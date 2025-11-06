Informacje o cenie EVA (EVA) (USD)

24-godzinny zakres zmian cen: $ 0 $ 0 $ 0 Minimum 24h $ 0 $ 0 $ 0 Maksimum 24h Minimum 24h $ 0$ 0 $ 0 Maksimum 24h $ 0$ 0 $ 0 Historyczne maksimum $ 0.00159008$ 0.00159008 $ 0.00159008 Najniższa cena $ 0$ 0 $ 0 Zmiana ceny (1H) +1.04% Zmiana ceny (1D) +1.26% Zmiana ceny (7D) -34.25% Zmiana ceny (7D) -34.25%

Aktualna cena EVA (EVA) wynosi --. W ciągu ostatnich 24 godzin kurs EVA wahał się między $ 0 a $ 0, co wskazuje na aktywną zmienność rynku. Najwyższy kurs EVA w historii to $ 0.00159008, a najniższy to $ 0.

Pod względem krótkoterminowych wyniki EVA zmieniły się o +1.04% w ciągu ostatniej godziny, o +1.26% w ciągu 24 godzin i o -34.25% w ciągu ostatnich 7 dni. Daje to szybki przegląd najnowszych trendów cenowych i dynamiki rynkowej na MEXC.

Informacje rynkowe o EVA (EVA)

Kapitalizacja rynkowa $ 346.52K$ 346.52K $ 346.52K Wolumen (24H) ---- -- W pełni rozwodniona kapitalizacja rynkowa $ 408.16K$ 408.16K $ 408.16K Podaż w obiegu 848.97M 848.97M 848.97M Całkowita podaż 1,000,000,000.0 1,000,000,000.0 1,000,000,000.0

Obecna kapitalizacja rynkowa EVA wynosi $ 346.52K, przy -- 24-godzinnego wolumenu obrotu. Podaż EVA w obiegu wynosi 848.97M, przy całkowitej podaży 1000000000.0. Jego całkowicie rozwodniona wycena (FDV) wynosi $ 408.16K.