Informacje o cenie ErectusDAO (YUGE) (USD)

24-godzinny zakres zmian cen: $ 0.174051 $ 0.174051 $ 0.174051 Minimum 24h $ 0.180705 $ 0.180705 $ 0.180705 Maksimum 24h Minimum 24h $ 0.174051$ 0.174051 $ 0.174051 Maksimum 24h $ 0.180705$ 0.180705 $ 0.180705 Historyczne maksimum $ 0.281013$ 0.281013 $ 0.281013 Najniższa cena $ 0.163916$ 0.163916 $ 0.163916 Zmiana ceny (1H) +0.77% Zmiana ceny (1D) +1.31% Zmiana ceny (7D) -13.27% Zmiana ceny (7D) -13.27%

Aktualna cena ErectusDAO (YUGE) wynosi $0.179004. W ciągu ostatnich 24 godzin kurs YUGE wahał się między $ 0.174051 a $ 0.180705, co wskazuje na aktywną zmienność rynku. Najwyższy kurs YUGE w historii to $ 0.281013, a najniższy to $ 0.163916.

Pod względem krótkoterminowych wyniki YUGE zmieniły się o +0.77% w ciągu ostatniej godziny, o +1.31% w ciągu 24 godzin i o -13.27% w ciągu ostatnich 7 dni. Daje to szybki przegląd najnowszych trendów cenowych i dynamiki rynkowej na MEXC.

Informacje rynkowe o ErectusDAO (YUGE)

Kapitalizacja rynkowa $ 285.55K$ 285.55K $ 285.55K Wolumen (24H) ---- -- W pełni rozwodniona kapitalizacja rynkowa $ 285.55K$ 285.55K $ 285.55K Podaż w obiegu 1.60M 1.60M 1.60M Całkowita podaż 1,595,241.433839235 1,595,241.433839235 1,595,241.433839235

Obecna kapitalizacja rynkowa ErectusDAO wynosi $ 285.55K, przy -- 24-godzinnego wolumenu obrotu. Podaż YUGE w obiegu wynosi 1.60M, przy całkowitej podaży 1595241.433839235. Jego całkowicie rozwodniona wycena (FDV) wynosi $ 285.55K.