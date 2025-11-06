Informacje o cenie Forg (FORG) (USD)

24-godzinny zakres zmian cen: $ 0 $ 0 $ 0 Minimum 24h $ 0 $ 0 $ 0 Maksimum 24h Minimum 24h $ 0$ 0 $ 0 Maksimum 24h $ 0$ 0 $ 0 Historyczne maksimum $ 0$ 0 $ 0 Najniższa cena $ 0$ 0 $ 0 Zmiana ceny (1H) -0.67% Zmiana ceny (1D) -5.27% Zmiana ceny (7D) -36.72% Zmiana ceny (7D) -36.72%

Aktualna cena Forg (FORG) wynosi --. W ciągu ostatnich 24 godzin kurs FORG wahał się między $ 0 a $ 0, co wskazuje na aktywną zmienność rynku. Najwyższy kurs FORG w historii to $ 0, a najniższy to $ 0.

Pod względem krótkoterminowych wyniki FORG zmieniły się o -0.67% w ciągu ostatniej godziny, o -5.27% w ciągu 24 godzin i o -36.72% w ciągu ostatnich 7 dni. Daje to szybki przegląd najnowszych trendów cenowych i dynamiki rynkowej na MEXC.

Informacje rynkowe o Forg (FORG)

Kapitalizacja rynkowa $ 107.98K$ 107.98K $ 107.98K Wolumen (24H) ---- -- W pełni rozwodniona kapitalizacja rynkowa $ 107.98K$ 107.98K $ 107.98K Podaż w obiegu 420.69B 420.69B 420.69B Całkowita podaż 420,690,000,000.0 420,690,000,000.0 420,690,000,000.0

Obecna kapitalizacja rynkowa Forg wynosi $ 107.98K, przy -- 24-godzinnego wolumenu obrotu. Podaż FORG w obiegu wynosi 420.69B, przy całkowitej podaży 420690000000.0. Jego całkowicie rozwodniona wycena (FDV) wynosi $ 107.98K.