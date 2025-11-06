GiełdaDEX+
Aktualna cena END to 0.0066338 USD. Śledź aktualizacje cen END do USD w czasie rzeczywistym, wykresy na żywo, kapitalizację rynkową, 24-godzinny wolumen i więcej. Sprawdź trendy cenowe END łatwo w MEXC już teraz.

Więcej informacji o END

Informacje o cenie END

Czym jest END

Biała księga END

Oficjalna strona internetowa END

Tokenomika END

Prognoza cen END

Cena END (END)

Nienotowany

Aktualna cena 1 END do USD:

$0.0066338
+0.80%1D
USD
END (END) Wykres Ceny na Żywo
Ostatnia aktualizacja strony: 2025-11-06 11:23:34 (UTC+8)

Informacje o cenie END (END) (USD)

24-godzinny zakres zmian cen:
$ 0.00620645
Minimum 24h
$ 0.00676904
Maksimum 24h

$ 0.00620645
$ 0.00676904
$ 0.087624
$ 0.00383942
+1.29%

+0.82%

-15.52%

-15.52%

Aktualna cena END (END) wynosi $0.0066338. W ciągu ostatnich 24 godzin kurs END wahał się między $ 0.00620645 a $ 0.00676904, co wskazuje na aktywną zmienność rynku. Najwyższy kurs END w historii to $ 0.087624, a najniższy to $ 0.00383942.

Pod względem krótkoterminowych wyniki END zmieniły się o +1.29% w ciągu ostatniej godziny, o +0.82% w ciągu 24 godzin i o -15.52% w ciągu ostatnich 7 dni. Daje to szybki przegląd najnowszych trendów cenowych i dynamiki rynkowej na MEXC.

Informacje rynkowe o END (END)

$ 796.46K
--
$ 3.30M
120.81M
500,000,000.0
Obecna kapitalizacja rynkowa END wynosi $ 796.46K, przy -- 24-godzinnego wolumenu obrotu. Podaż END w obiegu wynosi 120.81M, przy całkowitej podaży 500000000.0. Jego całkowicie rozwodniona wycena (FDV) wynosi $ 3.30M.

Historia ceny END (END) – USD

W ciągu dzisiejszego dnia zmiana ceny END do USD wyniosła $ 0.
W ciągu ostatnich 30 dni zmiana ceny END do USD wyniosła $ -0.0023746934.
W ciągu ostatnich 60 dni zmiana ceny END do USD wyniosła $ -0.0031653335.
W ciągu ostatnich 90 dni zmiana ceny END do USD wyniosła $ -0.008855188990375518.

OkresZmień (USD)Zmień (%)
Dzisiaj$ 0+0.82%
30 Dni$ -0.0023746934-35.79%
60 dni$ -0.0031653335-47.71%
90 dni$ -0.008855188990375518-57.17%

Co to jest END (END)

$END is designed as a digital cryptographic fungible token designed for exclusive use within the Endless Clouds ecosystem. And will be treated as a premium currency across Treeverse, currently available on all major stores. Endless Clouds Foundation is already powering 3 digital collectible collections for the Treeverse ecosystem: Nftrees, Treeverse Plots and Timeless which have done $100M+ in secondary volume.

MEXC jest wiodącą giełdą kryptowalut, której ufa ponad 10 milionów użytkowników na całym świecie. Jest znana jako giełda z najszerszym wyborem tokenów, najszybszymi notowaniami i najniższymi opłatami handlowymi na rynku. Dołącz do MEXC już teraz, aby doświadczyć płynności na najwyższym poziomie i najbardziej konkurencyjnych opłat na rynku!

Prognoza ceny END (w USD)

Jaka będzie wartość END (END) w USD jutro, za tydzień lub za miesiąc? Ile mogą być warte twoje aktywa w END (END) w 2025, 2026, 2027, 2028 roku — a nawet za 10 czy 20 lat? Skorzystaj z naszego narzędzia do przewidywania cen, aby poznać prognozy krótko- i długoterminowe dla END.

Sprawdź teraz prognozę ceny END!

END na lokalne waluty

Tokenomika END (END)

Zrozumienie tokenomiki END (END) może zapewnić głębszy wgląd w długoterminową wartość i potencjał wzrostu. Od sposobu dystrybucji tokenów po zarządzanie podażą – tokenomika odsłania podstawową strukturę ekonomii projektu. Poznaj szczegółową tokenomikę tokena ENDjuż teraz!

Inne pytania: Inne pytania dotyczące END (END)

Jaka jest dziś wartość END (END)?
Aktualna cena END w USD wynosi 0.0066338USD, jest aktualizowana w na bieżąco z najnowszymi danymi rynkowymi.
Jaka jest aktualna cena END do USD?
Aktualna cena END w USD wynosi $ 0.0066338. Sprawdź Konwerter MEXC, aby poznać dokładną konwersję tokenów.
Jaka jest kapitalizacja rynkowa END?
Kapitalizacja rynkowa dla END wynosi $ 796.46K USD. Kapitalizacja rynkowa = aktualna cena × podaż w obiegu. Wskazuje całkowitą wartość rynkową tokena i jego pozycję w rankingu.
Jaka jest podaż END w obiegu?
W obiegu END znajduje się 120.81M USD.
Jaka była najwyższa cena w historii (ATH) END?
END osiąga ATH w wysokości 0.087624 USD.
Jaka była najniższa cena w historii (ATL) dla END?
END zaliczył cenę ATL w wysokości 0.00383942 USD.
Jaki jest wolumen obrotu END?
Aktualny wolumen obrotu w ciągu 24 godzin dla END wynosi -- USD.
Czy w tym roku END pójdzie wyżej?
END może wzrosnąć w tym roku w zależności od warunków rynkowych i rozwoju projektów. Sprawdź prognozę ceny END, aby uzyskać bardziej szczegółową analizę.
Ostatnia aktualizacja strony: 2025-11-06 11:23:34 (UTC+8)

Zastrzeżenie

Ceny kryptowalut podlegają wysokiemu ryzyku rynkowemu i zmienności cenowej. Inwestuj w projekty i produkty, które znasz i których ryzyko rozumiesz. Przed dokonaniem jakiejkolwiek inwestycji dokładnie rozważ swoje doświadczenie inwestycyjne, sytuację finansową, cele inwestycyjne i tolerancję na ryzyko oraz skonsultuj się z niezależnym doradcą finansowym. Tego materiału nie należy traktować jako porady finansowej. Wyniki osiągane w przeszłości nie stanowią wiarygodnego wskaźnika przyszłych wyników. Wartość Twojej inwestycji może zarówno spadać, jak i rosnąć, a odzyskanie zainwestowanej kwoty nie jest gwarantowane. Ponosisz wyłączną odpowiedzialność za swoje decyzje inwestycyjne. MEXC nie ponosi odpowiedzialności za jakiekolwiek straty, które możesz ponieść. Aby uzyskać więcej informacji, zapoznaj się z naszym Regulaminem i Ostrzeżeniem o ryzyku. Zwróć również uwagę, że dane dotyczące wspomnianej kryptowaluty prezentowane tutaj (takie jak jej aktualna cena na żywo) opierają się na źródłach zewnętrznych. Są one przedstawiane „tak jak są” i wyłącznie w celach informacyjnych, bez jakichkolwiek gwarancji czy zapewnień. Linki prowadzące do witryn zewnętrznych również nie podlegają kontroli MEXC. MEXC nie ponosi odpowiedzialności za wiarygodność i dokładność takich witryn stron trzecich oraz ich zawartości.

