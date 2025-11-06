GiełdaDEX+
Aktualna cena Duelmasters to 0 USD. Śledź aktualizacje cen DM do USD w czasie rzeczywistym, wykresy na żywo, kapitalizację rynkową, 24-godzinny wolumen i więcej. Sprawdź trendy cenowe DM łatwo w MEXC już teraz.

Więcej informacji o DM

Informacje o cenie DM

Czym jest DM

Oficjalna strona internetowa DM

Tokenomika DM

Prognoza cen DM

Cena Duelmasters (DM)

Nienotowany

Aktualna cena 1 DM do USD:

--
----
-10.50%1D
USD
Duelmasters (DM) Wykres Ceny na Żywo
Informacje o cenie Duelmasters (DM) (USD)

24-godzinny zakres zmian cen:
$ 0
$ 0$ 0
Minimum 24h
$ 0
$ 0$ 0
Maksimum 24h

$ 0
$ 0$ 0

$ 0
$ 0$ 0

$ 0
$ 0$ 0

$ 0
$ 0$ 0

+0.52%

-10.56%

-49.77%

-49.77%

Aktualna cena Duelmasters (DM) wynosi --. W ciągu ostatnich 24 godzin kurs DM wahał się między $ 0 a $ 0, co wskazuje na aktywną zmienność rynku. Najwyższy kurs DM w historii to $ 0, a najniższy to $ 0.

Pod względem krótkoterminowych wyniki DM zmieniły się o +0.52% w ciągu ostatniej godziny, o -10.56% w ciągu 24 godzin i o -49.77% w ciągu ostatnich 7 dni. Daje to szybki przegląd najnowszych trendów cenowych i dynamiki rynkowej na MEXC.

Informacje rynkowe o Duelmasters (DM)

$ 48.49K
$ 48.49K$ 48.49K

--
----

$ 69.28K
$ 69.28K$ 69.28K

699.64M
699.64M 699.64M

999,641,733.23472
999,641,733.23472 999,641,733.23472

Obecna kapitalizacja rynkowa Duelmasters wynosi $ 48.49K, przy -- 24-godzinnego wolumenu obrotu. Podaż DM w obiegu wynosi 699.64M, przy całkowitej podaży 999641733.23472. Jego całkowicie rozwodniona wycena (FDV) wynosi $ 69.28K.

Historia ceny Duelmasters (DM) – USD

W ciągu dzisiejszego dnia zmiana ceny Duelmasters do USD wyniosła $ 0.
W ciągu ostatnich 30 dni zmiana ceny Duelmasters do USD wyniosła $ 0.
W ciągu ostatnich 60 dni zmiana ceny Duelmasters do USD wyniosła $ 0.
W ciągu ostatnich 90 dni zmiana ceny Duelmasters do USD wyniosła $ 0.

OkresZmień (USD)Zmień (%)
Dzisiaj$ 0-10.56%
30 Dni$ 0-65.06%
60 dni$ 0+212.13%
90 dni$ 0--

Co to jest Duelmasters (DM)

Duelmasters is a leading gaming platform designed for competitive players to monetize their gaming skills in top titles such as Fortnite, PUBG, FC25, and many others. What sets Duelmasters apart is the ability for users to place Staking bets on their favorite streamers, earning real rewards simply by watching and supporting them. This creates a dynamic, interactive experience that brings fans closer to the action. The official token powering the platform is DMT, enabling seamless transactions and unlocking exclusive features. Join the revolution and be part of the future of gaming and esports!

MEXC jest wiodącą giełdą kryptowalut, której ufa ponad 10 milionów użytkowników na całym świecie. Jest znana jako giełda z najszerszym wyborem tokenów, najszybszymi notowaniami i najniższymi opłatami handlowymi na rynku. Dołącz do MEXC już teraz, aby doświadczyć płynności na najwyższym poziomie i najbardziej konkurencyjnych opłat na rynku!

Zasoby dla Duelmasters (DM)

Oficjalna strona internetowa

Prognoza ceny Duelmasters (w USD)

Jaka będzie wartość Duelmasters (DM) w USD jutro, za tydzień lub za miesiąc? Ile mogą być warte twoje aktywa w Duelmasters (DM) w 2025, 2026, 2027, 2028 roku — a nawet za 10 czy 20 lat? Skorzystaj z naszego narzędzia do przewidywania cen, aby poznać prognozy krótko- i długoterminowe dla Duelmasters.

Sprawdź teraz prognozę ceny Duelmasters!

DM na lokalne waluty

Tokenomika Duelmasters (DM)

Zrozumienie tokenomiki Duelmasters (DM) może zapewnić głębszy wgląd w długoterminową wartość i potencjał wzrostu. Od sposobu dystrybucji tokenów po zarządzanie podażą – tokenomika odsłania podstawową strukturę ekonomii projektu. Poznaj szczegółową tokenomikę tokena DMjuż teraz!

Inne pytania: Inne pytania dotyczące Duelmasters (DM)

Jaka jest dziś wartość Duelmasters (DM)?
Aktualna cena DM w USD wynosi 0USD, jest aktualizowana w na bieżąco z najnowszymi danymi rynkowymi.
Jaka jest aktualna cena DM do USD?
Aktualna cena DM w USD wynosi $ 0. Sprawdź Konwerter MEXC, aby poznać dokładną konwersję tokenów.
Jaka jest kapitalizacja rynkowa Duelmasters?
Kapitalizacja rynkowa dla DM wynosi $ 48.49K USD. Kapitalizacja rynkowa = aktualna cena × podaż w obiegu. Wskazuje całkowitą wartość rynkową tokena i jego pozycję w rankingu.
Jaka jest podaż DM w obiegu?
W obiegu DM znajduje się 699.64M USD.
Jaka była najwyższa cena w historii (ATH) DM?
DM osiąga ATH w wysokości 0 USD.
Jaka była najniższa cena w historii (ATL) dla DM?
DM zaliczył cenę ATL w wysokości 0 USD.
Jaki jest wolumen obrotu DM?
Aktualny wolumen obrotu w ciągu 24 godzin dla DM wynosi -- USD.
Czy w tym roku DM pójdzie wyżej?
DM może wzrosnąć w tym roku w zależności od warunków rynkowych i rozwoju projektów. Sprawdź prognozę ceny DM, aby uzyskać bardziej szczegółową analizę.
Zastrzeżenie

Ceny kryptowalut podlegają wysokiemu ryzyku rynkowemu i zmienności cenowej. Inwestuj w projekty i produkty, które znasz i których ryzyko rozumiesz. Przed dokonaniem jakiejkolwiek inwestycji dokładnie rozważ swoje doświadczenie inwestycyjne, sytuację finansową, cele inwestycyjne i tolerancję na ryzyko oraz skonsultuj się z niezależnym doradcą finansowym. Tego materiału nie należy traktować jako porady finansowej. Wyniki osiągane w przeszłości nie stanowią wiarygodnego wskaźnika przyszłych wyników. Wartość Twojej inwestycji może zarówno spadać, jak i rosnąć, a odzyskanie zainwestowanej kwoty nie jest gwarantowane. Ponosisz wyłączną odpowiedzialność za swoje decyzje inwestycyjne. MEXC nie ponosi odpowiedzialności za jakiekolwiek straty, które możesz ponieść. Aby uzyskać więcej informacji, zapoznaj się z naszym Regulaminem i Ostrzeżeniem o ryzyku. Zwróć również uwagę, że dane dotyczące wspomnianej kryptowaluty prezentowane tutaj (takie jak jej aktualna cena na żywo) opierają się na źródłach zewnętrznych. Są one przedstawiane „tak jak są” i wyłącznie w celach informacyjnych, bez jakichkolwiek gwarancji czy zapewnień. Linki prowadzące do witryn zewnętrznych również nie podlegają kontroli MEXC. MEXC nie ponosi odpowiedzialności za wiarygodność i dokładność takich witryn stron trzecich oraz ich zawartości.

