Aktualna cena Flagship by Virtuals to 0.00488044 USD. Śledź aktualizacje cen FYI do USD w czasie rzeczywistym, wykresy na żywo, kapitalizację rynkową, 24-godzinny wolumen i więcej. Sprawdź trendy cenowe FYI łatwo w MEXC już teraz.

Więcej informacji o FYI

Informacje o cenie FYI

Czym jest FYI

Biała księga FYI

Oficjalna strona internetowa FYI

Tokenomika FYI

Prognoza cen FYI

Cena Flagship by Virtuals (FYI)

Aktualna cena 1 FYI do USD:

$0.00488044
$0.00488044$0.00488044
+2.20%1D
USD
Flagship by Virtuals (FYI) Wykres Ceny na Żywo
Informacje o cenie Flagship by Virtuals (FYI) (USD)

24-godzinny zakres zmian cen:
$ 0.00457959
$ 0.00457959$ 0.00457959
Minimum 24h
$ 0.00526074
$ 0.00526074$ 0.00526074
Maksimum 24h

$ 0.00457959
$ 0.00457959$ 0.00457959

$ 0.00526074
$ 0.00526074$ 0.00526074

$ 0.02405088
$ 0.02405088$ 0.02405088

$ 0.00218454
$ 0.00218454$ 0.00218454

+1.13%

+2.29%

-22.92%

-22.92%

Aktualna cena Flagship by Virtuals (FYI) wynosi $0.00488044. W ciągu ostatnich 24 godzin kurs FYI wahał się między $ 0.00457959 a $ 0.00526074, co wskazuje na aktywną zmienność rynku. Najwyższy kurs FYI w historii to $ 0.02405088, a najniższy to $ 0.00218454.

Pod względem krótkoterminowych wyniki FYI zmieniły się o +1.13% w ciągu ostatniej godziny, o +2.29% w ciągu 24 godzin i o -22.92% w ciągu ostatnich 7 dni. Daje to szybki przegląd najnowszych trendów cenowych i dynamiki rynkowej na MEXC.

Informacje rynkowe o Flagship by Virtuals (FYI)

$ 435.63K
$ 435.63K$ 435.63K

--
----

$ 4.88M
$ 4.88M$ 4.88M

89.26M
89.26M 89.26M

1,000,000,000.0
1,000,000,000.0 1,000,000,000.0

Obecna kapitalizacja rynkowa Flagship by Virtuals wynosi $ 435.63K, przy -- 24-godzinnego wolumenu obrotu. Podaż FYI w obiegu wynosi 89.26M, przy całkowitej podaży 1000000000.0. Jego całkowicie rozwodniona wycena (FDV) wynosi $ 4.88M.

Historia ceny Flagship by Virtuals (FYI) – USD

W ciągu dzisiejszego dnia zmiana ceny Flagship by Virtuals do USD wyniosła $ +0.00010908.
W ciągu ostatnich 30 dni zmiana ceny Flagship by Virtuals do USD wyniosła $ -0.0009194090.
W ciągu ostatnich 60 dni zmiana ceny Flagship by Virtuals do USD wyniosła $ -0.0023723120.
W ciągu ostatnich 90 dni zmiana ceny Flagship by Virtuals do USD wyniosła $ 0.

OkresZmień (USD)Zmień (%)
Dzisiaj$ +0.00010908+2.29%
30 Dni$ -0.0009194090-18.83%
60 dni$ -0.0023723120-48.60%
90 dni$ 0--

Co to jest Flagship by Virtuals (FYI)

Flagship is an AI trading platform that generates alpha from crypto sentiment. It tracks 12.5M traders and analyzes over 1M messages daily to catch potential early market shifts.

Our AI Agents publish live signals in real time, giving you a front-row seat to potential early market moves. Today, you can track and stake on those signals. Soon, you’ll have the option to follow their real trades directly.

Flagship’s mission is to bring AI, automation, and full on-chain execution together in a framework that makes advanced crypto investing more accessible to a broader audience.

Zasoby dla Flagship by Virtuals (FYI)

Prognoza ceny Flagship by Virtuals (w USD)

Jaka będzie wartość Flagship by Virtuals (FYI) w USD jutro, za tydzień lub za miesiąc? Ile mogą być warte twoje aktywa w Flagship by Virtuals (FYI) w 2025, 2026, 2027, 2028 roku — a nawet za 10 czy 20 lat? Skorzystaj z naszego narzędzia do przewidywania cen, aby poznać prognozy krótko- i długoterminowe dla Flagship by Virtuals.

Sprawdź teraz prognozę ceny Flagship by Virtuals!

FYI na lokalne waluty

Tokenomika Flagship by Virtuals (FYI)

Zrozumienie tokenomiki Flagship by Virtuals (FYI) może zapewnić głębszy wgląd w długoterminową wartość i potencjał wzrostu. Od sposobu dystrybucji tokenów po zarządzanie podażą – tokenomika odsłania podstawową strukturę ekonomii projektu. Poznaj szczegółową tokenomikę tokena FYIjuż teraz!

Inne pytania: Inne pytania dotyczące Flagship by Virtuals (FYI)

Jaka jest dziś wartość Flagship by Virtuals (FYI)?
Aktualna cena FYI w USD wynosi 0.00488044USD, jest aktualizowana w na bieżąco z najnowszymi danymi rynkowymi.
Jaka jest aktualna cena FYI do USD?
Aktualna cena FYI w USD wynosi $ 0.00488044. Sprawdź Konwerter MEXC, aby poznać dokładną konwersję tokenów.
Jaka jest kapitalizacja rynkowa Flagship by Virtuals?
Kapitalizacja rynkowa dla FYI wynosi $ 435.63K USD. Kapitalizacja rynkowa = aktualna cena × podaż w obiegu. Wskazuje całkowitą wartość rynkową tokena i jego pozycję w rankingu.
Jaka jest podaż FYI w obiegu?
W obiegu FYI znajduje się 89.26M USD.
Jaka była najwyższa cena w historii (ATH) FYI?
FYI osiąga ATH w wysokości 0.02405088 USD.
Jaka była najniższa cena w historii (ATL) dla FYI?
FYI zaliczył cenę ATL w wysokości 0.00218454 USD.
Jaki jest wolumen obrotu FYI?
Aktualny wolumen obrotu w ciągu 24 godzin dla FYI wynosi -- USD.
Czy w tym roku FYI pójdzie wyżej?
FYI może wzrosnąć w tym roku w zależności od warunków rynkowych i rozwoju projektów. Sprawdź prognozę ceny FYI, aby uzyskać bardziej szczegółową analizę.
Ważne aktualizacje branżowe Flagship by Virtuals (FYI)

Czas (UTC+8)TypInformacja
11-05 17:18:00Aktualności branżowe
Ethereum rebounds breaking through $3,300, 24-hour decline narrows to 8.98%
11-05 10:42:00Dane on-chain
Over the past 24 hours, global liquidations exceeded $2 billion, with more than 470,000 traders liquidated
11-04 17:22:15Aktualności branżowe
Crypto Fear and Greed Index Falls to 21, Market Enters "Extreme Fear"
11-04 15:40:43Aktualności branżowe
Privacy sector tokens continue to rise, DASH up over 45% in 24h
11-04 13:21:37Aktualności branżowe
Over the past 24 hours, liquidations across the market exceeded $1.2 billion, with more than 320,000 traders liquidated
11-04 05:28:00Aktualności branżowe
Last week, digital asset investment products saw a net outflow of $360 million, with Bitcoin outflows reaching $946 million

Ceny kryptowalut podlegają wysokiemu ryzyku rynkowemu i zmienności cenowej. Inwestuj w projekty i produkty, które znasz i których ryzyko rozumiesz. Przed dokonaniem jakiejkolwiek inwestycji dokładnie rozważ swoje doświadczenie inwestycyjne, sytuację finansową, cele inwestycyjne i tolerancję na ryzyko oraz skonsultuj się z niezależnym doradcą finansowym. Tego materiału nie należy traktować jako porady finansowej. Wyniki osiągane w przeszłości nie stanowią wiarygodnego wskaźnika przyszłych wyników. Wartość Twojej inwestycji może zarówno spadać, jak i rosnąć, a odzyskanie zainwestowanej kwoty nie jest gwarantowane. Ponosisz wyłączną odpowiedzialność za swoje decyzje inwestycyjne. MEXC nie ponosi odpowiedzialności za jakiekolwiek straty, które możesz ponieść. Aby uzyskać więcej informacji, zapoznaj się z naszym Regulaminem i Ostrzeżeniem o ryzyku. Zwróć również uwagę, że dane dotyczące wspomnianej kryptowaluty prezentowane tutaj (takie jak jej aktualna cena na żywo) opierają się na źródłach zewnętrznych. Są one przedstawiane „tak jak są” i wyłącznie w celach informacyjnych, bez jakichkolwiek gwarancji czy zapewnień. Linki prowadzące do witryn zewnętrznych również nie podlegają kontroli MEXC. MEXC nie ponosi odpowiedzialności za wiarygodność i dokładność takich witryn stron trzecich oraz ich zawartości.

