Informacje o cenie FartCoin (FART) (USD)

24-godzinny zakres zmian cen: $ 0.00370614 $ 0.00370614 $ 0.00370614 Minimum 24h $ 0.00396434 $ 0.00396434 $ 0.00396434 Maksimum 24h Minimum 24h $ 0.00370614$ 0.00370614 $ 0.00370614 Maksimum 24h $ 0.00396434$ 0.00396434 $ 0.00396434 Historyczne maksimum $ 0.0192503$ 0.0192503 $ 0.0192503 Najniższa cena $ 0$ 0 $ 0 Zmiana ceny (1H) -0.25% Zmiana ceny (1D) +2.23% Zmiana ceny (7D) -31.44% Zmiana ceny (7D) -31.44%

Aktualna cena FartCoin (FART) wynosi $0.00384462. W ciągu ostatnich 24 godzin kurs FART wahał się między $ 0.00370614 a $ 0.00396434, co wskazuje na aktywną zmienność rynku. Najwyższy kurs FART w historii to $ 0.0192503, a najniższy to $ 0.

Pod względem krótkoterminowych wyniki FART zmieniły się o -0.25% w ciągu ostatniej godziny, o +2.23% w ciągu 24 godzin i o -31.44% w ciągu ostatnich 7 dni. Daje to szybki przegląd najnowszych trendów cenowych i dynamiki rynkowej na MEXC.

Informacje rynkowe o FartCoin (FART)

Kapitalizacja rynkowa $ 266.88K$ 266.88K $ 266.88K Wolumen (24H) ---- -- W pełni rozwodniona kapitalizacja rynkowa $ 266.88K$ 266.88K $ 266.88K Podaż w obiegu 69.42M 69.42M 69.42M Całkowita podaż 69,420,000.0 69,420,000.0 69,420,000.0

Obecna kapitalizacja rynkowa FartCoin wynosi $ 266.88K, przy -- 24-godzinnego wolumenu obrotu. Podaż FART w obiegu wynosi 69.42M, przy całkowitej podaży 69420000.0. Jego całkowicie rozwodniona wycena (FDV) wynosi $ 266.88K.