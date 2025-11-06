Informacje o cenie Flagship by Virtuals (FYI) (USD)

24-godzinny zakres zmian cen: $ 0.00457959 $ 0.00457959 $ 0.00457959 Minimum 24h $ 0.00526074 $ 0.00526074 $ 0.00526074 Maksimum 24h Minimum 24h $ 0.00457959$ 0.00457959 $ 0.00457959 Maksimum 24h $ 0.00526074$ 0.00526074 $ 0.00526074 Historyczne maksimum $ 0.02405088$ 0.02405088 $ 0.02405088 Najniższa cena $ 0.00218454$ 0.00218454 $ 0.00218454 Zmiana ceny (1H) +1.13% Zmiana ceny (1D) +2.29% Zmiana ceny (7D) -22.92% Zmiana ceny (7D) -22.92%

Aktualna cena Flagship by Virtuals (FYI) wynosi $0.00488044. W ciągu ostatnich 24 godzin kurs FYI wahał się między $ 0.00457959 a $ 0.00526074, co wskazuje na aktywną zmienność rynku. Najwyższy kurs FYI w historii to $ 0.02405088, a najniższy to $ 0.00218454.

Pod względem krótkoterminowych wyniki FYI zmieniły się o +1.13% w ciągu ostatniej godziny, o +2.29% w ciągu 24 godzin i o -22.92% w ciągu ostatnich 7 dni. Daje to szybki przegląd najnowszych trendów cenowych i dynamiki rynkowej na MEXC.

Informacje rynkowe o Flagship by Virtuals (FYI)

Kapitalizacja rynkowa $ 435.63K$ 435.63K $ 435.63K Wolumen (24H) ---- -- W pełni rozwodniona kapitalizacja rynkowa $ 4.88M$ 4.88M $ 4.88M Podaż w obiegu 89.26M 89.26M 89.26M Całkowita podaż 1,000,000,000.0 1,000,000,000.0 1,000,000,000.0

Obecna kapitalizacja rynkowa Flagship by Virtuals wynosi $ 435.63K, przy -- 24-godzinnego wolumenu obrotu. Podaż FYI w obiegu wynosi 89.26M, przy całkowitej podaży 1000000000.0. Jego całkowicie rozwodniona wycena (FDV) wynosi $ 4.88M.