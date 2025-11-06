Informacje o cenie DUNA AI (DUNA) (USD)

24-godzinny zakres zmian cen: $ 0 $ 0 $ 0 Minimum 24h $ 0 $ 0 $ 0 Maksimum 24h Minimum 24h $ 0$ 0 $ 0 Maksimum 24h $ 0$ 0 $ 0 Historyczne maksimum $ 0.00300003$ 0.00300003 $ 0.00300003 Najniższa cena $ 0$ 0 $ 0 Zmiana ceny (1H) +0.37% Zmiana ceny (1D) +1.12% Zmiana ceny (7D) -30.75% Zmiana ceny (7D) -30.75%

Aktualna cena DUNA AI (DUNA) wynosi --. W ciągu ostatnich 24 godzin kurs DUNA wahał się między $ 0 a $ 0, co wskazuje na aktywną zmienność rynku. Najwyższy kurs DUNA w historii to $ 0.00300003, a najniższy to $ 0.

Pod względem krótkoterminowych wyniki DUNA zmieniły się o +0.37% w ciągu ostatniej godziny, o +1.12% w ciągu 24 godzin i o -30.75% w ciągu ostatnich 7 dni. Daje to szybki przegląd najnowszych trendów cenowych i dynamiki rynkowej na MEXC.

Informacje rynkowe o DUNA AI (DUNA)

Kapitalizacja rynkowa $ 273.01K$ 273.01K $ 273.01K Wolumen (24H) ---- -- W pełni rozwodniona kapitalizacja rynkowa $ 273.01K$ 273.01K $ 273.01K Podaż w obiegu 1.00B 1.00B 1.00B Całkowita podaż 1,000,000,000.0 1,000,000,000.0 1,000,000,000.0

Obecna kapitalizacja rynkowa DUNA AI wynosi $ 273.01K, przy -- 24-godzinnego wolumenu obrotu. Podaż DUNA w obiegu wynosi 1.00B, przy całkowitej podaży 1000000000.0. Jego całkowicie rozwodniona wycena (FDV) wynosi $ 273.01K.