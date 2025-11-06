Informacje o cenie Flyte AI (FLYTE) (USD)

24-godzinny zakres zmian cen: $ 0 $ 0 $ 0 Minimum 24h $ 0 $ 0 $ 0 Maksimum 24h Minimum 24h $ 0$ 0 $ 0 Maksimum 24h $ 0$ 0 $ 0 Historyczne maksimum $ 0.00254651$ 0.00254651 $ 0.00254651 Najniższa cena $ 0$ 0 $ 0 Zmiana ceny (1H) +1.03% Zmiana ceny (1D) +0.29% Zmiana ceny (7D) -49.03% Zmiana ceny (7D) -49.03%

Aktualna cena Flyte AI (FLYTE) wynosi --. W ciągu ostatnich 24 godzin kurs FLYTE wahał się między $ 0 a $ 0, co wskazuje na aktywną zmienność rynku. Najwyższy kurs FLYTE w historii to $ 0.00254651, a najniższy to $ 0.

Pod względem krótkoterminowych wyniki FLYTE zmieniły się o +1.03% w ciągu ostatniej godziny, o +0.29% w ciągu 24 godzin i o -49.03% w ciągu ostatnich 7 dni. Daje to szybki przegląd najnowszych trendów cenowych i dynamiki rynkowej na MEXC.

Informacje rynkowe o Flyte AI (FLYTE)

Kapitalizacja rynkowa $ 868.42K$ 868.42K $ 868.42K Wolumen (24H) ---- -- W pełni rozwodniona kapitalizacja rynkowa $ 868.42K$ 868.42K $ 868.42K Podaż w obiegu 1.00B 1.00B 1.00B Całkowita podaż 1,000,000,000.0 1,000,000,000.0 1,000,000,000.0

Obecna kapitalizacja rynkowa Flyte AI wynosi $ 868.42K, przy -- 24-godzinnego wolumenu obrotu. Podaż FLYTE w obiegu wynosi 1.00B, przy całkowitej podaży 1000000000.0. Jego całkowicie rozwodniona wycena (FDV) wynosi $ 868.42K.