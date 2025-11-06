GiełdaDEX+
Aktualna cena Finger Monkey to 0.00003156 USD. Śledź aktualizacje cen FM do USD w czasie rzeczywistym, wykresy na żywo, kapitalizację rynkową, 24-godzinny wolumen i więcej. Sprawdź trendy cenowe FM łatwo w MEXC już teraz.

Cena Finger Monkey (FM)

Nienotowany

Aktualna cena 1 FM do USD:

--
----
-3.90%1D
Dane tokenów pochodzą od stron trzecich.
Finger Monkey (FM) Wykres Ceny na Żywo
Ostatnia aktualizacja strony: 2025-11-06 15:20:52 (UTC+8)

Informacje o cenie Finger Monkey (FM) (USD)

24-godzinny zakres zmian cen:
$ 0.00003141
$ 0.00003141
Minimum 24h
$ 0.00003533
$ 0.00003533
Maksimum 24h

$ 0.00003141
$ 0.00003141

$ 0.00003533
$ 0.00003533

$ 0.00010498
$ 0.00010498

$ 0.00003036
$ 0.00003036

-0.22%

-3.92%

-16.53%

-16.53%

Aktualna cena Finger Monkey (FM) wynosi $0.00003156. W ciągu ostatnich 24 godzin kurs FM wahał się między $ 0.00003141 a $ 0.00003533, co wskazuje na aktywną zmienność rynku. Najwyższy kurs FM w historii to $ 0.00010498, a najniższy to $ 0.00003036.

Pod względem krótkoterminowych wyniki FM zmieniły się o -0.22% w ciągu ostatniej godziny, o -3.92% w ciągu 24 godzin i o -16.53% w ciągu ostatnich 7 dni. Daje to szybki przegląd najnowszych trendów cenowych i dynamiki rynkowej na MEXC.

Informacje rynkowe o Finger Monkey (FM)

$ 30.16K
$ 30.16K

--
----

$ 30.96K
$ 30.96K

960.00M
960.00M

985,587,307.0
985,587,307.0

Obecna kapitalizacja rynkowa Finger Monkey wynosi $ 30.16K, przy -- 24-godzinnego wolumenu obrotu. Podaż FM w obiegu wynosi 960.00M, przy całkowitej podaży 985587307.0. Jego całkowicie rozwodniona wycena (FDV) wynosi $ 30.96K.

Historia ceny Finger Monkey (FM) – USD

W ciągu dzisiejszego dnia zmiana ceny Finger Monkey do USD wyniosła $ 0.
W ciągu ostatnich 30 dni zmiana ceny Finger Monkey do USD wyniosła $ -0.0000140999.
W ciągu ostatnich 60 dni zmiana ceny Finger Monkey do USD wyniosła $ -0.0000130617.
W ciągu ostatnich 90 dni zmiana ceny Finger Monkey do USD wyniosła $ 0.

OkresZmień (USD)Zmień (%)
Dzisiaj$ 0-3.92%
30 Dni$ -0.0000140999-44.67%
60 dni$ -0.0000130617-41.38%
90 dni$ 0--

Co to jest Finger Monkey (FM)

Finger Monkey ($FM) is a meme-inspired token built on PulseChain, born from a viral Richard Heart post. While rooted in meme culture, the project goes beyond humor by powering the Finger Monkey ecosystem, which includes MonkBot, a PulseChain-optimized trading sniper bot that provides fast, customizable, and community-driven trading tools. The project blends meme energy + real utility through community contests, token burns, liquidity integrations, and future multi-chain expansion. $FM aims to unite PulseChain traders around a shared culture while offering tools and rewards that make DeFi both fun and functional.

MEXC jest wiodącą giełdą kryptowalut, której ufa ponad 10 milionów użytkowników na całym świecie. Jest znana jako giełda z najszerszym wyborem tokenów, najszybszymi notowaniami i najniższymi opłatami handlowymi na rynku. Dołącz do MEXC już teraz, aby doświadczyć płynności na najwyższym poziomie i najbardziej konkurencyjnych opłat na rynku!

Zasoby dla Finger Monkey (FM)

Oficjalna strona internetowa

Prognoza ceny Finger Monkey (w USD)

Jaka będzie wartość Finger Monkey (FM) w USD jutro, za tydzień lub za miesiąc? Ile mogą być warte twoje aktywa w Finger Monkey (FM) w 2025, 2026, 2027, 2028 roku — a nawet za 10 czy 20 lat? Skorzystaj z naszego narzędzia do przewidywania cen, aby poznać prognozy krótko- i długoterminowe dla Finger Monkey.

Sprawdź teraz prognozę ceny Finger Monkey!

FM na lokalne waluty

Tokenomika Finger Monkey (FM)

Zrozumienie tokenomiki Finger Monkey (FM) może zapewnić głębszy wgląd w długoterminową wartość i potencjał wzrostu. Od sposobu dystrybucji tokenów po zarządzanie podażą – tokenomika odsłania podstawową strukturę ekonomii projektu. Poznaj szczegółową tokenomikę tokena FMjuż teraz!

Inne pytania: Inne pytania dotyczące Finger Monkey (FM)

Jaka jest dziś wartość Finger Monkey (FM)?
Aktualna cena FM w USD wynosi 0.00003156USD, jest aktualizowana w na bieżąco z najnowszymi danymi rynkowymi.
Jaka jest aktualna cena FM do USD?
Aktualna cena FM w USD wynosi $ 0.00003156. Sprawdź Konwerter MEXC, aby poznać dokładną konwersję tokenów.
Jaka jest kapitalizacja rynkowa Finger Monkey?
Kapitalizacja rynkowa dla FM wynosi $ 30.16K USD. Kapitalizacja rynkowa = aktualna cena × podaż w obiegu. Wskazuje całkowitą wartość rynkową tokena i jego pozycję w rankingu.
Jaka jest podaż FM w obiegu?
W obiegu FM znajduje się 960.00M USD.
Jaka była najwyższa cena w historii (ATH) FM?
FM osiąga ATH w wysokości 0.00010498 USD.
Jaka była najniższa cena w historii (ATL) dla FM?
FM zaliczył cenę ATL w wysokości 0.00003036 USD.
Jaki jest wolumen obrotu FM?
Aktualny wolumen obrotu w ciągu 24 godzin dla FM wynosi -- USD.
Czy w tym roku FM pójdzie wyżej?
FM może wzrosnąć w tym roku w zależności od warunków rynkowych i rozwoju projektów. Sprawdź prognozę ceny FM, aby uzyskać bardziej szczegółową analizę.
Ostatnia aktualizacja strony: 2025-11-06 15:20:52 (UTC+8)

Ważne aktualizacje branżowe Finger Monkey (FM)

Czas (UTC+8)TypInformacja
11-05 17:18:00Aktualności branżowe
Ethereum rebounds breaking through $3,300, 24-hour decline narrows to 8.98%
11-05 10:42:00Dane on-chain
Over the past 24 hours, global liquidations exceeded $2 billion, with more than 470,000 traders liquidated
11-04 17:22:15Aktualności branżowe
Crypto Fear and Greed Index Falls to 21, Market Enters "Extreme Fear"
11-04 15:40:43Aktualności branżowe
Privacy sector tokens continue to rise, DASH up over 45% in 24h
11-04 13:21:37Aktualności branżowe
Over the past 24 hours, liquidations across the market exceeded $1.2 billion, with more than 320,000 traders liquidated
11-04 05:28:00Aktualności branżowe
Last week, digital asset investment products saw a net outflow of $360 million, with Bitcoin outflows reaching $946 million

Zastrzeżenie

Ceny kryptowalut podlegają wysokiemu ryzyku rynkowemu i zmienności cenowej. Inwestuj w projekty i produkty, które znasz i których ryzyko rozumiesz. Przed dokonaniem jakiejkolwiek inwestycji dokładnie rozważ swoje doświadczenie inwestycyjne, sytuację finansową, cele inwestycyjne i tolerancję na ryzyko oraz skonsultuj się z niezależnym doradcą finansowym. Tego materiału nie należy traktować jako porady finansowej. Wyniki osiągane w przeszłości nie stanowią wiarygodnego wskaźnika przyszłych wyników. Wartość Twojej inwestycji może zarówno spadać, jak i rosnąć, a odzyskanie zainwestowanej kwoty nie jest gwarantowane. Ponosisz wyłączną odpowiedzialność za swoje decyzje inwestycyjne. MEXC nie ponosi odpowiedzialności za jakiekolwiek straty, które możesz ponieść. Aby uzyskać więcej informacji, zapoznaj się z naszym Regulaminem i Ostrzeżeniem o ryzyku. Zwróć również uwagę, że dane dotyczące wspomnianej kryptowaluty prezentowane tutaj (takie jak jej aktualna cena na żywo) opierają się na źródłach zewnętrznych. Są one przedstawiane „tak jak są” i wyłącznie w celach informacyjnych, bez jakichkolwiek gwarancji czy zapewnień. Linki prowadzące do witryn zewnętrznych również nie podlegają kontroli MEXC. MEXC nie ponosi odpowiedzialności za wiarygodność i dokładność takich witryn stron trzecich oraz ich zawartości.

