GiełdaDEX+
Kup KryptoRynkiSpotFutures500XEarnWydarzenia
Więcej
Aktualna cena EYED to 0 USD. Śledź aktualizacje cen EYED do USD w czasie rzeczywistym, wykresy na żywo, kapitalizację rynkową, 24-godzinny wolumen i więcej. Sprawdź trendy cenowe EYED łatwo w MEXC już teraz.Aktualna cena EYED to 0 USD. Śledź aktualizacje cen EYED do USD w czasie rzeczywistym, wykresy na żywo, kapitalizację rynkową, 24-godzinny wolumen i więcej. Sprawdź trendy cenowe EYED łatwo w MEXC już teraz.

Więcej informacji o EYED

Informacje o cenie EYED

Czym jest EYED

Biała księga EYED

Oficjalna strona internetowa EYED

Tokenomika EYED

Prognoza cen EYED

Earn

Airdrop+

Aktualności

Blog

Learn

Logo EYED

Cena EYED (EYED)

Nienotowany

Aktualna cena 1 EYED do USD:

--
----
+10.30%1D
mexc
Dane tokenów pochodzą od stron trzecich. MEXC działa wyłącznie jako agregator informacji. Poznaj inne tokeny notowane na rynku spot MEXC!
USD
EYED (EYED) Wykres Ceny na Żywo
Ostatnia aktualizacja strony: 2025-11-06 15:17:52 (UTC+8)

Informacje o cenie EYED (EYED) (USD)

24-godzinny zakres zmian cen:
$ 0
$ 0$ 0
Minimum 24h
$ 0
$ 0$ 0
Maksimum 24h

$ 0
$ 0$ 0

$ 0
$ 0$ 0

$ 0
$ 0$ 0

$ 0
$ 0$ 0

-0.03%

+10.33%

+2.60%

+2.60%

Aktualna cena EYED (EYED) wynosi --. W ciągu ostatnich 24 godzin kurs EYED wahał się między $ 0 a $ 0, co wskazuje na aktywną zmienność rynku. Najwyższy kurs EYED w historii to $ 0, a najniższy to $ 0.

Pod względem krótkoterminowych wyniki EYED zmieniły się o -0.03% w ciągu ostatniej godziny, o +10.33% w ciągu 24 godzin i o +2.60% w ciągu ostatnich 7 dni. Daje to szybki przegląd najnowszych trendów cenowych i dynamiki rynkowej na MEXC.

Informacje rynkowe o EYED (EYED)

$ 67.95K
$ 67.95K$ 67.95K

--
----

$ 79.94K
$ 79.94K$ 79.94K

58.65B
58.65B 58.65B

69,000,000,000.0
69,000,000,000.0 69,000,000,000.0

Obecna kapitalizacja rynkowa EYED wynosi $ 67.95K, przy -- 24-godzinnego wolumenu obrotu. Podaż EYED w obiegu wynosi 58.65B, przy całkowitej podaży 69000000000.0. Jego całkowicie rozwodniona wycena (FDV) wynosi $ 79.94K.

Historia ceny EYED (EYED) – USD

W ciągu dzisiejszego dnia zmiana ceny EYED do USD wyniosła $ 0.
W ciągu ostatnich 30 dni zmiana ceny EYED do USD wyniosła $ 0.
W ciągu ostatnich 60 dni zmiana ceny EYED do USD wyniosła $ 0.
W ciągu ostatnich 90 dni zmiana ceny EYED do USD wyniosła $ 0.

OkresZmień (USD)Zmień (%)
Dzisiaj$ 0+10.33%
30 Dni$ 0-68.87%
60 dni$ 0--
90 dni$ 0--

Co to jest EYED (EYED)

$EYED is a BEP-20 deflationary meme coin that positions itself as the “meme of memes.” The project is built around a simple yet powerful symbol: a large eye 👁️ that represents vision, irreverence, and constant observation of the crypto space. Unlike countless copy-paste meme tokens, $EYED embraces irony and trolling as its core identity. With no taxes, no fees, and no gimmicks, it is designed to be easily spread and recognized across all platforms, enabling fast viral adoption. The community is encouraged to use and replicate the $EYED meme anywhere — from X/Twitter profiles to stickers and digital content — creating organic exposure and fueling growth from a tiny market cap toward giga-cap potential.

MEXC jest wiodącą giełdą kryptowalut, której ufa ponad 10 milionów użytkowników na całym świecie. Jest znana jako giełda z najszerszym wyborem tokenów, najszybszymi notowaniami i najniższymi opłatami handlowymi na rynku. Dołącz do MEXC już teraz, aby doświadczyć płynności na najwyższym poziomie i najbardziej konkurencyjnych opłat na rynku!

Prognoza ceny EYED (w USD)

Jaka będzie wartość EYED (EYED) w USD jutro, za tydzień lub za miesiąc? Ile mogą być warte twoje aktywa w EYED (EYED) w 2025, 2026, 2027, 2028 roku — a nawet za 10 czy 20 lat? Skorzystaj z naszego narzędzia do przewidywania cen, aby poznać prognozy krótko- i długoterminowe dla EYED.

Sprawdź teraz prognozę ceny EYED!

EYED na lokalne waluty

Tokenomika EYED (EYED)

Zrozumienie tokenomiki EYED (EYED) może zapewnić głębszy wgląd w długoterminową wartość i potencjał wzrostu. Od sposobu dystrybucji tokenów po zarządzanie podażą – tokenomika odsłania podstawową strukturę ekonomii projektu. Poznaj szczegółową tokenomikę tokena EYEDjuż teraz!

Inne pytania: Inne pytania dotyczące EYED (EYED)

Jaka jest dziś wartość EYED (EYED)?
Aktualna cena EYED w USD wynosi 0USD, jest aktualizowana w na bieżąco z najnowszymi danymi rynkowymi.
Jaka jest aktualna cena EYED do USD?
Aktualna cena EYED w USD wynosi $ 0. Sprawdź Konwerter MEXC, aby poznać dokładną konwersję tokenów.
Jaka jest kapitalizacja rynkowa EYED?
Kapitalizacja rynkowa dla EYED wynosi $ 67.95K USD. Kapitalizacja rynkowa = aktualna cena × podaż w obiegu. Wskazuje całkowitą wartość rynkową tokena i jego pozycję w rankingu.
Jaka jest podaż EYED w obiegu?
W obiegu EYED znajduje się 58.65B USD.
Jaka była najwyższa cena w historii (ATH) EYED?
EYED osiąga ATH w wysokości 0 USD.
Jaka była najniższa cena w historii (ATL) dla EYED?
EYED zaliczył cenę ATL w wysokości 0 USD.
Jaki jest wolumen obrotu EYED?
Aktualny wolumen obrotu w ciągu 24 godzin dla EYED wynosi -- USD.
Czy w tym roku EYED pójdzie wyżej?
EYED może wzrosnąć w tym roku w zależności od warunków rynkowych i rozwoju projektów. Sprawdź prognozę ceny EYED, aby uzyskać bardziej szczegółową analizę.
Ostatnia aktualizacja strony: 2025-11-06 15:17:52 (UTC+8)

Ważne aktualizacje branżowe EYED (EYED)

Czas (UTC+8)TypInformacja
11-05 17:18:00Aktualności branżowe
Ethereum rebounds breaking through $3,300, 24-hour decline narrows to 8.98%
11-05 10:42:00Dane on-chain
Over the past 24 hours, global liquidations exceeded $2 billion, with more than 470,000 traders liquidated
11-04 17:22:15Aktualności branżowe
Crypto Fear and Greed Index Falls to 21, Market Enters "Extreme Fear"
11-04 15:40:43Aktualności branżowe
Privacy sector tokens continue to rise, DASH up over 45% in 24h
11-04 13:21:37Aktualności branżowe
Over the past 24 hours, liquidations across the market exceeded $1.2 billion, with more than 320,000 traders liquidated
11-04 05:28:00Aktualności branżowe
Last week, digital asset investment products saw a net outflow of $360 million, with Bitcoin outflows reaching $946 million

Zastrzeżenie

Ceny kryptowalut podlegają wysokiemu ryzyku rynkowemu i zmienności cenowej. Inwestuj w projekty i produkty, które znasz i których ryzyko rozumiesz. Przed dokonaniem jakiejkolwiek inwestycji dokładnie rozważ swoje doświadczenie inwestycyjne, sytuację finansową, cele inwestycyjne i tolerancję na ryzyko oraz skonsultuj się z niezależnym doradcą finansowym. Tego materiału nie należy traktować jako porady finansowej. Wyniki osiągane w przeszłości nie stanowią wiarygodnego wskaźnika przyszłych wyników. Wartość Twojej inwestycji może zarówno spadać, jak i rosnąć, a odzyskanie zainwestowanej kwoty nie jest gwarantowane. Ponosisz wyłączną odpowiedzialność za swoje decyzje inwestycyjne. MEXC nie ponosi odpowiedzialności za jakiekolwiek straty, które możesz ponieść. Aby uzyskać więcej informacji, zapoznaj się z naszym Regulaminem i Ostrzeżeniem o ryzyku. Zwróć również uwagę, że dane dotyczące wspomnianej kryptowaluty prezentowane tutaj (takie jak jej aktualna cena na żywo) opierają się na źródłach zewnętrznych. Są one przedstawiane „tak jak są” i wyłącznie w celach informacyjnych, bez jakichkolwiek gwarancji czy zapewnień. Linki prowadzące do witryn zewnętrznych również nie podlegają kontroli MEXC. MEXC nie ponosi odpowiedzialności za wiarygodność i dokładność takich witryn stron trzecich oraz ich zawartości.

POPULARNE

Aktualnie popularne kryptowaluty, które zyskują znaczną uwagę na rynku

Logo Bitcoin

Bitcoin

BTC

$103,000.00
$103,000.00$103,000.00

-0.70%

Logo Ethereum

Ethereum

ETH

$3,372.83
$3,372.83$3,372.83

-0.75%

Logo Solana

Solana

SOL

$158.53
$158.53$158.53

-1.23%

Logo USDCoin

USDCoin

USDC

$1.0000
$1.0000$1.0000

0.00%

Logo UCN

UCN

UCN

$1,478.00
$1,478.00$1,478.00

+0.13%

Największe wolumeny

Kryptowaluty o najwyższym wolumenie obrotu

Logo Bitcoin

Bitcoin

BTC

$103,000.00
$103,000.00$103,000.00

-0.70%

Logo Ethereum

Ethereum

ETH

$3,372.83
$3,372.83$3,372.83

-0.75%

Logo XRP

XRP

XRP

$2.3154
$2.3154$2.3154

+1.71%

Logo Solana

Solana

SOL

$158.53
$158.53$158.53

-1.23%

Logo Aster

Aster

ASTER

$1.0824
$1.0824$1.0824

-0.25%

Nowo dodane

Ostatnio notowane kryptowaluty, które są dostępne do handlu

Logo UnifAI

UnifAI

UAI

$0.00000
$0.00000$0.00000

0.00%

Logo Folks Finance

Folks Finance

FOLKS

$0.00000
$0.00000$0.00000

0.00%

Logo SN64

SN64

SN64

$0.00000
$0.00000$0.00000

0.00%

Logo Neuralinker

Neuralinker

NEURALINKER

$0.00000
$0.00000$0.00000

0.00%

Logo SN51

SN51

SN51

$0.00000
$0.00000$0.00000

0.00%

Największe wzrosty

Dzisiejsze największe wzrosty kryptowalut

Logo Intuition

Intuition

TRUST

$0.2081
$0.2081$0.2081

+316.20%

Logo Jump Tom

Jump Tom

JUMP

$0.0000000510
$0.0000000510$0.0000000510

+237.74%

Logo DramaBits

DramaBits

DRAMA

$0.000005500
$0.000005500$0.000005500

+191.31%

Logo CELDATA

CELDATA

CELDATA

$0.000000000000000000004451
$0.000000000000000000004451$0.000000000000000000004451

+102.22%

Logo Sapien

Sapien

SAPIEN

$0.23968
$0.23968$0.23968

+89.06%