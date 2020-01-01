Poznaj tokenomikę EarnBet (EBET) na MEXC. Dowiedz się więcej o całkowitej podaży tokena EBET, dystrybucji tokenu, kapitalizacji rynkowej, wolumenie obrotu i nie tylko. Bądź na bieżąco z danymi w czasie rzeczywistym już teraz! Poznaj tokenomikę EarnBet (EBET) na MEXC. Dowiedz się więcej o całkowitej podaży tokena EBET, dystrybucji tokenu, kapitalizacji rynkowej, wolumenie obrotu i nie tylko. Bądź na bieżąco z danymi w czasie rzeczywistym już teraz!

Giełda MEXC / Cena krypto / EarnBet (EBET) / Tokenomika / Tokenomika EarnBet (EBET) Odkryj kluczowe informacje o EarnBet (EBET), w tym podaż tokenów, model dystrybucji i dane rynkowe w czasie rzeczywistym. Waluta USD Informacje o EarnBet (EBET) EarnBet is a cryptocurrency betting platform where you can play various in-house games, 3rd party games and socialize with others. EarnBet is a cryptocurrency betting platform where you can play various in-house games, 3rd party games and socialize with others. Oficjalna strona internetowa: http://earnbet.io Kup EBET teraz! Tokenomika i analiza cenowa EarnBet (EBET) Zapoznaj się z kluczowymi danymi o tokenomice i cenach dla EarnBet (EBET), w tym kapitalizacją rynkową, szczegółami podaży, FDV oraz historią cen. Sprawdź aktualną wartość i pozycję rynkową tokenu na pierwszy rzut oka. Kapitalizacja rynkowa: $ 1.38M $ 1.38M $ 1.38M Całkowita podaż: $ 7.04B $ 7.04B $ 7.04B Podaż w obiegu: $ 4.42B $ 4.42B $ 4.42B FDV (wycena w pełni rozwodniona): $ 2.20M $ 2.20M $ 2.20M Historyczne maksimum: $ 0.00242073 $ 0.00242073 $ 0.00242073 Historyczne minimum: $ 0 $ 0 $ 0 Aktualna cena: $ 0.00031244 $ 0.00031244 $ 0.00031244 Dowiedz się więcej o cenie EarnBet (EBET) Tokenomika EarnBet (EBET): Wyjaśnienie kluczowych wskaźników i przypadki użycia Zrozumienie tokenomiki EarnBet (EBET) jest niezbędne do analizy długoterminowej wartości, trwałości i potencjału. Kluczowe wskaźniki i sposób ich obliczania: Całkowita podaż: Maksymalna liczba tokenów EBET, które zostały lub kiedykolwiek zostaną utworzone. Podaż w obiegu: Liczba tokenów dostępnych obecnie na rynku i w rękach publicznych. Maksymalna podaż: Twardy limit całkowitej liczby tokenów EBET. FDV (wycena w pełni rozwodniona): Obliczona jako bieżąca cena × maksymalna podaż, dająca prognozę całkowitej kapitalizacji rynkowej, jeśli wszystkie tokeny są w obiegu. Stopa inflacji: Odzwierciedla szybkość wprowadzania nowych tokenów, wpływając na niedobór i długoterminowe zmiany cen. Dlaczego te wskaźniki mają znaczenie dla traderów? Wysoka podaż w obiegu = większa płynność. Ograniczona maksymalna podaż + niska inflacja = potencjał długoterminowej aprecjacji cen. Przejrzysta dystrybucja tokenów = większe zaufanie do projektu i mniejsze ryzyko scentralizowanej kontroli. Wysokie FDV przy niskiej bieżącej kapitalizacji rynkowej = możliwe sygnały przewartościowania. Teraz, gdy już rozumieszEBET tokenomikę, poznaj cenę tokena EBETna żywo! Prognoza ceny EBET Chcesz wiedzieć, dokąd może zmierzać EBET? Nasza strona z prognozami cen EBET łączy nastroje rynkowe, trendy historyczne oraz wskaźniki techniczne, aby zapewnić perspektywiczny widok. Zobacz prognozę cen tokena EBET już teraz! Dlaczego warto wybrać MEXC? MEXC to jedna z najlepszych giełd kryptowalut na świecie, której zaufały miliony użytkowników na całym świecie. Niezależnie od tego, czy jesteś początkującym, czy profesjonalistą, MEXC to najłatwiejsza droga do kryptowalut. Ponad 4,000 par handlowych na rynkach spot i futures Najszybsze notowania tokenów wśród giełd CEX Najlepsza płynność w całej branży Najniższe opłaty, obsługa klienta 24/7 100%+ przejrzystości rezerwy tokenów dla środków użytkowników Bardzo niskie bariery wejścia: kup kryptowalutę za zaledwie 1 USDT Kup kryptowalutę za 1 USDT : Najprostsza droga do krypto! Kup teraz! Zastrzeżenie Dane tokenomiki na tej stronie pochodzą ze źródeł zewnętrznych. MEXC nie gwarantuje jej dokładności. Przed zainwestowaniem przeprowadź dokładne badania.