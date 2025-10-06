Informacje o cenie EONIC (EONIC) (USD)

24-godzinny zakres zmian cen: $ 0.00025514 $ 0.00025514 $ 0.00025514 Minimum 24h $ 0.00026756 $ 0.00026756 $ 0.00026756 Maksimum 24h Minimum 24h $ 0.00025514$ 0.00025514 $ 0.00025514 Maksimum 24h $ 0.00026756$ 0.00026756 $ 0.00026756 Historyczne maksimum $ 0.00042902$ 0.00042902 $ 0.00042902 Najniższa cena $ 0.00009587$ 0.00009587 $ 0.00009587 Zmiana ceny (1H) -2.19% Zmiana ceny (1D) -2.10% Zmiana ceny (7D) -7.05% Zmiana ceny (7D) -7.05%

Aktualna cena EONIC (EONIC) wynosi $0.00025375. W ciągu ostatnich 24 godzin kurs EONIC wahał się między $ 0.00025514 a $ 0.00026756, co wskazuje na aktywną zmienność rynku. Najwyższy kurs EONIC w historii to $ 0.00042902, a najniższy to $ 0.00009587.

Pod względem krótkoterminowych wyniki EONIC zmieniły się o -2.19% w ciągu ostatniej godziny, o -2.10% w ciągu 24 godzin i o -7.05% w ciągu ostatnich 7 dni. Daje to szybki przegląd najnowszych trendów cenowych i dynamiki rynkowej na MEXC.

Informacje rynkowe o EONIC (EONIC)

Kapitalizacja rynkowa $ 246.81K$ 246.81K $ 246.81K Wolumen (24H) ---- -- W pełni rozwodniona kapitalizacja rynkowa $ 246.81K$ 246.81K $ 246.81K Podaż w obiegu 963.15M 963.15M 963.15M Całkowita podaż 963,149,182.007996 963,149,182.007996 963,149,182.007996

Obecna kapitalizacja rynkowa EONIC wynosi $ 246.81K, przy -- 24-godzinnego wolumenu obrotu. Podaż EONIC w obiegu wynosi 963.15M, przy całkowitej podaży 963149182.007996. Jego całkowicie rozwodniona wycena (FDV) wynosi $ 246.81K.