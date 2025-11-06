Informacje o cenie Figure Heloc (FIGR_HELOC) (USD)

24-godzinny zakres zmian cen: $ 1.03 $ 1.03 $ 1.03 Minimum 24h $ 1.035 $ 1.035 $ 1.035 Maksimum 24h Minimum 24h $ 1.03$ 1.03 $ 1.03 Maksimum 24h $ 1.035$ 1.035 $ 1.035 Historyczne maksimum $ 1.37$ 1.37 $ 1.37 Najniższa cena $ 0.155357$ 0.155357 $ 0.155357 Zmiana ceny (1H) 0.00% Zmiana ceny (1D) -0.20% Zmiana ceny (7D) +3.22% Zmiana ceny (7D) +3.22%

Aktualna cena Figure Heloc (FIGR_HELOC) wynosi $1.031. W ciągu ostatnich 24 godzin kurs FIGR_HELOC wahał się między $ 1.03 a $ 1.035, co wskazuje na aktywną zmienność rynku. Najwyższy kurs FIGR_HELOC w historii to $ 1.37, a najniższy to $ 0.155357.

Pod względem krótkoterminowych wyniki FIGR_HELOC zmieniły się o 0.00% w ciągu ostatniej godziny, o -0.20% w ciągu 24 godzin i o +3.22% w ciągu ostatnich 7 dni. Daje to szybki przegląd najnowszych trendów cenowych i dynamiki rynkowej na MEXC.

Informacje rynkowe o Figure Heloc (FIGR_HELOC)

Kapitalizacja rynkowa $ 13.88B$ 13.88B $ 13.88B Wolumen (24H) ---- -- W pełni rozwodniona kapitalizacja rynkowa $ 13.88B$ 13.88B $ 13.88B Podaż w obiegu 13.46B 13.46B 13.46B Całkowita podaż 13,460,186,983.84 13,460,186,983.84 13,460,186,983.84

Obecna kapitalizacja rynkowa Figure Heloc wynosi $ 13.88B, przy -- 24-godzinnego wolumenu obrotu. Podaż FIGR_HELOC w obiegu wynosi 13.46B, przy całkowitej podaży 13460186983.84. Jego całkowicie rozwodniona wycena (FDV) wynosi $ 13.88B.