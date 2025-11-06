GiełdaDEX+
Aktualna cena Emerge to 0 USD. Śledź aktualizacje cen EMERGE do USD w czasie rzeczywistym, wykresy na żywo, kapitalizację rynkową, 24-godzinny wolumen i więcej. Sprawdź trendy cenowe EMERGE łatwo w MEXC już teraz.

Więcej informacji o EMERGE

Informacje o cenie EMERGE

Czym jest EMERGE

Oficjalna strona internetowa EMERGE

Tokenomika EMERGE

Prognoza cen EMERGE

Logo Emerge

Cena Emerge (EMERGE)

Nienotowany

Aktualna cena 1 EMERGE do USD:

--
----
+6.40%1D
Dane tokenów pochodzą od stron trzecich.
Emerge (EMERGE) Wykres Ceny na Żywo
Ostatnia aktualizacja strony: 2025-11-06 11:23:26 (UTC+8)

Informacje o cenie Emerge (EMERGE) (USD)

24-godzinny zakres zmian cen:
$ 0
$ 0$ 0
Minimum 24h
$ 0
$ 0$ 0
Maksimum 24h

$ 0
$ 0$ 0

$ 0
$ 0$ 0

$ 0
$ 0$ 0

$ 0
$ 0$ 0

+1.45%

+6.49%

-0.55%

-0.55%

Aktualna cena Emerge (EMERGE) wynosi --. W ciągu ostatnich 24 godzin kurs EMERGE wahał się między $ 0 a $ 0, co wskazuje na aktywną zmienność rynku. Najwyższy kurs EMERGE w historii to $ 0, a najniższy to $ 0.

Pod względem krótkoterminowych wyniki EMERGE zmieniły się o +1.45% w ciągu ostatniej godziny, o +6.49% w ciągu 24 godzin i o -0.55% w ciągu ostatnich 7 dni. Daje to szybki przegląd najnowszych trendów cenowych i dynamiki rynkowej na MEXC.

Informacje rynkowe o Emerge (EMERGE)

$ 1.28M
$ 1.28M$ 1.28M

--
----

$ 1.35M
$ 1.35M$ 1.35M

94.77B
94.77B 94.77B

99,999,999,999.99998
99,999,999,999.99998 99,999,999,999.99998

Obecna kapitalizacja rynkowa Emerge wynosi $ 1.28M, przy -- 24-godzinnego wolumenu obrotu. Podaż EMERGE w obiegu wynosi 94.77B, przy całkowitej podaży 99999999999.99998. Jego całkowicie rozwodniona wycena (FDV) wynosi $ 1.35M.

Historia ceny Emerge (EMERGE) – USD

W ciągu dzisiejszego dnia zmiana ceny Emerge do USD wyniosła $ 0.
W ciągu ostatnich 30 dni zmiana ceny Emerge do USD wyniosła $ 0.
W ciągu ostatnich 60 dni zmiana ceny Emerge do USD wyniosła $ 0.
W ciągu ostatnich 90 dni zmiana ceny Emerge do USD wyniosła $ 0.

OkresZmień (USD)Zmień (%)
Dzisiaj$ 0+6.49%
30 Dni$ 0+56.37%
60 dni$ 0--
90 dni$ 0--

Co to jest Emerge (EMERGE)

$EMERGE powers the first platform bringing AI content generation directly into social media feeds. As a product token, $EMERGE aligns user incentives with long term investors while generating operational income through workflow usage fees and creator revenue splits. $EMERGE serves as the parent token for our upcoming workflow token launch pad ecosystem, where viral AI workflows can spawn their own tokens paired to $EMERGE, creating a multi layered economy that captures value from every viral moment and meme created on our platform.

MEXC jest wiodącą giełdą kryptowalut, której ufa ponad 10 milionów użytkowników na całym świecie. Jest znana jako giełda z najszerszym wyborem tokenów, najszybszymi notowaniami i najniższymi opłatami handlowymi na rynku. Dołącz do MEXC już teraz, aby doświadczyć płynności na najwyższym poziomie i najbardziej konkurencyjnych opłat na rynku!

Zasoby dla Emerge (EMERGE)

Oficjalna strona internetowa

Prognoza ceny Emerge (w USD)

Jaka będzie wartość Emerge (EMERGE) w USD jutro, za tydzień lub za miesiąc? Ile mogą być warte twoje aktywa w Emerge (EMERGE) w 2025, 2026, 2027, 2028 roku — a nawet za 10 czy 20 lat? Skorzystaj z naszego narzędzia do przewidywania cen, aby poznać prognozy krótko- i długoterminowe dla Emerge.

Sprawdź teraz prognozę ceny Emerge!

EMERGE na lokalne waluty

Tokenomika Emerge (EMERGE)

Zrozumienie tokenomiki Emerge (EMERGE) może zapewnić głębszy wgląd w długoterminową wartość i potencjał wzrostu. Od sposobu dystrybucji tokenów po zarządzanie podażą – tokenomika odsłania podstawową strukturę ekonomii projektu. Poznaj szczegółową tokenomikę tokena EMERGEjuż teraz!

Inne pytania: Inne pytania dotyczące Emerge (EMERGE)

Jaka jest dziś wartość Emerge (EMERGE)?
Aktualna cena EMERGE w USD wynosi 0USD, jest aktualizowana w na bieżąco z najnowszymi danymi rynkowymi.
Jaka jest aktualna cena EMERGE do USD?
Aktualna cena EMERGE w USD wynosi $ 0. Sprawdź Konwerter MEXC, aby poznać dokładną konwersję tokenów.
Jaka jest kapitalizacja rynkowa Emerge?
Kapitalizacja rynkowa dla EMERGE wynosi $ 1.28M USD. Kapitalizacja rynkowa = aktualna cena × podaż w obiegu. Wskazuje całkowitą wartość rynkową tokena i jego pozycję w rankingu.
Jaka jest podaż EMERGE w obiegu?
W obiegu EMERGE znajduje się 94.77B USD.
Jaka była najwyższa cena w historii (ATH) EMERGE?
EMERGE osiąga ATH w wysokości 0 USD.
Jaka była najniższa cena w historii (ATL) dla EMERGE?
EMERGE zaliczył cenę ATL w wysokości 0 USD.
Jaki jest wolumen obrotu EMERGE?
Aktualny wolumen obrotu w ciągu 24 godzin dla EMERGE wynosi -- USD.
Czy w tym roku EMERGE pójdzie wyżej?
EMERGE może wzrosnąć w tym roku w zależności od warunków rynkowych i rozwoju projektów. Sprawdź prognozę ceny EMERGE, aby uzyskać bardziej szczegółową analizę.
Ostatnia aktualizacja strony: 2025-11-06 11:23:26 (UTC+8)

Ważne aktualizacje branżowe Emerge (EMERGE)

Czas (UTC+8)TypInformacja
11-05 17:18:00Aktualności branżowe
Ethereum rebounds breaking through $3,300, 24-hour decline narrows to 8.98%
11-05 10:42:00Dane on-chain
Over the past 24 hours, global liquidations exceeded $2 billion, with more than 470,000 traders liquidated
11-04 17:22:15Aktualności branżowe
Crypto Fear and Greed Index Falls to 21, Market Enters "Extreme Fear"
11-04 15:40:43Aktualności branżowe
Privacy sector tokens continue to rise, DASH up over 45% in 24h
11-04 13:21:37Aktualności branżowe
Over the past 24 hours, liquidations across the market exceeded $1.2 billion, with more than 320,000 traders liquidated
11-04 05:28:00Aktualności branżowe
Last week, digital asset investment products saw a net outflow of $360 million, with Bitcoin outflows reaching $946 million

Zastrzeżenie

Ceny kryptowalut podlegają wysokiemu ryzyku rynkowemu i zmienności cenowej. Inwestuj w projekty i produkty, które znasz i których ryzyko rozumiesz. Przed dokonaniem jakiejkolwiek inwestycji dokładnie rozważ swoje doświadczenie inwestycyjne, sytuację finansową, cele inwestycyjne i tolerancję na ryzyko oraz skonsultuj się z niezależnym doradcą finansowym. Tego materiału nie należy traktować jako porady finansowej. Wyniki osiągane w przeszłości nie stanowią wiarygodnego wskaźnika przyszłych wyników. Wartość Twojej inwestycji może zarówno spadać, jak i rosnąć, a odzyskanie zainwestowanej kwoty nie jest gwarantowane. Ponosisz wyłączną odpowiedzialność za swoje decyzje inwestycyjne. MEXC nie ponosi odpowiedzialności za jakiekolwiek straty, które możesz ponieść. Aby uzyskać więcej informacji, zapoznaj się z naszym Regulaminem i Ostrzeżeniem o ryzyku. Zwróć również uwagę, że dane dotyczące wspomnianej kryptowaluty prezentowane tutaj (takie jak jej aktualna cena na żywo) opierają się na źródłach zewnętrznych. Są one przedstawiane „tak jak są” i wyłącznie w celach informacyjnych, bez jakichkolwiek gwarancji czy zapewnień. Linki prowadzące do witryn zewnętrznych również nie podlegają kontroli MEXC. MEXC nie ponosi odpowiedzialności za wiarygodność i dokładność takich witryn stron trzecich oraz ich zawartości.

