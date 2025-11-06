GiełdaDEX+
Aktualna cena ErectusDAO to 0.179004 USD. Śledź aktualizacje cen YUGE do USD w czasie rzeczywistym, wykresy na żywo, kapitalizację rynkową, 24-godzinny wolumen i więcej. Sprawdź trendy cenowe YUGE łatwo w MEXC już teraz.

$0.179004
Dane tokenów pochodzą od stron trzecich. MEXC działa wyłącznie jako agregator informacji. Poznaj inne tokeny notowane na rynku spot MEXC!
$ 0.174051
$ 0.180705
$ 0.174051
$ 0.180705
$ 0.281013
$ 0.163916
Aktualna cena ErectusDAO (YUGE) wynosi $0.179004. W ciągu ostatnich 24 godzin kurs YUGE wahał się między $ 0.174051 a $ 0.180705, co wskazuje na aktywną zmienność rynku. Najwyższy kurs YUGE w historii to $ 0.281013, a najniższy to $ 0.163916.

Pod względem krótkoterminowych wyniki YUGE zmieniły się o +0.77% w ciągu ostatniej godziny, o +1.31% w ciągu 24 godzin i o -13.27% w ciągu ostatnich 7 dni. Daje to szybki przegląd najnowszych trendów cenowych i dynamiki rynkowej na MEXC.

$ 285.55K
--
$ 285.55K
1.60M
1,595,241.433839235
Obecna kapitalizacja rynkowa ErectusDAO wynosi $ 285.55K, przy -- 24-godzinnego wolumenu obrotu. Podaż YUGE w obiegu wynosi 1.60M, przy całkowitej podaży 1595241.433839235. Jego całkowicie rozwodniona wycena (FDV) wynosi $ 285.55K.

W ciągu dzisiejszego dnia zmiana ceny ErectusDAO do USD wyniosła $ +0.00231855.
W ciągu ostatnich 30 dni zmiana ceny ErectusDAO do USD wyniosła $ -0.0532850336.
W ciągu ostatnich 60 dni zmiana ceny ErectusDAO do USD wyniosła $ 0.
W ciągu ostatnich 90 dni zmiana ceny ErectusDAO do USD wyniosła $ 0.

OkresZmień (USD)Zmień (%)
Dzisiaj$ +0.00231855+1.31%
30 Dni$ -0.0532850336-29.76%
60 dni$ 0--
90 dni$ 0--

$YUGE is a governance token, serving solely for decision-making within the DAO. It does not represent an investment or an opportunity for economic gain. $YUGE holders should not expect any form of financial return from purchasing this token. Its purpose is exclusively to enable participation in governance decisions, without any implied promise of financial profit. $YUGE enables token holders to: Curate and fund high-impact male sexual health research. Incubate significant intellectual property in the field of regenerative urology, andrology and men's health. Determine the governance of such intellectual property Govern the ErectusDAO treasury. ErectusDAO is funding innovative research in the field of andrology and male sexual health with a focus on regenerative strategies and longevity. Current projects are coming soon. Researchers can apply by submitting an application on the Projects page.

MEXC jest wiodącą giełdą kryptowalut, której ufa ponad 10 milionów użytkowników na całym świecie. Jest znana jako giełda z najszerszym wyborem tokenów, najszybszymi notowaniami i najniższymi opłatami handlowymi na rynku. Dołącz do MEXC już teraz, aby doświadczyć płynności na najwyższym poziomie i najbardziej konkurencyjnych opłat na rynku!

Jaka jest dziś wartość ErectusDAO (YUGE)?
Aktualna cena YUGE w USD wynosi 0.179004USD, jest aktualizowana w na bieżąco z najnowszymi danymi rynkowymi.
Jaka jest aktualna cena YUGE do USD?
Aktualna cena YUGE w USD wynosi $ 0.179004. Sprawdź Konwerter MEXC, aby poznać dokładną konwersję tokenów.
Jaka jest kapitalizacja rynkowa ErectusDAO?
Kapitalizacja rynkowa dla YUGE wynosi $ 285.55K USD. Kapitalizacja rynkowa = aktualna cena × podaż w obiegu. Wskazuje całkowitą wartość rynkową tokena i jego pozycję w rankingu.
Jaka jest podaż YUGE w obiegu?
W obiegu YUGE znajduje się 1.60M USD.
Jaka była najwyższa cena w historii (ATH) YUGE?
YUGE osiąga ATH w wysokości 0.281013 USD.
Jaka była najniższa cena w historii (ATL) dla YUGE?
YUGE zaliczył cenę ATL w wysokości 0.163916 USD.
Jaki jest wolumen obrotu YUGE?
Aktualny wolumen obrotu w ciągu 24 godzin dla YUGE wynosi -- USD.
Czy w tym roku YUGE pójdzie wyżej?
YUGE może wzrosnąć w tym roku w zależności od warunków rynkowych i rozwoju projektów. Sprawdź prognozę ceny YUGE, aby uzyskać bardziej szczegółową analizę.
11-05 17:18:00Aktualności branżowe
Ethereum rebounds breaking through $3,300, 24-hour decline narrows to 8.98%
11-05 10:42:00Dane on-chain
Over the past 24 hours, global liquidations exceeded $2 billion, with more than 470,000 traders liquidated
11-04 17:22:15Aktualności branżowe
Crypto Fear and Greed Index Falls to 21, Market Enters "Extreme Fear"
11-04 15:40:43Aktualności branżowe
Privacy sector tokens continue to rise, DASH up over 45% in 24h
11-04 13:21:37Aktualności branżowe
Over the past 24 hours, liquidations across the market exceeded $1.2 billion, with more than 320,000 traders liquidated
11-04 05:28:00Aktualności branżowe
Last week, digital asset investment products saw a net outflow of $360 million, with Bitcoin outflows reaching $946 million

Ceny kryptowalut podlegają wysokiemu ryzyku rynkowemu i zmienności cenowej. Inwestuj w projekty i produkty, które znasz i których ryzyko rozumiesz. Przed dokonaniem jakiejkolwiek inwestycji dokładnie rozważ swoje doświadczenie inwestycyjne, sytuację finansową, cele inwestycyjne i tolerancję na ryzyko oraz skonsultuj się z niezależnym doradcą finansowym. Tego materiału nie należy traktować jako porady finansowej. Wyniki osiągane w przeszłości nie stanowią wiarygodnego wskaźnika przyszłych wyników. Wartość Twojej inwestycji może zarówno spadać, jak i rosnąć, a odzyskanie zainwestowanej kwoty nie jest gwarantowane. Ponosisz wyłączną odpowiedzialność za swoje decyzje inwestycyjne. MEXC nie ponosi odpowiedzialności za jakiekolwiek straty, które możesz ponieść. Aby uzyskać więcej informacji, zapoznaj się z naszym Regulaminem i Ostrzeżeniem o ryzyku. Zwróć również uwagę, że dane dotyczące wspomnianej kryptowaluty prezentowane tutaj (takie jak jej aktualna cena na żywo) opierają się na źródłach zewnętrznych. Są one przedstawiane „tak jak są” i wyłącznie w celach informacyjnych, bez jakichkolwiek gwarancji czy zapewnień. Linki prowadzące do witryn zewnętrznych również nie podlegają kontroli MEXC. MEXC nie ponosi odpowiedzialności za wiarygodność i dokładność takich witryn stron trzecich oraz ich zawartości.

