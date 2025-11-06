GiełdaDEX+
Kup KryptoRynkiSpotFutures500XEarnWydarzenia
Więcej
Aktualna cena DROP to 5.65 USD. Śledź aktualizacje cen DROP do USD w czasie rzeczywistym, wykresy na żywo, kapitalizację rynkową, 24-godzinny wolumen i więcej. Sprawdź trendy cenowe DROP łatwo w MEXC już teraz.Aktualna cena DROP to 5.65 USD. Śledź aktualizacje cen DROP do USD w czasie rzeczywistym, wykresy na żywo, kapitalizację rynkową, 24-godzinny wolumen i więcej. Sprawdź trendy cenowe DROP łatwo w MEXC już teraz.

Więcej informacji o DROP

Informacje o cenie DROP

Czym jest DROP

Oficjalna strona internetowa DROP

Tokenomika DROP

Prognoza cen DROP

Earn

Airdrop+

Aktualności

Blog

Learn

Logo DROP

Cena DROP (DROP)

Nienotowany

Aktualna cena 1 DROP do USD:

$5.65
$5.65$5.65
0.00%1D
mexc
Dane tokenów pochodzą od stron trzecich. MEXC działa wyłącznie jako agregator informacji. Poznaj inne tokeny notowane na rynku spot MEXC!
USD
DROP (DROP) Wykres Ceny na Żywo
Ostatnia aktualizacja strony: 2025-11-06 11:22:11 (UTC+8)

Informacje o cenie DROP (DROP) (USD)

24-godzinny zakres zmian cen:
$ 0
$ 0$ 0
Minimum 24h
$ 0
$ 0$ 0
Maksimum 24h

$ 0
$ 0$ 0

$ 0
$ 0$ 0

$ 19.91
$ 19.91$ 19.91

$ 1.73
$ 1.73$ 1.73

--

--

-4.08%

-4.08%

Aktualna cena DROP (DROP) wynosi $5.65. W ciągu ostatnich 24 godzin kurs DROP wahał się między $ 0 a $ 0, co wskazuje na aktywną zmienność rynku. Najwyższy kurs DROP w historii to $ 19.91, a najniższy to $ 1.73.

Pod względem krótkoterminowych wyniki DROP zmieniły się o -- w ciągu ostatniej godziny, o -- w ciągu 24 godzin i o -4.08% w ciągu ostatnich 7 dni. Daje to szybki przegląd najnowszych trendów cenowych i dynamiki rynkowej na MEXC.

Informacje rynkowe o DROP (DROP)

$ 5.59M
$ 5.59M$ 5.59M

--
----

$ 5.59M
$ 5.59M$ 5.59M

989.17K
989.17K 989.17K

989,170.992505
989,170.992505 989,170.992505

Obecna kapitalizacja rynkowa DROP wynosi $ 5.59M, przy -- 24-godzinnego wolumenu obrotu. Podaż DROP w obiegu wynosi 989.17K, przy całkowitej podaży 989170.992505. Jego całkowicie rozwodniona wycena (FDV) wynosi $ 5.59M.

Historia ceny DROP (DROP) – USD

W ciągu dzisiejszego dnia zmiana ceny DROP do USD wyniosła $ 0.
W ciągu ostatnich 30 dni zmiana ceny DROP do USD wyniosła $ +4.9547285150.
W ciągu ostatnich 60 dni zmiana ceny DROP do USD wyniosła $ +4.3921817450.
W ciągu ostatnich 90 dni zmiana ceny DROP do USD wyniosła $ -0.594277830817384.

OkresZmień (USD)Zmień (%)
Dzisiaj$ 0--
30 Dni$ +4.9547285150+87.69%
60 dni$ +4.3921817450+77.74%
90 dni$ -0.594277830817384-9.51%

Co to jest DROP (DROP)

DROP ($DROP) is a meme coin on the XRP Ledger (XRPL) built around the idea that the smallest unit of an XRP, or 0.000001 XRP, is called a “drop”.

DROP isn’t just a token. It’s an identity. A movement. A gateway to everything XRPL has to offer.

With its instantly recognisable character and bold creative vision, DROP leads the charge in showing how fun, community, and onchain experience can coexist. The project puts a spotlight on liquidity pools - not just as a concept, but as a core part of XRPL culture. It’s here to educate, engage, and onboard the next wave of users to the DEX.

Whether it’s through content, collectibles, or its expanding GameFi world - where players earn drop through gameplay - DROP delivers a hands on, real world connection to XRPL. Fast. Cheap. Accessible.

That’s the future $DROP is building.

MEXC jest wiodącą giełdą kryptowalut, której ufa ponad 10 milionów użytkowników na całym świecie. Jest znana jako giełda z najszerszym wyborem tokenów, najszybszymi notowaniami i najniższymi opłatami handlowymi na rynku. Dołącz do MEXC już teraz, aby doświadczyć płynności na najwyższym poziomie i najbardziej konkurencyjnych opłat na rynku!

Zasoby dla DROP (DROP)

Oficjalna strona internetowa

Prognoza ceny DROP (w USD)

Jaka będzie wartość DROP (DROP) w USD jutro, za tydzień lub za miesiąc? Ile mogą być warte twoje aktywa w DROP (DROP) w 2025, 2026, 2027, 2028 roku — a nawet za 10 czy 20 lat? Skorzystaj z naszego narzędzia do przewidywania cen, aby poznać prognozy krótko- i długoterminowe dla DROP.

Sprawdź teraz prognozę ceny DROP!

DROP na lokalne waluty

Tokenomika DROP (DROP)

Zrozumienie tokenomiki DROP (DROP) może zapewnić głębszy wgląd w długoterminową wartość i potencjał wzrostu. Od sposobu dystrybucji tokenów po zarządzanie podażą – tokenomika odsłania podstawową strukturę ekonomii projektu. Poznaj szczegółową tokenomikę tokena DROPjuż teraz!

Inne pytania: Inne pytania dotyczące DROP (DROP)

Jaka jest dziś wartość DROP (DROP)?
Aktualna cena DROP w USD wynosi 5.65USD, jest aktualizowana w na bieżąco z najnowszymi danymi rynkowymi.
Jaka jest aktualna cena DROP do USD?
Aktualna cena DROP w USD wynosi $ 5.65. Sprawdź Konwerter MEXC, aby poznać dokładną konwersję tokenów.
Jaka jest kapitalizacja rynkowa DROP?
Kapitalizacja rynkowa dla DROP wynosi $ 5.59M USD. Kapitalizacja rynkowa = aktualna cena × podaż w obiegu. Wskazuje całkowitą wartość rynkową tokena i jego pozycję w rankingu.
Jaka jest podaż DROP w obiegu?
W obiegu DROP znajduje się 989.17K USD.
Jaka była najwyższa cena w historii (ATH) DROP?
DROP osiąga ATH w wysokości 19.91 USD.
Jaka była najniższa cena w historii (ATL) dla DROP?
DROP zaliczył cenę ATL w wysokości 1.73 USD.
Jaki jest wolumen obrotu DROP?
Aktualny wolumen obrotu w ciągu 24 godzin dla DROP wynosi -- USD.
Czy w tym roku DROP pójdzie wyżej?
DROP może wzrosnąć w tym roku w zależności od warunków rynkowych i rozwoju projektów. Sprawdź prognozę ceny DROP, aby uzyskać bardziej szczegółową analizę.
Ostatnia aktualizacja strony: 2025-11-06 11:22:11 (UTC+8)

Ważne aktualizacje branżowe DROP (DROP)

Czas (UTC+8)TypInformacja
11-05 17:18:00Aktualności branżowe
Ethereum rebounds breaking through $3,300, 24-hour decline narrows to 8.98%
11-05 10:42:00Dane on-chain
Over the past 24 hours, global liquidations exceeded $2 billion, with more than 470,000 traders liquidated
11-04 17:22:15Aktualności branżowe
Crypto Fear and Greed Index Falls to 21, Market Enters "Extreme Fear"
11-04 15:40:43Aktualności branżowe
Privacy sector tokens continue to rise, DASH up over 45% in 24h
11-04 13:21:37Aktualności branżowe
Over the past 24 hours, liquidations across the market exceeded $1.2 billion, with more than 320,000 traders liquidated
11-04 05:28:00Aktualności branżowe
Last week, digital asset investment products saw a net outflow of $360 million, with Bitcoin outflows reaching $946 million

Zastrzeżenie

Ceny kryptowalut podlegają wysokiemu ryzyku rynkowemu i zmienności cenowej. Inwestuj w projekty i produkty, które znasz i których ryzyko rozumiesz. Przed dokonaniem jakiejkolwiek inwestycji dokładnie rozważ swoje doświadczenie inwestycyjne, sytuację finansową, cele inwestycyjne i tolerancję na ryzyko oraz skonsultuj się z niezależnym doradcą finansowym. Tego materiału nie należy traktować jako porady finansowej. Wyniki osiągane w przeszłości nie stanowią wiarygodnego wskaźnika przyszłych wyników. Wartość Twojej inwestycji może zarówno spadać, jak i rosnąć, a odzyskanie zainwestowanej kwoty nie jest gwarantowane. Ponosisz wyłączną odpowiedzialność za swoje decyzje inwestycyjne. MEXC nie ponosi odpowiedzialności za jakiekolwiek straty, które możesz ponieść. Aby uzyskać więcej informacji, zapoznaj się z naszym Regulaminem i Ostrzeżeniem o ryzyku. Zwróć również uwagę, że dane dotyczące wspomnianej kryptowaluty prezentowane tutaj (takie jak jej aktualna cena na żywo) opierają się na źródłach zewnętrznych. Są one przedstawiane „tak jak są” i wyłącznie w celach informacyjnych, bez jakichkolwiek gwarancji czy zapewnień. Linki prowadzące do witryn zewnętrznych również nie podlegają kontroli MEXC. MEXC nie ponosi odpowiedzialności za wiarygodność i dokładność takich witryn stron trzecich oraz ich zawartości.

POPULARNE

Aktualnie popularne kryptowaluty, które zyskują znaczną uwagę na rynku

Logo Bitcoin

Bitcoin

BTC

$103,745.11
$103,745.11$103,745.11

+0.01%

Logo Ethereum

Ethereum

ETH

$3,443.56
$3,443.56$3,443.56

+1.32%

Logo Solana

Solana

SOL

$162.68
$162.68$162.68

+1.34%

Logo USDCoin

USDCoin

USDC

$0.9999
$0.9999$0.9999

-0.01%

Logo UCN

UCN

UCN

$1,477.93
$1,477.93$1,477.93

+0.13%

Największe wolumeny

Kryptowaluty o najwyższym wolumenie obrotu

Logo Bitcoin

Bitcoin

BTC

$103,745.11
$103,745.11$103,745.11

+0.01%

Logo Ethereum

Ethereum

ETH

$3,443.56
$3,443.56$3,443.56

+1.32%

Logo Solana

Solana

SOL

$162.68
$162.68$162.68

+1.34%

Logo XRP

XRP

XRP

$2.3713
$2.3713$2.3713

+4.16%

Logo Aster

Aster

ASTER

$1.1382
$1.1382$1.1382

+4.88%

Nowo dodane

Ostatnio notowane kryptowaluty, które są dostępne do handlu

Logo UnifAI

UnifAI

UAI

$0.00000
$0.00000$0.00000

0.00%

Logo Folks Finance

Folks Finance

FOLKS

$0.00000
$0.00000$0.00000

0.00%

Logo SN64

SN64

SN64

$0.00000
$0.00000$0.00000

0.00%

Logo Sentism

Sentism

SENTIS

$0.03590
$0.03590$0.03590

+43.60%

Logo MemeMarket

MemeMarket

MFUN

$0.00412
$0.00412$0.00412

-45.06%

Największe wzrosty

Dzisiejsze największe wzrosty kryptowalut

Logo DramaBits

DramaBits

DRAMA

$0.000010802
$0.000010802$0.000010802

+472.13%

Logo Intuition

Intuition

TRUST

$0.2129
$0.2129$0.2129

+325.80%

Logo Jump Tom

Jump Tom

JUMP

$0.0000000590
$0.0000000590$0.0000000590

+290.72%

Logo SOON

SOON

SOON

$1.5105
$1.5105$1.5105

+86.20%

Logo PlayMindProtocol

PlayMindProtocol

PMIND

$0.01807
$0.01807$0.01807

+44.56%