Informacje o cenie Elysyn Ai (ELYSYN) (USD)

24-godzinny zakres zmian cen: $ 0 $ 0 $ 0 Minimum 24h $ 0 $ 0 $ 0 Maksimum 24h Minimum 24h $ 0$ 0 $ 0 Maksimum 24h $ 0$ 0 $ 0 Historyczne maksimum $ 0.149965$ 0.149965 $ 0.149965 Najniższa cena $ 0$ 0 $ 0 Zmiana ceny (1H) -- Zmiana ceny (1D) -- Zmiana ceny (7D) -13.64% Zmiana ceny (7D) -13.64%

Aktualna cena Elysyn Ai (ELYSYN) wynosi --. W ciągu ostatnich 24 godzin kurs ELYSYN wahał się między $ 0 a $ 0, co wskazuje na aktywną zmienność rynku. Najwyższy kurs ELYSYN w historii to $ 0.149965, a najniższy to $ 0.

Pod względem krótkoterminowych wyniki ELYSYN zmieniły się o -- w ciągu ostatniej godziny, o -- w ciągu 24 godzin i o -13.64% w ciągu ostatnich 7 dni. Daje to szybki przegląd najnowszych trendów cenowych i dynamiki rynkowej na MEXC.

Informacje rynkowe o Elysyn Ai (ELYSYN)

Kapitalizacja rynkowa $ 5.67K$ 5.67K $ 5.67K Wolumen (24H) ---- -- W pełni rozwodniona kapitalizacja rynkowa $ 5.67K$ 5.67K $ 5.67K Podaż w obiegu 9.19M 9.19M 9.19M Całkowita podaż 9,194,235.959072296 9,194,235.959072296 9,194,235.959072296

Obecna kapitalizacja rynkowa Elysyn Ai wynosi $ 5.67K, przy -- 24-godzinnego wolumenu obrotu. Podaż ELYSYN w obiegu wynosi 9.19M, przy całkowitej podaży 9194235.959072296. Jego całkowicie rozwodniona wycena (FDV) wynosi $ 5.67K.