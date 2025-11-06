GiełdaDEX+
Aktualna cena Epoch to 0 USD. Śledź aktualizacje cen EPOCH do USD w czasie rzeczywistym, wykresy na żywo, kapitalizację rynkową, 24-godzinny wolumen i więcej. Sprawdź trendy cenowe EPOCH łatwo w MEXC już teraz.Aktualna cena Epoch to 0 USD. Śledź aktualizacje cen EPOCH do USD w czasie rzeczywistym, wykresy na żywo, kapitalizację rynkową, 24-godzinny wolumen i więcej. Sprawdź trendy cenowe EPOCH łatwo w MEXC już teraz.

Więcej informacji o EPOCH

Informacje o cenie EPOCH

Czym jest EPOCH

Oficjalna strona internetowa EPOCH

Tokenomika EPOCH

Prognoza cen EPOCH

Logo Epoch

Cena Epoch (EPOCH)

Nienotowany

Aktualna cena 1 EPOCH do USD:

--
----
+2.00%1D
mexc
USD
Epoch (EPOCH) Wykres Ceny na Żywo
Ostatnia aktualizacja strony: 2025-11-06 15:16:25 (UTC+8)

Informacje o cenie Epoch (EPOCH) (USD)

24-godzinny zakres zmian cen:
$ 0
$ 0$ 0
Minimum 24h
$ 0
$ 0$ 0
Maksimum 24h

$ 0
$ 0$ 0

$ 0
$ 0$ 0

$ 0
$ 0$ 0

$ 0
$ 0$ 0

+0.53%

+2.03%

-21.51%

-21.51%

Aktualna cena Epoch (EPOCH) wynosi --. W ciągu ostatnich 24 godzin kurs EPOCH wahał się między $ 0 a $ 0, co wskazuje na aktywną zmienność rynku. Najwyższy kurs EPOCH w historii to $ 0, a najniższy to $ 0.

Pod względem krótkoterminowych wyniki EPOCH zmieniły się o +0.53% w ciągu ostatniej godziny, o +2.03% w ciągu 24 godzin i o -21.51% w ciągu ostatnich 7 dni. Daje to szybki przegląd najnowszych trendów cenowych i dynamiki rynkowej na MEXC.

Informacje rynkowe o Epoch (EPOCH)

$ 7.98K
$ 7.98K$ 7.98K

--
----

$ 7.98K
$ 7.98K$ 7.98K

899.78M
899.78M 899.78M

899,775,204.156491
899,775,204.156491 899,775,204.156491

Obecna kapitalizacja rynkowa Epoch wynosi $ 7.98K, przy -- 24-godzinnego wolumenu obrotu. Podaż EPOCH w obiegu wynosi 899.78M, przy całkowitej podaży 899775204.156491. Jego całkowicie rozwodniona wycena (FDV) wynosi $ 7.98K.

Historia ceny Epoch (EPOCH) – USD

W ciągu dzisiejszego dnia zmiana ceny Epoch do USD wyniosła $ 0.
W ciągu ostatnich 30 dni zmiana ceny Epoch do USD wyniosła $ 0.
W ciągu ostatnich 60 dni zmiana ceny Epoch do USD wyniosła $ 0.
W ciągu ostatnich 90 dni zmiana ceny Epoch do USD wyniosła $ 0.

OkresZmień (USD)Zmień (%)
Dzisiaj$ 0+2.03%
30 Dni$ 0-32.07%
60 dni$ 0-35.67%
90 dni$ 0--

Co to jest Epoch (EPOCH)

$epoch is the native token of the Epoch NFT project. The visionary art movement born on Solana. It fuels a bold creative ecosystem built around art, digital collectibles, and community-powered expression. At its core, Epoch is a living, evolving universe where every piece of art is a 1/1, manually crafted by the founder using AI, with unique names and metadata that form the backbone of its lore.

MEXC jest wiodącą giełdą kryptowalut, której ufa ponad 10 milionów użytkowników na całym świecie. Jest znana jako giełda z najszerszym wyborem tokenów, najszybszymi notowaniami i najniższymi opłatami handlowymi na rynku. Dołącz do MEXC już teraz, aby doświadczyć płynności na najwyższym poziomie i najbardziej konkurencyjnych opłat na rynku!

Zasoby dla Epoch (EPOCH)

Oficjalna strona internetowa

Prognoza ceny Epoch (w USD)

Jaka będzie wartość Epoch (EPOCH) w USD jutro, za tydzień lub za miesiąc? Ile mogą być warte twoje aktywa w Epoch (EPOCH) w 2025, 2026, 2027, 2028 roku — a nawet za 10 czy 20 lat? Skorzystaj z naszego narzędzia do przewidywania cen, aby poznać prognozy krótko- i długoterminowe dla Epoch.

Sprawdź teraz prognozę ceny Epoch!

EPOCH na lokalne waluty

Tokenomika Epoch (EPOCH)

Zrozumienie tokenomiki Epoch (EPOCH) może zapewnić głębszy wgląd w długoterminową wartość i potencjał wzrostu. Od sposobu dystrybucji tokenów po zarządzanie podażą – tokenomika odsłania podstawową strukturę ekonomii projektu. Poznaj szczegółową tokenomikę tokena EPOCHjuż teraz!

Inne pytania: Inne pytania dotyczące Epoch (EPOCH)

Jaka jest dziś wartość Epoch (EPOCH)?
Aktualna cena EPOCH w USD wynosi 0USD, jest aktualizowana w na bieżąco z najnowszymi danymi rynkowymi.
Jaka jest aktualna cena EPOCH do USD?
Aktualna cena EPOCH w USD wynosi $ 0. Sprawdź Konwerter MEXC, aby poznać dokładną konwersję tokenów.
Jaka jest kapitalizacja rynkowa Epoch?
Kapitalizacja rynkowa dla EPOCH wynosi $ 7.98K USD. Kapitalizacja rynkowa = aktualna cena × podaż w obiegu. Wskazuje całkowitą wartość rynkową tokena i jego pozycję w rankingu.
Jaka jest podaż EPOCH w obiegu?
W obiegu EPOCH znajduje się 899.78M USD.
Jaka była najwyższa cena w historii (ATH) EPOCH?
EPOCH osiąga ATH w wysokości 0 USD.
Jaka była najniższa cena w historii (ATL) dla EPOCH?
EPOCH zaliczył cenę ATL w wysokości 0 USD.
Jaki jest wolumen obrotu EPOCH?
Aktualny wolumen obrotu w ciągu 24 godzin dla EPOCH wynosi -- USD.
Czy w tym roku EPOCH pójdzie wyżej?
EPOCH może wzrosnąć w tym roku w zależności od warunków rynkowych i rozwoju projektów. Sprawdź prognozę ceny EPOCH, aby uzyskać bardziej szczegółową analizę.
Ostatnia aktualizacja strony: 2025-11-06 15:16:25 (UTC+8)

Zastrzeżenie

Ceny kryptowalut podlegają wysokiemu ryzyku rynkowemu i zmienności cenowej. Inwestuj w projekty i produkty, które znasz i których ryzyko rozumiesz. Przed dokonaniem jakiejkolwiek inwestycji dokładnie rozważ swoje doświadczenie inwestycyjne, sytuację finansową, cele inwestycyjne i tolerancję na ryzyko oraz skonsultuj się z niezależnym doradcą finansowym. Tego materiału nie należy traktować jako porady finansowej. Wyniki osiągane w przeszłości nie stanowią wiarygodnego wskaźnika przyszłych wyników. Wartość Twojej inwestycji może zarówno spadać, jak i rosnąć, a odzyskanie zainwestowanej kwoty nie jest gwarantowane. Ponosisz wyłączną odpowiedzialność za swoje decyzje inwestycyjne. MEXC nie ponosi odpowiedzialności za jakiekolwiek straty, które możesz ponieść. Aby uzyskać więcej informacji, zapoznaj się z naszym Regulaminem i Ostrzeżeniem o ryzyku. Zwróć również uwagę, że dane dotyczące wspomnianej kryptowaluty prezentowane tutaj (takie jak jej aktualna cena na żywo) opierają się na źródłach zewnętrznych. Są one przedstawiane „tak jak są” i wyłącznie w celach informacyjnych, bez jakichkolwiek gwarancji czy zapewnień. Linki prowadzące do witryn zewnętrznych również nie podlegają kontroli MEXC. MEXC nie ponosi odpowiedzialności za wiarygodność i dokładność takich witryn stron trzecich oraz ich zawartości.

