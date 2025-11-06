Informacje o cenie DROP (DROP) (USD)

24-godzinny zakres zmian cen: $ 0 $ 0 $ 0 Minimum 24h $ 0 $ 0 $ 0 Maksimum 24h Minimum 24h $ 0$ 0 $ 0 Maksimum 24h $ 0$ 0 $ 0 Historyczne maksimum $ 19.91$ 19.91 $ 19.91 Najniższa cena $ 1.73$ 1.73 $ 1.73 Zmiana ceny (1H) -- Zmiana ceny (1D) -- Zmiana ceny (7D) -4.08% Zmiana ceny (7D) -4.08%

Aktualna cena DROP (DROP) wynosi $5.65. W ciągu ostatnich 24 godzin kurs DROP wahał się między $ 0 a $ 0, co wskazuje na aktywną zmienność rynku. Najwyższy kurs DROP w historii to $ 19.91, a najniższy to $ 1.73.

Pod względem krótkoterminowych wyniki DROP zmieniły się o -- w ciągu ostatniej godziny, o -- w ciągu 24 godzin i o -4.08% w ciągu ostatnich 7 dni. Daje to szybki przegląd najnowszych trendów cenowych i dynamiki rynkowej na MEXC.

Informacje rynkowe o DROP (DROP)

Kapitalizacja rynkowa $ 5.59M$ 5.59M $ 5.59M Wolumen (24H) ---- -- W pełni rozwodniona kapitalizacja rynkowa $ 5.59M$ 5.59M $ 5.59M Podaż w obiegu 989.17K 989.17K 989.17K Całkowita podaż 989,170.992505 989,170.992505 989,170.992505

Obecna kapitalizacja rynkowa DROP wynosi $ 5.59M, przy -- 24-godzinnego wolumenu obrotu. Podaż DROP w obiegu wynosi 989.17K, przy całkowitej podaży 989170.992505. Jego całkowicie rozwodniona wycena (FDV) wynosi $ 5.59M.