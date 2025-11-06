Informacje o cenie Eli5a (ELI5A) (USD)

24-godzinny zakres zmian cen: $ 0.01820911 $ 0.01820911 $ 0.01820911 Minimum 24h $ 0.0216267 $ 0.0216267 $ 0.0216267 Maksimum 24h Minimum 24h $ 0.01820911$ 0.01820911 $ 0.01820911 Maksimum 24h $ 0.0216267$ 0.0216267 $ 0.0216267 Historyczne maksimum $ 0.03709928$ 0.03709928 $ 0.03709928 Najniższa cena $ 0.00431141$ 0.00431141 $ 0.00431141 Zmiana ceny (1H) +0.77% Zmiana ceny (1D) +16.69% Zmiana ceny (7D) +2.49% Zmiana ceny (7D) +2.49%

Aktualna cena Eli5a (ELI5A) wynosi $0.02154671. W ciągu ostatnich 24 godzin kurs ELI5A wahał się między $ 0.01820911 a $ 0.0216267, co wskazuje na aktywną zmienność rynku. Najwyższy kurs ELI5A w historii to $ 0.03709928, a najniższy to $ 0.00431141.

Pod względem krótkoterminowych wyniki ELI5A zmieniły się o +0.77% w ciągu ostatniej godziny, o +16.69% w ciągu 24 godzin i o +2.49% w ciągu ostatnich 7 dni. Daje to szybki przegląd najnowszych trendów cenowych i dynamiki rynkowej na MEXC.

Informacje rynkowe o Eli5a (ELI5A)

Kapitalizacja rynkowa $ 429.40K$ 429.40K $ 429.40K Wolumen (24H) ---- -- W pełni rozwodniona kapitalizacja rynkowa $ 452.48K$ 452.48K $ 452.48K Podaż w obiegu 19.93M 19.93M 19.93M Całkowita podaż 21,000,000.0 21,000,000.0 21,000,000.0

Obecna kapitalizacja rynkowa Eli5a wynosi $ 429.40K, przy -- 24-godzinnego wolumenu obrotu. Podaż ELI5A w obiegu wynosi 19.93M, przy całkowitej podaży 21000000.0. Jego całkowicie rozwodniona wycena (FDV) wynosi $ 452.48K.