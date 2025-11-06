Informacje o cenie Edu3Games (EGN) (USD)

24-godzinny zakres zmian cen: $ 0.01297699 $ 0.01297699 $ 0.01297699 Minimum 24h $ 0.01412915 $ 0.01412915 $ 0.01412915 Maksimum 24h Minimum 24h $ 0.01297699$ 0.01297699 $ 0.01297699 Maksimum 24h $ 0.01412915$ 0.01412915 $ 0.01412915 Historyczne maksimum $ 0.04242631$ 0.04242631 $ 0.04242631 Najniższa cena $ 0.01272809$ 0.01272809 $ 0.01272809 Zmiana ceny (1H) +0.65% Zmiana ceny (1D) +3.40% Zmiana ceny (7D) -11.10% Zmiana ceny (7D) -11.10%

Aktualna cena Edu3Games (EGN) wynosi $0.01367632. W ciągu ostatnich 24 godzin kurs EGN wahał się między $ 0.01297699 a $ 0.01412915, co wskazuje na aktywną zmienność rynku. Najwyższy kurs EGN w historii to $ 0.04242631, a najniższy to $ 0.01272809.

Pod względem krótkoterminowych wyniki EGN zmieniły się o +0.65% w ciągu ostatniej godziny, o +3.40% w ciągu 24 godzin i o -11.10% w ciągu ostatnich 7 dni. Daje to szybki przegląd najnowszych trendów cenowych i dynamiki rynkowej na MEXC.

Informacje rynkowe o Edu3Games (EGN)

Kapitalizacja rynkowa $ 13.68M$ 13.68M $ 13.68M Wolumen (24H) ---- -- W pełni rozwodniona kapitalizacja rynkowa $ 13.68M$ 13.68M $ 13.68M Podaż w obiegu 1000.00M 1000.00M 1000.00M Całkowita podaż 999,999,798.335335 999,999,798.335335 999,999,798.335335

Obecna kapitalizacja rynkowa Edu3Games wynosi $ 13.68M, przy -- 24-godzinnego wolumenu obrotu. Podaż EGN w obiegu wynosi 1000.00M, przy całkowitej podaży 999999798.335335. Jego całkowicie rozwodniona wycena (FDV) wynosi $ 13.68M.