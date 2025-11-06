GiełdaDEX+
Aktualna cena EVANA to 0.00000733 USD. Śledź aktualizacje cen EVANA do USD w czasie rzeczywistym, wykresy na żywo, kapitalizację rynkową, 24-godzinny wolumen i więcej. Sprawdź trendy cenowe EVANA łatwo w MEXC już teraz.

Więcej informacji o EVANA

Informacje o cenie EVANA

Czym jest EVANA

Oficjalna strona internetowa EVANA

Tokenomika EVANA

Prognoza cen EVANA

Logo EVANA

Cena EVANA (EVANA)

Nienotowany

Aktualna cena 1 EVANA do USD:

--
----
+1.00%1D
EVANA (EVANA) Wykres Ceny na Żywo
Ostatnia aktualizacja strony: 2025-11-06 15:17:24 (UTC+8)

Informacje o cenie EVANA (EVANA) (USD)

24-godzinny zakres zmian cen:
$ 0.0000072
$ 0.0000072
Minimum 24h
$ 0.00000742
$ 0.00000742
Maksimum 24h

$ 0.0000072
$ 0.0000072$ 0.0000072

$ 0.00000742
$ 0.00000742$ 0.00000742

$ 0.00008186
$ 0.00008186$ 0.00008186

$ 0.00000689
$ 0.00000689$ 0.00000689

-0.05%

+1.04%

-29.83%

-29.83%

Aktualna cena EVANA (EVANA) wynosi $0.00000733. W ciągu ostatnich 24 godzin kurs EVANA wahał się między $ 0.0000072 a $ 0.00000742, co wskazuje na aktywną zmienność rynku. Najwyższy kurs EVANA w historii to $ 0.00008186, a najniższy to $ 0.00000689.

Pod względem krótkoterminowych wyniki EVANA zmieniły się o -0.05% w ciągu ostatniej godziny, o +1.04% w ciągu 24 godzin i o -29.83% w ciągu ostatnich 7 dni. Daje to szybki przegląd najnowszych trendów cenowych i dynamiki rynkowej na MEXC.

Informacje rynkowe o EVANA (EVANA)

$ 73.28K
$ 73.28K$ 73.28K

--
----

$ 73.28K
$ 73.28K$ 73.28K

10.00B
10.00B 10.00B

10,000,000,000.0
10,000,000,000.0 10,000,000,000.0

Obecna kapitalizacja rynkowa EVANA wynosi $ 73.28K, przy -- 24-godzinnego wolumenu obrotu. Podaż EVANA w obiegu wynosi 10.00B, przy całkowitej podaży 10000000000.0. Jego całkowicie rozwodniona wycena (FDV) wynosi $ 73.28K.

Historia ceny EVANA (EVANA) – USD

W ciągu dzisiejszego dnia zmiana ceny EVANA do USD wyniosła $ 0.
W ciągu ostatnich 30 dni zmiana ceny EVANA do USD wyniosła $ -0.0000043071.
W ciągu ostatnich 60 dni zmiana ceny EVANA do USD wyniosła $ 0.
W ciągu ostatnich 90 dni zmiana ceny EVANA do USD wyniosła $ 0.

OkresZmień (USD)Zmień (%)
Dzisiaj$ 0+1.04%
30 Dni$ -0.0000043071-58.76%
60 dni$ 0--
90 dni$ 0--

Co to jest EVANA (EVANA)

To provide early investors and holders with massive growth opportunities. To empower individuals through skills acquisition, business support, and financial literacy. To create a solid and transparent ecosystem with no rug pulls, no hidden agendas, and no manipulation. To become one of the most respected African-born tokens with global reach. To build a transparent, secure, and community-driven crypto project that empowers individuals through wealth creation, education, and financial opportunities.

MEXC jest wiodącą giełdą kryptowalut, której ufa ponad 10 milionów użytkowników na całym świecie. Jest znana jako giełda z najszerszym wyborem tokenów, najszybszymi notowaniami i najniższymi opłatami handlowymi na rynku. Dołącz do MEXC już teraz, aby doświadczyć płynności na najwyższym poziomie i najbardziej konkurencyjnych opłat na rynku!

Zasoby dla EVANA (EVANA)

Oficjalna strona internetowa

Prognoza ceny EVANA (w USD)

Jaka będzie wartość EVANA (EVANA) w USD jutro, za tydzień lub za miesiąc? Ile mogą być warte twoje aktywa w EVANA (EVANA) w 2025, 2026, 2027, 2028 roku — a nawet za 10 czy 20 lat? Skorzystaj z naszego narzędzia do przewidywania cen, aby poznać prognozy krótko- i długoterminowe dla EVANA.

Sprawdź teraz prognozę ceny EVANA!

EVANA na lokalne waluty

Tokenomika EVANA (EVANA)

Zrozumienie tokenomiki EVANA (EVANA) może zapewnić głębszy wgląd w długoterminową wartość i potencjał wzrostu. Od sposobu dystrybucji tokenów po zarządzanie podażą – tokenomika odsłania podstawową strukturę ekonomii projektu. Poznaj szczegółową tokenomikę tokena EVANAjuż teraz!

Inne pytania: Inne pytania dotyczące EVANA (EVANA)

Jaka jest dziś wartość EVANA (EVANA)?
Aktualna cena EVANA w USD wynosi 0.00000733USD, jest aktualizowana w na bieżąco z najnowszymi danymi rynkowymi.
Jaka jest aktualna cena EVANA do USD?
Aktualna cena EVANA w USD wynosi $ 0.00000733. Sprawdź Konwerter MEXC, aby poznać dokładną konwersję tokenów.
Jaka jest kapitalizacja rynkowa EVANA?
Kapitalizacja rynkowa dla EVANA wynosi $ 73.28K USD. Kapitalizacja rynkowa = aktualna cena × podaż w obiegu. Wskazuje całkowitą wartość rynkową tokena i jego pozycję w rankingu.
Jaka jest podaż EVANA w obiegu?
W obiegu EVANA znajduje się 10.00B USD.
Jaka była najwyższa cena w historii (ATH) EVANA?
EVANA osiąga ATH w wysokości 0.00008186 USD.
Jaka była najniższa cena w historii (ATL) dla EVANA?
EVANA zaliczył cenę ATL w wysokości 0.00000689 USD.
Jaki jest wolumen obrotu EVANA?
Aktualny wolumen obrotu w ciągu 24 godzin dla EVANA wynosi -- USD.
Czy w tym roku EVANA pójdzie wyżej?
EVANA może wzrosnąć w tym roku w zależności od warunków rynkowych i rozwoju projektów. Sprawdź prognozę ceny EVANA, aby uzyskać bardziej szczegółową analizę.
Ostatnia aktualizacja strony: 2025-11-06 15:17:24 (UTC+8)

Ważne aktualizacje branżowe EVANA (EVANA)

Czas (UTC+8)TypInformacja
11-05 17:18:00Aktualności branżowe
Ethereum rebounds breaking through $3,300, 24-hour decline narrows to 8.98%
11-05 10:42:00Dane on-chain
Over the past 24 hours, global liquidations exceeded $2 billion, with more than 470,000 traders liquidated
11-04 17:22:15Aktualności branżowe
Crypto Fear and Greed Index Falls to 21, Market Enters "Extreme Fear"
11-04 15:40:43Aktualności branżowe
Privacy sector tokens continue to rise, DASH up over 45% in 24h
11-04 13:21:37Aktualności branżowe
Over the past 24 hours, liquidations across the market exceeded $1.2 billion, with more than 320,000 traders liquidated
11-04 05:28:00Aktualności branżowe
Last week, digital asset investment products saw a net outflow of $360 million, with Bitcoin outflows reaching $946 million

Zastrzeżenie

Ceny kryptowalut podlegają wysokiemu ryzyku rynkowemu i zmienności cenowej. Inwestuj w projekty i produkty, które znasz i których ryzyko rozumiesz. Przed dokonaniem jakiejkolwiek inwestycji dokładnie rozważ swoje doświadczenie inwestycyjne, sytuację finansową, cele inwestycyjne i tolerancję na ryzyko oraz skonsultuj się z niezależnym doradcą finansowym. Tego materiału nie należy traktować jako porady finansowej. Wyniki osiągane w przeszłości nie stanowią wiarygodnego wskaźnika przyszłych wyników. Wartość Twojej inwestycji może zarówno spadać, jak i rosnąć, a odzyskanie zainwestowanej kwoty nie jest gwarantowane. Ponosisz wyłączną odpowiedzialność za swoje decyzje inwestycyjne. MEXC nie ponosi odpowiedzialności za jakiekolwiek straty, które możesz ponieść. Aby uzyskać więcej informacji, zapoznaj się z naszym Regulaminem i Ostrzeżeniem o ryzyku. Zwróć również uwagę, że dane dotyczące wspomnianej kryptowaluty prezentowane tutaj (takie jak jej aktualna cena na żywo) opierają się na źródłach zewnętrznych. Są one przedstawiane „tak jak są” i wyłącznie w celach informacyjnych, bez jakichkolwiek gwarancji czy zapewnień. Linki prowadzące do witryn zewnętrznych również nie podlegają kontroli MEXC. MEXC nie ponosi odpowiedzialności za wiarygodność i dokładność takich witryn stron trzecich oraz ich zawartości.

$103,099.44
$3,378.18
$158.77
$1.0001
$1,478.00
$103,099.44
$3,378.18
$2.3164
$158.77
$1.0849
$0.00000
$0.00000
$0.00000
$0.00000
$0.00000
$0.2075
$0.0000000481
$0.000005500
$0.000000000000000000004451
$0.24411
