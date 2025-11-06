GiełdaDEX+
Aktualna cena EAGLES WINGS to 0 USD. Śledź aktualizacje cen EGW do USD w czasie rzeczywistym, wykresy na żywo, kapitalizację rynkową, 24-godzinny wolumen i więcej. Sprawdź trendy cenowe EGW łatwo w MEXC już teraz.

Więcej informacji o EGW

Informacje o cenie EGW

Czym jest EGW

Biała księga EGW

Oficjalna strona internetowa EGW

Tokenomika EGW

Prognoza cen EGW

Cena EAGLES WINGS (EGW)

Nienotowany

Aktualna cena 1 EGW do USD:

--
----
+3.00%1D
USD
EAGLES WINGS (EGW) Wykres Ceny na Żywo
Ostatnia aktualizacja strony: 2025-11-06 15:15:05 (UTC+8)

Informacje o cenie EAGLES WINGS (EGW) (USD)

24-godzinny zakres zmian cen:
$ 0
$ 0$ 0
Minimum 24h
$ 0
$ 0$ 0
Maksimum 24h

$ 0
$ 0$ 0

$ 0
$ 0$ 0

$ 0
$ 0$ 0

$ 0
$ 0$ 0

+0.13%

+3.06%

-16.22%

-16.22%

Aktualna cena EAGLES WINGS (EGW) wynosi --. W ciągu ostatnich 24 godzin kurs EGW wahał się między $ 0 a $ 0, co wskazuje na aktywną zmienność rynku. Najwyższy kurs EGW w historii to $ 0, a najniższy to $ 0.

Pod względem krótkoterminowych wyniki EGW zmieniły się o +0.13% w ciągu ostatniej godziny, o +3.06% w ciągu 24 godzin i o -16.22% w ciągu ostatnich 7 dni. Daje to szybki przegląd najnowszych trendów cenowych i dynamiki rynkowej na MEXC.

Informacje rynkowe o EAGLES WINGS (EGW)

$ 39.28K
$ 39.28K$ 39.28K

--
----

$ 39.28K
$ 39.28K$ 39.28K

446.95B
446.95B 446.95B

446,949,443,649.4603
446,949,443,649.4603 446,949,443,649.4603

Obecna kapitalizacja rynkowa EAGLES WINGS wynosi $ 39.28K, przy -- 24-godzinnego wolumenu obrotu. Podaż EGW w obiegu wynosi 446.95B, przy całkowitej podaży 446949443649.4603. Jego całkowicie rozwodniona wycena (FDV) wynosi $ 39.28K.

Historia ceny EAGLES WINGS (EGW) – USD

W ciągu dzisiejszego dnia zmiana ceny EAGLES WINGS do USD wyniosła $ 0.
W ciągu ostatnich 30 dni zmiana ceny EAGLES WINGS do USD wyniosła $ 0.
W ciągu ostatnich 60 dni zmiana ceny EAGLES WINGS do USD wyniosła $ 0.
W ciągu ostatnich 90 dni zmiana ceny EAGLES WINGS do USD wyniosła $ 0.

OkresZmień (USD)Zmień (%)
Dzisiaj$ 0+3.06%
30 Dni$ 0-62.64%
60 dni$ 0-55.19%
90 dni$ 0--

Co to jest EAGLES WINGS (EGW)

EAGLES WINGS is a meme coin poised to revolutionalize the crypto space and foster greater integration and comprehension of decentralized Finance.

EAGLES WINGS is a digital asset born from the desire to help many around the globe secure financial freedom through investments in crypto assets. Eagles Wings seeks to maximize block chain technology in ensuring financial freedom and prosperity. It fosters an intercourse between crypto-currency and real world assets and will also serve as a conduit of exposition and assimilation to many around the globe who are not conversant with the operations of crypto assets and decentralized finance.

One of the major benefits of investing in Eagles Wings is the receipt of Ethereum reflections. More Ethereum reflections are guaranteed as holders keep the token in their wallets and increase on their investments in the token. The longer the hold, the more reflections received.

Ethereum being one of the major crypto assets in the world serves as a great store of value and we intend to use this in rewarding all holders of Eagles Wings.

Eagles Wings is a token that is sure to bring great returns on investment.

MEXC jest wiodącą giełdą kryptowalut, której ufa ponad 10 milionów użytkowników na całym świecie. Jest znana jako giełda z najszerszym wyborem tokenów, najszybszymi notowaniami i najniższymi opłatami handlowymi na rynku. Dołącz do MEXC już teraz, aby doświadczyć płynności na najwyższym poziomie i najbardziej konkurencyjnych opłat na rynku!

Zasoby dla EAGLES WINGS (EGW)

Prognoza ceny EAGLES WINGS (w USD)

Jaka będzie wartość EAGLES WINGS (EGW) w USD jutro, za tydzień lub za miesiąc? Ile mogą być warte twoje aktywa w EAGLES WINGS (EGW) w 2025, 2026, 2027, 2028 roku — a nawet za 10 czy 20 lat? Skorzystaj z naszego narzędzia do przewidywania cen, aby poznać prognozy krótko- i długoterminowe dla EAGLES WINGS.

Sprawdź teraz prognozę ceny EAGLES WINGS!

EGW na lokalne waluty

Tokenomika EAGLES WINGS (EGW)

Zrozumienie tokenomiki EAGLES WINGS (EGW) może zapewnić głębszy wgląd w długoterminową wartość i potencjał wzrostu. Od sposobu dystrybucji tokenów po zarządzanie podażą – tokenomika odsłania podstawową strukturę ekonomii projektu. Poznaj szczegółową tokenomikę tokena EGWjuż teraz!

Inne pytania: Inne pytania dotyczące EAGLES WINGS (EGW)

Jaka jest dziś wartość EAGLES WINGS (EGW)?
Aktualna cena EGW w USD wynosi 0USD, jest aktualizowana w na bieżąco z najnowszymi danymi rynkowymi.
Jaka jest aktualna cena EGW do USD?
Aktualna cena EGW w USD wynosi $ 0. Sprawdź Konwerter MEXC, aby poznać dokładną konwersję tokenów.
Jaka jest kapitalizacja rynkowa EAGLES WINGS?
Kapitalizacja rynkowa dla EGW wynosi $ 39.28K USD. Kapitalizacja rynkowa = aktualna cena × podaż w obiegu. Wskazuje całkowitą wartość rynkową tokena i jego pozycję w rankingu.
Jaka jest podaż EGW w obiegu?
W obiegu EGW znajduje się 446.95B USD.
Jaka była najwyższa cena w historii (ATH) EGW?
EGW osiąga ATH w wysokości 0 USD.
Jaka była najniższa cena w historii (ATL) dla EGW?
EGW zaliczył cenę ATL w wysokości 0 USD.
Jaki jest wolumen obrotu EGW?
Aktualny wolumen obrotu w ciągu 24 godzin dla EGW wynosi -- USD.
Czy w tym roku EGW pójdzie wyżej?
EGW może wzrosnąć w tym roku w zależności od warunków rynkowych i rozwoju projektów. Sprawdź prognozę ceny EGW, aby uzyskać bardziej szczegółową analizę.
Ostatnia aktualizacja strony: 2025-11-06 15:15:05 (UTC+8)

Ważne aktualizacje branżowe EAGLES WINGS (EGW)

Czas (UTC+8)TypInformacja
11-05 17:18:00Aktualności branżowe
Ethereum rebounds breaking through $3,300, 24-hour decline narrows to 8.98%
11-05 10:42:00Dane on-chain
Over the past 24 hours, global liquidations exceeded $2 billion, with more than 470,000 traders liquidated
11-04 17:22:15Aktualności branżowe
Crypto Fear and Greed Index Falls to 21, Market Enters "Extreme Fear"
11-04 15:40:43Aktualności branżowe
Privacy sector tokens continue to rise, DASH up over 45% in 24h
11-04 13:21:37Aktualności branżowe
Over the past 24 hours, liquidations across the market exceeded $1.2 billion, with more than 320,000 traders liquidated
11-04 05:28:00Aktualności branżowe
Last week, digital asset investment products saw a net outflow of $360 million, with Bitcoin outflows reaching $946 million

