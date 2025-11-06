Informacje o cenie Eigenpie (EGP) (USD)

24-godzinny zakres zmian cen: $ 0.228064 $ 0.228064 $ 0.228064 Minimum 24h $ 0.250272 $ 0.250272 $ 0.250272 Maksimum 24h Minimum 24h $ 0.228064$ 0.228064 $ 0.228064 Maksimum 24h $ 0.250272$ 0.250272 $ 0.250272 Historyczne maksimum $ 9.68$ 9.68 $ 9.68 Najniższa cena $ 0.228064$ 0.228064 $ 0.228064 Zmiana ceny (1H) -1.06% Zmiana ceny (1D) -7.63% Zmiana ceny (7D) -42.43% Zmiana ceny (7D) -42.43%

Aktualna cena Eigenpie (EGP) wynosi $0.230058. W ciągu ostatnich 24 godzin kurs EGP wahał się między $ 0.228064 a $ 0.250272, co wskazuje na aktywną zmienność rynku. Najwyższy kurs EGP w historii to $ 9.68, a najniższy to $ 0.228064.

Pod względem krótkoterminowych wyniki EGP zmieniły się o -1.06% w ciągu ostatniej godziny, o -7.63% w ciągu 24 godzin i o -42.43% w ciągu ostatnich 7 dni. Daje to szybki przegląd najnowszych trendów cenowych i dynamiki rynkowej na MEXC.

Informacje rynkowe o Eigenpie (EGP)

Kapitalizacja rynkowa $ 849.13K$ 849.13K $ 849.13K Wolumen (24H) ---- -- W pełni rozwodniona kapitalizacja rynkowa $ 2.30M$ 2.30M $ 2.30M Podaż w obiegu 3.69M 3.69M 3.69M Całkowita podaż 10,000,000.0 10,000,000.0 10,000,000.0

Obecna kapitalizacja rynkowa Eigenpie wynosi $ 849.13K, przy -- 24-godzinnego wolumenu obrotu. Podaż EGP w obiegu wynosi 3.69M, przy całkowitej podaży 10000000.0. Jego całkowicie rozwodniona wycena (FDV) wynosi $ 2.30M.