Informacje o Elastos (ELA) "Founded by OS expert Rong Chen, Elastos is building the blockchain industry's most comprehensive and interoperable open source platform. Using a hybrid consensus that combines the secure hashpower of Bitcoin and the democratic ideals of Delegated-Proof-of-Stake, the SmartWeb of Elastos is a suite of software for an entirely decentralized internet. Elastos employs not only blockchain technology, but a peer-to-peer network for communication, decentralized data storage services, and a decentralized ID (DID) system for all digital assets. Cyber Republic possesses a community-governed grant fund designed to help startups and existing businesses explore blockchain. You can read more about Cyber Republic at https://www.cyberrepublic.org. Oficjalna strona internetowa: https://elastos.net/ Biała księga: https://www.elastos.org/downloads/elastos_whitepaper_en.pdf Tokenomika i analiza cenowa Elastos (ELA) Zapoznaj się z kluczowymi danymi o tokenomice i cenach dla Elastos (ELA), w tym kapitalizacją rynkową, szczegółami podaży, FDV oraz historią cen. Sprawdź aktualną wartość i pozycję rynkową tokenu na pierwszy rzut oka. Kapitalizacja rynkowa: $ 45.30M $ 45.30M $ 45.30M Całkowita podaż: $ 26.08M $ 26.08M $ 26.08M Podaż w obiegu: $ 22.92M $ 22.92M $ 22.92M FDV (wycena w pełni rozwodniona): $ 51.55M $ 51.55M $ 51.55M Historyczne maksimum: $ 89.14 $ 89.14 $ 89.14 Historyczne minimum: $ 0.793867 $ 0.793867 $ 0.793867 Aktualna cena: $ 1.98 $ 1.98 $ 1.98 Dowiedz się więcej o cenie Elastos (ELA) Tokenomika Elastos (ELA): Wyjaśnienie kluczowych wskaźników i przypadki użycia Zrozumienie tokenomiki Elastos (ELA) jest niezbędne do analizy długoterminowej wartości, trwałości i potencjału. Kluczowe wskaźniki i sposób ich obliczania: Całkowita podaż: Maksymalna liczba tokenów ELA, które zostały lub kiedykolwiek zostaną utworzone. Podaż w obiegu: Liczba tokenów dostępnych obecnie na rynku i w rękach publicznych. Maksymalna podaż: Twardy limit całkowitej liczby tokenów ELA. FDV (wycena w pełni rozwodniona): Obliczona jako bieżąca cena × maksymalna podaż, dająca prognozę całkowitej kapitalizacji rynkowej, jeśli wszystkie tokeny są w obiegu. Stopa inflacji: Odzwierciedla szybkość wprowadzania nowych tokenów, wpływając na niedobór i długoterminowe zmiany cen. Dlaczego te wskaźniki mają znaczenie dla traderów? Wysoka podaż w obiegu = większa płynność. Ograniczona maksymalna podaż + niska inflacja = potencjał długoterminowej aprecjacji cen. Przejrzysta dystrybucja tokenów = większe zaufanie do projektu i mniejsze ryzyko scentralizowanej kontroli. Wysokie FDV przy niskiej bieżącej kapitalizacji rynkowej = możliwe sygnały przewartościowania. Teraz, gdy już rozumieszELA tokenomikę, poznaj cenę tokena ELAna żywo! Prognoza ceny ELA Chcesz wiedzieć, dokąd może zmierzać ELA? Nasza strona z prognozami cen ELA łączy nastroje rynkowe, trendy historyczne oraz wskaźniki techniczne, aby zapewnić perspektywiczny widok. Zobacz prognozę cen tokena ELA już teraz! 