Informacje o cenie FaZeSway (SWAY) (USD)

24-godzinny zakres zmian cen: $ 0 $ 0 $ 0 Minimum 24h $ 0 $ 0 $ 0 Maksimum 24h Minimum 24h $ 0$ 0 $ 0 Maksimum 24h $ 0$ 0 $ 0 Historyczne maksimum $ 0.00135071$ 0.00135071 $ 0.00135071 Najniższa cena $ 0$ 0 $ 0 Zmiana ceny (1H) -0.70% Zmiana ceny (1D) -3.13% Zmiana ceny (7D) -18.23% Zmiana ceny (7D) -18.23%

Aktualna cena FaZeSway (SWAY) wynosi --. W ciągu ostatnich 24 godzin kurs SWAY wahał się między $ 0 a $ 0, co wskazuje na aktywną zmienność rynku. Najwyższy kurs SWAY w historii to $ 0.00135071, a najniższy to $ 0.

Pod względem krótkoterminowych wyniki SWAY zmieniły się o -0.70% w ciągu ostatniej godziny, o -3.13% w ciągu 24 godzin i o -18.23% w ciągu ostatnich 7 dni. Daje to szybki przegląd najnowszych trendów cenowych i dynamiki rynkowej na MEXC.

Informacje rynkowe o FaZeSway (SWAY)

Kapitalizacja rynkowa $ 9.89K$ 9.89K $ 9.89K Wolumen (24H) ---- -- W pełni rozwodniona kapitalizacja rynkowa $ 9.89K$ 9.89K $ 9.89K Podaż w obiegu 999.53M 999.53M 999.53M Całkowita podaż 999,528,298.794836 999,528,298.794836 999,528,298.794836

Obecna kapitalizacja rynkowa FaZeSway wynosi $ 9.89K, przy -- 24-godzinnego wolumenu obrotu. Podaż SWAY w obiegu wynosi 999.53M, przy całkowitej podaży 999528298.794836. Jego całkowicie rozwodniona wycena (FDV) wynosi $ 9.89K.