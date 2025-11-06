GiełdaDEX+
Aktualna cena FartCoin to 0.00384462 USD. Śledź aktualizacje cen FART do USD w czasie rzeczywistym, wykresy na żywo, kapitalizację rynkową, 24-godzinny wolumen i więcej. Sprawdź trendy cenowe FART łatwo w MEXC już teraz.Aktualna cena FartCoin to 0.00384462 USD. Śledź aktualizacje cen FART do USD w czasie rzeczywistym, wykresy na żywo, kapitalizację rynkową, 24-godzinny wolumen i więcej. Sprawdź trendy cenowe FART łatwo w MEXC już teraz.

Więcej informacji o FART

Informacje o cenie FART

Czym jest FART

Oficjalna strona internetowa FART

Tokenomika FART

Prognoza cen FART

Cena FartCoin (FART)

Nienotowany

Aktualna cena 1 FART do USD:

$0.00384462
+2.20%1D
mexc
Dane tokenów pochodzą od stron trzecich. MEXC działa wyłącznie jako agregator informacji. Poznaj inne tokeny notowane na rynku spot MEXC!
FartCoin (FART) Wykres Ceny na Żywo
Ostatnia aktualizacja strony: 2025-11-06 15:18:31 (UTC+8)

Informacje o cenie FartCoin (FART) (USD)

24-godzinny zakres zmian cen:
$ 0.00370614
Minimum 24h
$ 0.00396434
Maksimum 24h

$ 0.00370614
$ 0.00396434
$ 0.0192503
$ 0
-0.25%

+2.23%

-31.44%

-31.44%

Aktualna cena FartCoin (FART) wynosi $0.00384462. W ciągu ostatnich 24 godzin kurs FART wahał się między $ 0.00370614 a $ 0.00396434, co wskazuje na aktywną zmienność rynku. Najwyższy kurs FART w historii to $ 0.0192503, a najniższy to $ 0.

Pod względem krótkoterminowych wyniki FART zmieniły się o -0.25% w ciągu ostatniej godziny, o +2.23% w ciągu 24 godzin i o -31.44% w ciągu ostatnich 7 dni. Daje to szybki przegląd najnowszych trendów cenowych i dynamiki rynkowej na MEXC.

Informacje rynkowe o FartCoin (FART)

$ 266.88K
--
$ 266.88K
69.42M
69,420,000.0
Obecna kapitalizacja rynkowa FartCoin wynosi $ 266.88K, przy -- 24-godzinnego wolumenu obrotu. Podaż FART w obiegu wynosi 69.42M, przy całkowitej podaży 69420000.0. Jego całkowicie rozwodniona wycena (FDV) wynosi $ 266.88K.

Historia ceny FartCoin (FART) – USD

W ciągu dzisiejszego dnia zmiana ceny FartCoin do USD wyniosła $ 0.
W ciągu ostatnich 30 dni zmiana ceny FartCoin do USD wyniosła $ +0.0019371471.
W ciągu ostatnich 60 dni zmiana ceny FartCoin do USD wyniosła $ +0.0007753595.
W ciągu ostatnich 90 dni zmiana ceny FartCoin do USD wyniosła $ -0.00200245805657914.

OkresZmień (USD)Zmień (%)
Dzisiaj$ 0+2.23%
30 Dni$ +0.0019371471+50.39%
60 dni$ +0.0007753595+20.17%
90 dni$ -0.00200245805657914-34.24%

Co to jest FartCoin (FART)

The Real FartCoin as suggested by Truth Terminal, following the "FartCoin Launch Strategy". Full FartCoin Ecosystem with a major focus on Planting Trees across the world.

FartNFTs,FartDAO,FartSwap and many other applications are part of our movement. With the also correct Token Mechanics such as the correct Ticker, Supply, Blockchain and Purpose of the token.

Community ran and funded, with great intentions to follow up with the full "lore" of the FartCoin!

MEXC jest wiodącą giełdą kryptowalut, której ufa ponad 10 milionów użytkowników na całym świecie. Jest znana jako giełda z najszerszym wyborem tokenów, najszybszymi notowaniami i najniższymi opłatami handlowymi na rynku. Dołącz do MEXC już teraz, aby doświadczyć płynności na najwyższym poziomie i najbardziej konkurencyjnych opłat na rynku!

Zasoby dla FartCoin (FART)

Oficjalna strona internetowa

Prognoza ceny FartCoin (w USD)

Jaka będzie wartość FartCoin (FART) w USD jutro, za tydzień lub za miesiąc? Ile mogą być warte twoje aktywa w FartCoin (FART) w 2025, 2026, 2027, 2028 roku — a nawet za 10 czy 20 lat? Skorzystaj z naszego narzędzia do przewidywania cen, aby poznać prognozy krótko- i długoterminowe dla FartCoin.

Sprawdź teraz prognozę ceny FartCoin!

FART na lokalne waluty

Tokenomika FartCoin (FART)

Zrozumienie tokenomiki FartCoin (FART) może zapewnić głębszy wgląd w długoterminową wartość i potencjał wzrostu. Od sposobu dystrybucji tokenów po zarządzanie podażą – tokenomika odsłania podstawową strukturę ekonomii projektu. Poznaj szczegółową tokenomikę tokena FARTjuż teraz!

Inne pytania: Inne pytania dotyczące FartCoin (FART)

Jaka jest dziś wartość FartCoin (FART)?
Aktualna cena FART w USD wynosi 0.00384462USD, jest aktualizowana w na bieżąco z najnowszymi danymi rynkowymi.
Jaka jest aktualna cena FART do USD?
Aktualna cena FART w USD wynosi $ 0.00384462. Sprawdź Konwerter MEXC, aby poznać dokładną konwersję tokenów.
Jaka jest kapitalizacja rynkowa FartCoin?
Kapitalizacja rynkowa dla FART wynosi $ 266.88K USD. Kapitalizacja rynkowa = aktualna cena × podaż w obiegu. Wskazuje całkowitą wartość rynkową tokena i jego pozycję w rankingu.
Jaka jest podaż FART w obiegu?
W obiegu FART znajduje się 69.42M USD.
Jaka była najwyższa cena w historii (ATH) FART?
FART osiąga ATH w wysokości 0.0192503 USD.
Jaka była najniższa cena w historii (ATL) dla FART?
FART zaliczył cenę ATL w wysokości 0 USD.
Jaki jest wolumen obrotu FART?
Aktualny wolumen obrotu w ciągu 24 godzin dla FART wynosi -- USD.
Czy w tym roku FART pójdzie wyżej?
FART może wzrosnąć w tym roku w zależności od warunków rynkowych i rozwoju projektów. Sprawdź prognozę ceny FART, aby uzyskać bardziej szczegółową analizę.
Ostatnia aktualizacja strony: 2025-11-06 15:18:31 (UTC+8)

Ważne aktualizacje branżowe FartCoin (FART)

Czas (UTC+8)TypInformacja
11-05 17:18:00Aktualności branżowe
Ethereum rebounds breaking through $3,300, 24-hour decline narrows to 8.98%
11-05 10:42:00Dane on-chain
Over the past 24 hours, global liquidations exceeded $2 billion, with more than 470,000 traders liquidated
11-04 17:22:15Aktualności branżowe
Crypto Fear and Greed Index Falls to 21, Market Enters "Extreme Fear"
11-04 15:40:43Aktualności branżowe
Privacy sector tokens continue to rise, DASH up over 45% in 24h
11-04 13:21:37Aktualności branżowe
Over the past 24 hours, liquidations across the market exceeded $1.2 billion, with more than 320,000 traders liquidated
11-04 05:28:00Aktualności branżowe
Last week, digital asset investment products saw a net outflow of $360 million, with Bitcoin outflows reaching $946 million

