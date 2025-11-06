Informacje o cenie Farcats (FARCATS) (USD)

24-godzinny zakres zmian cen: $ 0 $ 0 $ 0 Minimum 24h $ 0 $ 0 $ 0 Maksimum 24h Minimum 24h $ 0$ 0 $ 0 Maksimum 24h $ 0$ 0 $ 0 Historyczne maksimum $ 0.0010799$ 0.0010799 $ 0.0010799 Najniższa cena $ 0$ 0 $ 0 Zmiana ceny (1H) +0.01% Zmiana ceny (1D) -13.29% Zmiana ceny (7D) -21.62% Zmiana ceny (7D) -21.62%

Aktualna cena Farcats (FARCATS) wynosi --. W ciągu ostatnich 24 godzin kurs FARCATS wahał się między $ 0 a $ 0, co wskazuje na aktywną zmienność rynku. Najwyższy kurs FARCATS w historii to $ 0.0010799, a najniższy to $ 0.

Pod względem krótkoterminowych wyniki FARCATS zmieniły się o +0.01% w ciągu ostatniej godziny, o -13.29% w ciągu 24 godzin i o -21.62% w ciągu ostatnich 7 dni. Daje to szybki przegląd najnowszych trendów cenowych i dynamiki rynkowej na MEXC.

Informacje rynkowe o Farcats (FARCATS)

Kapitalizacja rynkowa $ 358.48K$ 358.48K $ 358.48K Wolumen (24H) ---- -- W pełni rozwodniona kapitalizacja rynkowa $ 358.48K$ 358.48K $ 358.48K Podaż w obiegu 1.00B 1.00B 1.00B Całkowita podaż 1,000,000,000.0 1,000,000,000.0 1,000,000,000.0

Obecna kapitalizacja rynkowa Farcats wynosi $ 358.48K, przy -- 24-godzinnego wolumenu obrotu. Podaż FARCATS w obiegu wynosi 1.00B, przy całkowitej podaży 1000000000.0. Jego całkowicie rozwodniona wycena (FDV) wynosi $ 358.48K.