Informacje o cenie FlashScreener (FLASH) (USD)

24-godzinny zakres zmian cen: $ 0 $ 0 $ 0 Minimum 24h $ 0 $ 0 $ 0 Maksimum 24h Minimum 24h $ 0$ 0 $ 0 Maksimum 24h $ 0$ 0 $ 0 Historyczne maksimum $ 0$ 0 $ 0 Najniższa cena $ 0$ 0 $ 0 Zmiana ceny (1H) -0.13% Zmiana ceny (1D) -16.90% Zmiana ceny (7D) -16.97% Zmiana ceny (7D) -16.97%

Aktualna cena FlashScreener (FLASH) wynosi --. W ciągu ostatnich 24 godzin kurs FLASH wahał się między $ 0 a $ 0, co wskazuje na aktywną zmienność rynku. Najwyższy kurs FLASH w historii to $ 0, a najniższy to $ 0.

Pod względem krótkoterminowych wyniki FLASH zmieniły się o -0.13% w ciągu ostatniej godziny, o -16.90% w ciągu 24 godzin i o -16.97% w ciągu ostatnich 7 dni. Daje to szybki przegląd najnowszych trendów cenowych i dynamiki rynkowej na MEXC.

Informacje rynkowe o FlashScreener (FLASH)

Kapitalizacja rynkowa $ 31.39K$ 31.39K $ 31.39K Wolumen (24H) ---- -- W pełni rozwodniona kapitalizacja rynkowa $ 31.39K$ 31.39K $ 31.39K Podaż w obiegu 1.00B 1.00B 1.00B Całkowita podaż 1,000,000,000.0 1,000,000,000.0 1,000,000,000.0

Obecna kapitalizacja rynkowa FlashScreener wynosi $ 31.39K, przy -- 24-godzinnego wolumenu obrotu. Podaż FLASH w obiegu wynosi 1.00B, przy całkowitej podaży 1000000000.0. Jego całkowicie rozwodniona wycena (FDV) wynosi $ 31.39K.