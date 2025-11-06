GiełdaDEX+
Aktualna cena Forg to 0 USD. Śledź aktualizacje cen FORG do USD w czasie rzeczywistym, wykresy na żywo, kapitalizację rynkową, 24-godzinny wolumen i więcej. Sprawdź trendy cenowe FORG łatwo w MEXC już teraz.

Więcej informacji o FORG

Informacje o cenie FORG

Czym jest FORG

Oficjalna strona internetowa FORG

Tokenomika FORG

Prognoza cen FORG

Cena Forg (FORG)

Aktualna cena 1 FORG do USD:

Dane tokenów pochodzą od stron trzecich. MEXC działa wyłącznie jako agregator informacji. Poznaj inne tokeny notowane na rynku spot MEXC!
Forg (FORG) Wykres Ceny na Żywo
Ostatnia aktualizacja strony: 2025-11-06 15:22:39 (UTC+8)

Informacje o cenie Forg (FORG) (USD)

Aktualna cena Forg (FORG) wynosi --. W ciągu ostatnich 24 godzin kurs FORG wahał się między $ 0 a $ 0, co wskazuje na aktywną zmienność rynku. Najwyższy kurs FORG w historii to $ 0, a najniższy to $ 0.

Pod względem krótkoterminowych wyniki FORG zmieniły się o -0.67% w ciągu ostatniej godziny, o -5.27% w ciągu 24 godzin i o -36.72% w ciągu ostatnich 7 dni. Daje to szybki przegląd najnowszych trendów cenowych i dynamiki rynkowej na MEXC.

Informacje rynkowe o Forg (FORG)

Obecna kapitalizacja rynkowa Forg wynosi $ 107.98K, przy -- 24-godzinnego wolumenu obrotu. Podaż FORG w obiegu wynosi 420.69B, przy całkowitej podaży 420690000000.0. Jego całkowicie rozwodniona wycena (FDV) wynosi $ 107.98K.

Historia ceny Forg (FORG) – USD

W ciągu dzisiejszego dnia zmiana ceny Forg do USD wyniosła $ 0.
W ciągu ostatnich 30 dni zmiana ceny Forg do USD wyniosła $ 0.
W ciągu ostatnich 60 dni zmiana ceny Forg do USD wyniosła $ 0.
W ciągu ostatnich 90 dni zmiana ceny Forg do USD wyniosła $ 0.

Co to jest Forg (FORG)

Forg ($FORG) is a meme token inspired by internet culture and created by Matt Furie, the artist behind Pepe. Its purpose is to promote meme creation, digital art, and community engagement within Web3. The token has a fixed supply of 420.69 billion, with ownership renounced and no transaction taxes, supporting decentralization. Forg aims to establish itself as a cultural icon and a symbol of rebellion in the crypto space, encouraging early participation and community-driven growth.

MEXC jest wiodącą giełdą kryptowalut, której ufa ponad 10 milionów użytkowników na całym świecie. Jest znana jako giełda z najszerszym wyborem tokenów, najszybszymi notowaniami i najniższymi opłatami handlowymi na rynku. Dołącz do MEXC już teraz, aby doświadczyć płynności na najwyższym poziomie i najbardziej konkurencyjnych opłat na rynku!

Prognoza ceny Forg (w USD)

Jaka będzie wartość Forg (FORG) w USD jutro, za tydzień lub za miesiąc? Ile mogą być warte twoje aktywa w Forg (FORG) w 2025, 2026, 2027, 2028 roku — a nawet za 10 czy 20 lat? Skorzystaj z naszego narzędzia do przewidywania cen, aby poznać prognozy krótko- i długoterminowe dla Forg.

Sprawdź teraz prognozę ceny Forg!

Tokenomika Forg (FORG)

Zrozumienie tokenomiki Forg (FORG) może zapewnić głębszy wgląd w długoterminową wartość i potencjał wzrostu. Od sposobu dystrybucji tokenów po zarządzanie podażą – tokenomika odsłania podstawową strukturę ekonomii projektu. Poznaj szczegółową tokenomikę tokena FORGjuż teraz!

Inne pytania: Inne pytania dotyczące Forg (FORG)

Jaka jest dziś wartość Forg (FORG)?
Aktualna cena FORG w USD wynosi 0USD, jest aktualizowana w na bieżąco z najnowszymi danymi rynkowymi.
Jaka jest aktualna cena FORG do USD?
Aktualna cena FORG w USD wynosi $ 0. Sprawdź Konwerter MEXC, aby poznać dokładną konwersję tokenów.
Jaka jest kapitalizacja rynkowa Forg?
Kapitalizacja rynkowa dla FORG wynosi $ 107.98K USD. Kapitalizacja rynkowa = aktualna cena × podaż w obiegu. Wskazuje całkowitą wartość rynkową tokena i jego pozycję w rankingu.
Jaka jest podaż FORG w obiegu?
W obiegu FORG znajduje się 420.69B USD.
Jaka była najwyższa cena w historii (ATH) FORG?
FORG osiąga ATH w wysokości 0 USD.
Jaka była najniższa cena w historii (ATL) dla FORG?
FORG zaliczył cenę ATL w wysokości 0 USD.
Jaki jest wolumen obrotu FORG?
Aktualny wolumen obrotu w ciągu 24 godzin dla FORG wynosi -- USD.
Czy w tym roku FORG pójdzie wyżej?
FORG może wzrosnąć w tym roku w zależności od warunków rynkowych i rozwoju projektów. Sprawdź prognozę ceny FORG, aby uzyskać bardziej szczegółową analizę.
Ważne aktualizacje branżowe Forg (FORG)

Czas (UTC+8)TypInformacja
11-05 17:18:00Aktualności branżowe
Ethereum rebounds breaking through $3,300, 24-hour decline narrows to 8.98%
11-05 10:42:00Dane on-chain
Over the past 24 hours, global liquidations exceeded $2 billion, with more than 470,000 traders liquidated
11-04 17:22:15Aktualności branżowe
Crypto Fear and Greed Index Falls to 21, Market Enters "Extreme Fear"
11-04 15:40:43Aktualności branżowe
Privacy sector tokens continue to rise, DASH up over 45% in 24h
11-04 13:21:37Aktualności branżowe
Over the past 24 hours, liquidations across the market exceeded $1.2 billion, with more than 320,000 traders liquidated
11-04 05:28:00Aktualności branżowe
Last week, digital asset investment products saw a net outflow of $360 million, with Bitcoin outflows reaching $946 million

Zastrzeżenie

Ceny kryptowalut podlegają wysokiemu ryzyku rynkowemu i zmienności cenowej. Inwestuj w projekty i produkty, które znasz i których ryzyko rozumiesz. Przed dokonaniem jakiejkolwiek inwestycji dokładnie rozważ swoje doświadczenie inwestycyjne, sytuację finansową, cele inwestycyjne i tolerancję na ryzyko oraz skonsultuj się z niezależnym doradcą finansowym. Tego materiału nie należy traktować jako porady finansowej. Wyniki osiągane w przeszłości nie stanowią wiarygodnego wskaźnika przyszłych wyników. Wartość Twojej inwestycji może zarówno spadać, jak i rosnąć, a odzyskanie zainwestowanej kwoty nie jest gwarantowane. Ponosisz wyłączną odpowiedzialność za swoje decyzje inwestycyjne. MEXC nie ponosi odpowiedzialności za jakiekolwiek straty, które możesz ponieść. Aby uzyskać więcej informacji, zapoznaj się z naszym Regulaminem i Ostrzeżeniem o ryzyku. Zwróć również uwagę, że dane dotyczące wspomnianej kryptowaluty prezentowane tutaj (takie jak jej aktualna cena na żywo) opierają się na źródłach zewnętrznych. Są one przedstawiane „tak jak są” i wyłącznie w celach informacyjnych, bez jakichkolwiek gwarancji czy zapewnień. Linki prowadzące do witryn zewnętrznych również nie podlegają kontroli MEXC. MEXC nie ponosi odpowiedzialności za wiarygodność i dokładność takich witryn stron trzecich oraz ich zawartości.

