Informacje o cenie Felis (FELIS) (USD)

24-godzinny zakres zmian cen: $ 0 $ 0 $ 0 Minimum 24h $ 0 $ 0 $ 0 Maksimum 24h Minimum 24h $ 0$ 0 $ 0 Maksimum 24h $ 0$ 0 $ 0 Historyczne maksimum $ 0$ 0 $ 0 Najniższa cena $ 0$ 0 $ 0 Zmiana ceny (1H) -0.67% Zmiana ceny (1D) +2,945.92% Zmiana ceny (7D) +2,743.86% Zmiana ceny (7D) +2,743.86%

Aktualna cena Felis (FELIS) wynosi --. W ciągu ostatnich 24 godzin kurs FELIS wahał się między $ 0 a $ 0, co wskazuje na aktywną zmienność rynku. Najwyższy kurs FELIS w historii to $ 0, a najniższy to $ 0.

Pod względem krótkoterminowych wyniki FELIS zmieniły się o -0.67% w ciągu ostatniej godziny, o +2,945.92% w ciągu 24 godzin i o +2,743.86% w ciągu ostatnich 7 dni. Daje to szybki przegląd najnowszych trendów cenowych i dynamiki rynkowej na MEXC.

Informacje rynkowe o Felis (FELIS)

Kapitalizacja rynkowa $ 132.95K$ 132.95K $ 132.95K Wolumen (24H) ---- -- W pełni rozwodniona kapitalizacja rynkowa $ 342.44K$ 342.44K $ 342.44K Podaż w obiegu 311.12B 311.12B 311.12B Całkowita podaż 801,328,527,551.2377 801,328,527,551.2377 801,328,527,551.2377

Obecna kapitalizacja rynkowa Felis wynosi $ 132.95K, przy -- 24-godzinnego wolumenu obrotu. Podaż FELIS w obiegu wynosi 311.12B, przy całkowitej podaży 801328527551.2377. Jego całkowicie rozwodniona wycena (FDV) wynosi $ 342.44K.