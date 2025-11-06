GiełdaDEX+
Aktualna cena ELLA to 0.00109806 USD. Śledź aktualizacje cen ELLA do USD w czasie rzeczywistym, wykresy na żywo, kapitalizację rynkową, 24-godzinny wolumen i więcej. Sprawdź trendy cenowe ELLA łatwo w MEXC już teraz.

Więcej informacji o ELLA

Informacje o cenie ELLA

Czym jest ELLA

Biała księga ELLA

Oficjalna strona internetowa ELLA

Tokenomika ELLA

Prognoza cen ELLA

Cena ELLA (ELLA)

Nienotowany

Aktualna cena 1 ELLA do USD:

$0.00109806
+2.70%1D
mexc
Dane tokenów pochodzą od stron trzecich. MEXC działa wyłącznie jako agregator informacji. Poznaj inne tokeny notowane na rynku spot MEXC!
USD
ELLA (ELLA) Wykres Ceny na Żywo
Ostatnia aktualizacja strony: 2025-11-06 11:23:13 (UTC+8)

Informacje o cenie ELLA (ELLA) (USD)

24-godzinny zakres zmian cen:
$ 0.00106197
Minimum 24h
$ 0.00111726
Maksimum 24h

$ 0.00106197
$ 0.00111726
$ 0.00136588
$ 0
+1.65%

+2.77%

-16.35%

-16.35%

Aktualna cena ELLA (ELLA) wynosi $0.00109806. W ciągu ostatnich 24 godzin kurs ELLA wahał się między $ 0.00106197 a $ 0.00111726, co wskazuje na aktywną zmienność rynku. Najwyższy kurs ELLA w historii to $ 0.00136588, a najniższy to $ 0.

Pod względem krótkoterminowych wyniki ELLA zmieniły się o +1.65% w ciągu ostatniej godziny, o +2.77% w ciągu 24 godzin i o -16.35% w ciągu ostatnich 7 dni. Daje to szybki przegląd najnowszych trendów cenowych i dynamiki rynkowej na MEXC.

Informacje rynkowe o ELLA (ELLA)

$ 1.09M
--
$ 1.09M
999.96M
999,955,367.887856
Obecna kapitalizacja rynkowa ELLA wynosi $ 1.09M, przy -- 24-godzinnego wolumenu obrotu. Podaż ELLA w obiegu wynosi 999.96M, przy całkowitej podaży 999955367.887856. Jego całkowicie rozwodniona wycena (FDV) wynosi $ 1.09M.

Historia ceny ELLA (ELLA) – USD

W ciągu dzisiejszego dnia zmiana ceny ELLA do USD wyniosła $ 0.
W ciągu ostatnich 30 dni zmiana ceny ELLA do USD wyniosła $ -0.0001645680.
W ciągu ostatnich 60 dni zmiana ceny ELLA do USD wyniosła $ +0.0007539618.
W ciągu ostatnich 90 dni zmiana ceny ELLA do USD wyniosła $ +0.00076176747357470556.

OkresZmień (USD)Zmień (%)
Dzisiaj$ 0+2.77%
30 Dni$ -0.0001645680-14.98%
60 dni$ +0.0007539618+68.66%
90 dni$ +0.00076176747357470556+226.52%

Co to jest ELLA (ELLA)

$ELLA is a unique project on the Solana blockchain, inspired by a rare blue merle French Bulldog.

$ELLA blends real-world charm with digital culture, aiming to create a loyal, community-driven ecosystem.

$ELLA is more than just a meme coin, $ELLA represents creativity, authenticity, and long-term vision—led by a proven team committed to building something meaningful, fun, and lasting in the crypto world and beyond.

MEXC jest wiodącą giełdą kryptowalut, której ufa ponad 10 milionów użytkowników na całym świecie. Jest znana jako giełda z najszerszym wyborem tokenów, najszybszymi notowaniami i najniższymi opłatami handlowymi na rynku. Dołącz do MEXC już teraz, aby doświadczyć płynności na najwyższym poziomie i najbardziej konkurencyjnych opłat na rynku!

Prognoza ceny ELLA (w USD)

Jaka będzie wartość ELLA (ELLA) w USD jutro, za tydzień lub za miesiąc? Ile mogą być warte twoje aktywa w ELLA (ELLA) w 2025, 2026, 2027, 2028 roku — a nawet za 10 czy 20 lat? Skorzystaj z naszego narzędzia do przewidywania cen, aby poznać prognozy krótko- i długoterminowe dla ELLA.

Sprawdź teraz prognozę ceny ELLA!

ELLA na lokalne waluty

Tokenomika ELLA (ELLA)

Zrozumienie tokenomiki ELLA (ELLA) może zapewnić głębszy wgląd w długoterminową wartość i potencjał wzrostu. Od sposobu dystrybucji tokenów po zarządzanie podażą – tokenomika odsłania podstawową strukturę ekonomii projektu. Poznaj szczegółową tokenomikę tokena ELLAjuż teraz!

Inne pytania: Inne pytania dotyczące ELLA (ELLA)

Jaka jest dziś wartość ELLA (ELLA)?
Aktualna cena ELLA w USD wynosi 0.00109806USD, jest aktualizowana w na bieżąco z najnowszymi danymi rynkowymi.
Jaka jest aktualna cena ELLA do USD?
Aktualna cena ELLA w USD wynosi $ 0.00109806. Sprawdź Konwerter MEXC, aby poznać dokładną konwersję tokenów.
Jaka jest kapitalizacja rynkowa ELLA?
Kapitalizacja rynkowa dla ELLA wynosi $ 1.09M USD. Kapitalizacja rynkowa = aktualna cena × podaż w obiegu. Wskazuje całkowitą wartość rynkową tokena i jego pozycję w rankingu.
Jaka jest podaż ELLA w obiegu?
W obiegu ELLA znajduje się 999.96M USD.
Jaka była najwyższa cena w historii (ATH) ELLA?
ELLA osiąga ATH w wysokości 0.00136588 USD.
Jaka była najniższa cena w historii (ATL) dla ELLA?
ELLA zaliczył cenę ATL w wysokości 0 USD.
Jaki jest wolumen obrotu ELLA?
Aktualny wolumen obrotu w ciągu 24 godzin dla ELLA wynosi -- USD.
Czy w tym roku ELLA pójdzie wyżej?
ELLA może wzrosnąć w tym roku w zależności od warunków rynkowych i rozwoju projektów. Sprawdź prognozę ceny ELLA, aby uzyskać bardziej szczegółową analizę.
Ostatnia aktualizacja strony: 2025-11-06 11:23:13 (UTC+8)

Ważne aktualizacje branżowe ELLA (ELLA)

Czas (UTC+8)TypInformacja
11-05 17:18:00Aktualności branżowe
Ethereum rebounds breaking through $3,300, 24-hour decline narrows to 8.98%
11-05 10:42:00Dane on-chain
Over the past 24 hours, global liquidations exceeded $2 billion, with more than 470,000 traders liquidated
11-04 17:22:15Aktualności branżowe
Crypto Fear and Greed Index Falls to 21, Market Enters "Extreme Fear"
11-04 15:40:43Aktualności branżowe
Privacy sector tokens continue to rise, DASH up over 45% in 24h
11-04 13:21:37Aktualności branżowe
Over the past 24 hours, liquidations across the market exceeded $1.2 billion, with more than 320,000 traders liquidated
11-04 05:28:00Aktualności branżowe
Last week, digital asset investment products saw a net outflow of $360 million, with Bitcoin outflows reaching $946 million

Zastrzeżenie

Ceny kryptowalut podlegają wysokiemu ryzyku rynkowemu i zmienności cenowej. Inwestuj w projekty i produkty, które znasz i których ryzyko rozumiesz. Przed dokonaniem jakiejkolwiek inwestycji dokładnie rozważ swoje doświadczenie inwestycyjne, sytuację finansową, cele inwestycyjne i tolerancję na ryzyko oraz skonsultuj się z niezależnym doradcą finansowym. Tego materiału nie należy traktować jako porady finansowej. Wyniki osiągane w przeszłości nie stanowią wiarygodnego wskaźnika przyszłych wyników. Wartość Twojej inwestycji może zarówno spadać, jak i rosnąć, a odzyskanie zainwestowanej kwoty nie jest gwarantowane. Ponosisz wyłączną odpowiedzialność za swoje decyzje inwestycyjne. MEXC nie ponosi odpowiedzialności za jakiekolwiek straty, które możesz ponieść. Aby uzyskać więcej informacji, zapoznaj się z naszym Regulaminem i Ostrzeżeniem o ryzyku. Zwróć również uwagę, że dane dotyczące wspomnianej kryptowaluty prezentowane tutaj (takie jak jej aktualna cena na żywo) opierają się na źródłach zewnętrznych. Są one przedstawiane „tak jak są” i wyłącznie w celach informacyjnych, bez jakichkolwiek gwarancji czy zapewnień. Linki prowadzące do witryn zewnętrznych również nie podlegają kontroli MEXC. MEXC nie ponosi odpowiedzialności za wiarygodność i dokładność takich witryn stron trzecich oraz ich zawartości.

