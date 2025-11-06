Informacje o cenie ETH Strategy (STRAT) (USD)

24-godzinny zakres zmian cen: $ 0.436475 $ 0.436475 $ 0.436475 Minimum 24h $ 0.436475 $ 0.436475 $ 0.436475 Maksimum 24h Minimum 24h $ 0.436475$ 0.436475 $ 0.436475 Maksimum 24h $ 0.436475$ 0.436475 $ 0.436475 Historyczne maksimum $ 0.875668$ 0.875668 $ 0.875668 Najniższa cena $ 0.415171$ 0.415171 $ 0.415171 Zmiana ceny (1H) -- Zmiana ceny (1D) 0.00% Zmiana ceny (7D) -23.52% Zmiana ceny (7D) -23.52%

Aktualna cena ETH Strategy (STRAT) wynosi $0.436475. W ciągu ostatnich 24 godzin kurs STRAT wahał się między $ 0.436475 a $ 0.436475, co wskazuje na aktywną zmienność rynku. Najwyższy kurs STRAT w historii to $ 0.875668, a najniższy to $ 0.415171.

Pod względem krótkoterminowych wyniki STRAT zmieniły się o -- w ciągu ostatniej godziny, o 0.00% w ciągu 24 godzin i o -23.52% w ciągu ostatnich 7 dni. Daje to szybki przegląd najnowszych trendów cenowych i dynamiki rynkowej na MEXC.

Informacje rynkowe o ETH Strategy (STRAT)

Kapitalizacja rynkowa $ 1.07M$ 1.07M $ 1.07M Wolumen (24H) ---- -- W pełni rozwodniona kapitalizacja rynkowa $ 51.88M$ 51.88M $ 51.88M Podaż w obiegu 2.45M 2.45M 2.45M Całkowita podaż 118,872,218.6093638 118,872,218.6093638 118,872,218.6093638

Obecna kapitalizacja rynkowa ETH Strategy wynosi $ 1.07M, przy -- 24-godzinnego wolumenu obrotu. Podaż STRAT w obiegu wynosi 2.45M, przy całkowitej podaży 118872218.6093638. Jego całkowicie rozwodniona wycena (FDV) wynosi $ 51.88M.