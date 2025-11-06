GiełdaDEX+
Aktualna cena ETH Strategy to 0.436475 USD. Śledź aktualizacje cen STRAT do USD w czasie rzeczywistym, wykresy na żywo, kapitalizację rynkową, 24-godzinny wolumen i więcej. Sprawdź trendy cenowe STRAT łatwo w MEXC już teraz.

Cena ETH Strategy (STRAT)

Aktualna cena 1 STRAT do USD:

$0.436475
$0.436475$0.436475
0.00%1D
ETH Strategy (STRAT) Wykres Ceny na Żywo
Ostatnia aktualizacja strony: 2025-11-06 11:24:14 (UTC+8)

Informacje o cenie ETH Strategy (STRAT) (USD)

24-godzinny zakres zmian cen:
$ 0.436475
$ 0.436475$ 0.436475
Minimum 24h
$ 0.436475
$ 0.436475$ 0.436475
Maksimum 24h

$ 0.436475
$ 0.436475$ 0.436475

$ 0.436475
$ 0.436475$ 0.436475

$ 0.875668
$ 0.875668$ 0.875668

$ 0.415171
$ 0.415171$ 0.415171

--

0.00%

-23.52%

-23.52%

Aktualna cena ETH Strategy (STRAT) wynosi $0.436475. W ciągu ostatnich 24 godzin kurs STRAT wahał się między $ 0.436475 a $ 0.436475, co wskazuje na aktywną zmienność rynku. Najwyższy kurs STRAT w historii to $ 0.875668, a najniższy to $ 0.415171.

Pod względem krótkoterminowych wyniki STRAT zmieniły się o -- w ciągu ostatniej godziny, o 0.00% w ciągu 24 godzin i o -23.52% w ciągu ostatnich 7 dni. Daje to szybki przegląd najnowszych trendów cenowych i dynamiki rynkowej na MEXC.

Informacje rynkowe o ETH Strategy (STRAT)

$ 1.07M
$ 1.07M$ 1.07M

--
----

$ 51.88M
$ 51.88M$ 51.88M

2.45M
2.45M 2.45M

118,872,218.6093638
118,872,218.6093638 118,872,218.6093638

Obecna kapitalizacja rynkowa ETH Strategy wynosi $ 1.07M, przy -- 24-godzinnego wolumenu obrotu. Podaż STRAT w obiegu wynosi 2.45M, przy całkowitej podaży 118872218.6093638. Jego całkowicie rozwodniona wycena (FDV) wynosi $ 51.88M.

Historia ceny ETH Strategy (STRAT) – USD

W ciągu dzisiejszego dnia zmiana ceny ETH Strategy do USD wyniosła $ 0.0.
W ciągu ostatnich 30 dni zmiana ceny ETH Strategy do USD wyniosła $ -0.1814895785.
W ciągu ostatnich 60 dni zmiana ceny ETH Strategy do USD wyniosła $ -0.1798586460.
W ciągu ostatnich 90 dni zmiana ceny ETH Strategy do USD wyniosła $ 0.

OkresZmień (USD)Zmień (%)
Dzisiaj$ 0.00.00%
30 Dni$ -0.1814895785-41.58%
60 dni$ -0.1798586460-41.20%
90 dni$ 0--

Co to jest ETH Strategy (STRAT)

We're a treasury strategy with a continually expanding pool of ETH. ETH grows through long-term convertible debt, with ETH treasury growth outstriping STRAT supply growth, leading to accretive dilution.

The ETH in the ETH Strategy treasury is deployed between various staking services and into a STRAT/ETH borrow lend. In this way the ETH is constantly earning yield.

STRAT mechanics are designed to autonoumously control the level of debt in the system, by reducing the value of the call options as debt increases. This ensures that the protocol as a whole has strong risk fundamentals.

MEXC jest wiodącą giełdą kryptowalut, której ufa ponad 10 milionów użytkowników na całym świecie. Jest znana jako giełda z najszerszym wyborem tokenów, najszybszymi notowaniami i najniższymi opłatami handlowymi na rynku. Dołącz do MEXC już teraz, aby doświadczyć płynności na najwyższym poziomie i najbardziej konkurencyjnych opłat na rynku!

Tokenomika ETH Strategy (STRAT)

Zrozumienie tokenomiki ETH Strategy (STRAT) może zapewnić głębszy wgląd w długoterminową wartość i potencjał wzrostu. Od sposobu dystrybucji tokenów po zarządzanie podażą – tokenomika odsłania podstawową strukturę ekonomii projektu. Poznaj szczegółową tokenomikę tokena STRATjuż teraz!

Inne pytania: Inne pytania dotyczące ETH Strategy (STRAT)

Jaka jest dziś wartość ETH Strategy (STRAT)?
Aktualna cena STRAT w USD wynosi 0.436475USD, jest aktualizowana w na bieżąco z najnowszymi danymi rynkowymi.
Jaka jest aktualna cena STRAT do USD?
Aktualna cena STRAT w USD wynosi $ 0.436475. Sprawdź Konwerter MEXC, aby poznać dokładną konwersję tokenów.
Jaka jest kapitalizacja rynkowa ETH Strategy?
Kapitalizacja rynkowa dla STRAT wynosi $ 1.07M USD. Kapitalizacja rynkowa = aktualna cena × podaż w obiegu. Wskazuje całkowitą wartość rynkową tokena i jego pozycję w rankingu.
Jaka jest podaż STRAT w obiegu?
W obiegu STRAT znajduje się 2.45M USD.
Jaka była najwyższa cena w historii (ATH) STRAT?
STRAT osiąga ATH w wysokości 0.875668 USD.
Jaka była najniższa cena w historii (ATL) dla STRAT?
STRAT zaliczył cenę ATL w wysokości 0.415171 USD.
Jaki jest wolumen obrotu STRAT?
Aktualny wolumen obrotu w ciągu 24 godzin dla STRAT wynosi -- USD.
Czy w tym roku STRAT pójdzie wyżej?
STRAT może wzrosnąć w tym roku w zależności od warunków rynkowych i rozwoju projektów. Sprawdź prognozę ceny STRAT, aby uzyskać bardziej szczegółową analizę.
Ważne aktualizacje branżowe ETH Strategy (STRAT)

Czas (UTC+8)TypInformacja
11-05 17:18:00Aktualności branżowe
Ethereum rebounds breaking through $3,300, 24-hour decline narrows to 8.98%
11-05 10:42:00Dane on-chain
Over the past 24 hours, global liquidations exceeded $2 billion, with more than 470,000 traders liquidated
11-04 17:22:15Aktualności branżowe
Crypto Fear and Greed Index Falls to 21, Market Enters "Extreme Fear"
11-04 15:40:43Aktualności branżowe
Privacy sector tokens continue to rise, DASH up over 45% in 24h
11-04 13:21:37Aktualności branżowe
Over the past 24 hours, liquidations across the market exceeded $1.2 billion, with more than 320,000 traders liquidated
11-04 05:28:00Aktualności branżowe
Last week, digital asset investment products saw a net outflow of $360 million, with Bitcoin outflows reaching $946 million

Zastrzeżenie

Ceny kryptowalut podlegają wysokiemu ryzyku rynkowemu i zmienności cenowej. Inwestuj w projekty i produkty, które znasz i których ryzyko rozumiesz. Przed dokonaniem jakiejkolwiek inwestycji dokładnie rozważ swoje doświadczenie inwestycyjne, sytuację finansową, cele inwestycyjne i tolerancję na ryzyko oraz skonsultuj się z niezależnym doradcą finansowym. Tego materiału nie należy traktować jako porady finansowej. Wyniki osiągane w przeszłości nie stanowią wiarygodnego wskaźnika przyszłych wyników. Wartość Twojej inwestycji może zarówno spadać, jak i rosnąć, a odzyskanie zainwestowanej kwoty nie jest gwarantowane. Ponosisz wyłączną odpowiedzialność za swoje decyzje inwestycyjne. MEXC nie ponosi odpowiedzialności za jakiekolwiek straty, które możesz ponieść. Aby uzyskać więcej informacji, zapoznaj się z naszym Regulaminem i Ostrzeżeniem o ryzyku. Zwróć również uwagę, że dane dotyczące wspomnianej kryptowaluty prezentowane tutaj (takie jak jej aktualna cena na żywo) opierają się na źródłach zewnętrznych. Są one przedstawiane „tak jak są” i wyłącznie w celach informacyjnych, bez jakichkolwiek gwarancji czy zapewnień. Linki prowadzące do witryn zewnętrznych również nie podlegają kontroli MEXC. MEXC nie ponosi odpowiedzialności za wiarygodność i dokładność takich witryn stron trzecich oraz ich zawartości.

