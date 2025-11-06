GiełdaDEX+
Cena Edu3Games (EGN)

Aktualna cena 1 EGN do USD:

$0.0137103
$0.0137103
+3.80%1D
mexc
USD
Edu3Games (EGN) Wykres Ceny na Żywo
Ostatnia aktualizacja strony: 2025-11-06 11:22:49 (UTC+8)

Informacje o cenie Edu3Games (EGN) (USD)

24-godzinny zakres zmian cen:
$ 0.01297699
$ 0.01297699
Minimum 24h
$ 0.01412915
$ 0.01412915
Maksimum 24h

$ 0.01297699
$ 0.01297699

$ 0.01412915
$ 0.01412915

$ 0.04242631
$ 0.04242631

$ 0.01272809
$ 0.01272809

+0.65%

+3.40%

-11.10%

-11.10%

Aktualna cena Edu3Games (EGN) wynosi $0.01367632. W ciągu ostatnich 24 godzin kurs EGN wahał się między $ 0.01297699 a $ 0.01412915, co wskazuje na aktywną zmienność rynku. Najwyższy kurs EGN w historii to $ 0.04242631, a najniższy to $ 0.01272809.

Pod względem krótkoterminowych wyniki EGN zmieniły się o +0.65% w ciągu ostatniej godziny, o +3.40% w ciągu 24 godzin i o -11.10% w ciągu ostatnich 7 dni. Daje to szybki przegląd najnowszych trendów cenowych i dynamiki rynkowej na MEXC.

Informacje rynkowe o Edu3Games (EGN)

$ 13.68M
$ 13.68M

--
--

$ 13.68M
$ 13.68M

1000.00M
1000.00M

999,999,798.335335
999,999,798.335335

Obecna kapitalizacja rynkowa Edu3Games wynosi $ 13.68M, przy -- 24-godzinnego wolumenu obrotu. Podaż EGN w obiegu wynosi 1000.00M, przy całkowitej podaży 999999798.335335. Jego całkowicie rozwodniona wycena (FDV) wynosi $ 13.68M.

Historia ceny Edu3Games (EGN) – USD

W ciągu dzisiejszego dnia zmiana ceny Edu3Games do USD wyniosła $ +0.00044927.
W ciągu ostatnich 30 dni zmiana ceny Edu3Games do USD wyniosła $ -0.0049862836.
W ciągu ostatnich 60 dni zmiana ceny Edu3Games do USD wyniosła $ -0.0047301207.
W ciągu ostatnich 90 dni zmiana ceny Edu3Games do USD wyniosła $ -0.024842300361676865.

OkresZmień (USD)Zmień (%)
Dzisiaj$ +0.00044927+3.40%
30 Dni$ -0.0049862836-36.45%
60 dni$ -0.0047301207-34.58%
90 dni$ -0.024842300361676865-64.49%

Co to jest Edu3Games (EGN)

Edu3Games is a gamified learning platform built on Web3 principles that combines education and blockchain technology. It allows users to engage with educational modules, complete interactive tasks, and earn on-chain rewards through the native token EGN. The platform's mission is to enhance Web3 literacy and engagement through a Play-to-Learn-to-Earn system. Edu3Games integrates quiz-based gameplay, missions, and decentralized incentive models to create a sustainable learning ecosystem. It promotes not only education but also active participation in the crypto economy by rewarding users for their time and knowledge. The project targets Web3 communities, crypto enthusiasts, and new learners seeking interactive and rewarding educational experiences.

MEXC jest wiodącą giełdą kryptowalut, której ufa ponad 10 milionów użytkowników na całym świecie. Jest znana jako giełda z najszerszym wyborem tokenów, najszybszymi notowaniami i najniższymi opłatami handlowymi na rynku. Dołącz do MEXC już teraz, aby doświadczyć płynności na najwyższym poziomie i najbardziej konkurencyjnych opłat na rynku!

Zasoby dla Edu3Games (EGN)

Oficjalna strona internetowa

Prognoza ceny Edu3Games (w USD)

Jaka będzie wartość Edu3Games (EGN) w USD jutro, za tydzień lub za miesiąc? Ile mogą być warte twoje aktywa w Edu3Games (EGN) w 2025, 2026, 2027, 2028 roku — a nawet za 10 czy 20 lat? Skorzystaj z naszego narzędzia do przewidywania cen, aby poznać prognozy krótko- i długoterminowe dla Edu3Games.

Sprawdź teraz prognozę ceny Edu3Games!

EGN na lokalne waluty

Tokenomika Edu3Games (EGN)

Zrozumienie tokenomiki Edu3Games (EGN) może zapewnić głębszy wgląd w długoterminową wartość i potencjał wzrostu. Od sposobu dystrybucji tokenów po zarządzanie podażą – tokenomika odsłania podstawową strukturę ekonomii projektu. Poznaj szczegółową tokenomikę tokena EGNjuż teraz!

Inne pytania: Inne pytania dotyczące Edu3Games (EGN)

Jaka jest dziś wartość Edu3Games (EGN)?
Aktualna cena EGN w USD wynosi 0.01367632USD, jest aktualizowana w na bieżąco z najnowszymi danymi rynkowymi.
Jaka jest aktualna cena EGN do USD?
Aktualna cena EGN w USD wynosi $ 0.01367632. Sprawdź Konwerter MEXC, aby poznać dokładną konwersję tokenów.
Jaka jest kapitalizacja rynkowa Edu3Games?
Kapitalizacja rynkowa dla EGN wynosi $ 13.68M USD. Kapitalizacja rynkowa = aktualna cena × podaż w obiegu. Wskazuje całkowitą wartość rynkową tokena i jego pozycję w rankingu.
Jaka jest podaż EGN w obiegu?
W obiegu EGN znajduje się 1000.00M USD.
Jaka była najwyższa cena w historii (ATH) EGN?
EGN osiąga ATH w wysokości 0.04242631 USD.
Jaka była najniższa cena w historii (ATL) dla EGN?
EGN zaliczył cenę ATL w wysokości 0.01272809 USD.
Jaki jest wolumen obrotu EGN?
Aktualny wolumen obrotu w ciągu 24 godzin dla EGN wynosi -- USD.
Czy w tym roku EGN pójdzie wyżej?
EGN może wzrosnąć w tym roku w zależności od warunków rynkowych i rozwoju projektów. Sprawdź prognozę ceny EGN, aby uzyskać bardziej szczegółową analizę.
Ostatnia aktualizacja strony: 2025-11-06 11:22:49 (UTC+8)

Zastrzeżenie

Ceny kryptowalut podlegają wysokiemu ryzyku rynkowemu i zmienności cenowej. Inwestuj w projekty i produkty, które znasz i których ryzyko rozumiesz. Przed dokonaniem jakiejkolwiek inwestycji dokładnie rozważ swoje doświadczenie inwestycyjne, sytuację finansową, cele inwestycyjne i tolerancję na ryzyko oraz skonsultuj się z niezależnym doradcą finansowym. Tego materiału nie należy traktować jako porady finansowej. Wyniki osiągane w przeszłości nie stanowią wiarygodnego wskaźnika przyszłych wyników. Wartość Twojej inwestycji może zarówno spadać, jak i rosnąć, a odzyskanie zainwestowanej kwoty nie jest gwarantowane. Ponosisz wyłączną odpowiedzialność za swoje decyzje inwestycyjne. MEXC nie ponosi odpowiedzialności za jakiekolwiek straty, które możesz ponieść. Aby uzyskać więcej informacji, zapoznaj się z naszym Regulaminem i Ostrzeżeniem o ryzyku. Zwróć również uwagę, że dane dotyczące wspomnianej kryptowaluty prezentowane tutaj (takie jak jej aktualna cena na żywo) opierają się na źródłach zewnętrznych. Są one przedstawiane „tak jak są” i wyłącznie w celach informacyjnych, bez jakichkolwiek gwarancji czy zapewnień. Linki prowadzące do witryn zewnętrznych również nie podlegają kontroli MEXC. MEXC nie ponosi odpowiedzialności za wiarygodność i dokładność takich witryn stron trzecich oraz ich zawartości.

