Informacje o cenie Flo (FLO) (USD)

24-godzinny zakres zmian cen: $ 0.01149961 $ 0.01149961 $ 0.01149961 Minimum 24h $ 0.01175681 $ 0.01175681 $ 0.01175681 Maksimum 24h Minimum 24h $ 0.01149961$ 0.01149961 $ 0.01149961 Maksimum 24h $ 0.01175681$ 0.01175681 $ 0.01175681 Historyczne maksimum $ 0.232678$ 0.232678 $ 0.232678 Najniższa cena $ 0.01151002$ 0.01151002 $ 0.01151002 Zmiana ceny (1H) -0.69% Zmiana ceny (1D) -0.85% Zmiana ceny (7D) -26.31% Zmiana ceny (7D) -26.31%

Aktualna cena Flo (FLO) wynosi $0.01147555. W ciągu ostatnich 24 godzin kurs FLO wahał się między $ 0.01149961 a $ 0.01175681, co wskazuje na aktywną zmienność rynku. Najwyższy kurs FLO w historii to $ 0.232678, a najniższy to $ 0.01151002.

Pod względem krótkoterminowych wyniki FLO zmieniły się o -0.69% w ciągu ostatniej godziny, o -0.85% w ciągu 24 godzin i o -26.31% w ciągu ostatnich 7 dni. Daje to szybki przegląd najnowszych trendów cenowych i dynamiki rynkowej na MEXC.

Informacje rynkowe o Flo (FLO)

Kapitalizacja rynkowa $ 103.28K$ 103.28K $ 103.28K Wolumen (24H) ---- -- W pełni rozwodniona kapitalizacja rynkowa $ 114.76K$ 114.76K $ 114.76K Podaż w obiegu 9.00M 9.00M 9.00M Całkowita podaż 10,000,000.0 10,000,000.0 10,000,000.0

Obecna kapitalizacja rynkowa Flo wynosi $ 103.28K, przy -- 24-godzinnego wolumenu obrotu. Podaż FLO w obiegu wynosi 9.00M, przy całkowitej podaży 10000000.0. Jego całkowicie rozwodniona wycena (FDV) wynosi $ 114.76K.