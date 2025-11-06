GiełdaDEX+
Kup KryptoRynkiSpotFutures500XEarnWydarzenia
Więcej
Aktualna cena EVA to 0 USD. Śledź aktualizacje cen EVA do USD w czasie rzeczywistym, wykresy na żywo, kapitalizację rynkową, 24-godzinny wolumen i więcej. Sprawdź trendy cenowe EVA łatwo w MEXC już teraz.Aktualna cena EVA to 0 USD. Śledź aktualizacje cen EVA do USD w czasie rzeczywistym, wykresy na żywo, kapitalizację rynkową, 24-godzinny wolumen i więcej. Sprawdź trendy cenowe EVA łatwo w MEXC już teraz.

Więcej informacji o EVA

Informacje o cenie EVA

Czym jest EVA

Oficjalna strona internetowa EVA

Tokenomika EVA

Prognoza cen EVA

Earn

Airdrop+

Aktualności

Blog

Learn

Logo EVA

Cena EVA (EVA)

Nienotowany

Aktualna cena 1 EVA do USD:

$0.00040816
$0.00040816$0.00040816
+1.20%1D
mexc
Dane tokenów pochodzą od stron trzecich. MEXC działa wyłącznie jako agregator informacji. Poznaj inne tokeny notowane na rynku spot MEXC!
USD
EVA (EVA) Wykres Ceny na Żywo
Ostatnia aktualizacja strony: 2025-11-06 11:24:33 (UTC+8)

Informacje o cenie EVA (EVA) (USD)

24-godzinny zakres zmian cen:
$ 0
$ 0$ 0
Minimum 24h
$ 0
$ 0$ 0
Maksimum 24h

$ 0
$ 0$ 0

$ 0
$ 0$ 0

$ 0.00159008
$ 0.00159008$ 0.00159008

$ 0
$ 0$ 0

+1.04%

+1.26%

-34.25%

-34.25%

Aktualna cena EVA (EVA) wynosi --. W ciągu ostatnich 24 godzin kurs EVA wahał się między $ 0 a $ 0, co wskazuje na aktywną zmienność rynku. Najwyższy kurs EVA w historii to $ 0.00159008, a najniższy to $ 0.

Pod względem krótkoterminowych wyniki EVA zmieniły się o +1.04% w ciągu ostatniej godziny, o +1.26% w ciągu 24 godzin i o -34.25% w ciągu ostatnich 7 dni. Daje to szybki przegląd najnowszych trendów cenowych i dynamiki rynkowej na MEXC.

Informacje rynkowe o EVA (EVA)

$ 346.52K
$ 346.52K$ 346.52K

--
----

$ 408.16K
$ 408.16K$ 408.16K

848.97M
848.97M 848.97M

1,000,000,000.0
1,000,000,000.0 1,000,000,000.0

Obecna kapitalizacja rynkowa EVA wynosi $ 346.52K, przy -- 24-godzinnego wolumenu obrotu. Podaż EVA w obiegu wynosi 848.97M, przy całkowitej podaży 1000000000.0. Jego całkowicie rozwodniona wycena (FDV) wynosi $ 408.16K.

Historia ceny EVA (EVA) – USD

W ciągu dzisiejszego dnia zmiana ceny EVA do USD wyniosła $ 0.
W ciągu ostatnich 30 dni zmiana ceny EVA do USD wyniosła $ 0.
W ciągu ostatnich 60 dni zmiana ceny EVA do USD wyniosła $ 0.
W ciągu ostatnich 90 dni zmiana ceny EVA do USD wyniosła $ 0.

OkresZmień (USD)Zmień (%)
Dzisiaj$ 0+1.26%
30 Dni$ 0-28.65%
60 dni$ 0-45.22%
90 dni$ 0--

Co to jest EVA (EVA)

EVA Agent Online gives AI characters a “soul” — agents that remember, evolve, and feel real. More than bots, they live on X and beyond with on-chain memory, personality, and emotional depth. This approach lets EVA agents retain context and evolve over time, rather than resetting like conventional chatbots.

Powered by the $EVA token, they grow through every interaction.

It’s like an OS for AI NPCs — a bold step toward human-like, persistent digital companions in Web3.

MEXC jest wiodącą giełdą kryptowalut, której ufa ponad 10 milionów użytkowników na całym świecie. Jest znana jako giełda z najszerszym wyborem tokenów, najszybszymi notowaniami i najniższymi opłatami handlowymi na rynku. Dołącz do MEXC już teraz, aby doświadczyć płynności na najwyższym poziomie i najbardziej konkurencyjnych opłat na rynku!

Zasoby dla EVA (EVA)

Oficjalna strona internetowa

Prognoza ceny EVA (w USD)

Jaka będzie wartość EVA (EVA) w USD jutro, za tydzień lub za miesiąc? Ile mogą być warte twoje aktywa w EVA (EVA) w 2025, 2026, 2027, 2028 roku — a nawet za 10 czy 20 lat? Skorzystaj z naszego narzędzia do przewidywania cen, aby poznać prognozy krótko- i długoterminowe dla EVA.

Sprawdź teraz prognozę ceny EVA!

EVA na lokalne waluty

Tokenomika EVA (EVA)

Zrozumienie tokenomiki EVA (EVA) może zapewnić głębszy wgląd w długoterminową wartość i potencjał wzrostu. Od sposobu dystrybucji tokenów po zarządzanie podażą – tokenomika odsłania podstawową strukturę ekonomii projektu. Poznaj szczegółową tokenomikę tokena EVAjuż teraz!

Inne pytania: Inne pytania dotyczące EVA (EVA)

Jaka jest dziś wartość EVA (EVA)?
Aktualna cena EVA w USD wynosi 0USD, jest aktualizowana w na bieżąco z najnowszymi danymi rynkowymi.
Jaka jest aktualna cena EVA do USD?
Aktualna cena EVA w USD wynosi $ 0. Sprawdź Konwerter MEXC, aby poznać dokładną konwersję tokenów.
Jaka jest kapitalizacja rynkowa EVA?
Kapitalizacja rynkowa dla EVA wynosi $ 346.52K USD. Kapitalizacja rynkowa = aktualna cena × podaż w obiegu. Wskazuje całkowitą wartość rynkową tokena i jego pozycję w rankingu.
Jaka jest podaż EVA w obiegu?
W obiegu EVA znajduje się 848.97M USD.
Jaka była najwyższa cena w historii (ATH) EVA?
EVA osiąga ATH w wysokości 0.00159008 USD.
Jaka była najniższa cena w historii (ATL) dla EVA?
EVA zaliczył cenę ATL w wysokości 0 USD.
Jaki jest wolumen obrotu EVA?
Aktualny wolumen obrotu w ciągu 24 godzin dla EVA wynosi -- USD.
Czy w tym roku EVA pójdzie wyżej?
EVA może wzrosnąć w tym roku w zależności od warunków rynkowych i rozwoju projektów. Sprawdź prognozę ceny EVA, aby uzyskać bardziej szczegółową analizę.
Ostatnia aktualizacja strony: 2025-11-06 11:24:33 (UTC+8)

Ważne aktualizacje branżowe EVA (EVA)

Czas (UTC+8)TypInformacja
11-05 17:18:00Aktualności branżowe
Ethereum rebounds breaking through $3,300, 24-hour decline narrows to 8.98%
11-05 10:42:00Dane on-chain
Over the past 24 hours, global liquidations exceeded $2 billion, with more than 470,000 traders liquidated
11-04 17:22:15Aktualności branżowe
Crypto Fear and Greed Index Falls to 21, Market Enters "Extreme Fear"
11-04 15:40:43Aktualności branżowe
Privacy sector tokens continue to rise, DASH up over 45% in 24h
11-04 13:21:37Aktualności branżowe
Over the past 24 hours, liquidations across the market exceeded $1.2 billion, with more than 320,000 traders liquidated
11-04 05:28:00Aktualności branżowe
Last week, digital asset investment products saw a net outflow of $360 million, with Bitcoin outflows reaching $946 million

Zastrzeżenie

Ceny kryptowalut podlegają wysokiemu ryzyku rynkowemu i zmienności cenowej. Inwestuj w projekty i produkty, które znasz i których ryzyko rozumiesz. Przed dokonaniem jakiejkolwiek inwestycji dokładnie rozważ swoje doświadczenie inwestycyjne, sytuację finansową, cele inwestycyjne i tolerancję na ryzyko oraz skonsultuj się z niezależnym doradcą finansowym. Tego materiału nie należy traktować jako porady finansowej. Wyniki osiągane w przeszłości nie stanowią wiarygodnego wskaźnika przyszłych wyników. Wartość Twojej inwestycji może zarówno spadać, jak i rosnąć, a odzyskanie zainwestowanej kwoty nie jest gwarantowane. Ponosisz wyłączną odpowiedzialność za swoje decyzje inwestycyjne. MEXC nie ponosi odpowiedzialności za jakiekolwiek straty, które możesz ponieść. Aby uzyskać więcej informacji, zapoznaj się z naszym Regulaminem i Ostrzeżeniem o ryzyku. Zwróć również uwagę, że dane dotyczące wspomnianej kryptowaluty prezentowane tutaj (takie jak jej aktualna cena na żywo) opierają się na źródłach zewnętrznych. Są one przedstawiane „tak jak są” i wyłącznie w celach informacyjnych, bez jakichkolwiek gwarancji czy zapewnień. Linki prowadzące do witryn zewnętrznych również nie podlegają kontroli MEXC. MEXC nie ponosi odpowiedzialności za wiarygodność i dokładność takich witryn stron trzecich oraz ich zawartości.

POPULARNE

Aktualnie popularne kryptowaluty, które zyskują znaczną uwagę na rynku

Logo Bitcoin

Bitcoin

BTC

$103,691.47
$103,691.47$103,691.47

-0.03%

Logo Ethereum

Ethereum

ETH

$3,442.13
$3,442.13$3,442.13

+1.28%

Logo Solana

Solana

SOL

$162.36
$162.36$162.36

+1.14%

Logo USDCoin

USDCoin

USDC

$0.9999
$0.9999$0.9999

-0.01%

Logo UCN

UCN

UCN

$1,477.93
$1,477.93$1,477.93

+0.13%

Największe wolumeny

Kryptowaluty o najwyższym wolumenie obrotu

Logo Bitcoin

Bitcoin

BTC

$103,691.47
$103,691.47$103,691.47

-0.03%

Logo Ethereum

Ethereum

ETH

$3,442.13
$3,442.13$3,442.13

+1.28%

Logo XRP

XRP

XRP

$2.3661
$2.3661$2.3661

+3.94%

Logo Solana

Solana

SOL

$162.36
$162.36$162.36

+1.14%

Logo Aster

Aster

ASTER

$1.1381
$1.1381$1.1381

+4.87%

Nowo dodane

Ostatnio notowane kryptowaluty, które są dostępne do handlu

Logo UnifAI

UnifAI

UAI

$0.00000
$0.00000$0.00000

0.00%

Logo Folks Finance

Folks Finance

FOLKS

$0.00000
$0.00000$0.00000

0.00%

Logo SN64

SN64

SN64

$0.00000
$0.00000$0.00000

0.00%

Logo Sentism

Sentism

SENTIS

$0.03584
$0.03584$0.03584

+43.36%

Logo MemeMarket

MemeMarket

MFUN

$0.00424
$0.00424$0.00424

-43.46%

Największe wzrosty

Dzisiejsze największe wzrosty kryptowalut

Logo DramaBits

DramaBits

DRAMA

$0.000010736
$0.000010736$0.000010736

+468.64%

Logo Intuition

Intuition

TRUST

$0.2132
$0.2132$0.2132

+326.40%

Logo Jump Tom

Jump Tom

JUMP

$0.0000000619
$0.0000000619$0.0000000619

+309.93%

Logo SOON

SOON

SOON

$1.5047
$1.5047$1.5047

+85.49%

Logo PlayMindProtocol

PlayMindProtocol

PMIND

$0.01839
$0.01839$0.01839

+47.12%