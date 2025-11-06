GiełdaDEX+
Aktualna cena fartcoin killer to 0 USD. Śledź aktualizacje cen BUTTPLUG do USD w czasie rzeczywistym, wykresy na żywo, kapitalizację rynkową, 24-godzinny wolumen i więcej. Sprawdź trendy cenowe BUTTPLUG łatwo w MEXC już teraz.

Więcej informacji o BUTTPLUG

Informacje o cenie BUTTPLUG

Czym jest BUTTPLUG

Oficjalna strona internetowa BUTTPLUG

Tokenomika BUTTPLUG

Prognoza cen BUTTPLUG

Logo fartcoin killer

Cena fartcoin killer (BUTTPLUG)

Nienotowany

Aktualna cena 1 BUTTPLUG do USD:

--
----
+17.90%1D
mexc
Dane tokenów pochodzą od stron trzecich. MEXC działa wyłącznie jako agregator informacji. Poznaj inne tokeny notowane na rynku spot MEXC!
USD
fartcoin killer (BUTTPLUG) Wykres Ceny na Żywo
Ostatnia aktualizacja strony: 2025-11-06 15:18:45 (UTC+8)

Informacje o cenie fartcoin killer (BUTTPLUG) (USD)

24-godzinny zakres zmian cen:
$ 0
$ 0$ 0
Minimum 24h
$ 0
$ 0$ 0
Maksimum 24h

$ 0
$ 0$ 0

$ 0
$ 0$ 0

$ 0.00312277
$ 0.00312277$ 0.00312277

$ 0
$ 0$ 0

-1.43%

+17.97%

+20.03%

+20.03%

Aktualna cena fartcoin killer (BUTTPLUG) wynosi --. W ciągu ostatnich 24 godzin kurs BUTTPLUG wahał się między $ 0 a $ 0, co wskazuje na aktywną zmienność rynku. Najwyższy kurs BUTTPLUG w historii to $ 0.00312277, a najniższy to $ 0.

Pod względem krótkoterminowych wyniki BUTTPLUG zmieniły się o -1.43% w ciągu ostatniej godziny, o +17.97% w ciągu 24 godzin i o +20.03% w ciągu ostatnich 7 dni. Daje to szybki przegląd najnowszych trendów cenowych i dynamiki rynkowej na MEXC.

Informacje rynkowe o fartcoin killer (BUTTPLUG)

$ 91.66K
$ 91.66K$ 91.66K

--
----

$ 91.66K
$ 91.66K$ 91.66K

999.43M
999.43M 999.43M

999,428,874.445603
999,428,874.445603 999,428,874.445603

Obecna kapitalizacja rynkowa fartcoin killer wynosi $ 91.66K, przy -- 24-godzinnego wolumenu obrotu. Podaż BUTTPLUG w obiegu wynosi 999.43M, przy całkowitej podaży 999428874.445603. Jego całkowicie rozwodniona wycena (FDV) wynosi $ 91.66K.

Historia ceny fartcoin killer (BUTTPLUG) – USD

W ciągu dzisiejszego dnia zmiana ceny fartcoin killer do USD wyniosła $ 0.
W ciągu ostatnich 30 dni zmiana ceny fartcoin killer do USD wyniosła $ 0.
W ciągu ostatnich 60 dni zmiana ceny fartcoin killer do USD wyniosła $ 0.
W ciągu ostatnich 90 dni zmiana ceny fartcoin killer do USD wyniosła $ 0.

OkresZmień (USD)Zmień (%)
Dzisiaj$ 0+17.97%
30 Dni$ 0-28.06%
60 dni$ 0-47.22%
90 dni$ 0--

Co to jest fartcoin killer (BUTTPLUG)

MEXC jest wiodącą giełdą kryptowalut, której ufa ponad 10 milionów użytkowników na całym świecie. Jest znana jako giełda z najszerszym wyborem tokenów, najszybszymi notowaniami i najniższymi opłatami handlowymi na rynku. Dołącz do MEXC już teraz, aby doświadczyć płynności na najwyższym poziomie i najbardziej konkurencyjnych opłat na rynku!

Zasoby dla fartcoin killer (BUTTPLUG)

Oficjalna strona internetowa

Prognoza ceny fartcoin killer (w USD)

Jaka będzie wartość fartcoin killer (BUTTPLUG) w USD jutro, za tydzień lub za miesiąc? Ile mogą być warte twoje aktywa w fartcoin killer (BUTTPLUG) w 2025, 2026, 2027, 2028 roku — a nawet za 10 czy 20 lat? Skorzystaj z naszego narzędzia do przewidywania cen, aby poznać prognozy krótko- i długoterminowe dla fartcoin killer.

Sprawdź teraz prognozę ceny fartcoin killer!

BUTTPLUG na lokalne waluty

Tokenomika fartcoin killer (BUTTPLUG)

Zrozumienie tokenomiki fartcoin killer (BUTTPLUG) może zapewnić głębszy wgląd w długoterminową wartość i potencjał wzrostu. Od sposobu dystrybucji tokenów po zarządzanie podażą – tokenomika odsłania podstawową strukturę ekonomii projektu. Poznaj szczegółową tokenomikę tokena BUTTPLUGjuż teraz!

Inne pytania: Inne pytania dotyczące fartcoin killer (BUTTPLUG)

Jaka jest dziś wartość fartcoin killer (BUTTPLUG)?
Aktualna cena BUTTPLUG w USD wynosi 0USD, jest aktualizowana w na bieżąco z najnowszymi danymi rynkowymi.
Jaka jest aktualna cena BUTTPLUG do USD?
Aktualna cena BUTTPLUG w USD wynosi $ 0. Sprawdź Konwerter MEXC, aby poznać dokładną konwersję tokenów.
Jaka jest kapitalizacja rynkowa fartcoin killer?
Kapitalizacja rynkowa dla BUTTPLUG wynosi $ 91.66K USD. Kapitalizacja rynkowa = aktualna cena × podaż w obiegu. Wskazuje całkowitą wartość rynkową tokena i jego pozycję w rankingu.
Jaka jest podaż BUTTPLUG w obiegu?
W obiegu BUTTPLUG znajduje się 999.43M USD.
Jaka była najwyższa cena w historii (ATH) BUTTPLUG?
BUTTPLUG osiąga ATH w wysokości 0.00312277 USD.
Jaka była najniższa cena w historii (ATL) dla BUTTPLUG?
BUTTPLUG zaliczył cenę ATL w wysokości 0 USD.
Jaki jest wolumen obrotu BUTTPLUG?
Aktualny wolumen obrotu w ciągu 24 godzin dla BUTTPLUG wynosi -- USD.
Czy w tym roku BUTTPLUG pójdzie wyżej?
BUTTPLUG może wzrosnąć w tym roku w zależności od warunków rynkowych i rozwoju projektów. Sprawdź prognozę ceny BUTTPLUG, aby uzyskać bardziej szczegółową analizę.
Ostatnia aktualizacja strony: 2025-11-06 15:18:45 (UTC+8)

Zastrzeżenie

Ceny kryptowalut podlegają wysokiemu ryzyku rynkowemu i zmienności cenowej. Inwestuj w projekty i produkty, które znasz i których ryzyko rozumiesz. Przed dokonaniem jakiejkolwiek inwestycji dokładnie rozważ swoje doświadczenie inwestycyjne, sytuację finansową, cele inwestycyjne i tolerancję na ryzyko oraz skonsultuj się z niezależnym doradcą finansowym. Tego materiału nie należy traktować jako porady finansowej. Wyniki osiągane w przeszłości nie stanowią wiarygodnego wskaźnika przyszłych wyników. Wartość Twojej inwestycji może zarówno spadać, jak i rosnąć, a odzyskanie zainwestowanej kwoty nie jest gwarantowane. Ponosisz wyłączną odpowiedzialność za swoje decyzje inwestycyjne. MEXC nie ponosi odpowiedzialności za jakiekolwiek straty, które możesz ponieść. Aby uzyskać więcej informacji, zapoznaj się z naszym Regulaminem i Ostrzeżeniem o ryzyku. Zwróć również uwagę, że dane dotyczące wspomnianej kryptowaluty prezentowane tutaj (takie jak jej aktualna cena na żywo) opierają się na źródłach zewnętrznych. Są one przedstawiane „tak jak są” i wyłącznie w celach informacyjnych, bez jakichkolwiek gwarancji czy zapewnień. Linki prowadzące do witryn zewnętrznych również nie podlegają kontroli MEXC. MEXC nie ponosi odpowiedzialności za wiarygodność i dokładność takich witryn stron trzecich oraz ich zawartości.

