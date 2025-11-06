Informacje o cenie FireChicken (FCKN) (USD)

24-godzinny zakres zmian cen: $ 0.00017648 $ 0.00017648 $ 0.00017648 Minimum 24h $ 0.00018083 $ 0.00018083 $ 0.00018083 Maksimum 24h Minimum 24h $ 0.00017648$ 0.00017648 $ 0.00017648 Maksimum 24h $ 0.00018083$ 0.00018083 $ 0.00018083 Historyczne maksimum $ 0.00024117$ 0.00024117 $ 0.00024117 Najniższa cena $ 0.000153$ 0.000153 $ 0.000153 Zmiana ceny (1H) -0.07% Zmiana ceny (1D) -1.52% Zmiana ceny (7D) -11.64% Zmiana ceny (7D) -11.64%

Aktualna cena FireChicken (FCKN) wynosi $0.00017639. W ciągu ostatnich 24 godzin kurs FCKN wahał się między $ 0.00017648 a $ 0.00018083, co wskazuje na aktywną zmienność rynku. Najwyższy kurs FCKN w historii to $ 0.00024117, a najniższy to $ 0.000153.

Pod względem krótkoterminowych wyniki FCKN zmieniły się o -0.07% w ciągu ostatniej godziny, o -1.52% w ciągu 24 godzin i o -11.64% w ciągu ostatnich 7 dni. Daje to szybki przegląd najnowszych trendów cenowych i dynamiki rynkowej na MEXC.

Informacje rynkowe o FireChicken (FCKN)

Kapitalizacja rynkowa $ 174.57K$ 174.57K $ 174.57K Wolumen (24H) ---- -- W pełni rozwodniona kapitalizacja rynkowa $ 174.57K$ 174.57K $ 174.57K Podaż w obiegu 985.60M 985.60M 985.60M Całkowita podaż 985,595,396.346248 985,595,396.346248 985,595,396.346248

Obecna kapitalizacja rynkowa FireChicken wynosi $ 174.57K, przy -- 24-godzinnego wolumenu obrotu. Podaż FCKN w obiegu wynosi 985.60M, przy całkowitej podaży 985595396.346248. Jego całkowicie rozwodniona wycena (FDV) wynosi $ 174.57K.