GiełdaDEX+
Kup KryptoRynkiSpotFutures500XEarnWydarzenia
Więcej
Aktualna cena FITCOIN to 0.00402892 USD. Śledź aktualizacje cen FITCOIN do USD w czasie rzeczywistym, wykresy na żywo, kapitalizację rynkową, 24-godzinny wolumen i więcej. Sprawdź trendy cenowe FITCOIN łatwo w MEXC już teraz.Aktualna cena FITCOIN to 0.00402892 USD. Śledź aktualizacje cen FITCOIN do USD w czasie rzeczywistym, wykresy na żywo, kapitalizację rynkową, 24-godzinny wolumen i więcej. Sprawdź trendy cenowe FITCOIN łatwo w MEXC już teraz.

Więcej informacji o FITCOIN

Informacje o cenie FITCOIN

Czym jest FITCOIN

Oficjalna strona internetowa FITCOIN

Tokenomika FITCOIN

Prognoza cen FITCOIN

Earn

Airdrop+

Aktualności

Blog

Learn

Logo FITCOIN

Cena FITCOIN (FITCOIN)

Nienotowany

Aktualna cena 1 FITCOIN do USD:

$0.00409521
$0.00409521$0.00409521
+55.40%1D
mexc
Dane tokenów pochodzą od stron trzecich. MEXC działa wyłącznie jako agregator informacji. Poznaj inne tokeny notowane na rynku spot MEXC!
USD
FITCOIN (FITCOIN) Wykres Ceny na Żywo
Ostatnia aktualizacja strony: 2025-11-06 11:25:52 (UTC+8)

Informacje o cenie FITCOIN (FITCOIN) (USD)

24-godzinny zakres zmian cen:
$ 0.00263491
$ 0.00263491$ 0.00263491
Minimum 24h
$ 0.00474502
$ 0.00474502$ 0.00474502
Maksimum 24h

$ 0.00263491
$ 0.00263491$ 0.00263491

$ 0.00474502
$ 0.00474502$ 0.00474502

$ 0.00833283
$ 0.00833283$ 0.00833283

$ 0.00095084
$ 0.00095084$ 0.00095084

+1.76%

+52.64%

+13.74%

+13.74%

Aktualna cena FITCOIN (FITCOIN) wynosi $0.00402892. W ciągu ostatnich 24 godzin kurs FITCOIN wahał się między $ 0.00263491 a $ 0.00474502, co wskazuje na aktywną zmienność rynku. Najwyższy kurs FITCOIN w historii to $ 0.00833283, a najniższy to $ 0.00095084.

Pod względem krótkoterminowych wyniki FITCOIN zmieniły się o +1.76% w ciągu ostatniej godziny, o +52.64% w ciągu 24 godzin i o +13.74% w ciągu ostatnich 7 dni. Daje to szybki przegląd najnowszych trendów cenowych i dynamiki rynkowej na MEXC.

Informacje rynkowe o FITCOIN (FITCOIN)

$ 3.64M
$ 3.64M$ 3.64M

--
----

$ 3.72M
$ 3.72M$ 3.72M

903.55M
903.55M 903.55M

923,364,579.7657266
923,364,579.7657266 923,364,579.7657266

Obecna kapitalizacja rynkowa FITCOIN wynosi $ 3.64M, przy -- 24-godzinnego wolumenu obrotu. Podaż FITCOIN w obiegu wynosi 903.55M, przy całkowitej podaży 923364579.7657266. Jego całkowicie rozwodniona wycena (FDV) wynosi $ 3.72M.

Historia ceny FITCOIN (FITCOIN) – USD

W ciągu dzisiejszego dnia zmiana ceny FITCOIN do USD wyniosła $ +0.00138944.
W ciągu ostatnich 30 dni zmiana ceny FITCOIN do USD wyniosła $ +0.0001110104.
W ciągu ostatnich 60 dni zmiana ceny FITCOIN do USD wyniosła $ +0.0018181367.
W ciągu ostatnich 90 dni zmiana ceny FITCOIN do USD wyniosła $ +0.002043604009425837.

OkresZmień (USD)Zmień (%)
Dzisiaj$ +0.00138944+52.64%
30 Dni$ +0.0001110104+2.76%
60 dni$ +0.0018181367+45.13%
90 dni$ +0.002043604009425837+102.94%

Co to jest FITCOIN (FITCOIN)

Introducing Fitted, your ultimate AI-powered virtual closet revolutionizing how you manage and style your wardrobe. Seamlessly upload your clothing items, experiment with endless outfit combinations, and curate your personal style with ease. Ready to refresh your closet? Resell gently used pieces directly through the app to embrace sustainable fashion. Share your favorite looks with friends and inspire others in our vibrant community. With over 300,000 downloads and 300 million+ views across social media, Fitted has become a go-to platform for fashion enthusiasts worldwide. Our users have uploaded over 1 million pieces, creating a dynamic space to explore trends, express individuality, and connect with like-minded style lovers. Whether you're mixing and matching for a special occasion or decluttering your wardrobe, Fitted empowers you to take control of your fashion journey with confidence and creativity.

MEXC jest wiodącą giełdą kryptowalut, której ufa ponad 10 milionów użytkowników na całym świecie. Jest znana jako giełda z najszerszym wyborem tokenów, najszybszymi notowaniami i najniższymi opłatami handlowymi na rynku. Dołącz do MEXC już teraz, aby doświadczyć płynności na najwyższym poziomie i najbardziej konkurencyjnych opłat na rynku!

Zasoby dla FITCOIN (FITCOIN)

Oficjalna strona internetowa

Prognoza ceny FITCOIN (w USD)

Jaka będzie wartość FITCOIN (FITCOIN) w USD jutro, za tydzień lub za miesiąc? Ile mogą być warte twoje aktywa w FITCOIN (FITCOIN) w 2025, 2026, 2027, 2028 roku — a nawet za 10 czy 20 lat? Skorzystaj z naszego narzędzia do przewidywania cen, aby poznać prognozy krótko- i długoterminowe dla FITCOIN.

Sprawdź teraz prognozę ceny FITCOIN!

FITCOIN na lokalne waluty

Tokenomika FITCOIN (FITCOIN)

Zrozumienie tokenomiki FITCOIN (FITCOIN) może zapewnić głębszy wgląd w długoterminową wartość i potencjał wzrostu. Od sposobu dystrybucji tokenów po zarządzanie podażą – tokenomika odsłania podstawową strukturę ekonomii projektu. Poznaj szczegółową tokenomikę tokena FITCOINjuż teraz!

Inne pytania: Inne pytania dotyczące FITCOIN (FITCOIN)

Jaka jest dziś wartość FITCOIN (FITCOIN)?
Aktualna cena FITCOIN w USD wynosi 0.00402892USD, jest aktualizowana w na bieżąco z najnowszymi danymi rynkowymi.
Jaka jest aktualna cena FITCOIN do USD?
Aktualna cena FITCOIN w USD wynosi $ 0.00402892. Sprawdź Konwerter MEXC, aby poznać dokładną konwersję tokenów.
Jaka jest kapitalizacja rynkowa FITCOIN?
Kapitalizacja rynkowa dla FITCOIN wynosi $ 3.64M USD. Kapitalizacja rynkowa = aktualna cena × podaż w obiegu. Wskazuje całkowitą wartość rynkową tokena i jego pozycję w rankingu.
Jaka jest podaż FITCOIN w obiegu?
W obiegu FITCOIN znajduje się 903.55M USD.
Jaka była najwyższa cena w historii (ATH) FITCOIN?
FITCOIN osiąga ATH w wysokości 0.00833283 USD.
Jaka była najniższa cena w historii (ATL) dla FITCOIN?
FITCOIN zaliczył cenę ATL w wysokości 0.00095084 USD.
Jaki jest wolumen obrotu FITCOIN?
Aktualny wolumen obrotu w ciągu 24 godzin dla FITCOIN wynosi -- USD.
Czy w tym roku FITCOIN pójdzie wyżej?
FITCOIN może wzrosnąć w tym roku w zależności od warunków rynkowych i rozwoju projektów. Sprawdź prognozę ceny FITCOIN, aby uzyskać bardziej szczegółową analizę.
Ostatnia aktualizacja strony: 2025-11-06 11:25:52 (UTC+8)

Ważne aktualizacje branżowe FITCOIN (FITCOIN)

Czas (UTC+8)TypInformacja
11-05 17:18:00Aktualności branżowe
Ethereum rebounds breaking through $3,300, 24-hour decline narrows to 8.98%
11-05 10:42:00Dane on-chain
Over the past 24 hours, global liquidations exceeded $2 billion, with more than 470,000 traders liquidated
11-04 17:22:15Aktualności branżowe
Crypto Fear and Greed Index Falls to 21, Market Enters "Extreme Fear"
11-04 15:40:43Aktualności branżowe
Privacy sector tokens continue to rise, DASH up over 45% in 24h
11-04 13:21:37Aktualności branżowe
Over the past 24 hours, liquidations across the market exceeded $1.2 billion, with more than 320,000 traders liquidated
11-04 05:28:00Aktualności branżowe
Last week, digital asset investment products saw a net outflow of $360 million, with Bitcoin outflows reaching $946 million

Zastrzeżenie

Ceny kryptowalut podlegają wysokiemu ryzyku rynkowemu i zmienności cenowej. Inwestuj w projekty i produkty, które znasz i których ryzyko rozumiesz. Przed dokonaniem jakiejkolwiek inwestycji dokładnie rozważ swoje doświadczenie inwestycyjne, sytuację finansową, cele inwestycyjne i tolerancję na ryzyko oraz skonsultuj się z niezależnym doradcą finansowym. Tego materiału nie należy traktować jako porady finansowej. Wyniki osiągane w przeszłości nie stanowią wiarygodnego wskaźnika przyszłych wyników. Wartość Twojej inwestycji może zarówno spadać, jak i rosnąć, a odzyskanie zainwestowanej kwoty nie jest gwarantowane. Ponosisz wyłączną odpowiedzialność za swoje decyzje inwestycyjne. MEXC nie ponosi odpowiedzialności za jakiekolwiek straty, które możesz ponieść. Aby uzyskać więcej informacji, zapoznaj się z naszym Regulaminem i Ostrzeżeniem o ryzyku. Zwróć również uwagę, że dane dotyczące wspomnianej kryptowaluty prezentowane tutaj (takie jak jej aktualna cena na żywo) opierają się na źródłach zewnętrznych. Są one przedstawiane „tak jak są” i wyłącznie w celach informacyjnych, bez jakichkolwiek gwarancji czy zapewnień. Linki prowadzące do witryn zewnętrznych również nie podlegają kontroli MEXC. MEXC nie ponosi odpowiedzialności za wiarygodność i dokładność takich witryn stron trzecich oraz ich zawartości.

POPULARNE

Aktualnie popularne kryptowaluty, które zyskują znaczną uwagę na rynku

Logo Bitcoin

Bitcoin

BTC

$103,692.04
$103,692.04$103,692.04

-0.03%

Logo Ethereum

Ethereum

ETH

$3,441.22
$3,441.22$3,441.22

+1.25%

Logo Solana

Solana

SOL

$162.32
$162.32$162.32

+1.12%

Logo USDCoin

USDCoin

USDC

$1.0000
$1.0000$1.0000

0.00%

Logo UCN

UCN

UCN

$1,477.94
$1,477.94$1,477.94

+0.13%

Największe wolumeny

Kryptowaluty o najwyższym wolumenie obrotu

Logo Bitcoin

Bitcoin

BTC

$103,692.04
$103,692.04$103,692.04

-0.03%

Logo Ethereum

Ethereum

ETH

$3,441.22
$3,441.22$3,441.22

+1.25%

Logo XRP

XRP

XRP

$2.3669
$2.3669$2.3669

+3.97%

Logo Solana

Solana

SOL

$162.32
$162.32$162.32

+1.12%

Logo Aster

Aster

ASTER

$1.1365
$1.1365$1.1365

+4.72%

Nowo dodane

Ostatnio notowane kryptowaluty, które są dostępne do handlu

Logo UnifAI

UnifAI

UAI

$0.00000
$0.00000$0.00000

0.00%

Logo Folks Finance

Folks Finance

FOLKS

$0.00000
$0.00000$0.00000

0.00%

Logo SN64

SN64

SN64

$0.00000
$0.00000$0.00000

0.00%

Logo Sentism

Sentism

SENTIS

$0.03523
$0.03523$0.03523

+40.92%

Logo MemeMarket

MemeMarket

MFUN

$0.00404
$0.00404$0.00404

-46.13%

Największe wzrosty

Dzisiejsze największe wzrosty kryptowalut

Logo DramaBits

DramaBits

DRAMA

$0.000010775
$0.000010775$0.000010775

+470.70%

Logo Intuition

Intuition

TRUST

$0.2114
$0.2114$0.2114

+322.80%

Logo Jump Tom

Jump Tom

JUMP

$0.0000000617
$0.0000000617$0.0000000617

+308.60%

Logo SOON

SOON

SOON

$1.4963
$1.4963$1.4963

+84.45%

Logo PlayMindProtocol

PlayMindProtocol

PMIND

$0.01839
$0.01839$0.01839

+47.12%