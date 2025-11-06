Informacje o cenie ELLA (ELLA) (USD)

24-godzinny zakres zmian cen: $ 0.00106197 $ 0.00106197 $ 0.00106197 Minimum 24h $ 0.00111726 $ 0.00111726 $ 0.00111726 Maksimum 24h Minimum 24h $ 0.00106197$ 0.00106197 $ 0.00106197 Maksimum 24h $ 0.00111726$ 0.00111726 $ 0.00111726 Historyczne maksimum $ 0.00136588$ 0.00136588 $ 0.00136588 Najniższa cena $ 0$ 0 $ 0 Zmiana ceny (1H) +1.65% Zmiana ceny (1D) +2.77% Zmiana ceny (7D) -16.35% Zmiana ceny (7D) -16.35%

Aktualna cena ELLA (ELLA) wynosi $0.00109806. W ciągu ostatnich 24 godzin kurs ELLA wahał się między $ 0.00106197 a $ 0.00111726, co wskazuje na aktywną zmienność rynku. Najwyższy kurs ELLA w historii to $ 0.00136588, a najniższy to $ 0.

Pod względem krótkoterminowych wyniki ELLA zmieniły się o +1.65% w ciągu ostatniej godziny, o +2.77% w ciągu 24 godzin i o -16.35% w ciągu ostatnich 7 dni. Daje to szybki przegląd najnowszych trendów cenowych i dynamiki rynkowej na MEXC.

Informacje rynkowe o ELLA (ELLA)

Kapitalizacja rynkowa $ 1.09M$ 1.09M $ 1.09M Wolumen (24H) ---- -- W pełni rozwodniona kapitalizacja rynkowa $ 1.09M$ 1.09M $ 1.09M Podaż w obiegu 999.96M 999.96M 999.96M Całkowita podaż 999,955,367.887856 999,955,367.887856 999,955,367.887856

Obecna kapitalizacja rynkowa ELLA wynosi $ 1.09M, przy -- 24-godzinnego wolumenu obrotu. Podaż ELLA w obiegu wynosi 999.96M, przy całkowitej podaży 999955367.887856. Jego całkowicie rozwodniona wycena (FDV) wynosi $ 1.09M.