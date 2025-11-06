GiełdaDEX+
Aktualna cena Feels Good to 0.00003708 USD. Śledź aktualizacje cen GOOD do USD w czasie rzeczywistym, wykresy na żywo, kapitalizację rynkową, 24-godzinny wolumen i więcej. Sprawdź trendy cenowe GOOD łatwo w MEXC już teraz.

Więcej informacji o GOOD

Informacje o cenie GOOD

Czym jest GOOD

Oficjalna strona internetowa GOOD

Tokenomika GOOD

Prognoza cen GOOD

Cena Feels Good (GOOD)

Aktualna cena 1 GOOD do USD:

-46.50%1D
Feels Good (GOOD) Wykres Ceny na Żywo
Informacje o cenie Feels Good (GOOD) (USD)

24-godzinny zakres zmian cen:
Minimum 24h
Maksimum 24h

+4.18%

-51.73%

-71.69%

-71.69%

Aktualna cena Feels Good (GOOD) wynosi $0.00003708. W ciągu ostatnich 24 godzin kurs GOOD wahał się między $ 0.00003501 a $ 0.0000836, co wskazuje na aktywną zmienność rynku. Najwyższy kurs GOOD w historii to $ 0.00031274, a najniższy to $ 0.00003501.

Pod względem krótkoterminowych wyniki GOOD zmieniły się o +4.18% w ciągu ostatniej godziny, o -51.73% w ciągu 24 godzin i o -71.69% w ciągu ostatnich 7 dni. Daje to szybki przegląd najnowszych trendów cenowych i dynamiki rynkowej na MEXC.

Informacje rynkowe o Feels Good (GOOD)

Obecna kapitalizacja rynkowa Feels Good wynosi $ 37.08K, przy -- 24-godzinnego wolumenu obrotu. Podaż GOOD w obiegu wynosi 999.97M, przy całkowitej podaży 999970325.133454. Jego całkowicie rozwodniona wycena (FDV) wynosi $ 37.08K.

Historia ceny Feels Good (GOOD) – USD

W ciągu dzisiejszego dnia zmiana ceny Feels Good do USD wyniosła $ 0.
W ciągu ostatnich 30 dni zmiana ceny Feels Good do USD wyniosła $ -0.0000310313.
W ciągu ostatnich 60 dni zmiana ceny Feels Good do USD wyniosła $ 0.
W ciągu ostatnich 90 dni zmiana ceny Feels Good do USD wyniosła $ 0.

OkresZmień (USD)Zmień (%)
Dzisiaj$ 0-51.73%
30 Dni$ -0.0000310313-83.68%
60 dni$ 0--
90 dni$ 0--

Co to jest Feels Good (GOOD)

Feels Good is an ode to classic old school memes. It originates from 4chan sometime in 2011 and became a staple within threads and on comments. The meme shows a man looking very satisfied while touching his face with both hands. This OG meme is one of the most recognisable faces on the internet and the iconic gesture captures pure contentment and satisfaction. This OG meme launched on PumpFun on 15th May 2024 but recently bonded [11th September 2025]. The meme has been immortalised over the years and used frequently within both Web2 and Web3 worlds.

MEXC jest wiodącą giełdą kryptowalut, której ufa ponad 10 milionów użytkowników na całym świecie. Jest znana jako giełda z najszerszym wyborem tokenów, najszybszymi notowaniami i najniższymi opłatami handlowymi na rynku. Dołącz do MEXC już teraz, aby doświadczyć płynności na najwyższym poziomie i najbardziej konkurencyjnych opłat na rynku!

Prognoza ceny Feels Good (w USD)

Jaka będzie wartość Feels Good (GOOD) w USD jutro, za tydzień lub za miesiąc? Ile mogą być warte twoje aktywa w Feels Good (GOOD) w 2025, 2026, 2027, 2028 roku — a nawet za 10 czy 20 lat? Skorzystaj z naszego narzędzia do przewidywania cen, aby poznać prognozy krótko- i długoterminowe dla Feels Good.

Sprawdź teraz prognozę ceny Feels Good!

GOOD na lokalne waluty

Tokenomika Feels Good (GOOD)

Zrozumienie tokenomiki Feels Good (GOOD) może zapewnić głębszy wgląd w długoterminową wartość i potencjał wzrostu. Od sposobu dystrybucji tokenów po zarządzanie podażą – tokenomika odsłania podstawową strukturę ekonomii projektu. Poznaj szczegółową tokenomikę tokena GOODjuż teraz!

Inne pytania: Inne pytania dotyczące Feels Good (GOOD)

Jaka jest dziś wartość Feels Good (GOOD)?
Aktualna cena GOOD w USD wynosi 0.00003708USD, jest aktualizowana w na bieżąco z najnowszymi danymi rynkowymi.
Jaka jest aktualna cena GOOD do USD?
Aktualna cena GOOD w USD wynosi $ 0.00003708. Sprawdź Konwerter MEXC, aby poznać dokładną konwersję tokenów.
Jaka jest kapitalizacja rynkowa Feels Good?
Kapitalizacja rynkowa dla GOOD wynosi $ 37.08K USD. Kapitalizacja rynkowa = aktualna cena × podaż w obiegu. Wskazuje całkowitą wartość rynkową tokena i jego pozycję w rankingu.
Jaka jest podaż GOOD w obiegu?
W obiegu GOOD znajduje się 999.97M USD.
Jaka była najwyższa cena w historii (ATH) GOOD?
GOOD osiąga ATH w wysokości 0.00031274 USD.
Jaka była najniższa cena w historii (ATL) dla GOOD?
GOOD zaliczył cenę ATL w wysokości 0.00003501 USD.
Jaki jest wolumen obrotu GOOD?
Aktualny wolumen obrotu w ciągu 24 godzin dla GOOD wynosi -- USD.
Czy w tym roku GOOD pójdzie wyżej?
GOOD może wzrosnąć w tym roku w zależności od warunków rynkowych i rozwoju projektów. Sprawdź prognozę ceny GOOD, aby uzyskać bardziej szczegółową analizę.
Ważne aktualizacje branżowe Feels Good (GOOD)

Czas (UTC+8)TypInformacja
11-05 17:18:00Aktualności branżowe
Ethereum rebounds breaking through $3,300, 24-hour decline narrows to 8.98%
11-05 10:42:00Dane on-chain
Over the past 24 hours, global liquidations exceeded $2 billion, with more than 470,000 traders liquidated
11-04 17:22:15Aktualności branżowe
Crypto Fear and Greed Index Falls to 21, Market Enters "Extreme Fear"
11-04 15:40:43Aktualności branżowe
Privacy sector tokens continue to rise, DASH up over 45% in 24h
11-04 13:21:37Aktualności branżowe
Over the past 24 hours, liquidations across the market exceeded $1.2 billion, with more than 320,000 traders liquidated
11-04 05:28:00Aktualności branżowe
Last week, digital asset investment products saw a net outflow of $360 million, with Bitcoin outflows reaching $946 million

Zastrzeżenie

Ceny kryptowalut podlegają wysokiemu ryzyku rynkowemu i zmienności cenowej. Inwestuj w projekty i produkty, które znasz i których ryzyko rozumiesz. Przed dokonaniem jakiejkolwiek inwestycji dokładnie rozważ swoje doświadczenie inwestycyjne, sytuację finansową, cele inwestycyjne i tolerancję na ryzyko oraz skonsultuj się z niezależnym doradcą finansowym. Tego materiału nie należy traktować jako porady finansowej. Wyniki osiągane w przeszłości nie stanowią wiarygodnego wskaźnika przyszłych wyników. Wartość Twojej inwestycji może zarówno spadać, jak i rosnąć, a odzyskanie zainwestowanej kwoty nie jest gwarantowane. Ponosisz wyłączną odpowiedzialność za swoje decyzje inwestycyjne. MEXC nie ponosi odpowiedzialności za jakiekolwiek straty, które możesz ponieść. Aby uzyskać więcej informacji, zapoznaj się z naszym Regulaminem i Ostrzeżeniem o ryzyku. Zwróć również uwagę, że dane dotyczące wspomnianej kryptowaluty prezentowane tutaj (takie jak jej aktualna cena na żywo) opierają się na źródłach zewnętrznych. Są one przedstawiane „tak jak są” i wyłącznie w celach informacyjnych, bez jakichkolwiek gwarancji czy zapewnień. Linki prowadzące do witryn zewnętrznych również nie podlegają kontroli MEXC. MEXC nie ponosi odpowiedzialności za wiarygodność i dokładność takich witryn stron trzecich oraz ich zawartości.

