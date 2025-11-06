Informacje o cenie FEAR (FEAR) (USD)

24-godzinny zakres zmian cen: $ 0.00718404 $ 0.00718404 $ 0.00718404 Minimum 24h $ 0.00875485 $ 0.00875485 $ 0.00875485 Maksimum 24h Minimum 24h $ 0.00718404$ 0.00718404 $ 0.00718404 Maksimum 24h $ 0.00875485$ 0.00875485 $ 0.00875485 Historyczne maksimum $ 3.88$ 3.88 $ 3.88 Najniższa cena $ 0.00629862$ 0.00629862 $ 0.00629862 Zmiana ceny (1H) -0.78% Zmiana ceny (1D) +3.42% Zmiana ceny (7D) -4.52% Zmiana ceny (7D) -4.52%

Aktualna cena FEAR (FEAR) wynosi $0.00776501. W ciągu ostatnich 24 godzin kurs FEAR wahał się między $ 0.00718404 a $ 0.00875485, co wskazuje na aktywną zmienność rynku. Najwyższy kurs FEAR w historii to $ 3.88, a najniższy to $ 0.00629862.

Pod względem krótkoterminowych wyniki FEAR zmieniły się o -0.78% w ciągu ostatniej godziny, o +3.42% w ciągu 24 godzin i o -4.52% w ciągu ostatnich 7 dni. Daje to szybki przegląd najnowszych trendów cenowych i dynamiki rynkowej na MEXC.

Informacje rynkowe o FEAR (FEAR)

Kapitalizacja rynkowa $ 137.55K$ 137.55K $ 137.55K Wolumen (24H) ---- -- W pełni rozwodniona kapitalizacja rynkowa $ 324.08K$ 324.08K $ 324.08K Podaż w obiegu 17.72M 17.72M 17.72M Całkowita podaż 41,739,201.62033058 41,739,201.62033058 41,739,201.62033058

Obecna kapitalizacja rynkowa FEAR wynosi $ 137.55K, przy -- 24-godzinnego wolumenu obrotu. Podaż FEAR w obiegu wynosi 17.72M, przy całkowitej podaży 41739201.62033058. Jego całkowicie rozwodniona wycena (FDV) wynosi $ 324.08K.