GiełdaDEX+
Kup KryptoRynkiSpotFutures500XEarnWydarzenia
Więcej
Aktualna cena FEAR to 0.00776501 USD. Śledź aktualizacje cen FEAR do USD w czasie rzeczywistym, wykresy na żywo, kapitalizację rynkową, 24-godzinny wolumen i więcej. Sprawdź trendy cenowe FEAR łatwo w MEXC już teraz.Aktualna cena FEAR to 0.00776501 USD. Śledź aktualizacje cen FEAR do USD w czasie rzeczywistym, wykresy na żywo, kapitalizację rynkową, 24-godzinny wolumen i więcej. Sprawdź trendy cenowe FEAR łatwo w MEXC już teraz.

Więcej informacji o FEAR

Informacje o cenie FEAR

Czym jest FEAR

Biała księga FEAR

Oficjalna strona internetowa FEAR

Tokenomika FEAR

Prognoza cen FEAR

Earn

Airdrop+

Aktualności

Blog

Learn

Logo FEAR

Cena FEAR (FEAR)

Nienotowany

Aktualna cena 1 FEAR do USD:

$0.00776501
$0.00776501$0.00776501
+3.40%1D
mexc
Dane tokenów pochodzą od stron trzecich. MEXC działa wyłącznie jako agregator informacji. Poznaj inne tokeny notowane na rynku spot MEXC!
USD
FEAR (FEAR) Wykres Ceny na Żywo
Ostatnia aktualizacja strony: 2025-11-06 15:19:51 (UTC+8)

Informacje o cenie FEAR (FEAR) (USD)

24-godzinny zakres zmian cen:
$ 0.00718404
$ 0.00718404$ 0.00718404
Minimum 24h
$ 0.00875485
$ 0.00875485$ 0.00875485
Maksimum 24h

$ 0.00718404
$ 0.00718404$ 0.00718404

$ 0.00875485
$ 0.00875485$ 0.00875485

$ 3.88
$ 3.88$ 3.88

$ 0.00629862
$ 0.00629862$ 0.00629862

-0.78%

+3.42%

-4.52%

-4.52%

Aktualna cena FEAR (FEAR) wynosi $0.00776501. W ciągu ostatnich 24 godzin kurs FEAR wahał się między $ 0.00718404 a $ 0.00875485, co wskazuje na aktywną zmienność rynku. Najwyższy kurs FEAR w historii to $ 3.88, a najniższy to $ 0.00629862.

Pod względem krótkoterminowych wyniki FEAR zmieniły się o -0.78% w ciągu ostatniej godziny, o +3.42% w ciągu 24 godzin i o -4.52% w ciągu ostatnich 7 dni. Daje to szybki przegląd najnowszych trendów cenowych i dynamiki rynkowej na MEXC.

Informacje rynkowe o FEAR (FEAR)

$ 137.55K
$ 137.55K$ 137.55K

--
----

$ 324.08K
$ 324.08K$ 324.08K

17.72M
17.72M 17.72M

41,739,201.62033058
41,739,201.62033058 41,739,201.62033058

Obecna kapitalizacja rynkowa FEAR wynosi $ 137.55K, przy -- 24-godzinnego wolumenu obrotu. Podaż FEAR w obiegu wynosi 17.72M, przy całkowitej podaży 41739201.62033058. Jego całkowicie rozwodniona wycena (FDV) wynosi $ 324.08K.

Historia ceny FEAR (FEAR) – USD

W ciągu dzisiejszego dnia zmiana ceny FEAR do USD wyniosła $ +0.00025705.
W ciągu ostatnich 30 dni zmiana ceny FEAR do USD wyniosła $ -0.0010795017.
W ciągu ostatnich 60 dni zmiana ceny FEAR do USD wyniosła $ -0.0038501078.
W ciągu ostatnich 90 dni zmiana ceny FEAR do USD wyniosła $ -0.014156681483218847.

OkresZmień (USD)Zmień (%)
Dzisiaj$ +0.00025705+3.42%
30 Dni$ -0.0010795017-13.90%
60 dni$ -0.0038501078-49.58%
90 dni$ -0.014156681483218847-64.57%

Co to jest FEAR (FEAR)

Enjoy and own Authentic Digital Horror Content including Games, Films and Animations powered by blockchain technology and purchasable through the FEAR Token.

MEXC jest wiodącą giełdą kryptowalut, której ufa ponad 10 milionów użytkowników na całym świecie. Jest znana jako giełda z najszerszym wyborem tokenów, najszybszymi notowaniami i najniższymi opłatami handlowymi na rynku. Dołącz do MEXC już teraz, aby doświadczyć płynności na najwyższym poziomie i najbardziej konkurencyjnych opłat na rynku!

Prognoza ceny FEAR (w USD)

Jaka będzie wartość FEAR (FEAR) w USD jutro, za tydzień lub za miesiąc? Ile mogą być warte twoje aktywa w FEAR (FEAR) w 2025, 2026, 2027, 2028 roku — a nawet za 10 czy 20 lat? Skorzystaj z naszego narzędzia do przewidywania cen, aby poznać prognozy krótko- i długoterminowe dla FEAR.

Sprawdź teraz prognozę ceny FEAR!

FEAR na lokalne waluty

Tokenomika FEAR (FEAR)

Zrozumienie tokenomiki FEAR (FEAR) może zapewnić głębszy wgląd w długoterminową wartość i potencjał wzrostu. Od sposobu dystrybucji tokenów po zarządzanie podażą – tokenomika odsłania podstawową strukturę ekonomii projektu. Poznaj szczegółową tokenomikę tokena FEARjuż teraz!

Inne pytania: Inne pytania dotyczące FEAR (FEAR)

Jaka jest dziś wartość FEAR (FEAR)?
Aktualna cena FEAR w USD wynosi 0.00776501USD, jest aktualizowana w na bieżąco z najnowszymi danymi rynkowymi.
Jaka jest aktualna cena FEAR do USD?
Aktualna cena FEAR w USD wynosi $ 0.00776501. Sprawdź Konwerter MEXC, aby poznać dokładną konwersję tokenów.
Jaka jest kapitalizacja rynkowa FEAR?
Kapitalizacja rynkowa dla FEAR wynosi $ 137.55K USD. Kapitalizacja rynkowa = aktualna cena × podaż w obiegu. Wskazuje całkowitą wartość rynkową tokena i jego pozycję w rankingu.
Jaka jest podaż FEAR w obiegu?
W obiegu FEAR znajduje się 17.72M USD.
Jaka była najwyższa cena w historii (ATH) FEAR?
FEAR osiąga ATH w wysokości 3.88 USD.
Jaka była najniższa cena w historii (ATL) dla FEAR?
FEAR zaliczył cenę ATL w wysokości 0.00629862 USD.
Jaki jest wolumen obrotu FEAR?
Aktualny wolumen obrotu w ciągu 24 godzin dla FEAR wynosi -- USD.
Czy w tym roku FEAR pójdzie wyżej?
FEAR może wzrosnąć w tym roku w zależności od warunków rynkowych i rozwoju projektów. Sprawdź prognozę ceny FEAR, aby uzyskać bardziej szczegółową analizę.
Ostatnia aktualizacja strony: 2025-11-06 15:19:51 (UTC+8)

Ważne aktualizacje branżowe FEAR (FEAR)

Czas (UTC+8)TypInformacja
11-05 17:18:00Aktualności branżowe
Ethereum rebounds breaking through $3,300, 24-hour decline narrows to 8.98%
11-05 10:42:00Dane on-chain
Over the past 24 hours, global liquidations exceeded $2 billion, with more than 470,000 traders liquidated
11-04 17:22:15Aktualności branżowe
Crypto Fear and Greed Index Falls to 21, Market Enters "Extreme Fear"
11-04 15:40:43Aktualności branżowe
Privacy sector tokens continue to rise, DASH up over 45% in 24h
11-04 13:21:37Aktualności branżowe
Over the past 24 hours, liquidations across the market exceeded $1.2 billion, with more than 320,000 traders liquidated
11-04 05:28:00Aktualności branżowe
Last week, digital asset investment products saw a net outflow of $360 million, with Bitcoin outflows reaching $946 million

Zastrzeżenie

Ceny kryptowalut podlegają wysokiemu ryzyku rynkowemu i zmienności cenowej. Inwestuj w projekty i produkty, które znasz i których ryzyko rozumiesz. Przed dokonaniem jakiejkolwiek inwestycji dokładnie rozważ swoje doświadczenie inwestycyjne, sytuację finansową, cele inwestycyjne i tolerancję na ryzyko oraz skonsultuj się z niezależnym doradcą finansowym. Tego materiału nie należy traktować jako porady finansowej. Wyniki osiągane w przeszłości nie stanowią wiarygodnego wskaźnika przyszłych wyników. Wartość Twojej inwestycji może zarówno spadać, jak i rosnąć, a odzyskanie zainwestowanej kwoty nie jest gwarantowane. Ponosisz wyłączną odpowiedzialność za swoje decyzje inwestycyjne. MEXC nie ponosi odpowiedzialności za jakiekolwiek straty, które możesz ponieść. Aby uzyskać więcej informacji, zapoznaj się z naszym Regulaminem i Ostrzeżeniem o ryzyku. Zwróć również uwagę, że dane dotyczące wspomnianej kryptowaluty prezentowane tutaj (takie jak jej aktualna cena na żywo) opierają się na źródłach zewnętrznych. Są one przedstawiane „tak jak są” i wyłącznie w celach informacyjnych, bez jakichkolwiek gwarancji czy zapewnień. Linki prowadzące do witryn zewnętrznych również nie podlegają kontroli MEXC. MEXC nie ponosi odpowiedzialności za wiarygodność i dokładność takich witryn stron trzecich oraz ich zawartości.

POPULARNE

Aktualnie popularne kryptowaluty, które zyskują znaczną uwagę na rynku

Logo Bitcoin

Bitcoin

BTC

$102,954.18
$102,954.18$102,954.18

-0.74%

Logo Ethereum

Ethereum

ETH

$3,370.41
$3,370.41$3,370.41

-0.82%

Logo Solana

Solana

SOL

$158.44
$158.44$158.44

-1.29%

Logo USDCoin

USDCoin

USDC

$1.0000
$1.0000$1.0000

0.00%

Logo UCN

UCN

UCN

$1,478.00
$1,478.00$1,478.00

+0.13%

Największe wolumeny

Kryptowaluty o najwyższym wolumenie obrotu

Logo Bitcoin

Bitcoin

BTC

$102,954.18
$102,954.18$102,954.18

-0.74%

Logo Ethereum

Ethereum

ETH

$3,370.41
$3,370.41$3,370.41

-0.82%

Logo XRP

XRP

XRP

$2.3141
$2.3141$2.3141

+1.65%

Logo Solana

Solana

SOL

$158.44
$158.44$158.44

-1.29%

Logo Aster

Aster

ASTER

$1.0787
$1.0787$1.0787

-0.59%

Nowo dodane

Ostatnio notowane kryptowaluty, które są dostępne do handlu

Logo UnifAI

UnifAI

UAI

$0.00000
$0.00000$0.00000

0.00%

Logo Folks Finance

Folks Finance

FOLKS

$0.00000
$0.00000$0.00000

0.00%

Logo SN64

SN64

SN64

$0.00000
$0.00000$0.00000

0.00%

Logo Neuralinker

Neuralinker

NEURALINKER

$0.00000
$0.00000$0.00000

0.00%

Logo SN51

SN51

SN51

$0.00000
$0.00000$0.00000

0.00%

Największe wzrosty

Dzisiejsze największe wzrosty kryptowalut

Logo Intuition

Intuition

TRUST

$0.2079
$0.2079$0.2079

+315.80%

Logo Jump Tom

Jump Tom

JUMP

$0.0000000499
$0.0000000499$0.0000000499

+230.46%

Logo DramaBits

DramaBits

DRAMA

$0.000005500
$0.000005500$0.000005500

+191.31%

Logo CELDATA

CELDATA

CELDATA

$0.000000000000000000004451
$0.000000000000000000004451$0.000000000000000000004451

+102.22%

Logo Sapien

Sapien

SAPIEN

$0.24306
$0.24306$0.24306

+91.73%