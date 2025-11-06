Informacje o cenie FITCOIN (FITCOIN) (USD)

24-godzinny zakres zmian cen: $ 0.00263491 $ 0.00263491 $ 0.00263491 Minimum 24h $ 0.00474502 $ 0.00474502 $ 0.00474502 Maksimum 24h Minimum 24h $ 0.00263491$ 0.00263491 $ 0.00263491 Maksimum 24h $ 0.00474502$ 0.00474502 $ 0.00474502 Historyczne maksimum $ 0.00833283$ 0.00833283 $ 0.00833283 Najniższa cena $ 0.00095084$ 0.00095084 $ 0.00095084 Zmiana ceny (1H) +1.76% Zmiana ceny (1D) +52.64% Zmiana ceny (7D) +13.74% Zmiana ceny (7D) +13.74%

Aktualna cena FITCOIN (FITCOIN) wynosi $0.00402892. W ciągu ostatnich 24 godzin kurs FITCOIN wahał się między $ 0.00263491 a $ 0.00474502, co wskazuje na aktywną zmienność rynku. Najwyższy kurs FITCOIN w historii to $ 0.00833283, a najniższy to $ 0.00095084.

Pod względem krótkoterminowych wyniki FITCOIN zmieniły się o +1.76% w ciągu ostatniej godziny, o +52.64% w ciągu 24 godzin i o +13.74% w ciągu ostatnich 7 dni. Daje to szybki przegląd najnowszych trendów cenowych i dynamiki rynkowej na MEXC.

Informacje rynkowe o FITCOIN (FITCOIN)

Kapitalizacja rynkowa $ 3.64M$ 3.64M $ 3.64M Wolumen (24H) ---- -- W pełni rozwodniona kapitalizacja rynkowa $ 3.72M$ 3.72M $ 3.72M Podaż w obiegu 903.55M 903.55M 903.55M Całkowita podaż 923,364,579.7657266 923,364,579.7657266 923,364,579.7657266

Obecna kapitalizacja rynkowa FITCOIN wynosi $ 3.64M, przy -- 24-godzinnego wolumenu obrotu. Podaż FITCOIN w obiegu wynosi 903.55M, przy całkowitej podaży 923364579.7657266. Jego całkowicie rozwodniona wycena (FDV) wynosi $ 3.72M.