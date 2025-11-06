Informacje o cenie Forge3 (FORGE) (USD)

24-godzinny zakres zmian cen: $ 0 $ 0 $ 0 Minimum 24h $ 0 $ 0 $ 0 Maksimum 24h Minimum 24h $ 0$ 0 $ 0 Maksimum 24h $ 0$ 0 $ 0 Historyczne maksimum $ 0$ 0 $ 0 Najniższa cena $ 0$ 0 $ 0 Zmiana ceny (1H) -- Zmiana ceny (1D) 0.00% Zmiana ceny (7D) -30.23% Zmiana ceny (7D) -30.23%

Aktualna cena Forge3 (FORGE) wynosi --. W ciągu ostatnich 24 godzin kurs FORGE wahał się między $ 0 a $ 0, co wskazuje na aktywną zmienność rynku. Najwyższy kurs FORGE w historii to $ 0, a najniższy to $ 0.

Pod względem krótkoterminowych wyniki FORGE zmieniły się o -- w ciągu ostatniej godziny, o 0.00% w ciągu 24 godzin i o -30.23% w ciągu ostatnich 7 dni. Daje to szybki przegląd najnowszych trendów cenowych i dynamiki rynkowej na MEXC.

Informacje rynkowe o Forge3 (FORGE)

Kapitalizacja rynkowa $ 12.86K$ 12.86K $ 12.86K Wolumen (24H) ---- -- W pełni rozwodniona kapitalizacja rynkowa $ 12.86K$ 12.86K $ 12.86K Podaż w obiegu 999.88M 999.88M 999.88M Całkowita podaż 999,884,591.7340739 999,884,591.7340739 999,884,591.7340739

Obecna kapitalizacja rynkowa Forge3 wynosi $ 12.86K, przy -- 24-godzinnego wolumenu obrotu. Podaż FORGE w obiegu wynosi 999.88M, przy całkowitej podaży 999884591.7340739. Jego całkowicie rozwodniona wycena (FDV) wynosi $ 12.86K.