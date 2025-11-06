Informacje o cenie Feels Good (GOOD) (USD)

24-godzinny zakres zmian cen: $ 0.00003501 $ 0.00003501 $ 0.00003501 Minimum 24h $ 0.0000836 $ 0.0000836 $ 0.0000836 Maksimum 24h Minimum 24h $ 0.00003501$ 0.00003501 $ 0.00003501 Maksimum 24h $ 0.0000836$ 0.0000836 $ 0.0000836 Historyczne maksimum $ 0.00031274$ 0.00031274 $ 0.00031274 Najniższa cena $ 0.00003501$ 0.00003501 $ 0.00003501 Zmiana ceny (1H) +4.18% Zmiana ceny (1D) -51.73% Zmiana ceny (7D) -71.69% Zmiana ceny (7D) -71.69%

Aktualna cena Feels Good (GOOD) wynosi $0.00003708. W ciągu ostatnich 24 godzin kurs GOOD wahał się między $ 0.00003501 a $ 0.0000836, co wskazuje na aktywną zmienność rynku. Najwyższy kurs GOOD w historii to $ 0.00031274, a najniższy to $ 0.00003501.

Pod względem krótkoterminowych wyniki GOOD zmieniły się o +4.18% w ciągu ostatniej godziny, o -51.73% w ciągu 24 godzin i o -71.69% w ciągu ostatnich 7 dni. Daje to szybki przegląd najnowszych trendów cenowych i dynamiki rynkowej na MEXC.

Informacje rynkowe o Feels Good (GOOD)

Kapitalizacja rynkowa $ 37.08K$ 37.08K $ 37.08K Wolumen (24H) ---- -- W pełni rozwodniona kapitalizacja rynkowa $ 37.08K$ 37.08K $ 37.08K Podaż w obiegu 999.97M 999.97M 999.97M Całkowita podaż 999,970,325.133454 999,970,325.133454 999,970,325.133454

Obecna kapitalizacja rynkowa Feels Good wynosi $ 37.08K, przy -- 24-godzinnego wolumenu obrotu. Podaż GOOD w obiegu wynosi 999.97M, przy całkowitej podaży 999970325.133454. Jego całkowicie rozwodniona wycena (FDV) wynosi $ 37.08K.