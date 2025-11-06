GiełdaDEX+
Aktualna cena Felis to 0 USD. Śledź aktualizacje cen FELIS do USD w czasie rzeczywistym, wykresy na żywo, kapitalizację rynkową, 24-godzinny wolumen i więcej. Sprawdź trendy cenowe FELIS łatwo w MEXC już teraz.

Cena Felis (FELIS)

Nienotowany

Aktualna cena 1 FELIS do USD:

--
----
+2,954.10%1D
USD
Felis (FELIS) Wykres Ceny na Żywo
Ostatnia aktualizacja strony: 2025-11-06 15:20:30 (UTC+8)

Informacje o cenie Felis (FELIS) (USD)

24-godzinny zakres zmian cen:
$ 0
$ 0$ 0
Minimum 24h
$ 0
$ 0$ 0
Maksimum 24h

$ 0
$ 0$ 0

$ 0
$ 0$ 0

$ 0
$ 0$ 0

$ 0
$ 0$ 0

-0.67%

+2,945.92%

+2,743.86%

+2,743.86%

Aktualna cena Felis (FELIS) wynosi --. W ciągu ostatnich 24 godzin kurs FELIS wahał się między $ 0 a $ 0, co wskazuje na aktywną zmienność rynku. Najwyższy kurs FELIS w historii to $ 0, a najniższy to $ 0.

Pod względem krótkoterminowych wyniki FELIS zmieniły się o -0.67% w ciągu ostatniej godziny, o +2,945.92% w ciągu 24 godzin i o +2,743.86% w ciągu ostatnich 7 dni. Daje to szybki przegląd najnowszych trendów cenowych i dynamiki rynkowej na MEXC.

Informacje rynkowe o Felis (FELIS)

$ 132.95K
$ 132.95K$ 132.95K

--
----

$ 342.44K
$ 342.44K$ 342.44K

311.12B
311.12B 311.12B

801,328,527,551.2377
801,328,527,551.2377 801,328,527,551.2377

Obecna kapitalizacja rynkowa Felis wynosi $ 132.95K, przy -- 24-godzinnego wolumenu obrotu. Podaż FELIS w obiegu wynosi 311.12B, przy całkowitej podaży 801328527551.2377. Jego całkowicie rozwodniona wycena (FDV) wynosi $ 342.44K.

Historia ceny Felis (FELIS) – USD

W ciągu dzisiejszego dnia zmiana ceny Felis do USD wyniosła $ 0.
W ciągu ostatnich 30 dni zmiana ceny Felis do USD wyniosła $ 0.
W ciągu ostatnich 60 dni zmiana ceny Felis do USD wyniosła $ 0.
W ciągu ostatnich 90 dni zmiana ceny Felis do USD wyniosła $ 0.

OkresZmień (USD)Zmień (%)
Dzisiaj$ 0+2,945.92%
30 Dni$ 0+290.49%
60 dni$ 0+638.20%
90 dni$ 0--

Co to jest Felis (FELIS)

Felis is a 100% community-driven meme token. Born from the internet’s love for cats and crypto, Felis is here to claw its way up the charts — powered entirely by its community.

Our mission? To grow together through strategic CEX and DEX listings, strong partnerships, and the unstoppable support of our holders. There’s no centralized team calling the shots — Felis thrives on collective decision-making, grassroots momentum, and pure meme energy.

MEXC jest wiodącą giełdą kryptowalut, której ufa ponad 10 milionów użytkowników na całym świecie. Jest znana jako giełda z najszerszym wyborem tokenów, najszybszymi notowaniami i najniższymi opłatami handlowymi na rynku. Dołącz do MEXC już teraz, aby doświadczyć płynności na najwyższym poziomie i najbardziej konkurencyjnych opłat na rynku!

Prognoza ceny Felis (w USD)

Jaka będzie wartość Felis (FELIS) w USD jutro, za tydzień lub za miesiąc? Ile mogą być warte twoje aktywa w Felis (FELIS) w 2025, 2026, 2027, 2028 roku — a nawet za 10 czy 20 lat? Skorzystaj z naszego narzędzia do przewidywania cen, aby poznać prognozy krótko- i długoterminowe dla Felis.

Sprawdź teraz prognozę ceny Felis!

FELIS na lokalne waluty

Tokenomika Felis (FELIS)

Zrozumienie tokenomiki Felis (FELIS) może zapewnić głębszy wgląd w długoterminową wartość i potencjał wzrostu. Od sposobu dystrybucji tokenów po zarządzanie podażą – tokenomika odsłania podstawową strukturę ekonomii projektu. Poznaj szczegółową tokenomikę tokena FELISjuż teraz!

Inne pytania: Inne pytania dotyczące Felis (FELIS)

Jaka jest dziś wartość Felis (FELIS)?
Aktualna cena FELIS w USD wynosi 0USD, jest aktualizowana w na bieżąco z najnowszymi danymi rynkowymi.
Jaka jest aktualna cena FELIS do USD?
Aktualna cena FELIS w USD wynosi $ 0. Sprawdź Konwerter MEXC, aby poznać dokładną konwersję tokenów.
Jaka jest kapitalizacja rynkowa Felis?
Kapitalizacja rynkowa dla FELIS wynosi $ 132.95K USD. Kapitalizacja rynkowa = aktualna cena × podaż w obiegu. Wskazuje całkowitą wartość rynkową tokena i jego pozycję w rankingu.
Jaka jest podaż FELIS w obiegu?
W obiegu FELIS znajduje się 311.12B USD.
Jaka była najwyższa cena w historii (ATH) FELIS?
FELIS osiąga ATH w wysokości 0 USD.
Jaka była najniższa cena w historii (ATL) dla FELIS?
FELIS zaliczył cenę ATL w wysokości 0 USD.
Jaki jest wolumen obrotu FELIS?
Aktualny wolumen obrotu w ciągu 24 godzin dla FELIS wynosi -- USD.
Czy w tym roku FELIS pójdzie wyżej?
FELIS może wzrosnąć w tym roku w zależności od warunków rynkowych i rozwoju projektów. Sprawdź prognozę ceny FELIS, aby uzyskać bardziej szczegółową analizę.
Ostatnia aktualizacja strony: 2025-11-06 15:20:30 (UTC+8)

Zastrzeżenie

Ceny kryptowalut podlegają wysokiemu ryzyku rynkowemu i zmienności cenowej. Inwestuj w projekty i produkty, które znasz i których ryzyko rozumiesz. Przed dokonaniem jakiejkolwiek inwestycji dokładnie rozważ swoje doświadczenie inwestycyjne, sytuację finansową, cele inwestycyjne i tolerancję na ryzyko oraz skonsultuj się z niezależnym doradcą finansowym. Tego materiału nie należy traktować jako porady finansowej. Wyniki osiągane w przeszłości nie stanowią wiarygodnego wskaźnika przyszłych wyników. Wartość Twojej inwestycji może zarówno spadać, jak i rosnąć, a odzyskanie zainwestowanej kwoty nie jest gwarantowane. Ponosisz wyłączną odpowiedzialność za swoje decyzje inwestycyjne. MEXC nie ponosi odpowiedzialności za jakiekolwiek straty, które możesz ponieść. Aby uzyskać więcej informacji, zapoznaj się z naszym Regulaminem i Ostrzeżeniem o ryzyku. Zwróć również uwagę, że dane dotyczące wspomnianej kryptowaluty prezentowane tutaj (takie jak jej aktualna cena na żywo) opierają się na źródłach zewnętrznych. Są one przedstawiane „tak jak są” i wyłącznie w celach informacyjnych, bez jakichkolwiek gwarancji czy zapewnień. Linki prowadzące do witryn zewnętrznych również nie podlegają kontroli MEXC. MEXC nie ponosi odpowiedzialności za wiarygodność i dokładność takich witryn stron trzecich oraz ich zawartości.

