Informacje o cenie Enlightenment (E) (USD)

24-godzinny zakres zmian cen: $ 0.00003786 $ 0.00003786 $ 0.00003786 Minimum 24h $ 0.00004699 $ 0.00004699 $ 0.00004699 Maksimum 24h Minimum 24h $ 0.00003786$ 0.00003786 $ 0.00003786 Maksimum 24h $ 0.00004699$ 0.00004699 $ 0.00004699 Historyczne maksimum $ 0.00060777$ 0.00060777 $ 0.00060777 Najniższa cena $ 0.00003786$ 0.00003786 $ 0.00003786 Zmiana ceny (1H) -0.43% Zmiana ceny (1D) -18.61% Zmiana ceny (7D) -48.15% Zmiana ceny (7D) -48.15%

Aktualna cena Enlightenment (E) wynosi $0.00003799. W ciągu ostatnich 24 godzin kurs E wahał się między $ 0.00003786 a $ 0.00004699, co wskazuje na aktywną zmienność rynku. Najwyższy kurs E w historii to $ 0.00060777, a najniższy to $ 0.00003786.

Pod względem krótkoterminowych wyniki E zmieniły się o -0.43% w ciągu ostatniej godziny, o -18.61% w ciągu 24 godzin i o -48.15% w ciągu ostatnich 7 dni. Daje to szybki przegląd najnowszych trendów cenowych i dynamiki rynkowej na MEXC.

Informacje rynkowe o Enlightenment (E)

Kapitalizacja rynkowa $ 38.27K$ 38.27K $ 38.27K Wolumen (24H) ---- -- W pełni rozwodniona kapitalizacja rynkowa $ 38.27K$ 38.27K $ 38.27K Podaż w obiegu 999.99M 999.99M 999.99M Całkowita podaż 999,987,002.875596 999,987,002.875596 999,987,002.875596

Obecna kapitalizacja rynkowa Enlightenment wynosi $ 38.27K, przy -- 24-godzinnego wolumenu obrotu. Podaż E w obiegu wynosi 999.99M, przy całkowitej podaży 999987002.875596. Jego całkowicie rozwodniona wycena (FDV) wynosi $ 38.27K.