Aktualna cena Eli5a to 0.02154671 USD. Śledź aktualizacje cen ELI5A do USD w czasie rzeczywistym, wykresy na żywo, kapitalizację rynkową, 24-godzinny wolumen i więcej. Sprawdź trendy cenowe ELI5A łatwo w MEXC już teraz.

Więcej informacji o ELI5A

Informacje o cenie ELI5A

Czym jest ELI5A

Oficjalna strona internetowa ELI5A

Tokenomika ELI5A

Prognoza cen ELI5A

Logo Eli5a

Cena Eli5a (ELI5A)

Nienotowany

Aktualna cena 1 ELI5A do USD:

$0.02154671
+16.60%1D
Dane tokenów pochodzą od stron trzecich. MEXC działa wyłącznie jako agregator informacji. Poznaj inne tokeny notowane na rynku spot MEXC!
USD
Eli5a (ELI5A) Wykres Ceny na Żywo
Ostatnia aktualizacja strony: 2025-11-06 15:15:41 (UTC+8)

Informacje o cenie Eli5a (ELI5A) (USD)

24-godzinny zakres zmian cen:
$ 0.01820911
Minimum 24h
$ 0.0216267
Maksimum 24h

$ 0.01820911
$ 0.0216267
$ 0.03709928
$ 0.00431141
+0.77%

+16.69%

+2.49%

+2.49%

Aktualna cena Eli5a (ELI5A) wynosi $0.02154671. W ciągu ostatnich 24 godzin kurs ELI5A wahał się między $ 0.01820911 a $ 0.0216267, co wskazuje na aktywną zmienność rynku. Najwyższy kurs ELI5A w historii to $ 0.03709928, a najniższy to $ 0.00431141.

Pod względem krótkoterminowych wyniki ELI5A zmieniły się o +0.77% w ciągu ostatniej godziny, o +16.69% w ciągu 24 godzin i o +2.49% w ciągu ostatnich 7 dni. Daje to szybki przegląd najnowszych trendów cenowych i dynamiki rynkowej na MEXC.

Informacje rynkowe o Eli5a (ELI5A)

$ 429.40K
--
$ 452.48K
19.93M
21,000,000.0
Obecna kapitalizacja rynkowa Eli5a wynosi $ 429.40K, przy -- 24-godzinnego wolumenu obrotu. Podaż ELI5A w obiegu wynosi 19.93M, przy całkowitej podaży 21000000.0. Jego całkowicie rozwodniona wycena (FDV) wynosi $ 452.48K.

Historia ceny Eli5a (ELI5A) – USD

W ciągu dzisiejszego dnia zmiana ceny Eli5a do USD wyniosła $ +0.00308169.
W ciągu ostatnich 30 dni zmiana ceny Eli5a do USD wyniosła $ +0.0213538475.
W ciągu ostatnich 60 dni zmiana ceny Eli5a do USD wyniosła $ +0.0011539340.
W ciągu ostatnich 90 dni zmiana ceny Eli5a do USD wyniosła $ +0.013288785833593806.

OkresZmień (USD)Zmień (%)
Dzisiaj$ +0.00308169+16.69%
30 Dni$ +0.0213538475+99.10%
60 dni$ +0.0011539340+5.36%
90 dni$ +0.013288785833593806+160.92%

Co to jest Eli5a (ELI5A)

Eli5a is super-intelligent and specialized AI agent integrated and designed to read, analyze, and simplify complex scientific research for the general public.

Eli5 (Explain like i'm 5) explanations from the latest research on Pubmed.

Ambient for all audiences.

MEXC jest wiodącą giełdą kryptowalut, której ufa ponad 10 milionów użytkowników na całym świecie. Jest znana jako giełda z najszerszym wyborem tokenów, najszybszymi notowaniami i najniższymi opłatami handlowymi na rynku. Dołącz do MEXC już teraz, aby doświadczyć płynności na najwyższym poziomie i najbardziej konkurencyjnych opłat na rynku!

Zasoby dla Eli5a (ELI5A)

Oficjalna strona internetowa

Prognoza ceny Eli5a (w USD)

Jaka będzie wartość Eli5a (ELI5A) w USD jutro, za tydzień lub za miesiąc? Ile mogą być warte twoje aktywa w Eli5a (ELI5A) w 2025, 2026, 2027, 2028 roku — a nawet za 10 czy 20 lat? Skorzystaj z naszego narzędzia do przewidywania cen, aby poznać prognozy krótko- i długoterminowe dla Eli5a.

Sprawdź teraz prognozę ceny Eli5a!

ELI5A na lokalne waluty

Tokenomika Eli5a (ELI5A)

Zrozumienie tokenomiki Eli5a (ELI5A) może zapewnić głębszy wgląd w długoterminową wartość i potencjał wzrostu. Od sposobu dystrybucji tokenów po zarządzanie podażą – tokenomika odsłania podstawową strukturę ekonomii projektu. Poznaj szczegółową tokenomikę tokena ELI5Ajuż teraz!

Inne pytania: Inne pytania dotyczące Eli5a (ELI5A)

Jaka jest dziś wartość Eli5a (ELI5A)?
Aktualna cena ELI5A w USD wynosi 0.02154671USD, jest aktualizowana w na bieżąco z najnowszymi danymi rynkowymi.
Jaka jest aktualna cena ELI5A do USD?
Aktualna cena ELI5A w USD wynosi $ 0.02154671. Sprawdź Konwerter MEXC, aby poznać dokładną konwersję tokenów.
Jaka jest kapitalizacja rynkowa Eli5a?
Kapitalizacja rynkowa dla ELI5A wynosi $ 429.40K USD. Kapitalizacja rynkowa = aktualna cena × podaż w obiegu. Wskazuje całkowitą wartość rynkową tokena i jego pozycję w rankingu.
Jaka jest podaż ELI5A w obiegu?
W obiegu ELI5A znajduje się 19.93M USD.
Jaka była najwyższa cena w historii (ATH) ELI5A?
ELI5A osiąga ATH w wysokości 0.03709928 USD.
Jaka była najniższa cena w historii (ATL) dla ELI5A?
ELI5A zaliczył cenę ATL w wysokości 0.00431141 USD.
Jaki jest wolumen obrotu ELI5A?
Aktualny wolumen obrotu w ciągu 24 godzin dla ELI5A wynosi -- USD.
Czy w tym roku ELI5A pójdzie wyżej?
ELI5A może wzrosnąć w tym roku w zależności od warunków rynkowych i rozwoju projektów. Sprawdź prognozę ceny ELI5A, aby uzyskać bardziej szczegółową analizę.
Ostatnia aktualizacja strony: 2025-11-06 15:15:41 (UTC+8)

Ważne aktualizacje branżowe Eli5a (ELI5A)

Zastrzeżenie

Ceny kryptowalut podlegają wysokiemu ryzyku rynkowemu i zmienności cenowej. Inwestuj w projekty i produkty, które znasz i których ryzyko rozumiesz. Przed dokonaniem jakiejkolwiek inwestycji dokładnie rozważ swoje doświadczenie inwestycyjne, sytuację finansową, cele inwestycyjne i tolerancję na ryzyko oraz skonsultuj się z niezależnym doradcą finansowym. Tego materiału nie należy traktować jako porady finansowej. Wyniki osiągane w przeszłości nie stanowią wiarygodnego wskaźnika przyszłych wyników. Wartość Twojej inwestycji może zarówno spadać, jak i rosnąć, a odzyskanie zainwestowanej kwoty nie jest gwarantowane. Ponosisz wyłączną odpowiedzialność za swoje decyzje inwestycyjne. MEXC nie ponosi odpowiedzialności za jakiekolwiek straty, które możesz ponieść. Aby uzyskać więcej informacji, zapoznaj się z naszym Regulaminem i Ostrzeżeniem o ryzyku. Zwróć również uwagę, że dane dotyczące wspomnianej kryptowaluty prezentowane tutaj (takie jak jej aktualna cena na żywo) opierają się na źródłach zewnętrznych. Są one przedstawiane „tak jak są” i wyłącznie w celach informacyjnych, bez jakichkolwiek gwarancji czy zapewnień. Linki prowadzące do witryn zewnętrznych również nie podlegają kontroli MEXC. MEXC nie ponosi odpowiedzialności za wiarygodność i dokładność takich witryn stron trzecich oraz ich zawartości.

