomika FORK

Prognoza cen FORK

Cena Fork Chain (FORK)

Nienotowany

Aktualna cena 1 FORK do USD:

--
----
+2.50%1D
mexc
USD
Fork Chain (FORK) Wykres Ceny na Żywo
Informacje o cenie Fork Chain (FORK) (USD)

24-godzinny zakres zmian cen:
$ 0
$ 0$ 0
Minimum 24h
$ 0
$ 0$ 0
Maksimum 24h

$ 0
$ 0$ 0

$ 0
$ 0$ 0

$ 0.00497353
$ 0.00497353$ 0.00497353

$ 0
$ 0$ 0

-0.13%

+2.55%

-29.05%

-29.05%

Aktualna cena Fork Chain (FORK) wynosi --. W ciągu ostatnich 24 godzin kurs FORK wahał się między $ 0 a $ 0, co wskazuje na aktywną zmienność rynku. Najwyższy kurs FORK w historii to $ 0.00497353, a najniższy to $ 0.

Pod względem krótkoterminowych wyniki FORK zmieniły się o -0.13% w ciągu ostatniej godziny, o +2.55% w ciągu 24 godzin i o -29.05% w ciągu ostatnich 7 dni. Daje to szybki przegląd najnowszych trendów cenowych i dynamiki rynkowej na MEXC.

Informacje rynkowe o Fork Chain (FORK)

$ 13.45K
$ 13.45K$ 13.45K

--
----

$ 13.45K
$ 13.45K$ 13.45K

999.41M
999.41M 999.41M

999,405,993.479692
999,405,993.479692 999,405,993.479692

Obecna kapitalizacja rynkowa Fork Chain wynosi $ 13.45K, przy -- 24-godzinnego wolumenu obrotu. Podaż FORK w obiegu wynosi 999.41M, przy całkowitej podaży 999405993.479692. Jego całkowicie rozwodniona wycena (FDV) wynosi $ 13.45K.

Historia ceny Fork Chain (FORK) – USD

W ciągu dzisiejszego dnia zmiana ceny Fork Chain do USD wyniosła $ 0.
W ciągu ostatnich 30 dni zmiana ceny Fork Chain do USD wyniosła $ 0.
W ciągu ostatnich 60 dni zmiana ceny Fork Chain do USD wyniosła $ 0.
W ciągu ostatnich 90 dni zmiana ceny Fork Chain do USD wyniosła $ 0.

OkresZmień (USD)Zmień (%)
Dzisiaj$ 0+2.55%
30 Dni$ 0-44.48%
60 dni$ 0-66.55%
90 dni$ 0--

Co to jest Fork Chain (FORK)

We $FORK solana. Your second chance.

MEXC jest wiodącą giełdą kryptowalut, której ufa ponad 10 milionów użytkowników na całym świecie. Jest znana jako giełda z najszerszym wyborem tokenów, najszybszymi notowaniami i najniższymi opłatami handlowymi na rynku. Dołącz do MEXC już teraz, aby doświadczyć płynności na najwyższym poziomie i najbardziej konkurencyjnych opłat na rynku!

Zasoby dla Fork Chain (FORK)

Oficjalna strona internetowa

Prognoza ceny Fork Chain (w USD)

Jaka będzie wartość Fork Chain (FORK) w USD jutro, za tydzień lub za miesiąc? Ile mogą być warte twoje aktywa w Fork Chain (FORK) w 2025, 2026, 2027, 2028 roku — a nawet za 10 czy 20 lat? Skorzystaj z naszego narzędzia do przewidywania cen, aby poznać prognozy krótko- i długoterminowe dla Fork Chain.

Sprawdź teraz prognozę ceny Fork Chain!

FORK na lokalne waluty

Tokenomika Fork Chain (FORK)

Zrozumienie tokenomiki Fork Chain (FORK) może zapewnić głębszy wgląd w długoterminową wartość i potencjał wzrostu. Od sposobu dystrybucji tokenów po zarządzanie podażą – tokenomika odsłania podstawową strukturę ekonomii projektu. Poznaj szczegółową tokenomikę tokena FORKjuż teraz!

Inne pytania: Inne pytania dotyczące Fork Chain (FORK)

Jaka jest dziś wartość Fork Chain (FORK)?
Aktualna cena FORK w USD wynosi 0USD, jest aktualizowana w na bieżąco z najnowszymi danymi rynkowymi.
Jaka jest aktualna cena FORK do USD?
Aktualna cena FORK w USD wynosi $ 0. Sprawdź Konwerter MEXC, aby poznać dokładną konwersję tokenów.
Jaka jest kapitalizacja rynkowa Fork Chain?
Kapitalizacja rynkowa dla FORK wynosi $ 13.45K USD. Kapitalizacja rynkowa = aktualna cena × podaż w obiegu. Wskazuje całkowitą wartość rynkową tokena i jego pozycję w rankingu.
Jaka jest podaż FORK w obiegu?
W obiegu FORK znajduje się 999.41M USD.
Jaka była najwyższa cena w historii (ATH) FORK?
FORK osiąga ATH w wysokości 0.00497353 USD.
Jaka była najniższa cena w historii (ATL) dla FORK?
FORK zaliczył cenę ATL w wysokości 0 USD.
Jaki jest wolumen obrotu FORK?
Aktualny wolumen obrotu w ciągu 24 godzin dla FORK wynosi -- USD.
Czy w tym roku FORK pójdzie wyżej?
FORK może wzrosnąć w tym roku w zależności od warunków rynkowych i rozwoju projektów. Sprawdź prognozę ceny FORK, aby uzyskać bardziej szczegółową analizę.
Ważne aktualizacje branżowe Fork Chain (FORK)

Czas (UTC+8)TypInformacja
11-05 17:18:00Aktualności branżowe
Ethereum rebounds breaking through $3,300, 24-hour decline narrows to 8.98%
11-05 10:42:00Dane on-chain
Over the past 24 hours, global liquidations exceeded $2 billion, with more than 470,000 traders liquidated
11-04 17:22:15Aktualności branżowe
Crypto Fear and Greed Index Falls to 21, Market Enters "Extreme Fear"
11-04 15:40:43Aktualności branżowe
Privacy sector tokens continue to rise, DASH up over 45% in 24h
11-04 13:21:37Aktualności branżowe
Over the past 24 hours, liquidations across the market exceeded $1.2 billion, with more than 320,000 traders liquidated
11-04 05:28:00Aktualności branżowe
Last week, digital asset investment products saw a net outflow of $360 million, with Bitcoin outflows reaching $946 million

Zastrzeżenie

Ceny kryptowalut podlegają wysokiemu ryzyku rynkowemu i zmienności cenowej. Inwestuj w projekty i produkty, które znasz i których ryzyko rozumiesz. Przed dokonaniem jakiejkolwiek inwestycji dokładnie rozważ swoje doświadczenie inwestycyjne, sytuację finansową, cele inwestycyjne i tolerancję na ryzyko oraz skonsultuj się z niezależnym doradcą finansowym. Tego materiału nie należy traktować jako porady finansowej. Wyniki osiągane w przeszłości nie stanowią wiarygodnego wskaźnika przyszłych wyników. Wartość Twojej inwestycji może zarówno spadać, jak i rosnąć, a odzyskanie zainwestowanej kwoty nie jest gwarantowane. Ponosisz wyłączną odpowiedzialność za swoje decyzje inwestycyjne. MEXC nie ponosi odpowiedzialności za jakiekolwiek straty, które możesz ponieść. Aby uzyskać więcej informacji, zapoznaj się z naszym Regulaminem i Ostrzeżeniem o ryzyku. Zwróć również uwagę, że dane dotyczące wspomnianej kryptowaluty prezentowane tutaj (takie jak jej aktualna cena na żywo) opierają się na źródłach zewnętrznych. Są one przedstawiane „tak jak są” i wyłącznie w celach informacyjnych, bez jakichkolwiek gwarancji czy zapewnień. Linki prowadzące do witryn zewnętrznych również nie podlegają kontroli MEXC. MEXC nie ponosi odpowiedzialności za wiarygodność i dokładność takich witryn stron trzecich oraz ich zawartości.

