Aktualna cena FLIPN to 0 USD. Śledź aktualizacje cen FPN do USD w czasie rzeczywistym, wykresy na żywo, kapitalizację rynkową, 24-godzinny wolumen i więcej. Sprawdź trendy cenowe FPN łatwo w MEXC już teraz.

Więcej informacji o FPN

Informacje o cenie FPN

Czym jest FPN

Oficjalna strona internetowa FPN

Tokenomika FPN

Prognoza cen FPN

Logo FLIPN

Cena FLIPN (FPN)

Nienotowany

Aktualna cena 1 FPN do USD:

$0.00035776
$0.00035776
+2.10%1D
mexc
Dane tokenów pochodzą od stron trzecich. MEXC działa wyłącznie jako agregator informacji. Poznaj inne tokeny notowane na rynku spot MEXC!
USD
FLIPN (FPN) Wykres Ceny na Żywo
Ostatnia aktualizacja strony: 2025-11-06 15:22:11 (UTC+8)

Informacje o cenie FLIPN (FPN) (USD)

24-godzinny zakres zmian cen:
$ 0
$ 0
Minimum 24h
$ 0
$ 0
Maksimum 24h

$ 0
$ 0

$ 0
$ 0

$ 0
$ 0

$ 0
$ 0

-0.32%

+2.17%

-24.25%

-24.25%

Aktualna cena FLIPN (FPN) wynosi --. W ciągu ostatnich 24 godzin kurs FPN wahał się między $ 0 a $ 0, co wskazuje na aktywną zmienność rynku. Najwyższy kurs FPN w historii to $ 0, a najniższy to $ 0.

Pod względem krótkoterminowych wyniki FPN zmieniły się o -0.32% w ciągu ostatniej godziny, o +2.17% w ciągu 24 godzin i o -24.25% w ciągu ostatnich 7 dni. Daje to szybki przegląd najnowszych trendów cenowych i dynamiki rynkowej na MEXC.

Informacje rynkowe o FLIPN (FPN)

$ 176.67K
$ 176.67K

--
--

$ 178.77K
$ 178.77K

494.13M
494.13M

500,000,000.0
500,000,000.0

Obecna kapitalizacja rynkowa FLIPN wynosi $ 176.67K, przy -- 24-godzinnego wolumenu obrotu. Podaż FPN w obiegu wynosi 494.13M, przy całkowitej podaży 500000000.0. Jego całkowicie rozwodniona wycena (FDV) wynosi $ 178.77K.

Historia ceny FLIPN (FPN) – USD

W ciągu dzisiejszego dnia zmiana ceny FLIPN do USD wyniosła $ 0.
W ciągu ostatnich 30 dni zmiana ceny FLIPN do USD wyniosła $ 0.
W ciągu ostatnich 60 dni zmiana ceny FLIPN do USD wyniosła $ 0.
W ciągu ostatnich 90 dni zmiana ceny FLIPN do USD wyniosła $ 0.

OkresZmień (USD)Zmień (%)
Dzisiaj$ 0+2.17%
30 Dni$ 0-44.60%
60 dni$ 0-51.65%
90 dni$ 0--

Co to jest FLIPN (FPN)

FLIPN is both a meme coin and a web-based clicker game platform that skillfully blends internet culture with interactive gameplay. The Flipn clicker game enables players to engage with satire, humor, and community-driven content in a fun, lighthearted environment. The FPN token acts as the foundational layer for participation and is thoughtfully planned to integrate into the game over time, gradually unlocking new features. These include in-game perks, progression elements, and innovative token-burning mechanics that effectively connect gameplay with the broader ecosystem, enhancing the overall experience for users.

MEXC jest wiodącą giełdą kryptowalut, której ufa ponad 10 milionów użytkowników na całym świecie. Jest znana jako giełda z najszerszym wyborem tokenów, najszybszymi notowaniami i najniższymi opłatami handlowymi na rynku. Dołącz do MEXC już teraz, aby doświadczyć płynności na najwyższym poziomie i najbardziej konkurencyjnych opłat na rynku!

Zasoby dla FLIPN (FPN)

Oficjalna strona internetowa

Prognoza ceny FLIPN (w USD)

Jaka będzie wartość FLIPN (FPN) w USD jutro, za tydzień lub za miesiąc? Ile mogą być warte twoje aktywa w FLIPN (FPN) w 2025, 2026, 2027, 2028 roku — a nawet za 10 czy 20 lat? Skorzystaj z naszego narzędzia do przewidywania cen, aby poznać prognozy krótko- i długoterminowe dla FLIPN.

Sprawdź teraz prognozę ceny FLIPN!

FPN na lokalne waluty

Tokenomika FLIPN (FPN)

Zrozumienie tokenomiki FLIPN (FPN) może zapewnić głębszy wgląd w długoterminową wartość i potencjał wzrostu. Od sposobu dystrybucji tokenów po zarządzanie podażą – tokenomika odsłania podstawową strukturę ekonomii projektu. Poznaj szczegółową tokenomikę tokena FPNjuż teraz!

Inne pytania: Inne pytania dotyczące FLIPN (FPN)

Jaka jest dziś wartość FLIPN (FPN)?
Aktualna cena FPN w USD wynosi 0USD, jest aktualizowana w na bieżąco z najnowszymi danymi rynkowymi.
Jaka jest aktualna cena FPN do USD?
Aktualna cena FPN w USD wynosi $ 0. Sprawdź Konwerter MEXC, aby poznać dokładną konwersję tokenów.
Jaka jest kapitalizacja rynkowa FLIPN?
Kapitalizacja rynkowa dla FPN wynosi $ 176.67K USD. Kapitalizacja rynkowa = aktualna cena × podaż w obiegu. Wskazuje całkowitą wartość rynkową tokena i jego pozycję w rankingu.
Jaka jest podaż FPN w obiegu?
W obiegu FPN znajduje się 494.13M USD.
Jaka była najwyższa cena w historii (ATH) FPN?
FPN osiąga ATH w wysokości 0 USD.
Jaka była najniższa cena w historii (ATL) dla FPN?
FPN zaliczył cenę ATL w wysokości 0 USD.
Jaki jest wolumen obrotu FPN?
Aktualny wolumen obrotu w ciągu 24 godzin dla FPN wynosi -- USD.
Czy w tym roku FPN pójdzie wyżej?
FPN może wzrosnąć w tym roku w zależności od warunków rynkowych i rozwoju projektów. Sprawdź prognozę ceny FPN, aby uzyskać bardziej szczegółową analizę.
Ostatnia aktualizacja strony: 2025-11-06 15:22:11 (UTC+8)

Ważne aktualizacje branżowe FLIPN (FPN)

Czas (UTC+8)TypInformacja
11-05 17:18:00Aktualności branżowe
Ethereum rebounds breaking through $3,300, 24-hour decline narrows to 8.98%
11-05 10:42:00Dane on-chain
Over the past 24 hours, global liquidations exceeded $2 billion, with more than 470,000 traders liquidated
11-04 17:22:15Aktualności branżowe
Crypto Fear and Greed Index Falls to 21, Market Enters "Extreme Fear"
11-04 15:40:43Aktualności branżowe
Privacy sector tokens continue to rise, DASH up over 45% in 24h
11-04 13:21:37Aktualności branżowe
Over the past 24 hours, liquidations across the market exceeded $1.2 billion, with more than 320,000 traders liquidated
11-04 05:28:00Aktualności branżowe
Last week, digital asset investment products saw a net outflow of $360 million, with Bitcoin outflows reaching $946 million

Zastrzeżenie

Ceny kryptowalut podlegają wysokiemu ryzyku rynkowemu i zmienności cenowej. Inwestuj w projekty i produkty, które znasz i których ryzyko rozumiesz. Przed dokonaniem jakiejkolwiek inwestycji dokładnie rozważ swoje doświadczenie inwestycyjne, sytuację finansową, cele inwestycyjne i tolerancję na ryzyko oraz skonsultuj się z niezależnym doradcą finansowym. Tego materiału nie należy traktować jako porady finansowej. Wyniki osiągane w przeszłości nie stanowią wiarygodnego wskaźnika przyszłych wyników. Wartość Twojej inwestycji może zarówno spadać, jak i rosnąć, a odzyskanie zainwestowanej kwoty nie jest gwarantowane. Ponosisz wyłączną odpowiedzialność za swoje decyzje inwestycyjne. MEXC nie ponosi odpowiedzialności za jakiekolwiek straty, które możesz ponieść. Aby uzyskać więcej informacji, zapoznaj się z naszym Regulaminem i Ostrzeżeniem o ryzyku. Zwróć również uwagę, że dane dotyczące wspomnianej kryptowaluty prezentowane tutaj (takie jak jej aktualna cena na żywo) opierają się na źródłach zewnętrznych. Są one przedstawiane „tak jak są” i wyłącznie w celach informacyjnych, bez jakichkolwiek gwarancji czy zapewnień. Linki prowadzące do witryn zewnętrznych również nie podlegają kontroli MEXC. MEXC nie ponosi odpowiedzialności za wiarygodność i dokładność takich witryn stron trzecich oraz ich zawartości.

$103,052.16

$3,373.26

$158.69

$1.0001

$1,478.00

$103,052.16

$3,373.26

$2.3177

$158.69

$1.0845

$0.00000

$0.00000

$0.00000

$0.00000

$0.00000

$0.2083

$0.0000000489

$0.000005500

$0.000000000000000000004451

$0.23536

