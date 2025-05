Co to jest EGAZ (EGAZ)

What is Egaz (EGAZ)? EGAZ is the base currency of Etica blockchain. Etica is a Desci (Decentralised Science) project. It is a blockchain for Open Source medical research without intellectual property. EGAZ is the cypto-currency that is used for: * Fees for processing transactions. * Reward EGAZ miners that support Etica blockchain. * Store of value: EGAZ supply will be limited by a tail emission and it can become a store of value

MEXC jest wiodącą giełdą kryptowalut, której ufa ponad 10 milionów użytkowników na całym świecie. Jest znana jako giełda z najszerszym wyborem tokenów, najszybszymi notowaniami i najniższymi opłatami handlowymi na rynku. Dołącz do MEXC już teraz, aby doświadczyć płynności na najwyższym poziomie i najbardziej konkurencyjnych opłat na rynku!