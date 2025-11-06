Informacje o cenie FLIPN (FPN) (USD)

24-godzinny zakres zmian cen: Minimum 24h $ 0 Maksimum 24h $ 0 Historyczne maksimum $ 0 Najniższa cena $ 0 Zmiana ceny (1H) -0.32% Zmiana ceny (1D) +2.17% Zmiana ceny (7D) -24.25%

Aktualna cena FLIPN (FPN) wynosi --. W ciągu ostatnich 24 godzin kurs FPN wahał się między $ 0 a $ 0, co wskazuje na aktywną zmienność rynku. Najwyższy kurs FPN w historii to $ 0, a najniższy to $ 0.

Pod względem krótkoterminowych wyniki FPN zmieniły się o -0.32% w ciągu ostatniej godziny, o +2.17% w ciągu 24 godzin i o -24.25% w ciągu ostatnich 7 dni. Daje to szybki przegląd najnowszych trendów cenowych i dynamiki rynkowej na MEXC.

Informacje rynkowe o FLIPN (FPN)

Kapitalizacja rynkowa $ 176.67K Wolumen (24H) -- W pełni rozwodniona kapitalizacja rynkowa $ 178.77K Podaż w obiegu 494.13M Całkowita podaż 500,000,000.0

Obecna kapitalizacja rynkowa FLIPN wynosi $ 176.67K, przy -- 24-godzinnego wolumenu obrotu. Podaż FPN w obiegu wynosi 494.13M, przy całkowitej podaży 500000000.0. Jego całkowicie rozwodniona wycena (FDV) wynosi $ 178.77K.