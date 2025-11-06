GiełdaDEX+
Kup KryptoRynkiSpotFutures500XEarnWydarzenia
Więcej
Aktualna cena Elysyn Ai to 0 USD. Śledź aktualizacje cen ELYSYN do USD w czasie rzeczywistym, wykresy na żywo, kapitalizację rynkową, 24-godzinny wolumen i więcej. Sprawdź trendy cenowe ELYSYN łatwo w MEXC już teraz.Aktualna cena Elysyn Ai to 0 USD. Śledź aktualizacje cen ELYSYN do USD w czasie rzeczywistym, wykresy na żywo, kapitalizację rynkową, 24-godzinny wolumen i więcej. Sprawdź trendy cenowe ELYSYN łatwo w MEXC już teraz.

Więcej informacji o ELYSYN

Informacje o cenie ELYSYN

Czym jest ELYSYN

Biała księga ELYSYN

Oficjalna strona internetowa ELYSYN

Tokenomika ELYSYN

Prognoza cen ELYSYN

Earn

Airdrop+

Aktualności

Blog

Learn

Logo Elysyn Ai

Cena Elysyn Ai (ELYSYN)

Nienotowany

Aktualna cena 1 ELYSYN do USD:

$0.00061622
$0.00061622$0.00061622
0.00%1D
mexc
Dane tokenów pochodzą od stron trzecich. MEXC działa wyłącznie jako agregator informacji. Poznaj inne tokeny notowane na rynku spot MEXC!
USD
Elysyn Ai (ELYSYN) Wykres Ceny na Żywo
Ostatnia aktualizacja strony: 2025-11-06 15:15:48 (UTC+8)

Informacje o cenie Elysyn Ai (ELYSYN) (USD)

24-godzinny zakres zmian cen:
$ 0
$ 0$ 0
Minimum 24h
$ 0
$ 0$ 0
Maksimum 24h

$ 0
$ 0$ 0

$ 0
$ 0$ 0

$ 0.149965
$ 0.149965$ 0.149965

$ 0
$ 0$ 0

--

--

-13.64%

-13.64%

Aktualna cena Elysyn Ai (ELYSYN) wynosi --. W ciągu ostatnich 24 godzin kurs ELYSYN wahał się między $ 0 a $ 0, co wskazuje na aktywną zmienność rynku. Najwyższy kurs ELYSYN w historii to $ 0.149965, a najniższy to $ 0.

Pod względem krótkoterminowych wyniki ELYSYN zmieniły się o -- w ciągu ostatniej godziny, o -- w ciągu 24 godzin i o -13.64% w ciągu ostatnich 7 dni. Daje to szybki przegląd najnowszych trendów cenowych i dynamiki rynkowej na MEXC.

Informacje rynkowe o Elysyn Ai (ELYSYN)

$ 5.67K
$ 5.67K$ 5.67K

--
----

$ 5.67K
$ 5.67K$ 5.67K

9.19M
9.19M 9.19M

9,194,235.959072296
9,194,235.959072296 9,194,235.959072296

Obecna kapitalizacja rynkowa Elysyn Ai wynosi $ 5.67K, przy -- 24-godzinnego wolumenu obrotu. Podaż ELYSYN w obiegu wynosi 9.19M, przy całkowitej podaży 9194235.959072296. Jego całkowicie rozwodniona wycena (FDV) wynosi $ 5.67K.

Historia ceny Elysyn Ai (ELYSYN) – USD

W ciągu dzisiejszego dnia zmiana ceny Elysyn Ai do USD wyniosła $ 0.
W ciągu ostatnich 30 dni zmiana ceny Elysyn Ai do USD wyniosła $ 0.
W ciągu ostatnich 60 dni zmiana ceny Elysyn Ai do USD wyniosła $ 0.
W ciągu ostatnich 90 dni zmiana ceny Elysyn Ai do USD wyniosła $ 0.

OkresZmień (USD)Zmień (%)
Dzisiaj$ 0--
30 Dni$ 0-32.11%
60 dni$ 0-95.38%
90 dni$ 0--

Co to jest Elysyn Ai (ELYSYN)

Elysyn AI presents itself as an all-encompassing artificially intelligent system carefully developed to transform the way participants in the Ethereum cryptocurrency market including traders and token initiatives approach decision-making, trade execution and liquidity oversight. Leveraging state-of-the-art machine learning technology, Elysyn AI consolidates an advanced array of smart functionalities within a unified fluid and user-friendly environment. This design enables individuals to seize lucrative market movements as they happen even if they lack specialized quantitative skills.

MEXC jest wiodącą giełdą kryptowalut, której ufa ponad 10 milionów użytkowników na całym świecie. Jest znana jako giełda z najszerszym wyborem tokenów, najszybszymi notowaniami i najniższymi opłatami handlowymi na rynku. Dołącz do MEXC już teraz, aby doświadczyć płynności na najwyższym poziomie i najbardziej konkurencyjnych opłat na rynku!

Zasoby dla Elysyn Ai (ELYSYN)

Biała księga
Oficjalna strona internetowa

Prognoza ceny Elysyn Ai (w USD)

Jaka będzie wartość Elysyn Ai (ELYSYN) w USD jutro, za tydzień lub za miesiąc? Ile mogą być warte twoje aktywa w Elysyn Ai (ELYSYN) w 2025, 2026, 2027, 2028 roku — a nawet za 10 czy 20 lat? Skorzystaj z naszego narzędzia do przewidywania cen, aby poznać prognozy krótko- i długoterminowe dla Elysyn Ai.

Sprawdź teraz prognozę ceny Elysyn Ai!

ELYSYN na lokalne waluty

Tokenomika Elysyn Ai (ELYSYN)

Zrozumienie tokenomiki Elysyn Ai (ELYSYN) może zapewnić głębszy wgląd w długoterminową wartość i potencjał wzrostu. Od sposobu dystrybucji tokenów po zarządzanie podażą – tokenomika odsłania podstawową strukturę ekonomii projektu. Poznaj szczegółową tokenomikę tokena ELYSYNjuż teraz!

Inne pytania: Inne pytania dotyczące Elysyn Ai (ELYSYN)

Jaka jest dziś wartość Elysyn Ai (ELYSYN)?
Aktualna cena ELYSYN w USD wynosi 0USD, jest aktualizowana w na bieżąco z najnowszymi danymi rynkowymi.
Jaka jest aktualna cena ELYSYN do USD?
Aktualna cena ELYSYN w USD wynosi $ 0. Sprawdź Konwerter MEXC, aby poznać dokładną konwersję tokenów.
Jaka jest kapitalizacja rynkowa Elysyn Ai?
Kapitalizacja rynkowa dla ELYSYN wynosi $ 5.67K USD. Kapitalizacja rynkowa = aktualna cena × podaż w obiegu. Wskazuje całkowitą wartość rynkową tokena i jego pozycję w rankingu.
Jaka jest podaż ELYSYN w obiegu?
W obiegu ELYSYN znajduje się 9.19M USD.
Jaka była najwyższa cena w historii (ATH) ELYSYN?
ELYSYN osiąga ATH w wysokości 0.149965 USD.
Jaka była najniższa cena w historii (ATL) dla ELYSYN?
ELYSYN zaliczył cenę ATL w wysokości 0 USD.
Jaki jest wolumen obrotu ELYSYN?
Aktualny wolumen obrotu w ciągu 24 godzin dla ELYSYN wynosi -- USD.
Czy w tym roku ELYSYN pójdzie wyżej?
ELYSYN może wzrosnąć w tym roku w zależności od warunków rynkowych i rozwoju projektów. Sprawdź prognozę ceny ELYSYN, aby uzyskać bardziej szczegółową analizę.
Ostatnia aktualizacja strony: 2025-11-06 15:15:48 (UTC+8)

Ważne aktualizacje branżowe Elysyn Ai (ELYSYN)

Czas (UTC+8)TypInformacja
11-05 17:18:00Aktualności branżowe
Ethereum rebounds breaking through $3,300, 24-hour decline narrows to 8.98%
11-05 10:42:00Dane on-chain
Over the past 24 hours, global liquidations exceeded $2 billion, with more than 470,000 traders liquidated
11-04 17:22:15Aktualności branżowe
Crypto Fear and Greed Index Falls to 21, Market Enters "Extreme Fear"
11-04 15:40:43Aktualności branżowe
Privacy sector tokens continue to rise, DASH up over 45% in 24h
11-04 13:21:37Aktualności branżowe
Over the past 24 hours, liquidations across the market exceeded $1.2 billion, with more than 320,000 traders liquidated
11-04 05:28:00Aktualności branżowe
Last week, digital asset investment products saw a net outflow of $360 million, with Bitcoin outflows reaching $946 million

Zastrzeżenie

Ceny kryptowalut podlegają wysokiemu ryzyku rynkowemu i zmienności cenowej. Inwestuj w projekty i produkty, które znasz i których ryzyko rozumiesz. Przed dokonaniem jakiejkolwiek inwestycji dokładnie rozważ swoje doświadczenie inwestycyjne, sytuację finansową, cele inwestycyjne i tolerancję na ryzyko oraz skonsultuj się z niezależnym doradcą finansowym. Tego materiału nie należy traktować jako porady finansowej. Wyniki osiągane w przeszłości nie stanowią wiarygodnego wskaźnika przyszłych wyników. Wartość Twojej inwestycji może zarówno spadać, jak i rosnąć, a odzyskanie zainwestowanej kwoty nie jest gwarantowane. Ponosisz wyłączną odpowiedzialność za swoje decyzje inwestycyjne. MEXC nie ponosi odpowiedzialności za jakiekolwiek straty, które możesz ponieść. Aby uzyskać więcej informacji, zapoznaj się z naszym Regulaminem i Ostrzeżeniem o ryzyku. Zwróć również uwagę, że dane dotyczące wspomnianej kryptowaluty prezentowane tutaj (takie jak jej aktualna cena na żywo) opierają się na źródłach zewnętrznych. Są one przedstawiane „tak jak są” i wyłącznie w celach informacyjnych, bez jakichkolwiek gwarancji czy zapewnień. Linki prowadzące do witryn zewnętrznych również nie podlegają kontroli MEXC. MEXC nie ponosi odpowiedzialności za wiarygodność i dokładność takich witryn stron trzecich oraz ich zawartości.

POPULARNE

Aktualnie popularne kryptowaluty, które zyskują znaczną uwagę na rynku

Logo Bitcoin

Bitcoin

BTC

$103,222.00
$103,222.00$103,222.00

-0.48%

Logo Ethereum

Ethereum

ETH

$3,382.07
$3,382.07$3,382.07

-0.48%

Logo Solana

Solana

SOL

$159.12
$159.12$159.12

-0.87%

Logo USDCoin

USDCoin

USDC

$1.0001
$1.0001$1.0001

+0.01%

Logo UCN

UCN

UCN

$1,478.00
$1,478.00$1,478.00

+0.13%

Największe wolumeny

Kryptowaluty o najwyższym wolumenie obrotu

Logo Bitcoin

Bitcoin

BTC

$103,222.00
$103,222.00$103,222.00

-0.48%

Logo Ethereum

Ethereum

ETH

$3,382.07
$3,382.07$3,382.07

-0.48%

Logo XRP

XRP

XRP

$2.3221
$2.3221$2.3221

+2.00%

Logo Solana

Solana

SOL

$159.12
$159.12$159.12

-0.87%

Logo Aster

Aster

ASTER

$1.0913
$1.0913$1.0913

+0.56%

Nowo dodane

Ostatnio notowane kryptowaluty, które są dostępne do handlu

Logo UnifAI

UnifAI

UAI

$0.00000
$0.00000$0.00000

0.00%

Logo Folks Finance

Folks Finance

FOLKS

$0.00000
$0.00000$0.00000

0.00%

Logo SN64

SN64

SN64

$0.00000
$0.00000$0.00000

0.00%

Logo Neuralinker

Neuralinker

NEURALINKER

$0.00000
$0.00000$0.00000

0.00%

Logo SN51

SN51

SN51

$0.00000
$0.00000$0.00000

0.00%

Największe wzrosty

Dzisiejsze największe wzrosty kryptowalut

Logo Intuition

Intuition

TRUST

$0.2063
$0.2063$0.2063

+312.60%

Logo DramaBits

DramaBits

DRAMA

$0.000005500
$0.000005500$0.000005500

+191.31%

Logo Jump Tom

Jump Tom

JUMP

$0.0000000500
$0.0000000500$0.0000000500

+231.12%

Logo CELDATA

CELDATA

CELDATA

$0.000000000000000000004700
$0.000000000000000000004700$0.000000000000000000004700

+113.53%

Logo Sapien

Sapien

SAPIEN

$0.24845
$0.24845$0.24845

+95.98%