Informacje o cenie Epoch (EPOCH) (USD)

24-godzinny zakres zmian cen: $ 0 $ 0 $ 0 Minimum 24h $ 0 $ 0 $ 0 Maksimum 24h Minimum 24h $ 0$ 0 $ 0 Maksimum 24h $ 0$ 0 $ 0 Historyczne maksimum $ 0$ 0 $ 0 Najniższa cena $ 0$ 0 $ 0 Zmiana ceny (1H) +0.53% Zmiana ceny (1D) +2.03% Zmiana ceny (7D) -21.51% Zmiana ceny (7D) -21.51%

Aktualna cena Epoch (EPOCH) wynosi --. W ciągu ostatnich 24 godzin kurs EPOCH wahał się między $ 0 a $ 0, co wskazuje na aktywną zmienność rynku. Najwyższy kurs EPOCH w historii to $ 0, a najniższy to $ 0.

Pod względem krótkoterminowych wyniki EPOCH zmieniły się o +0.53% w ciągu ostatniej godziny, o +2.03% w ciągu 24 godzin i o -21.51% w ciągu ostatnich 7 dni. Daje to szybki przegląd najnowszych trendów cenowych i dynamiki rynkowej na MEXC.

Informacje rynkowe o Epoch (EPOCH)

Kapitalizacja rynkowa $ 7.98K$ 7.98K $ 7.98K Wolumen (24H) ---- -- W pełni rozwodniona kapitalizacja rynkowa $ 7.98K$ 7.98K $ 7.98K Podaż w obiegu 899.78M 899.78M 899.78M Całkowita podaż 899,775,204.156491 899,775,204.156491 899,775,204.156491

Obecna kapitalizacja rynkowa Epoch wynosi $ 7.98K, przy -- 24-godzinnego wolumenu obrotu. Podaż EPOCH w obiegu wynosi 899.78M, przy całkowitej podaży 899775204.156491. Jego całkowicie rozwodniona wycena (FDV) wynosi $ 7.98K.