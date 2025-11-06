GiełdaDEX+
Kup KryptoRynkiSpotFutures500XEarnWydarzenia
Więcej
Aktualna cena Figure Heloc to 1.031 USD. Śledź aktualizacje cen FIGR_HELOC do USD w czasie rzeczywistym, wykresy na żywo, kapitalizację rynkową, 24-godzinny wolumen i więcej. Sprawdź trendy cenowe FIGR_HELOC łatwo w MEXC już teraz.Aktualna cena Figure Heloc to 1.031 USD. Śledź aktualizacje cen FIGR_HELOC do USD w czasie rzeczywistym, wykresy na żywo, kapitalizację rynkową, 24-godzinny wolumen i więcej. Sprawdź trendy cenowe FIGR_HELOC łatwo w MEXC już teraz.

Więcej informacji o FIGR_HELOC

Informacje o cenie FIGR_HELOC

Czym jest FIGR_HELOC

Biała księga FIGR_HELOC

Oficjalna strona internetowa FIGR_HELOC

Tokenomika FIGR_HELOC

Prognoza cen FIGR_HELOC

Earn

Airdrop+

Aktualności

Blog

Learn

Logo Figure Heloc

Cena Figure Heloc (FIGR_HELOC)

Nienotowany

Aktualna cena 1 FIGR_HELOC do USD:

$1.031
$1.031$1.031
-0.20%1D
mexc
Dane tokenów pochodzą od stron trzecich. MEXC działa wyłącznie jako agregator informacji. Poznaj inne tokeny notowane na rynku spot MEXC!
USD
Figure Heloc (FIGR_HELOC) Wykres Ceny na Żywo
Ostatnia aktualizacja strony: 2025-11-06 11:25:37 (UTC+8)

Informacje o cenie Figure Heloc (FIGR_HELOC) (USD)

24-godzinny zakres zmian cen:
$ 1.03
$ 1.03$ 1.03
Minimum 24h
$ 1.035
$ 1.035$ 1.035
Maksimum 24h

$ 1.03
$ 1.03$ 1.03

$ 1.035
$ 1.035$ 1.035

$ 1.37
$ 1.37$ 1.37

$ 0.155357
$ 0.155357$ 0.155357

0.00%

-0.20%

+3.22%

+3.22%

Aktualna cena Figure Heloc (FIGR_HELOC) wynosi $1.031. W ciągu ostatnich 24 godzin kurs FIGR_HELOC wahał się między $ 1.03 a $ 1.035, co wskazuje na aktywną zmienność rynku. Najwyższy kurs FIGR_HELOC w historii to $ 1.37, a najniższy to $ 0.155357.

Pod względem krótkoterminowych wyniki FIGR_HELOC zmieniły się o 0.00% w ciągu ostatniej godziny, o -0.20% w ciągu 24 godzin i o +3.22% w ciągu ostatnich 7 dni. Daje to szybki przegląd najnowszych trendów cenowych i dynamiki rynkowej na MEXC.

Informacje rynkowe o Figure Heloc (FIGR_HELOC)

$ 13.88B
$ 13.88B$ 13.88B

--
----

$ 13.88B
$ 13.88B$ 13.88B

13.46B
13.46B 13.46B

13,460,186,983.84
13,460,186,983.84 13,460,186,983.84

Obecna kapitalizacja rynkowa Figure Heloc wynosi $ 13.88B, przy -- 24-godzinnego wolumenu obrotu. Podaż FIGR_HELOC w obiegu wynosi 13.46B, przy całkowitej podaży 13460186983.84. Jego całkowicie rozwodniona wycena (FDV) wynosi $ 13.88B.

Historia ceny Figure Heloc (FIGR_HELOC) – USD

W ciągu dzisiejszego dnia zmiana ceny Figure Heloc do USD wyniosła $ -0.0020984.
W ciągu ostatnich 30 dni zmiana ceny Figure Heloc do USD wyniosła $ +0.0348276955.
W ciągu ostatnich 60 dni zmiana ceny Figure Heloc do USD wyniosła $ +0.0322475149.
W ciągu ostatnich 90 dni zmiana ceny Figure Heloc do USD wyniosła $ 0.

OkresZmień (USD)Zmień (%)
Dzisiaj$ -0.0020984-0.20%
30 Dni$ +0.0348276955+3.38%
60 dni$ +0.0322475149+3.13%
90 dni$ 0--

Co to jest Figure Heloc (FIGR_HELOC)

This project is building the foundational protocol layer for institutional debt markets on blockchain. Powered by Provenance Blockchain, Figure Connect and Figure Markets are transforming the way loan assets are originated, traded, and settled. Figure Connect functions as a primary market for credit—standardizing and tokenizing debt assets such as HELOCs and private credit into composable on-chain formats. Figure Markets acts as a secondary trading venue, enabling 24/7 settlement of these digital loan assets through decentralized custody, with support for both crypto and fiat on/off ramps. Together, they offer an integrated protocol for real-world asset finance, with deep roots in the lending ecosystem.

MEXC jest wiodącą giełdą kryptowalut, której ufa ponad 10 milionów użytkowników na całym świecie. Jest znana jako giełda z najszerszym wyborem tokenów, najszybszymi notowaniami i najniższymi opłatami handlowymi na rynku. Dołącz do MEXC już teraz, aby doświadczyć płynności na najwyższym poziomie i najbardziej konkurencyjnych opłat na rynku!

Zasoby dla Figure Heloc (FIGR_HELOC)

Biała księga
Oficjalna strona internetowa

Prognoza ceny Figure Heloc (w USD)

Jaka będzie wartość Figure Heloc (FIGR_HELOC) w USD jutro, za tydzień lub za miesiąc? Ile mogą być warte twoje aktywa w Figure Heloc (FIGR_HELOC) w 2025, 2026, 2027, 2028 roku — a nawet za 10 czy 20 lat? Skorzystaj z naszego narzędzia do przewidywania cen, aby poznać prognozy krótko- i długoterminowe dla Figure Heloc.

Sprawdź teraz prognozę ceny Figure Heloc!

FIGR_HELOC na lokalne waluty

Tokenomika Figure Heloc (FIGR_HELOC)

Zrozumienie tokenomiki Figure Heloc (FIGR_HELOC) może zapewnić głębszy wgląd w długoterminową wartość i potencjał wzrostu. Od sposobu dystrybucji tokenów po zarządzanie podażą – tokenomika odsłania podstawową strukturę ekonomii projektu. Poznaj szczegółową tokenomikę tokena FIGR_HELOCjuż teraz!

Inne pytania: Inne pytania dotyczące Figure Heloc (FIGR_HELOC)

Jaka jest dziś wartość Figure Heloc (FIGR_HELOC)?
Aktualna cena FIGR_HELOC w USD wynosi 1.031USD, jest aktualizowana w na bieżąco z najnowszymi danymi rynkowymi.
Jaka jest aktualna cena FIGR_HELOC do USD?
Aktualna cena FIGR_HELOC w USD wynosi $ 1.031. Sprawdź Konwerter MEXC, aby poznać dokładną konwersję tokenów.
Jaka jest kapitalizacja rynkowa Figure Heloc?
Kapitalizacja rynkowa dla FIGR_HELOC wynosi $ 13.88B USD. Kapitalizacja rynkowa = aktualna cena × podaż w obiegu. Wskazuje całkowitą wartość rynkową tokena i jego pozycję w rankingu.
Jaka jest podaż FIGR_HELOC w obiegu?
W obiegu FIGR_HELOC znajduje się 13.46B USD.
Jaka była najwyższa cena w historii (ATH) FIGR_HELOC?
FIGR_HELOC osiąga ATH w wysokości 1.37 USD.
Jaka była najniższa cena w historii (ATL) dla FIGR_HELOC?
FIGR_HELOC zaliczył cenę ATL w wysokości 0.155357 USD.
Jaki jest wolumen obrotu FIGR_HELOC?
Aktualny wolumen obrotu w ciągu 24 godzin dla FIGR_HELOC wynosi -- USD.
Czy w tym roku FIGR_HELOC pójdzie wyżej?
FIGR_HELOC może wzrosnąć w tym roku w zależności od warunków rynkowych i rozwoju projektów. Sprawdź prognozę ceny FIGR_HELOC, aby uzyskać bardziej szczegółową analizę.
Ostatnia aktualizacja strony: 2025-11-06 11:25:37 (UTC+8)

Ważne aktualizacje branżowe Figure Heloc (FIGR_HELOC)

Czas (UTC+8)TypInformacja
11-05 17:18:00Aktualności branżowe
Ethereum rebounds breaking through $3,300, 24-hour decline narrows to 8.98%
11-05 10:42:00Dane on-chain
Over the past 24 hours, global liquidations exceeded $2 billion, with more than 470,000 traders liquidated
11-04 17:22:15Aktualności branżowe
Crypto Fear and Greed Index Falls to 21, Market Enters "Extreme Fear"
11-04 15:40:43Aktualności branżowe
Privacy sector tokens continue to rise, DASH up over 45% in 24h
11-04 13:21:37Aktualności branżowe
Over the past 24 hours, liquidations across the market exceeded $1.2 billion, with more than 320,000 traders liquidated
11-04 05:28:00Aktualności branżowe
Last week, digital asset investment products saw a net outflow of $360 million, with Bitcoin outflows reaching $946 million

Zastrzeżenie

Ceny kryptowalut podlegają wysokiemu ryzyku rynkowemu i zmienności cenowej. Inwestuj w projekty i produkty, które znasz i których ryzyko rozumiesz. Przed dokonaniem jakiejkolwiek inwestycji dokładnie rozważ swoje doświadczenie inwestycyjne, sytuację finansową, cele inwestycyjne i tolerancję na ryzyko oraz skonsultuj się z niezależnym doradcą finansowym. Tego materiału nie należy traktować jako porady finansowej. Wyniki osiągane w przeszłości nie stanowią wiarygodnego wskaźnika przyszłych wyników. Wartość Twojej inwestycji może zarówno spadać, jak i rosnąć, a odzyskanie zainwestowanej kwoty nie jest gwarantowane. Ponosisz wyłączną odpowiedzialność za swoje decyzje inwestycyjne. MEXC nie ponosi odpowiedzialności za jakiekolwiek straty, które możesz ponieść. Aby uzyskać więcej informacji, zapoznaj się z naszym Regulaminem i Ostrzeżeniem o ryzyku. Zwróć również uwagę, że dane dotyczące wspomnianej kryptowaluty prezentowane tutaj (takie jak jej aktualna cena na żywo) opierają się na źródłach zewnętrznych. Są one przedstawiane „tak jak są” i wyłącznie w celach informacyjnych, bez jakichkolwiek gwarancji czy zapewnień. Linki prowadzące do witryn zewnętrznych również nie podlegają kontroli MEXC. MEXC nie ponosi odpowiedzialności za wiarygodność i dokładność takich witryn stron trzecich oraz ich zawartości.

POPULARNE

Aktualnie popularne kryptowaluty, które zyskują znaczną uwagę na rynku

Logo Bitcoin

Bitcoin

BTC

$103,677.71
$103,677.71$103,677.71

-0.04%

Logo Ethereum

Ethereum

ETH

$3,441.10
$3,441.10$3,441.10

+1.25%

Logo Solana

Solana

SOL

$162.37
$162.37$162.37

+1.15%

Logo USDCoin

USDCoin

USDC

$0.9999
$0.9999$0.9999

-0.01%

Logo UCN

UCN

UCN

$1,477.94
$1,477.94$1,477.94

+0.13%

Największe wolumeny

Kryptowaluty o najwyższym wolumenie obrotu

Logo Bitcoin

Bitcoin

BTC

$103,677.71
$103,677.71$103,677.71

-0.04%

Logo Ethereum

Ethereum

ETH

$3,441.10
$3,441.10$3,441.10

+1.25%

Logo XRP

XRP

XRP

$2.3664
$2.3664$2.3664

+3.95%

Logo Solana

Solana

SOL

$162.37
$162.37$162.37

+1.15%

Logo Aster

Aster

ASTER

$1.1372
$1.1372$1.1372

+4.79%

Nowo dodane

Ostatnio notowane kryptowaluty, które są dostępne do handlu

Logo UnifAI

UnifAI

UAI

$0.00000
$0.00000$0.00000

0.00%

Logo Folks Finance

Folks Finance

FOLKS

$0.00000
$0.00000$0.00000

0.00%

Logo SN64

SN64

SN64

$0.00000
$0.00000$0.00000

0.00%

Logo Sentism

Sentism

SENTIS

$0.03648
$0.03648$0.03648

+45.92%

Logo MemeMarket

MemeMarket

MFUN

$0.00424
$0.00424$0.00424

-43.46%

Największe wzrosty

Dzisiejsze największe wzrosty kryptowalut

Logo DramaBits

DramaBits

DRAMA

$0.000010775
$0.000010775$0.000010775

+470.70%

Logo Intuition

Intuition

TRUST

$0.2114
$0.2114$0.2114

+322.80%

Logo Jump Tom

Jump Tom

JUMP

$0.0000000617
$0.0000000617$0.0000000617

+308.60%

Logo SOON

SOON

SOON

$1.5032
$1.5032$1.5032

+85.30%

Logo PlayMindProtocol

PlayMindProtocol

PMIND

$0.01839
$0.01839$0.01839

+47.12%