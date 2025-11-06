Informacje o cenie Finger Monkey (FM) (USD)

24-godzinny zakres zmian cen: $ 0.00003141 $ 0.00003141 $ 0.00003141 Minimum 24h $ 0.00003533 $ 0.00003533 $ 0.00003533 Maksimum 24h Minimum 24h $ 0.00003141$ 0.00003141 $ 0.00003141 Maksimum 24h $ 0.00003533$ 0.00003533 $ 0.00003533 Historyczne maksimum $ 0.00010498$ 0.00010498 $ 0.00010498 Najniższa cena $ 0.00003036$ 0.00003036 $ 0.00003036 Zmiana ceny (1H) -0.22% Zmiana ceny (1D) -3.92% Zmiana ceny (7D) -16.53% Zmiana ceny (7D) -16.53%

Aktualna cena Finger Monkey (FM) wynosi $0.00003156. W ciągu ostatnich 24 godzin kurs FM wahał się między $ 0.00003141 a $ 0.00003533, co wskazuje na aktywną zmienność rynku. Najwyższy kurs FM w historii to $ 0.00010498, a najniższy to $ 0.00003036.

Pod względem krótkoterminowych wyniki FM zmieniły się o -0.22% w ciągu ostatniej godziny, o -3.92% w ciągu 24 godzin i o -16.53% w ciągu ostatnich 7 dni. Daje to szybki przegląd najnowszych trendów cenowych i dynamiki rynkowej na MEXC.

Informacje rynkowe o Finger Monkey (FM)

Kapitalizacja rynkowa $ 30.16K$ 30.16K $ 30.16K Wolumen (24H) ---- -- W pełni rozwodniona kapitalizacja rynkowa $ 30.96K$ 30.96K $ 30.96K Podaż w obiegu 960.00M 960.00M 960.00M Całkowita podaż 985,587,307.0 985,587,307.0 985,587,307.0

Obecna kapitalizacja rynkowa Finger Monkey wynosi $ 30.16K, przy -- 24-godzinnego wolumenu obrotu. Podaż FM w obiegu wynosi 960.00M, przy całkowitej podaży 985587307.0. Jego całkowicie rozwodniona wycena (FDV) wynosi $ 30.96K.