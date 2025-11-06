Informacje o cenie END (END) (USD)

24-godzinny zakres zmian cen: Minimum 24h $ 0.00620645 Maksimum 24h $ 0.00676904 Historyczne maksimum $ 0.087624 Najniższa cena $ 0.00383942 Zmiana ceny (1H) +1.29% Zmiana ceny (1D) +0.82% Zmiana ceny (7D) -15.52%

Aktualna cena END (END) wynosi $0.0066338. W ciągu ostatnich 24 godzin kurs END wahał się między $ 0.00620645 a $ 0.00676904, co wskazuje na aktywną zmienność rynku. Najwyższy kurs END w historii to $ 0.087624, a najniższy to $ 0.00383942.

Pod względem krótkoterminowych wyniki END zmieniły się o +1.29% w ciągu ostatniej godziny, o +0.82% w ciągu 24 godzin i o -15.52% w ciągu ostatnich 7 dni. Daje to szybki przegląd najnowszych trendów cenowych i dynamiki rynkowej na MEXC.

Informacje rynkowe o END (END)

Kapitalizacja rynkowa $ 796.46K Wolumen (24H) -- W pełni rozwodniona kapitalizacja rynkowa $ 3.30M Podaż w obiegu 120.81M Całkowita podaż 500,000,000.0

Obecna kapitalizacja rynkowa END wynosi $ 796.46K, przy -- 24-godzinnego wolumenu obrotu. Podaż END w obiegu wynosi 120.81M, przy całkowitej podaży 500000000.0. Jego całkowicie rozwodniona wycena (FDV) wynosi $ 3.30M.