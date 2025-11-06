Informacje o cenie fartcoin killer (BUTTPLUG) (USD)

24-godzinny zakres zmian cen: $ 0 $ 0 $ 0 Minimum 24h $ 0 $ 0 $ 0 Maksimum 24h Minimum 24h $ 0$ 0 $ 0 Maksimum 24h $ 0$ 0 $ 0 Historyczne maksimum $ 0.00312277$ 0.00312277 $ 0.00312277 Najniższa cena $ 0$ 0 $ 0 Zmiana ceny (1H) -1.43% Zmiana ceny (1D) +17.97% Zmiana ceny (7D) +20.03% Zmiana ceny (7D) +20.03%

Aktualna cena fartcoin killer (BUTTPLUG) wynosi --. W ciągu ostatnich 24 godzin kurs BUTTPLUG wahał się między $ 0 a $ 0, co wskazuje na aktywną zmienność rynku. Najwyższy kurs BUTTPLUG w historii to $ 0.00312277, a najniższy to $ 0.

Pod względem krótkoterminowych wyniki BUTTPLUG zmieniły się o -1.43% w ciągu ostatniej godziny, o +17.97% w ciągu 24 godzin i o +20.03% w ciągu ostatnich 7 dni. Daje to szybki przegląd najnowszych trendów cenowych i dynamiki rynkowej na MEXC.

Informacje rynkowe o fartcoin killer (BUTTPLUG)

Kapitalizacja rynkowa $ 91.66K$ 91.66K $ 91.66K Wolumen (24H) ---- -- W pełni rozwodniona kapitalizacja rynkowa $ 91.66K$ 91.66K $ 91.66K Podaż w obiegu 999.43M 999.43M 999.43M Całkowita podaż 999,428,874.445603 999,428,874.445603 999,428,874.445603

Obecna kapitalizacja rynkowa fartcoin killer wynosi $ 91.66K, przy -- 24-godzinnego wolumenu obrotu. Podaż BUTTPLUG w obiegu wynosi 999.43M, przy całkowitej podaży 999428874.445603. Jego całkowicie rozwodniona wycena (FDV) wynosi $ 91.66K.