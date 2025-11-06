GiełdaDEX+
Aktualna cena Forge3 to 0 USD. Śledź aktualizacje cen FORGE do USD w czasie rzeczywistym, wykresy na żywo, kapitalizację rynkową, 24-godzinny wolumen i więcej. Sprawdź trendy cenowe FORGE łatwo w MEXC już teraz.

Więcej informacji o FORGE

Informacje o cenie FORGE

Czym jest FORGE

Biała księga FORGE

Oficjalna strona internetowa FORGE

Tokenomika FORGE

Prognoza cen FORGE

Logo Forge3

Cena Forge3 (FORGE)

Nienotowany

Aktualna cena 1 FORGE do USD:

--
----
0.00%1D
mexc
Dane tokenów pochodzą od stron trzecich.
USD
Forge3 (FORGE) Wykres Ceny na Żywo
Ostatnia aktualizacja strony: 2025-11-06 15:22:49 (UTC+8)

Informacje o cenie Forge3 (FORGE) (USD)

24-godzinny zakres zmian cen:
$ 0
$ 0$ 0
Minimum 24h
$ 0
$ 0$ 0
Maksimum 24h

$ 0
$ 0$ 0

$ 0
$ 0$ 0

$ 0
$ 0$ 0

$ 0
$ 0$ 0

--

0.00%

-30.23%

-30.23%

Aktualna cena Forge3 (FORGE) wynosi --. W ciągu ostatnich 24 godzin kurs FORGE wahał się między $ 0 a $ 0, co wskazuje na aktywną zmienność rynku. Najwyższy kurs FORGE w historii to $ 0, a najniższy to $ 0.

Pod względem krótkoterminowych wyniki FORGE zmieniły się o -- w ciągu ostatniej godziny, o 0.00% w ciągu 24 godzin i o -30.23% w ciągu ostatnich 7 dni. Daje to szybki przegląd najnowszych trendów cenowych i dynamiki rynkowej na MEXC.

Informacje rynkowe o Forge3 (FORGE)

$ 12.86K
$ 12.86K$ 12.86K

--
----

$ 12.86K
$ 12.86K$ 12.86K

999.88M
999.88M 999.88M

999,884,591.7340739
999,884,591.7340739 999,884,591.7340739

Obecna kapitalizacja rynkowa Forge3 wynosi $ 12.86K, przy -- 24-godzinnego wolumenu obrotu. Podaż FORGE w obiegu wynosi 999.88M, przy całkowitej podaży 999884591.7340739. Jego całkowicie rozwodniona wycena (FDV) wynosi $ 12.86K.

Historia ceny Forge3 (FORGE) – USD

W ciągu dzisiejszego dnia zmiana ceny Forge3 do USD wyniosła $ 0.0.
W ciągu ostatnich 30 dni zmiana ceny Forge3 do USD wyniosła $ 0.
W ciągu ostatnich 60 dni zmiana ceny Forge3 do USD wyniosła $ 0.
W ciągu ostatnich 90 dni zmiana ceny Forge3 do USD wyniosła $ 0.

OkresZmień (USD)Zmień (%)
Dzisiaj$ 0.00.00%
30 Dni$ 0-47.99%
60 dni$ 0-61.49%
90 dni$ 0--

Co to jest Forge3 (FORGE)

Forge3 is a Web3 collaboration platform built on Solana that connects crypto founders, creators, and developers to bring ideas to life. The platform enables secure deal-making through an on-chain escrow payment system, ensuring both parties in a transaction are protected.

Users can:

Post project ideas or freelance gigs

Connect with top Web3 talent

Collaborate in a trustless environment

Manage payments securely via our smart contract escrow

The $FORGE token powers the Forge3 ecosystem by:

Offering discounted platform fees when used for payments

Driving a deflationary burn mechanism tied to real transaction volume

Creating utility that grows as the network of deals expands

Our mission is to become the trust layer for Web3 work, enabling safe, transparent, and efficient peer-to-peer business transactions across the Solana ecosystem.

FORGE na lokalne waluty

Tokenomika Forge3 (FORGE)

Zrozumienie tokenomiki Forge3 (FORGE) może zapewnić głębszy wgląd w długoterminową wartość i potencjał wzrostu. Od sposobu dystrybucji tokenów po zarządzanie podażą – tokenomika odsłania podstawową strukturę ekonomii projektu. Poznaj szczegółową tokenomikę tokena FORGEjuż teraz!

Inne pytania: Inne pytania dotyczące Forge3 (FORGE)

Jaka jest dziś wartość Forge3 (FORGE)?
Aktualna cena FORGE w USD wynosi 0USD, jest aktualizowana w na bieżąco z najnowszymi danymi rynkowymi.
Jaka jest aktualna cena FORGE do USD?
Aktualna cena FORGE w USD wynosi $ 0. Sprawdź Konwerter MEXC, aby poznać dokładną konwersję tokenów.
Jaka jest kapitalizacja rynkowa Forge3?
Kapitalizacja rynkowa dla FORGE wynosi $ 12.86K USD. Kapitalizacja rynkowa = aktualna cena × podaż w obiegu. Wskazuje całkowitą wartość rynkową tokena i jego pozycję w rankingu.
Jaka jest podaż FORGE w obiegu?
W obiegu FORGE znajduje się 999.88M USD.
Jaka była najwyższa cena w historii (ATH) FORGE?
FORGE osiąga ATH w wysokości 0 USD.
Jaka była najniższa cena w historii (ATL) dla FORGE?
FORGE zaliczył cenę ATL w wysokości 0 USD.
Jaki jest wolumen obrotu FORGE?
Aktualny wolumen obrotu w ciągu 24 godzin dla FORGE wynosi -- USD.
Czy w tym roku FORGE pójdzie wyżej?
FORGE może wzrosnąć w tym roku w zależności od warunków rynkowych i rozwoju projektów. Sprawdź prognozę ceny FORGE, aby uzyskać bardziej szczegółową analizę.
Ostatnia aktualizacja strony: 2025-11-06 15:22:49 (UTC+8)

Zastrzeżenie

Ceny kryptowalut podlegają wysokiemu ryzyku rynkowemu i zmienności cenowej. Inwestuj w projekty i produkty, które znasz i których ryzyko rozumiesz. Przed dokonaniem jakiejkolwiek inwestycji dokładnie rozważ swoje doświadczenie inwestycyjne, sytuację finansową, cele inwestycyjne i tolerancję na ryzyko oraz skonsultuj się z niezależnym doradcą finansowym. Tego materiału nie należy traktować jako porady finansowej. Wyniki osiągane w przeszłości nie stanowią wiarygodnego wskaźnika przyszłych wyników. Wartość Twojej inwestycji może zarówno spadać, jak i rosnąć, a odzyskanie zainwestowanej kwoty nie jest gwarantowane. Ponosisz wyłączną odpowiedzialność za swoje decyzje inwestycyjne. MEXC nie ponosi odpowiedzialności za jakiekolwiek straty, które możesz ponieść. Aby uzyskać więcej informacji, zapoznaj się z naszym Regulaminem i Ostrzeżeniem o ryzyku. Zwróć również uwagę, że dane dotyczące wspomnianej kryptowaluty prezentowane tutaj (takie jak jej aktualna cena na żywo) opierają się na źródłach zewnętrznych. Są one przedstawiane „tak jak są” i wyłącznie w celach informacyjnych, bez jakichkolwiek gwarancji czy zapewnień. Linki prowadzące do witryn zewnętrznych również nie podlegają kontroli MEXC. MEXC nie ponosi odpowiedzialności za wiarygodność i dokładność takich witryn stron trzecich oraz ich zawartości.

