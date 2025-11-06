Informacje o cenie ESV Capital (ESVC) (USD)

24-godzinny zakres zmian cen: $ 0.00592604 $ 0.00592604 $ 0.00592604 Minimum 24h $ 0.00705297 $ 0.00705297 $ 0.00705297 Maksimum 24h Minimum 24h $ 0.00592604$ 0.00592604 $ 0.00592604 Maksimum 24h $ 0.00705297$ 0.00705297 $ 0.00705297 Historyczne maksimum $ 0.193934$ 0.193934 $ 0.193934 Najniższa cena $ 0.00539879$ 0.00539879 $ 0.00539879 Zmiana ceny (1H) -0.00% Zmiana ceny (1D) -1.08% Zmiana ceny (7D) -17.07% Zmiana ceny (7D) -17.07%

Aktualna cena ESV Capital (ESVC) wynosi $0.00683634. W ciągu ostatnich 24 godzin kurs ESVC wahał się między $ 0.00592604 a $ 0.00705297, co wskazuje na aktywną zmienność rynku. Najwyższy kurs ESVC w historii to $ 0.193934, a najniższy to $ 0.00539879.

Pod względem krótkoterminowych wyniki ESVC zmieniły się o -0.00% w ciągu ostatniej godziny, o -1.08% w ciągu 24 godzin i o -17.07% w ciągu ostatnich 7 dni. Daje to szybki przegląd najnowszych trendów cenowych i dynamiki rynkowej na MEXC.

Informacje rynkowe o ESV Capital (ESVC)

Kapitalizacja rynkowa $ 683.70K$ 683.70K $ 683.70K Wolumen (24H) ---- -- W pełni rozwodniona kapitalizacja rynkowa $ 683.70K$ 683.70K $ 683.70K Podaż w obiegu 100.00M 100.00M 100.00M Całkowita podaż 99,999,917.859929 99,999,917.859929 99,999,917.859929

Obecna kapitalizacja rynkowa ESV Capital wynosi $ 683.70K, przy -- 24-godzinnego wolumenu obrotu. Podaż ESVC w obiegu wynosi 100.00M, przy całkowitej podaży 99999917.859929. Jego całkowicie rozwodniona wycena (FDV) wynosi $ 683.70K.