GiełdaDEX+
Kup KryptoRynkiSpotFutures500XEarnWydarzenia
Więcej
Aktualna cena EPIC FAIL GUY to 0 USD. Śledź aktualizacje cen EFG do USD w czasie rzeczywistym, wykresy na żywo, kapitalizację rynkową, 24-godzinny wolumen i więcej. Sprawdź trendy cenowe EFG łatwo w MEXC już teraz.Aktualna cena EPIC FAIL GUY to 0 USD. Śledź aktualizacje cen EFG do USD w czasie rzeczywistym, wykresy na żywo, kapitalizację rynkową, 24-godzinny wolumen i więcej. Sprawdź trendy cenowe EFG łatwo w MEXC już teraz.

Więcej informacji o EFG

Informacje o cenie EFG

Czym jest EFG

Oficjalna strona internetowa EFG

Tokenomika EFG

Prognoza cen EFG

Earn

Airdrop+

Aktualności

Blog

Learn

Logo EPIC FAIL GUY

Cena EPIC FAIL GUY (EFG)

Nienotowany

Aktualna cena 1 EFG do USD:

--
----
0.00%1D
mexc
Dane tokenów pochodzą od stron trzecich. MEXC działa wyłącznie jako agregator informacji. Poznaj inne tokeny notowane na rynku spot MEXC!
USD
EPIC FAIL GUY (EFG) Wykres Ceny na Żywo
Ostatnia aktualizacja strony: 2025-11-06 15:16:16 (UTC+8)

Informacje o cenie EPIC FAIL GUY (EFG) (USD)

24-godzinny zakres zmian cen:
$ 0
$ 0$ 0
Minimum 24h
$ 0
$ 0$ 0
Maksimum 24h

$ 0
$ 0$ 0

$ 0
$ 0$ 0

$ 0
$ 0$ 0

$ 0
$ 0$ 0

--

--

-2.67%

-2.67%

Aktualna cena EPIC FAIL GUY (EFG) wynosi --. W ciągu ostatnich 24 godzin kurs EFG wahał się między $ 0 a $ 0, co wskazuje na aktywną zmienność rynku. Najwyższy kurs EFG w historii to $ 0, a najniższy to $ 0.

Pod względem krótkoterminowych wyniki EFG zmieniły się o -- w ciągu ostatniej godziny, o -- w ciągu 24 godzin i o -2.67% w ciągu ostatnich 7 dni. Daje to szybki przegląd najnowszych trendów cenowych i dynamiki rynkowej na MEXC.

Informacje rynkowe o EPIC FAIL GUY (EFG)

$ 10.44K
$ 10.44K$ 10.44K

--
----

$ 10.44K
$ 10.44K$ 10.44K

859.30M
859.30M 859.30M

859,296,669.9192874
859,296,669.9192874 859,296,669.9192874

Obecna kapitalizacja rynkowa EPIC FAIL GUY wynosi $ 10.44K, przy -- 24-godzinnego wolumenu obrotu. Podaż EFG w obiegu wynosi 859.30M, przy całkowitej podaży 859296669.9192874. Jego całkowicie rozwodniona wycena (FDV) wynosi $ 10.44K.

Historia ceny EPIC FAIL GUY (EFG) – USD

W ciągu dzisiejszego dnia zmiana ceny EPIC FAIL GUY do USD wyniosła $ 0.
W ciągu ostatnich 30 dni zmiana ceny EPIC FAIL GUY do USD wyniosła $ 0.
W ciągu ostatnich 60 dni zmiana ceny EPIC FAIL GUY do USD wyniosła $ 0.
W ciągu ostatnich 90 dni zmiana ceny EPIC FAIL GUY do USD wyniosła $ 0.

OkresZmień (USD)Zmień (%)
Dzisiaj$ 0--
30 Dni$ 0-15.85%
60 dni$ 0-28.24%
90 dni$ 0--

Co to jest EPIC FAIL GUY (EFG)

EFG - STICK-FIGURE FAIL LEGEND Born in late 2006 on 4chan, Epic Fail Guy emerged as a stick-figure character destined to fail at everything he attempts. A symbol of early internet humor and the inevitable mishaps of digital life. Know Your Meme officially documents Epic Fail Guy, cementing his place in internet culture history. The meme had already spread across various online communities by this point.

MEXC jest wiodącą giełdą kryptowalut, której ufa ponad 10 milionów użytkowników na całym świecie. Jest znana jako giełda z najszerszym wyborem tokenów, najszybszymi notowaniami i najniższymi opłatami handlowymi na rynku. Dołącz do MEXC już teraz, aby doświadczyć płynności na najwyższym poziomie i najbardziej konkurencyjnych opłat na rynku!

Zasoby dla EPIC FAIL GUY (EFG)

Oficjalna strona internetowa

Prognoza ceny EPIC FAIL GUY (w USD)

Jaka będzie wartość EPIC FAIL GUY (EFG) w USD jutro, za tydzień lub za miesiąc? Ile mogą być warte twoje aktywa w EPIC FAIL GUY (EFG) w 2025, 2026, 2027, 2028 roku — a nawet za 10 czy 20 lat? Skorzystaj z naszego narzędzia do przewidywania cen, aby poznać prognozy krótko- i długoterminowe dla EPIC FAIL GUY.

Sprawdź teraz prognozę ceny EPIC FAIL GUY!

EFG na lokalne waluty

Tokenomika EPIC FAIL GUY (EFG)

Zrozumienie tokenomiki EPIC FAIL GUY (EFG) może zapewnić głębszy wgląd w długoterminową wartość i potencjał wzrostu. Od sposobu dystrybucji tokenów po zarządzanie podażą – tokenomika odsłania podstawową strukturę ekonomii projektu. Poznaj szczegółową tokenomikę tokena EFGjuż teraz!

Inne pytania: Inne pytania dotyczące EPIC FAIL GUY (EFG)

Jaka jest dziś wartość EPIC FAIL GUY (EFG)?
Aktualna cena EFG w USD wynosi 0USD, jest aktualizowana w na bieżąco z najnowszymi danymi rynkowymi.
Jaka jest aktualna cena EFG do USD?
Aktualna cena EFG w USD wynosi $ 0. Sprawdź Konwerter MEXC, aby poznać dokładną konwersję tokenów.
Jaka jest kapitalizacja rynkowa EPIC FAIL GUY?
Kapitalizacja rynkowa dla EFG wynosi $ 10.44K USD. Kapitalizacja rynkowa = aktualna cena × podaż w obiegu. Wskazuje całkowitą wartość rynkową tokena i jego pozycję w rankingu.
Jaka jest podaż EFG w obiegu?
W obiegu EFG znajduje się 859.30M USD.
Jaka była najwyższa cena w historii (ATH) EFG?
EFG osiąga ATH w wysokości 0 USD.
Jaka była najniższa cena w historii (ATL) dla EFG?
EFG zaliczył cenę ATL w wysokości 0 USD.
Jaki jest wolumen obrotu EFG?
Aktualny wolumen obrotu w ciągu 24 godzin dla EFG wynosi -- USD.
Czy w tym roku EFG pójdzie wyżej?
EFG może wzrosnąć w tym roku w zależności od warunków rynkowych i rozwoju projektów. Sprawdź prognozę ceny EFG, aby uzyskać bardziej szczegółową analizę.
Ostatnia aktualizacja strony: 2025-11-06 15:16:16 (UTC+8)

Ważne aktualizacje branżowe EPIC FAIL GUY (EFG)

Czas (UTC+8)TypInformacja
11-05 17:18:00Aktualności branżowe
Ethereum rebounds breaking through $3,300, 24-hour decline narrows to 8.98%
11-05 10:42:00Dane on-chain
Over the past 24 hours, global liquidations exceeded $2 billion, with more than 470,000 traders liquidated
11-04 17:22:15Aktualności branżowe
Crypto Fear and Greed Index Falls to 21, Market Enters "Extreme Fear"
11-04 15:40:43Aktualności branżowe
Privacy sector tokens continue to rise, DASH up over 45% in 24h
11-04 13:21:37Aktualności branżowe
Over the past 24 hours, liquidations across the market exceeded $1.2 billion, with more than 320,000 traders liquidated
11-04 05:28:00Aktualności branżowe
Last week, digital asset investment products saw a net outflow of $360 million, with Bitcoin outflows reaching $946 million

Zastrzeżenie

Ceny kryptowalut podlegają wysokiemu ryzyku rynkowemu i zmienności cenowej. Inwestuj w projekty i produkty, które znasz i których ryzyko rozumiesz. Przed dokonaniem jakiejkolwiek inwestycji dokładnie rozważ swoje doświadczenie inwestycyjne, sytuację finansową, cele inwestycyjne i tolerancję na ryzyko oraz skonsultuj się z niezależnym doradcą finansowym. Tego materiału nie należy traktować jako porady finansowej. Wyniki osiągane w przeszłości nie stanowią wiarygodnego wskaźnika przyszłych wyników. Wartość Twojej inwestycji może zarówno spadać, jak i rosnąć, a odzyskanie zainwestowanej kwoty nie jest gwarantowane. Ponosisz wyłączną odpowiedzialność za swoje decyzje inwestycyjne. MEXC nie ponosi odpowiedzialności za jakiekolwiek straty, które możesz ponieść. Aby uzyskać więcej informacji, zapoznaj się z naszym Regulaminem i Ostrzeżeniem o ryzyku. Zwróć również uwagę, że dane dotyczące wspomnianej kryptowaluty prezentowane tutaj (takie jak jej aktualna cena na żywo) opierają się na źródłach zewnętrznych. Są one przedstawiane „tak jak są” i wyłącznie w celach informacyjnych, bez jakichkolwiek gwarancji czy zapewnień. Linki prowadzące do witryn zewnętrznych również nie podlegają kontroli MEXC. MEXC nie ponosi odpowiedzialności za wiarygodność i dokładność takich witryn stron trzecich oraz ich zawartości.

POPULARNE

Aktualnie popularne kryptowaluty, które zyskują znaczną uwagę na rynku

Logo Bitcoin

Bitcoin

BTC

$103,168.37
$103,168.37$103,168.37

-0.53%

Logo Ethereum

Ethereum

ETH

$3,379.85
$3,379.85$3,379.85

-0.54%

Logo Solana

Solana

SOL

$158.99
$158.99$158.99

-0.95%

Logo USDCoin

USDCoin

USDC

$1.0001
$1.0001$1.0001

+0.01%

Logo UCN

UCN

UCN

$1,478.00
$1,478.00$1,478.00

+0.13%

Największe wolumeny

Kryptowaluty o najwyższym wolumenie obrotu

Logo Bitcoin

Bitcoin

BTC

$103,168.37
$103,168.37$103,168.37

-0.53%

Logo Ethereum

Ethereum

ETH

$3,379.85
$3,379.85$3,379.85

-0.54%

Logo XRP

XRP

XRP

$2.3201
$2.3201$2.3201

+1.91%

Logo Solana

Solana

SOL

$158.99
$158.99$158.99

-0.95%

Logo Aster

Aster

ASTER

$1.0904
$1.0904$1.0904

+0.47%

Nowo dodane

Ostatnio notowane kryptowaluty, które są dostępne do handlu

Logo UnifAI

UnifAI

UAI

$0.00000
$0.00000$0.00000

0.00%

Logo Folks Finance

Folks Finance

FOLKS

$0.00000
$0.00000$0.00000

0.00%

Logo SN64

SN64

SN64

$0.00000
$0.00000$0.00000

0.00%

Logo Neuralinker

Neuralinker

NEURALINKER

$0.00000
$0.00000$0.00000

0.00%

Logo SN51

SN51

SN51

$0.00000
$0.00000$0.00000

0.00%

Największe wzrosty

Dzisiejsze największe wzrosty kryptowalut

Logo Intuition

Intuition

TRUST

$0.2063
$0.2063$0.2063

+312.60%

Logo DramaBits

DramaBits

DRAMA

$0.000005500
$0.000005500$0.000005500

+191.31%

Logo Jump Tom

Jump Tom

JUMP

$0.0000000500
$0.0000000500$0.0000000500

+231.12%

Logo CELDATA

CELDATA

CELDATA

$0.000000000000000000004700
$0.000000000000000000004700$0.000000000000000000004700

+113.53%

Logo Sapien

Sapien

SAPIEN

$0.24429
$0.24429$0.24429

+92.70%