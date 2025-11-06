GiełdaDEX+
Aktualna cena FireChicken to 0.00017639 USD. Śledź aktualizacje cen FCKN do USD w czasie rzeczywistym, wykresy na żywo, kapitalizację rynkową, 24-godzinny wolumen i więcej. Sprawdź trendy cenowe FCKN łatwo w MEXC już teraz.

Więcej informacji o FCKN

Informacje o cenie FCKN

Czym jest FCKN

Oficjalna strona internetowa FCKN

Tokenomika FCKN

Prognoza cen FCKN

Aktualna cena 1 FCKN do USD:

$0.00017707
$0.00017707$0.00017707
-1.10%1D
mexc
USD
FireChicken (FCKN) Wykres Ceny na Żywo
Informacje o cenie FireChicken (FCKN) (USD)

Aktualna cena FireChicken (FCKN) wynosi $0.00017639. W ciągu ostatnich 24 godzin kurs FCKN wahał się między $ 0.00017648 a $ 0.00018083, co wskazuje na aktywną zmienność rynku. Najwyższy kurs FCKN w historii to $ 0.00024117, a najniższy to $ 0.000153.

Pod względem krótkoterminowych wyniki FCKN zmieniły się o -0.07% w ciągu ostatniej godziny, o -1.52% w ciągu 24 godzin i o -11.64% w ciągu ostatnich 7 dni. Daje to szybki przegląd najnowszych trendów cenowych i dynamiki rynkowej na MEXC.

Informacje rynkowe o FireChicken (FCKN)

$ 174.57K
$ 174.57K$ 174.57K

$ 174.57K
$ 174.57K$ 174.57K

985.60M
985.60M 985.60M

985,595,396.346248
985,595,396.346248 985,595,396.346248

Obecna kapitalizacja rynkowa FireChicken wynosi $ 174.57K, przy -- 24-godzinnego wolumenu obrotu. Podaż FCKN w obiegu wynosi 985.60M, przy całkowitej podaży 985595396.346248. Jego całkowicie rozwodniona wycena (FDV) wynosi $ 174.57K.

Historia ceny FireChicken (FCKN) – USD

W ciągu dzisiejszego dnia zmiana ceny FireChicken do USD wyniosła $ 0.
W ciągu ostatnich 30 dni zmiana ceny FireChicken do USD wyniosła $ -0.0000450261.
W ciągu ostatnich 60 dni zmiana ceny FireChicken do USD wyniosła $ +0.0000183361.
W ciągu ostatnich 90 dni zmiana ceny FireChicken do USD wyniosła $ 0.

OkresZmień (USD)Zmień (%)
Dzisiaj$ 0-1.52%
30 Dni$ -0.0000450261-25.52%
60 dni$ +0.0000183361+10.40%
90 dni$ 0--

Co to jest FireChicken (FCKN)

FireChicken is a meme-powered crypto project with a serious mission: combining community energy with sustainable liquidity investing. Born from lessons in past projects, FireChicken avoids insider advantages by ensuring fair accumulation and transparent token management.

The project generates revenue through liquidity pools (paired with tokens like USDC), reinvesting trading fees back into the ecosystem to strengthen long-term growth. Alongside its liquidity strategy, FireChicken provides daily educational content for its holders, covering topics like market psychology, liquidity mechanics, and risk management.

While maintaining its lighthearted chicken mascot and meme-driven culture, FireChicken focuses on building trust, educating traders, and steadily growing its holder base. The goal is to balance fun and fundamentals — proving that a meme project can also deliver real value, sustainability, and community empowerment.

MEXC jest wiodącą giełdą kryptowalut, której ufa ponad 10 milionów użytkowników na całym świecie. Jest znana jako giełda z najszerszym wyborem tokenów, najszybszymi notowaniami i najniższymi opłatami handlowymi na rynku. Dołącz do MEXC już teraz, aby doświadczyć płynności na najwyższym poziomie i najbardziej konkurencyjnych opłat na rynku!

Prognoza ceny FireChicken (w USD)

Jaka będzie wartość FireChicken (FCKN) w USD jutro, za tydzień lub za miesiąc? Ile mogą być warte twoje aktywa w FireChicken (FCKN) w 2025, 2026, 2027, 2028 roku — a nawet za 10 czy 20 lat? Skorzystaj z naszego narzędzia do przewidywania cen, aby poznać prognozy krótko- i długoterminowe dla FireChicken.

Sprawdź teraz prognozę ceny FireChicken!

FCKN na lokalne waluty

Inne pytania: Inne pytania dotyczące FireChicken (FCKN)

Jaka jest dziś wartość FireChicken (FCKN)?
Aktualna cena FCKN w USD wynosi 0.00017639USD, jest aktualizowana w na bieżąco z najnowszymi danymi rynkowymi.
Jaka jest aktualna cena FCKN do USD?
Aktualna cena FCKN w USD wynosi $ 0.00017639. Sprawdź Konwerter MEXC, aby poznać dokładną konwersję tokenów.
Jaka jest kapitalizacja rynkowa FireChicken?
Kapitalizacja rynkowa dla FCKN wynosi $ 174.57K USD. Kapitalizacja rynkowa = aktualna cena × podaż w obiegu. Wskazuje całkowitą wartość rynkową tokena i jego pozycję w rankingu.
Jaka jest podaż FCKN w obiegu?
W obiegu FCKN znajduje się 985.60M USD.
Jaka była najwyższa cena w historii (ATH) FCKN?
FCKN osiąga ATH w wysokości 0.00024117 USD.
Jaka była najniższa cena w historii (ATL) dla FCKN?
FCKN zaliczył cenę ATL w wysokości 0.000153 USD.
Jaki jest wolumen obrotu FCKN?
Aktualny wolumen obrotu w ciągu 24 godzin dla FCKN wynosi -- USD.
Czy w tym roku FCKN pójdzie wyżej?
FCKN może wzrosnąć w tym roku w zależności od warunków rynkowych i rozwoju projektów. Sprawdź prognozę ceny FCKN, aby uzyskać bardziej szczegółową analizę.
Zastrzeżenie

Ceny kryptowalut podlegają wysokiemu ryzyku rynkowemu i zmienności cenowej. Inwestuj w projekty i produkty, które znasz i których ryzyko rozumiesz. Przed dokonaniem jakiejkolwiek inwestycji dokładnie rozważ swoje doświadczenie inwestycyjne, sytuację finansową, cele inwestycyjne i tolerancję na ryzyko oraz skonsultuj się z niezależnym doradcą finansowym. Tego materiału nie należy traktować jako porady finansowej. Wyniki osiągane w przeszłości nie stanowią wiarygodnego wskaźnika przyszłych wyników. Wartość Twojej inwestycji może zarówno spadać, jak i rosnąć, a odzyskanie zainwestowanej kwoty nie jest gwarantowane. Ponosisz wyłączną odpowiedzialność za swoje decyzje inwestycyjne. MEXC nie ponosi odpowiedzialności za jakiekolwiek straty, które możesz ponieść. Aby uzyskać więcej informacji, zapoznaj się z naszym Regulaminem i Ostrzeżeniem o ryzyku. Zwróć również uwagę, że dane dotyczące wspomnianej kryptowaluty prezentowane tutaj (takie jak jej aktualna cena na żywo) opierają się na źródłach zewnętrznych. Są one przedstawiane „tak jak są” i wyłącznie w celach informacyjnych, bez jakichkolwiek gwarancji czy zapewnień. Linki prowadzące do witryn zewnętrznych również nie podlegają kontroli MEXC. MEXC nie ponosi odpowiedzialności za wiarygodność i dokładność takich witryn stron trzecich oraz ich zawartości.

