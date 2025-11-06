Informacje o cenie EVANA (EVANA) (USD)

24-godzinny zakres zmian cen: $ 0.0000072 $ 0.0000072 $ 0.0000072 Minimum 24h $ 0.00000742 $ 0.00000742 $ 0.00000742 Maksimum 24h Minimum 24h $ 0.0000072$ 0.0000072 $ 0.0000072 Maksimum 24h $ 0.00000742$ 0.00000742 $ 0.00000742 Historyczne maksimum $ 0.00008186$ 0.00008186 $ 0.00008186 Najniższa cena $ 0.00000689$ 0.00000689 $ 0.00000689 Zmiana ceny (1H) -0.05% Zmiana ceny (1D) +1.04% Zmiana ceny (7D) -29.83% Zmiana ceny (7D) -29.83%

Aktualna cena EVANA (EVANA) wynosi $0.00000733. W ciągu ostatnich 24 godzin kurs EVANA wahał się między $ 0.0000072 a $ 0.00000742, co wskazuje na aktywną zmienność rynku. Najwyższy kurs EVANA w historii to $ 0.00008186, a najniższy to $ 0.00000689.

Pod względem krótkoterminowych wyniki EVANA zmieniły się o -0.05% w ciągu ostatniej godziny, o +1.04% w ciągu 24 godzin i o -29.83% w ciągu ostatnich 7 dni. Daje to szybki przegląd najnowszych trendów cenowych i dynamiki rynkowej na MEXC.

Informacje rynkowe o EVANA (EVANA)

Kapitalizacja rynkowa $ 73.28K$ 73.28K $ 73.28K Wolumen (24H) ---- -- W pełni rozwodniona kapitalizacja rynkowa $ 73.28K$ 73.28K $ 73.28K Podaż w obiegu 10.00B 10.00B 10.00B Całkowita podaż 10,000,000,000.0 10,000,000,000.0 10,000,000,000.0

Obecna kapitalizacja rynkowa EVANA wynosi $ 73.28K, przy -- 24-godzinnego wolumenu obrotu. Podaż EVANA w obiegu wynosi 10.00B, przy całkowitej podaży 10000000000.0. Jego całkowicie rozwodniona wycena (FDV) wynosi $ 73.28K.