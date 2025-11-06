GiełdaDEX+
Aktualna cena ESV Capital to 0.00683634 USD. Śledź aktualizacje cen ESVC do USD w czasie rzeczywistym, wykresy na żywo, kapitalizację rynkową, 24-godzinny wolumen i więcej. Sprawdź trendy cenowe ESVC łatwo w MEXC już teraz.

Więcej informacji o ESVC

Informacje o cenie ESVC

Czym jest ESVC

Oficjalna strona internetowa ESVC

Tokenomika ESVC

Prognoza cen ESVC

Logo ESV Capital

Cena ESV Capital (ESVC)

Nienotowany

Aktualna cena 1 ESVC do USD:

$0.00683634
-1.00%1D
mexc
Dane tokenów pochodzą od stron trzecich. MEXC działa wyłącznie jako agregator informacji. Poznaj inne tokeny notowane na rynku spot MEXC!
USD
ESV Capital (ESVC) Wykres Ceny na Żywo
Ostatnia aktualizacja strony: 2025-11-06 11:24:07 (UTC+8)

Informacje o cenie ESV Capital (ESVC) (USD)

24-godzinny zakres zmian cen:
$ 0.00592604
Minimum 24h
$ 0.00705297
Maksimum 24h

$ 0.00592604
$ 0.00705297
$ 0.193934
$ 0.00539879
-0.00%

-1.08%

-17.07%

-17.07%

Aktualna cena ESV Capital (ESVC) wynosi $0.00683634. W ciągu ostatnich 24 godzin kurs ESVC wahał się między $ 0.00592604 a $ 0.00705297, co wskazuje na aktywną zmienność rynku. Najwyższy kurs ESVC w historii to $ 0.193934, a najniższy to $ 0.00539879.

Pod względem krótkoterminowych wyniki ESVC zmieniły się o -0.00% w ciągu ostatniej godziny, o -1.08% w ciągu 24 godzin i o -17.07% w ciągu ostatnich 7 dni. Daje to szybki przegląd najnowszych trendów cenowych i dynamiki rynkowej na MEXC.

Informacje rynkowe o ESV Capital (ESVC)

$ 683.70K
--
$ 683.70K
100.00M
99,999,917.859929
Obecna kapitalizacja rynkowa ESV Capital wynosi $ 683.70K, przy -- 24-godzinnego wolumenu obrotu. Podaż ESVC w obiegu wynosi 100.00M, przy całkowitej podaży 99999917.859929. Jego całkowicie rozwodniona wycena (FDV) wynosi $ 683.70K.

Historia ceny ESV Capital (ESVC) – USD

W ciągu dzisiejszego dnia zmiana ceny ESV Capital do USD wyniosła $ 0.
W ciągu ostatnich 30 dni zmiana ceny ESV Capital do USD wyniosła $ -0.0055755008.
W ciągu ostatnich 60 dni zmiana ceny ESV Capital do USD wyniosła $ -0.0062369358.
W ciągu ostatnich 90 dni zmiana ceny ESV Capital do USD wyniosła $ 0.

OkresZmień (USD)Zmień (%)
Dzisiaj$ 0-1.08%
30 Dni$ -0.0055755008-81.55%
60 dni$ -0.0062369358-91.23%
90 dni$ 0--

Co to jest ESV Capital (ESVC)

ESVC Capital is not just an investment. It’s the engine. All Tradehouse BOT subscription revenue flows into the ESVC on-chain treasury. Every trade is a proof of utility, not hype Your trading journey with us is just the beginning. Stake ESVC to earn daily Reward and unlock the chance to pitch your own startup ideas for funding. We reinvest a portion of our platform’s profit to support bold solutions from our staking community No Stop Loss: Designed for long-term compounding growth over 1,000 trades. AI-Powered, Hands-Free Trading: Simply connect your Binance account, pay a one-time entry fee, and let the bot trade on your behalf.

MEXC jest wiodącą giełdą kryptowalut, której ufa ponad 10 milionów użytkowników na całym świecie. Jest znana jako giełda z najszerszym wyborem tokenów, najszybszymi notowaniami i najniższymi opłatami handlowymi na rynku. Dołącz do MEXC już teraz, aby doświadczyć płynności na najwyższym poziomie i najbardziej konkurencyjnych opłat na rynku!

Zasoby dla ESV Capital (ESVC)

Oficjalna strona internetowa

Prognoza ceny ESV Capital (w USD)

Jaka będzie wartość ESV Capital (ESVC) w USD jutro, za tydzień lub za miesiąc? Ile mogą być warte twoje aktywa w ESV Capital (ESVC) w 2025, 2026, 2027, 2028 roku — a nawet za 10 czy 20 lat? Skorzystaj z naszego narzędzia do przewidywania cen, aby poznać prognozy krótko- i długoterminowe dla ESV Capital.

Sprawdź teraz prognozę ceny ESV Capital!

ESVC na lokalne waluty

Tokenomika ESV Capital (ESVC)

Zrozumienie tokenomiki ESV Capital (ESVC) może zapewnić głębszy wgląd w długoterminową wartość i potencjał wzrostu. Od sposobu dystrybucji tokenów po zarządzanie podażą – tokenomika odsłania podstawową strukturę ekonomii projektu. Poznaj szczegółową tokenomikę tokena ESVCjuż teraz!

Inne pytania: Inne pytania dotyczące ESV Capital (ESVC)

Jaka jest dziś wartość ESV Capital (ESVC)?
Aktualna cena ESVC w USD wynosi 0.00683634USD, jest aktualizowana w na bieżąco z najnowszymi danymi rynkowymi.
Jaka jest aktualna cena ESVC do USD?
Aktualna cena ESVC w USD wynosi $ 0.00683634. Sprawdź Konwerter MEXC, aby poznać dokładną konwersję tokenów.
Jaka jest kapitalizacja rynkowa ESV Capital?
Kapitalizacja rynkowa dla ESVC wynosi $ 683.70K USD. Kapitalizacja rynkowa = aktualna cena × podaż w obiegu. Wskazuje całkowitą wartość rynkową tokena i jego pozycję w rankingu.
Jaka jest podaż ESVC w obiegu?
W obiegu ESVC znajduje się 100.00M USD.
Jaka była najwyższa cena w historii (ATH) ESVC?
ESVC osiąga ATH w wysokości 0.193934 USD.
Jaka była najniższa cena w historii (ATL) dla ESVC?
ESVC zaliczył cenę ATL w wysokości 0.00539879 USD.
Jaki jest wolumen obrotu ESVC?
Aktualny wolumen obrotu w ciągu 24 godzin dla ESVC wynosi -- USD.
Czy w tym roku ESVC pójdzie wyżej?
ESVC może wzrosnąć w tym roku w zależności od warunków rynkowych i rozwoju projektów. Sprawdź prognozę ceny ESVC, aby uzyskać bardziej szczegółową analizę.
Ostatnia aktualizacja strony: 2025-11-06 11:24:07 (UTC+8)

Zastrzeżenie

Ceny kryptowalut podlegają wysokiemu ryzyku rynkowemu i zmienności cenowej. Inwestuj w projekty i produkty, które znasz i których ryzyko rozumiesz. Przed dokonaniem jakiejkolwiek inwestycji dokładnie rozważ swoje doświadczenie inwestycyjne, sytuację finansową, cele inwestycyjne i tolerancję na ryzyko oraz skonsultuj się z niezależnym doradcą finansowym. Tego materiału nie należy traktować jako porady finansowej. Wyniki osiągane w przeszłości nie stanowią wiarygodnego wskaźnika przyszłych wyników. Wartość Twojej inwestycji może zarówno spadać, jak i rosnąć, a odzyskanie zainwestowanej kwoty nie jest gwarantowane. Ponosisz wyłączną odpowiedzialność za swoje decyzje inwestycyjne. MEXC nie ponosi odpowiedzialności za jakiekolwiek straty, które możesz ponieść. Aby uzyskać więcej informacji, zapoznaj się z naszym Regulaminem i Ostrzeżeniem o ryzyku. Zwróć również uwagę, że dane dotyczące wspomnianej kryptowaluty prezentowane tutaj (takie jak jej aktualna cena na żywo) opierają się na źródłach zewnętrznych. Są one przedstawiane „tak jak są” i wyłącznie w celach informacyjnych, bez jakichkolwiek gwarancji czy zapewnień. Linki prowadzące do witryn zewnętrznych również nie podlegają kontroli MEXC. MEXC nie ponosi odpowiedzialności za wiarygodność i dokładność takich witryn stron trzecich oraz ich zawartości.

